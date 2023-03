2023 F1 TV yayınlarındaki yenilikler: AI tekrarları, daha fazla arttırılmış gerçeklik

Haberi dinle

F1'in yayınlarındaki en önemli değişikliklerden bazıları perde arkasında gerçekleşti ve İngiltere'deki Biggin Hill'deki üretim tesisi bu kış en son teknolojiye sahip olacak şekilde yenilendi.

Ancak F1'in hiçbir zaman yerinde durmadığı nokta, taraftarların evde gördüklerini, ya pist kenarından canlı yayınlanırken ya da araç içi ve grafikler gibi diğer unsurlar açısından geliştirmeye çalışmaktır.

2023 sezonu Bahreyn'de başlamadan önce F1, kış dönemini yayınlarda ne gibi iyileştirmeler yapabileceğini düşünerek geçirdi.

Bu çalışma artık tamamlandı ve F1, bazıları oldukça yeni teknolojileri içeren bir dizi yeni fikri uygulamaya koymaya hazırlanıyor.

Bu içeriğimizde, taraftarları bu sezon neler bekleyebileceğine bir göz atacağız.

Yapay zekalı ağır çekim

Fernando Alonso, Alpine A522, Lance Stroll, Aston Martin AMR22 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Formula 1, Monako Grand Prix'sinde araçların bariyerlere çarptığı/sürttüğü zamanlar gibi, farklı bir hızdaki hareketi görmenin bazı ek bilgiler sağladığı yerlerde genellikle süper ağır çekim kameralar kullandı.

Ancak her birinin maliyeti yaklaşık 400.000 £ olan bu kameralar, her yarış pistinde her virajda kullanıma sunulabilecek türden bir şey değil.

Muhteşem anların nerede geçeceğini tahmin etmenin zor olması nedeniyle, normal kamera ile çekim yapılıyordu ve o anlar, ağır çekime dönüştürülüyordu. Bunun sonucunda özellikle 4K yayınlarda titreme olabiliyordu.

F1, bu tür yavaşlatılmış tekrarların daha iyi görünmesi için çalıştı ve geçen yıl Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'sinde yeni bir yapay zeka ürününü test etti.

Sistem, normal kameralardan alınan görüntüleri işliyor ve eksik kareleri (enterpolasyon olarak adlandırılan teknikle) akıllıca doldurarak, tekrarların ipeksi pürüzsüz olmasını sağlıyor.

Bu yapay zeka ürünü, Austin GP sırasında Lance Stroll tarafından Fernando Alonso havaya ve bariyerlere fırlatıldığı kazada kullanıldı ve tekrarlar çok daha iyi görünüyordu.

F1'in yayın ve medya direktörü Dean Locke, bu çözümün bundan sonra tüm yarışlarda kullanılacağını söylüyor. Bu gelişme, bazı olaylarla alakalı daha detaylı tekrarlar izleyeceğiz manasına geliyor.

Locke, "Çok akıllı bir sistem. Tüm kameralarımızı yüksek hızlı hale getirebiliriz ve bunu canlı yapabilmek başka bir seviyede." dedi.

İşlem, pit alanı kameraları ve araç içi kameralar dahil olmak üzere bir hafta sonu boyunca elde edilen tüm görüntüler için kullanılabilir.

Gelişmiş ses

Taraftarlar, Hollanda GP Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Netflix'in Drive to Survive serisinin başarısının ardından F1, canlı şovun da aynı heyecan ve atmosfere sahip olmasını sağlamak için çok çalışıyor.

Bunun bir kısmı görsellerden gelse de, önemli bir unsur da sesten gelecek. F1, 2023 için bir miktar ses iyileştirmesi üzerinde çalıştı.

Locke, F1'in canlı yayının Netflix veya diğer etkinlik sonrası şovlardaki deneyim kadar heyecan verici olmasını istediğini söylüyor. Bu nedenle bazı ayarlamalar planlanıyor.

Locke, "İnsanlar, F1'in geleneksel bir yayınını izlediklerinde, Drive to Survive'daki gibi ses çıkarmasını bekleyecekler."

"Bu nedenle, güncellemeler konusunda muhtemelen elimizden geleni yapmamız gerektiğine karar verdik. Bunu nasıl yapabileceğimize bakıyoruz." dedi.

Bunun bir kısmı pist kenarındaki mikrofonların yeniden konumlandırılmasından gelecek - bazıları ise kalabalığın atmosferini daha fazla yakalamak için döndürülecek.

İster bordür kenarındaki kameralara mikrofonlar eklenmiş olsun, ister araçlar geçerken sesin pistin kenarından daha iyi miksaj yaparak etkiyi artırması olsun, araçların gürültüsünü daha fazla yakalamak için çaba gösteriliyor.

Arttırılmış gerçeklik grafikleri

Prototip grafikler Fotoğraf: FOM

F1 geçen yıl, takip edilen araçların hızları ve sürücü kimliğini içeren, bazı Artırılmış Gerçeklik grafiklerini kullanıyordu.

