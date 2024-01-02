2023 F1 teknik: Williams'ın geriden yükselmesini sağlayan güncellemeler

Fotoğraf: Giorgio Piola Williams FW45 fren kaliperi

Williams, ağırlığı azaltmak ve soğutmayı iyileştirmek için ön fren kaliperinin yüzeyinde tüp benzeri kanatlar kullanmayı tercih eden birkaç takımdan biriydi.

Fotoğraf: Uncredited Williams FW45 teknik detayları

Avustralya Grand Prix'sinde FW45'in ön kanadının yakından çekilmiş bir fotoğrafı, rakiplerinin birçoğuyla kıyaslandığında kanadın statik iç kısmının ne kadar geniş olduğunu gösteriyor.

Fotoğraf: Uncredited Williams FW45 teknik detayları

Williams tarafından sezon başında kullanılan zemin kesimi ve zemin altı paten kanadının yakın çekimi.

Fotoğraf: Uncredited Williams FW45 teknik detayları

Geleneksel bir ön kanat kenar plakası tasarımı ve S şeklinde bir yüzey kanadı düzenlemesi kullanıyordu.

Fotoğraf: Uncredited Williams FW45 teknik detayları

Avustralya'da daha düşük yere basma gücü üreten arka kanat kullanıldı.

Fotoğraf: Uncredited Williams FW45 teknik detayları

Buna karşılık, Monako'da yüksek yere basma kuvvetine sahip bir arka kanat kullandı.

Fotoğraf: Uncredited Williams FW45 arka detay

İspanya Grand Prix'sinde arka kanadın üst kanatçık olmadan çekilen bir fotoğrafı nasıl bir araya getirildiğini gösteriyor.

Williams FW45 Teknik detaylar

İspanya'da FW45'in arka uçtan çekilen bir fotoğrafı, takımın daha yüksek yere basma kuvveti sağlayan bir arka kanat konfigürasyonu seçmesine rağmen, bunun sadece tek bir kiriş kanat elemanı ile eşleştirildiğini gösteriyor. Ayrıca Avustralya Grand Prix'sinde uç plakanın dış yüzünün alt yarısına eklenen yukarı eğim çizgisi dikkat çekiyor.

Fotoğraf: Uncredited Williams FW45 teknik detayları

Avusturya Grand Prix'sine hazırlarken tabanın ön kısmına monte edilmiş amortisör düzeneğinin iyi bir görüntüsü.

Fotoğraf: Filip Cleeren: Filip Cleeren Williams FW45 teknik detayları

C şeklindeki ön kesik ve arka kısımdaki sivrilen kesikle birlikte, zemin altı paten kanadının bir görüntüsü.

Fotoğraf: Matt Kew Williams FW45 teknik detayları

Britanya Grand Prix'sinde kullanılan daha düşük yere basma kuvveti sağlayan arka kanat çözümüne yakından bakış.

Fotoğraf: Uncredited Williams FW45 arka detay

Belçika Grand Prix'si için daha da düşük bir yere basma kuvveti varyantı seçildi.

Fotoğraf: Uncredited Williams Racing FW45 teknik detay

Dış kampana yerinde olmadan FW45'in arka fren tertibatına bakıldığında, ekibin aracın önünde olduğu gibi burada da bir disk kaportası kullandığı görülüyor.

Fotoğraf: Uncredited Williams FW45 teknik detayları

Britanya Grand Prix'sinde tanıtılan daha yeni özellikli kanatçık dağılımına sahip ön kanadın üstten görünümü. Bu spesifikasyonda hareketli bölüm çok daha geniş tutulmuş, bu da burun boyunca daha dar bir statik bölümle sonuçlanmış.

Fotoğraf: Uncredited Williams Racing FW45 teknik detay

Williams'ın İtalya Grand Prix'si için sunduğu düşük yere basma kuvveti, pistin taleplerine uyacak şekilde kırpılmış tek kirişli kanat elemanı ile birlikte.

Fotoğraf tarafından: Filip Cleeren Williams FW45 teknik detayları

FW45'te zeminin ön kenarına ve zemin çitlerine yakın bir bakış.

Fotoğraf: Uncredited Williams FW45 detayı

Bu bölgenin bir başka görünümü, ancak bu kez yandan, dış çitlere daha genel bir bakış sağlıyor.

Fotoğraf: Uncredited Williams FW45 detayı

Williams, Katar'da daha yüksek yere basma kuvveti sağlayan bir arka kanat konfigürasyonu ile birlikte oldukça derin bir profile sahip olan tek elemanlı bir kiriş kanat kullandı. Ayrıca, Red Bull'un 2023'te RB19'a uyguladığı bir özellik olan difüzörün üst köşesinin yivli tasarımına da dikkat edin.

Williams'ın her yarıştan önce araç tanıtım belgesinde değiştirdiğini belirttiği bileşenlerin listesi.

Suudi Arabistan Ön kanat Kiriş kanadı RBD kanatçıkları FBD çıkış kepçesi (daha küçük) Motor kapağı



Avustralya Ön Kanat (trim) Arka kanat kenar plakası dövme hattı



Azerbaycan Kiriş kanadı Burun



Miami Yok



Monako Arka kanat Kiriş kanadı Ön süspansiyon (direksiyon kilidi) FBD çıkış artışı



İspanya Ön kanat Motor kapağı



Kanada Zemin çitleri, alt gövde ve difüzör Motor kapağı Sidepod (rampa) Halo kanatçıklar Ayna Arka süspansiyon kaplamaları RBD kanatçıkları Arka kanat kenar plakası



Avusturya Zemin çitleri FBD çit / üst kanat



Büyük Britanya Ön kanat Arka kanat



Macaristan Yok



Belçika RBD - daha kısa kanatçıklar Ön kanat - isteğe bağlı kaplamalar



Hollanda Yok



İtalya Ön kanat



Singapur Ön kanat



Japonya Zemin çitleri



Katar Yok



ABD Yok



Meksika Daha büyük, isteğe bağlı, arka soğutma çıkışı İsteğe bağlı daha büyük soğutma panjurları



Brezilya Yok



Las Vegas Yok

