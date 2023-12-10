2023 FIA Gala Ödül Töreni'nden çıkardığımız 5 ders

Bu yılki etkinlik Bakü'de, 2017'den beri Formula 1 yarışlarına ev sahipliği yapan sokak pistinden çok da uzak olmayan bir yerde gerçekleşti.



Gala belki de yarışçıların rekabetin yoğunluğundan uzakta bir araya geldiği en büyük buluşma ve her zaman bazı düşünme ve merak anlarına yol açıyor.



Bu açıdan Cuma gecesi de bir istisna değildi. Ödül töreni kutlamalarından öne çıkan 5 konuyu sizler için değerlendirdik.



Verstappen'in Abu Dhabi podyumu



Max Verstappen, rekor kırarak üst üste üçüncü F1 şampiyonluğuna ulaştığı bu yıl kupa toplamaya iyice alıştı.



Bu yıl 21 yarıştan kupayla dönen Verstappen, bunlar içerisinde bir tanesinin biraz farklı hissettirdiğini açığa çıkardı.



Ve bu, Abu Dabi'deki son podyumdu; takımına ve önünde yerde duran baskın RB19'a dönüp baktığında, bunun o araçla son yarışı olduğunu fark etti.



"Elbette yıl boyunca harika bir performans sergiledik ve her yarış hafta sonu performans göstermek istiyorsunuz."



"Ama sanırım Abu Dabi'de podyuma çıktığımda bu beni biraz zorladı."



"Sezonun bittiğini ve ne yazık ki, artık bu aracı kullanamayacağınızı anlıyorsunuz. Ama inanılmazdı... Bu yıl başardıklarımızdan dolayı son derece gururluyum ama tabii ki bunun bitmemesini de umuyorum."

Fotoğraf tarafından: FIA Lewis Hamilton, FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası - 3. Sıra

Verstappen kupayı aldı ama Hamilton hâlâ şampiyon



Her yıl düzenlenen sezon sonu FIA Ödül Galası, şampiyonların resmi olarak taçlandırıldıklarında başarılarının görkemini yaşamaları için bir fırsattır.



Ancak her şampiyonanın yönetmeliği en iyi üç pilotun bu gösteriye katılmasını şart koşar ki, bu da kimi zaman kazanamayanların özellikle hoşlandığı bir şey olmamıştır.

Destek rolünde olmak F1'in büyüklerinin hoşlandığı bir şey değil ama özellikle üçüncü sıradaki Lewis Hamilton için bu Gala dikkate değerdi.

Hamilton, 2021 Abu Dhabi'de yaşananların ardından o yılki töreni şaşırtıcı bir şekilde pas geçmesinden sonra ilk kez bu etkinliğe katılıyordu.

Ancak Hamilton'ın katılımı, bu hafta FIA'nın Toto Wolff ve eşi Susie arasındaki potansiyel çıkar çatışması iddialarını incelediğini kamuoyuna duyurma yönündeki kafa karıştırıcı kararıyla ilgili tartışmaların arka planına da denk geldi.

Yönetim organının sadece 48 saat sonra soruşturmayı iptal ederek utanç verici bir U dönüşüyle sonuçlanan eylemi, Wolff'ların ve Mercedes'in uğradığı itibar zedelenmesinin ortasında meselelerin sonu olmayacak gibi görünüyor.

Hamilton olaylardan ve özellikle Susie Wolff'un olayların içine çekilmesinden açıkça rahatsızdı ve gala öncesi basın toplantısında FIA'nın tepkisini 'kabul edilemez' olarak nitelendirdi.

Ancak Hamilton daha sonra resmi törende FIA üyesi konuklar ve şampiyonların önünde kibar, profesyonel ve düşünceli bir centilmen gibi davranarak bir şampiyon olduğunu gösterdi.

Salondakilere hitaben Hamilton, "Bu yıl için büyük tebrikler. Birçoğunuzu katıldığınız farklı serilerde mücadele ederken görmek inanılmazdı ve ödülleriniz için tebrikler."

"Herkes için çok ama çok uzun bir sezon oldu ve ben kış tatilini dört gözle bekliyorum. Ancak formda olduğumuzdan ve gelecek yıl güçlü bir şekilde geri döndüğümüzden emin olmak için çok ama çok sıkı çalışıyoruz." dedi.