Bu deneyim başarıyla sonuçlanınca, bu sezon için ekstra unsurların araçların helikopter çekimlerinin üzerine konması için teknoloji geliştirildi.

Locke, bunun özellikle bir sürücü pite girdiğinde farkın kapandığını vurgularken yararlı olabileceğini öne sürüyor.

"Belki bir parça elastik yapabiliriz. Pite gire araç olduğunda, onu kovalayan aracı bu şekilde gösterebiliriz. İkisi arasında kalan fark gösterilebilir."

Yeni araç üstü kamera açıları

Prototip grafikler Fotoğraf: FOM

F1 taraftarları, bu sezon kask kameralarının standart olacağını ve yayıncılara daha fazla seçenek sunacağını zaten biliyorlar.

Bant genişliği sınırları, şimdilik FOM'un bunun için her yarışta yalnızca yaklaşık 6-8 sürücüden yararlanacağı anlamına geliyor ve bu görüntüleri normal araç içi açıları tamamlayacak.

Carlos Sainz'in geçen yılki Hollanda Grand Prix'sinde kullandığı jiroskop kamera, bu hafta sonu Bahreyn'deki yarış da dahil olmak üzere asfalt yüzeyin kamberini (eğimlerini) daha iyi göstereceği pistlerde kullanılacak.

Bunun dışında, geçen sezon pedal kameralarını geri getiren F1, kokpitteki küçük kameralarla daha fazlasını yapmayı planlıyor.

Sonuçtan memnun olan F1, şimdi kokpite daha fazla kamera yerleştirmeyi düşünüyor. Bu kapsamda belden yukarı sürücüye bakan ya da belden aşağı ayaklara bakan kameralar planlanıyor.

Bu konu hakkında Locke, "Kokpitte biraz daha dolaşacağız ve bazı takımlar gerçekten bize yardımcı olmakla meşgul." diyor.

Bu yıl içinde teknolojide yaşanacak daha fazla ilerleme, F1'in tüm araç içi görüntülere geçmişte olduğundan çok daha hızlı erişmesine yardımcı olacaktır.

Şimdiye kadar, bir olay canlı yayında yayınlanmadıysa, o anların yayınlanması, görüntülerin hazırlanması Pazartesi gününü buluyordu ancak şimdi neredeyse ihtiyaç duyulduğu anda mevcut olabiliyor.

Grafiklerin güncellenmesi

Prototip grafikler Fotoğraf: FOM

F1, kış boyunca grafiklerini eksiksiz bir şekilde gözden geçirdi ve yaptığı analizler sonucunda 2023 için çok daha basitleştirilmiş bir sistem sunma kararı aldı.

AWS verileri gibi bazı öğelerin, canlı yayın esnasında izleyenler için anlayamayacak kadar karmaşık olduğu hissedildi.

Artık, pist üstü olaylar için uyarılar, yeni en yüksek hızlar ve DRS'nin etkinleştirilip etkinleştirilmediği gibi grafiklerin anlaşılması daha basit olacak.

Bu yılın ilerleyen dönemlerinde yayına sürülecek yeni bir grafik fikri, bir ikilem anı olacak. FOM, önemli bir soruyu ekranlara getirecek, bu soru yorumcular tarafından tartışılabilecek ve ardından potansiyel olarak hayranlar tarafından oylanabilecek.

Bu tartışma örneğin, bir sürücünün yeni bir set lastik için ekstra pit yapması ya da farklı bir tür lastik kullanması üzerine olabilir.

Locke bu fikri, "Yorumculara brifing vereceğiz ve onları birkaç saniye önce uyaracağız."

"Yarış sonunda şu soruya cevap verebiliriz: Sürücü pite girmiş olsaydı, örneğin dört sıra kazanırdı." şeklinde yorumladı.

Drone çekimlerini beklemeyin...

Prototip grafikler Fotoğraf: FOM

F1'in geçen yıl denediği bir yenilik, havadan daha iyi görüntüler elde etmek için droneların kullanılmasıydı.

İspanya Grand Prix'sindeki ilk deneme harika sonuçlar vermezken, ABD GP'deki deneme daha iyi sonuçlar verdi.

Ancak F1, drone teknolojisinin F1 gibi yüksek hızlı bir sporun gereksinimlerine hâlâ uygun olmadığını düşünüyor.

Locke, "Dronelar yeterince hızlı değil. Diğer sporlar ve helikopter almaya gücü yetmeyen sporlar için harikalar ama biz gülünç derecede hızlıyız."

"Teknolojinin artık oraya oldukça hızlı ulaşacağını düşünüyorum ancak onu yeterince iyi hale getirene kadar bir süre geri adım atıyoruz. Çöp bir şey yapmak istemiyoruz."

"Bazı yarışlarda daha fazla kavram kanıtlamak için çalışacağız ancak şu an için gerçekten hızlı droneların bize yetişmesini bekleyeceğiz." dedi.

Prototip grafikler Fotoğraf: FOM