2023 F1 teknik: Williams'ın geriden yükselmesini sağlayan güncellemeler
Williams, mevcut kurallar döneminin ilk yılında sonuncu olsa da 2023'teki yükselişi ile yedinci olmayı başardı. Bu içeriğimizde Williams'ın FW45'i sezon boyunca nasıl geliştirdiğini inceleyeceğiz.
Fotoğraf: Giorgio Piola
Williams FW45 fren kaliperi
Williams, ağırlığı azaltmak ve soğutmayı iyileştirmek için ön fren kaliperinin yüzeyinde tüp benzeri kanatlar kullanmayı tercih eden birkaç takımdan biriydi.
Fotoğraf: Uncredited
Williams FW45 teknik detayları
Avustralya Grand Prix'sinde FW45'in ön kanadının yakından çekilmiş bir fotoğrafı, rakiplerinin birçoğuyla kıyaslandığında kanadın statik iç kısmının ne kadar geniş olduğunu gösteriyor.
Fotoğraf: Uncredited
Williams FW45 teknik detayları
Williams tarafından sezon başında kullanılan zemin kesimi ve zemin altı paten kanadının yakın çekimi.
Fotoğraf: Uncredited
Williams FW45 teknik detayları
Geleneksel bir ön kanat kenar plakası tasarımı ve S şeklinde bir yüzey kanadı düzenlemesi kullanıyordu.
Fotoğraf: Uncredited
Williams FW45 teknik detayları
Avustralya'da daha düşük yere basma gücü üreten arka kanat kullanıldı.
Fotoğraf: Uncredited
Williams FW45 teknik detayları
Buna karşılık, Monako'da yüksek yere basma kuvvetine sahip bir arka kanat kullandı.
Fotoğraf: Uncredited
Williams FW45 arka detay
İspanya Grand Prix'sinde arka kanadın üst kanatçık olmadan çekilen bir fotoğrafı nasıl bir araya getirildiğini gösteriyor.
Williams FW45 Teknik detaylar
İspanya'da FW45'in arka uçtan çekilen bir fotoğrafı, takımın daha yüksek yere basma kuvveti sağlayan bir arka kanat konfigürasyonu seçmesine rağmen, bunun sadece tek bir kiriş kanat elemanı ile eşleştirildiğini gösteriyor. Ayrıca Avustralya Grand Prix'sinde uç plakanın dış yüzünün alt yarısına eklenen yukarı eğim çizgisi dikkat çekiyor.
Fotoğraf: Uncredited
Williams FW45 teknik detayları
Avusturya Grand Prix'sine hazırlarken tabanın ön kısmına monte edilmiş amortisör düzeneğinin iyi bir görüntüsü.
Fotoğraf: Filip Cleeren: Filip Cleeren
Williams FW45 teknik detayları
C şeklindeki ön kesik ve arka kısımdaki sivrilen kesikle birlikte, zemin altı paten kanadının bir görüntüsü.
Fotoğraf: Matt Kew
Williams FW45 teknik detayları
Britanya Grand Prix'sinde kullanılan daha düşük yere basma kuvveti sağlayan arka kanat çözümüne yakından bakış.
Fotoğraf: Uncredited
Williams FW45 arka detay
Belçika Grand Prix'si için daha da düşük bir yere basma kuvveti varyantı seçildi.
Fotoğraf: Uncredited
Williams Racing FW45 teknik detay
Dış kampana yerinde olmadan FW45'in arka fren tertibatına bakıldığında, ekibin aracın önünde olduğu gibi burada da bir disk kaportası kullandığı görülüyor.
Fotoğraf: Uncredited
Williams FW45 teknik detayları
Britanya Grand Prix'sinde tanıtılan daha yeni özellikli kanatçık dağılımına sahip ön kanadın üstten görünümü. Bu spesifikasyonda hareketli bölüm çok daha geniş tutulmuş, bu da burun boyunca daha dar bir statik bölümle sonuçlanmış.
Fotoğraf: Uncredited
Williams Racing FW45 teknik detay
Williams'ın İtalya Grand Prix'si için sunduğu düşük yere basma kuvveti, pistin taleplerine uyacak şekilde kırpılmış tek kirişli kanat elemanı ile birlikte.
Fotoğraf tarafından: Filip Cleeren
Williams FW45 teknik detayları
FW45'te zeminin ön kenarına ve zemin çitlerine yakın bir bakış.
Fotoğraf: Uncredited
Williams FW45 detayı
Bu bölgenin bir başka görünümü, ancak bu kez yandan, dış çitlere daha genel bir bakış sağlıyor.
Fotoğraf: Uncredited
Williams FW45 detayı
Williams, Katar'da daha yüksek yere basma kuvveti sağlayan bir arka kanat konfigürasyonu ile birlikte oldukça derin bir profile sahip olan tek elemanlı bir kiriş kanat kullandı. Ayrıca, Red Bull'un 2023'te RB19'a uyguladığı bir özellik olan difüzörün üst köşesinin yivli tasarımına da dikkat edin.
Williams'ın her yarıştan önce araç tanıtım belgesinde değiştirdiğini belirttiği bileşenlerin listesi.
- Suudi Arabistan
- Ön kanat
- Kiriş kanadı
- RBD kanatçıkları
- FBD çıkış kepçesi (daha küçük)
- Motor kapağı
- Avustralya
- Ön Kanat (trim)
- Arka kanat kenar plakası dövme hattı
- Azerbaycan
- Kiriş kanadı
- Burun
- Miami
- Yok
- Monako
- Arka kanat
- Kiriş kanadı
- Ön süspansiyon (direksiyon kilidi)
- FBD çıkış artışı
- İspanya
- Ön kanat
- Motor kapağı
- Kanada
- Zemin çitleri, alt gövde ve difüzör
- Motor kapağı
- Sidepod (rampa)
- Halo kanatçıklar
- Ayna
- Arka süspansiyon kaplamaları
- RBD kanatçıkları
- Arka kanat kenar plakası
- Avusturya
- Zemin çitleri
- FBD çit / üst kanat
- Büyük Britanya
- Ön kanat
- Arka kanat
- Macaristan
- Yok
- Belçika
- RBD - daha kısa kanatçıklar
- Ön kanat - isteğe bağlı kaplamalar
- Hollanda
- Yok
- İtalya
- Ön kanat
- Singapur
- Ön kanat
- Japonya
- Zemin çitleri
- Katar
- Yok
- ABD
- Yok
- Meksika
- Daha büyük, isteğe bağlı, arka soğutma çıkışı
- İsteğe bağlı daha büyük soğutma panjurları
- Brezilya
- Yok
- Las Vegas
- Yok
- Abu Dabi
- Yok
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