Bu yıl Max Verstappen ve Red Bull tarafından her hafta yenilmekten hoşlanmasa da Hamilton, rakibinin sırtını sıvazlamaktan da geri durmadı.

"Bu yıl inanılmaz bir iş çıkaran Red Bull'a, Max'e ve Checo'ya büyük bir tebrik borçluyum. Max hatasızdı ve takım gerçekten çıtayı yükseltti."

"Aradaki farkı kapatmak için yapmamız gereken çok iş var ama bu farkı kapatabileceğimize inanıyorum. Ekibime de teşekkür ederim çünkü bu yıl hiç pes etmediler. Yılın büyük bir bölümünde iyi olmayan ve sürmesi eğlenceli olmayan bir önceki yılın kız kardeşiyle başladık ama kimse pes etmedi, herkes her gün bir şeyler bulmaya devam etti ve en ilham verici olan da buydu." dedi.

Hamilton daha sonra herkese Mutlu Noeller dileyerek gecenin karanlığında kayboldu - doğruca Bakü havaalanına ve kış tatiline gitti.

Fotoğraf tarafından: FIA FIA Yılın Çaylağı Oscar Piastri, FIA Sürücüler Komisyonu Başkanı Ronan Morgan tarafından ödüllendirildi

Piastri, son çaylak ödülünü kazanmış olmayı umuyor

Oscar Piastri'nin yaptığı her işte anında mükemmel olma gibi bir alışkanlığı var. Formula 3 ve Formula 2'de çaylakken şampiyon oldu ve McLaren ile Formula 1'de muhteşem bir ilk sezon geçirdi.

Yılın ikinci yarısında podyum mücadelesi verdikten ve Katar Grand Prix'sinde etkileyici bir sprint zaferi elde ettikten sonra Avustralyalı pilotun FIA tarafından Yılın Çaylağı ödülüne layık görülmesi pek de sürpriz olmadı.

Piastri bu ödülü ikinci kez almış oldu - en son 2021'de F2'yi kazanmıştı. Ve kendine has soğukkanlı mizahıyla bunun son kez aldığı ödül olmasını umduğunu söyledi!

Sahnede kendisine McLaren'in bu sezondaki güçlü sonunun 2024'te de devam edip etmeyeceği sorulduğunda Piastri, "Umarım öyle olur."

"Eğer gelecek yıla da bu sezonu bitirdiğimiz gibi başlayabilirsek o zaman iyi durumda olacağız. Büyük bir ekip çalışması ve büyük bir geri dönüş oldu. F1'deki çaylak sezonumdan çok keyif aldım. Umarım bu kariyerimin son çaylak sezonu olur..." şeklinde cevap verdi.

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin F1 Takımı, 3. sıra, podyuma çıkıyor

Hiçbir şey Alonso'yu iyi bir savaştan daha fazla heyecanlandıramaz

Formula 1, Fernando Alonso gibi her şeyini veren, yarış konusunda tutkulu ve bize her zaman eğlence sunan sürücülere sahip olduğu için daha iyi bir yer.

2023 sezonunda Alonso, biraz inişli çıkışlı bir dönem geçirse de Aston Martin'in ön sıralarda bir güç olarak ortaya çıkmasına yardımcı olarak elinden gelenin en iyisini yaptı.

Alonso'nun asla pes etmeyen ruhu sezon boyunca her zaman kendini gösterdi ve belki de Brezilya'da podyuma çıkmak için Red Bull pilotu Sergio Perez'i son turda geçmesinden daha iyi bir performans sergileyemedi.

Pozisyonunu kısa bir süre kaybettikten sonra, 4. virajda harika bir geçiş yaptı ve ardından son turu ustalıkla yöneterek - artı son virajın çıkışını - çizgiyi geçerken sadece 0.053 saniye ile tutundu.

Alonso'nun FIA'nın Yılın Aksiyonu Ödülü'nü kazanmasına yardımcı olan bu an, İspanyol pilotun özellikle gurur duyduğu bir şeydi.

Alonso'nun en çok hoşuna giden şeyin öne geçmesi değil, bunun saf yarışın ne demek olduğunun mükemmel bir örneği olması olduğu açıktı.

Video mesajında Alonso, "Pistteki her mücadele iki kişinin işbirliğine ihtiyaç duyar."

"Bence bu sadece günümüz için değil, gelecek nesiller için de bir örnek olmalı ve araçlar arasında herhangi bir temas olmadan temiz sürüşü teşvik etmeliyiz."

"Umarım gelecek yıl pistte daha fazla aksiyonla görüşürüz. Tüm taraftarlara ve FIA'ya teşekkürler." dedi.

Fotoğraf tarafından: FIA Mohamed Ben Sulayem, FIA Başkanı Anar Alakbarov, Azerbaycan Otomobil Federasyonu Başkanı, Max Verstappen, FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası - Şampiyon, Lewis Hamilton, FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası - 3., Nasser Al-Attiyah, FIA Dünya Ralli-Raid Şampiyonası - Şampiyon

Ben Sulayem'in düşük profilli yaklaşımı, Wolff tartışmasının gölgesini gizleyemedi

Gala'da FIA yetkilileriyle konuşurken bir konu neredeyse her şeyin önüne geçti: Toto ve Susie Wolff hakkında başlatılan ve daha sonra düşürülen soruşturmayla ilgili tartışmalar.

Potansiyel bir çıkar çatışmasını araştırdığını kamuoyuna açıklayıp, sadece 48 saat sonra U dönüşü yaparak aslında bakılacak bir şey olmadığını kabul etme kararı, yönetim organını zor bir durumda bıraktı.

FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem'in tüm bu olayların en önünde ve merkezinde yer aldığına inanılırken, yönetim organının yılın en büyük gecesinin arifesinde gelişen olaylar ideal olmaktan çok uzaktı.

Aklından geçenleri söylemesiyle tanınan Ben Sulayem'in FIA etkinliğinde konuşarak alevleri körüklemesi ihtimali vardı ki konu zaten Mercedes'le hukuki bir mücadeleye dönüşebilir.

Aslında Ben Sulayem'in etkinlik öncesi FIA Gala basın toplantısında ilk olarak konuşması bekleniyordu. Ancak, belirlenen süreden kısa bir süre önce rahatsızlandığı ve bu nedenle katılamayacağı açıklandı.

Bir FIA sözcüsü şunları söyledi: "Birkaç gün önce Başkan hastalandı ve düşerek beyin sarsıntısı geçirdi. Hastanede tedavi gördü ve tamamen iyileşecek. Sağlık personeline, Bay Anar Alakbarov ve ekibine yardımları için ve FIA ailesinden iyi dileklerini ileten herkese teşekkür ediyor."

Ancak iki saat sonra Ben Sulayem Gala'ya geldi, ancak normalden daha az enerjiye sahip olduğu görüldüğü için keyfi pek yerinde görünmüyordu.

Hastalığından mı, yoksa Wolff davasının etkisinden mi bilinmez, kazananları tebrik etmek üzere sahneye çağrıldığı sırada pek de neşeli görünmüyordu.

Verstappen'e pilotlar kupası verilirken Ben Sulayem şunları söyledi: "İnsanlar onun her şeyi kazandığını söylüyor... FIA başkanı olarak onu yavaşlatmak için bir şey yapabilir misiniz? Ben diyorum ki başarıyı nasıl cezalandırabilirim? Açıkçası tebrikler ve sadece sizin için değil.... Daha ilginç hale getirmek için herkes için daha fazla başarı diliyorum."

Ve hepsi bu kadar. Senaryonun dışına çıkmadı ve aslında yapmaması gereken konularda yorum yapmadı - ki FIA içindeki bazıları bu konuda rahatlamış olacak.

Ancak hafta boyunca yaşananların, Gala gününde herhangi bir resmi açıklama yapılmamasına rağmen, yankıları bir süre daha devam edecek.

Mercedes bu hafta gerçekte neler olduğunu öğrenmek için tüm yasal haklarını saklı tutuyor ve FIA içinde organizasyonun en tepesinde yaşananlardan memnun olmayan birkaç kişi olduğunu söylemek yanlış olmaz.