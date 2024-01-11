2023 F1 teknik: Red Bull, daha ileri gitmek için yeni yollar buldu

Bu içeriğimizde RB19'un etkileyici detaylarından bazılarına göz atarken, Red Bull'un sezon boyunca hakimiyetini sağlamak için ne gibi değişiklikler yaptığını inceleyeceğiz.

Fotoğraf: Giorgio Piola Red Bull Racing dingil mesafesi karşılaştırması (Anti-dalış, iç kısım)

RB18 ve RB19'un ön süspansiyon düzenlemelerinin karşılaştırılması, yalnızca elemanların nasıl yeniden konumlandırıldığını değil, aynı zamanda bunun aracın dingil mesafesini yeniden hizalamak için nasıl kullanıldığını da gösteriyor. Bu kararın sadece mekanik açıdan değil, aerodinamik açıdan da bir etkisi oldu. Ayrıca süspansiyonun anti-dive perspektiften nasıl düzenlendiğini de iç kısımda görebiliyoruz.

Fotoğraf: Giorgio Piola Red Bull Racing RB19 alttan görünüm karşılaştırması

RB18 ve RB19'un alttan karşılaştırılması, takımın yönetmeliklerdeki değişikliklerle başa çıkmak için alt zemini nasıl geliştirdiğini gösteriyor; Zeminin kenarı görsel olarak daha dikkat çekici ve kenar kanat tasarımında değişiklik söz konusu.

Fotoğraf: Giorgio Piola Red Bull Racing RB19 difüzör

RB19'un alt zeminine bir başka bakış, kullanılan karmaşık geometrileri ortaya çıkarıyor; bükülmüş zemin çitleri, orta zemin konturu, kademeli tekne kuyruğu ve çoklu difüzör profili görülebiliyor.

Fotoğraf: Giorgio Piola Red Bull Racing RB19 difüzör yan görünümü

RB18'in zemininin ve difüzörünün yandan görünümü, difüzör çatısının ve yan duvarının çıkıntılı omuz çizgisini gösterirken, yan duvardaki fare evi kesiğinin ayrıntılarını da gözler önüne seriyor.

Fotoğraf: Giorgio Piola Red Bull Racing RB19 zemin çitleri

Tümü karmaşık geometrik özelliklere sahip olan zeminin ön kenarının, tünel girişinin ve zemin çitlerinin harika bir görünümü.

Fotoğraf: Giorgio Piola Red Bull Racing RB19, detay ön kanat

Red Bull sezona ön kanadına yeni bir ekleme yaparak başladı; akış koşullarını değiştirmeye ve dış yıkama oluşturmaya yardımcı olmak için kenar plakasının alt arka köşesine küçük bir kanatçık monte edildi.

Fotoğraf: Giorgio Piola Red Bull Racing RB19 ön kaliper, sarı detay

Red Bull'un ön fren kaliperinde ağırlıktan tasarruf etmek ve aynı zamanda soğutmayı iyileştirmek amacıyla küçük tüp kanatlar (sarı renkle vurgulanmış) bulunuyor. Ekip ayrıca 2022'de kullanılan disk kaporta çözümünü de devam ettirdi, ancak içinden ve etrafından geçen sıcaklıkları ve hava akışını daha iyi yönetmek için yeniden tasarlandı.

Fotoğraf: Giorgio Piola Red Bull Racing RB19 teknik detayları

Benzer şekilde aracın arka kısmında da hava akımının arka fren tertibatı etrafında hareket ederken izlediği yörüngenin dikkatli bir şekilde yönetilmesi dikkate alınmış.

Fotoğraf: Uncredited Red Bull Racing RB19 teknik detayları

Red Bulli arka fren tertibatına yerleştirilen harici hava akışı ve ısı yönetimi kanallarının arkasında ayrıca bir fren diski kaportası kullanıyor.

Red Bull Racing RB19 teknik detayları

RB19'un arka tarafına yakından bakıldığında, arka çarpışma yapısının dış cephesini oluşturan çeşitli panel boşlukları, bazı iç süspansiyon elemanlarının görünümü, üst salıncak kemiği için yüksek iç toplama noktaları ve arka kanat montaj direği için merkezi metal kızak gibi çok sayıda ilginç ayrıntı ortaya çıkıyor.

Fotoğraf: Uncredited Red Bull Racing RB19 teknik detayları

İki katmanlı bir eleman oluşturmak için, şeklini taklit eden C-Şekilli zemin parçasının ve üzerine monte edilmiş zemin kenarı kanadının yakından görünümü.

Fotoğraf: Giorgio Piola Red Bull Racing RB19 DRS detayı

RB19'daki DRS mekanizmasının çalışma şekli.

Fotoğraf: Giorgio Piola Red Bull Racing RB19 şasi bölümü

RB19, arka tarafındaki önemli alanlara daha fazla hava akışı kalitesi sağlamaya yardımcı olmak için alt yarıda daha ekstrem bir V şekilli şasi tasarımına sahipti.

Fotoğraf: Giorgio Piola Red Bull Racing RB18 direksiyon iç parçası

Karşılaştırma amacıyla, RB19'unki kadar agresif olmasa da V profiline sahip olan 2022 RB18 şasisi de burada.

Fotoğraf: Uncredited Red Bull Racing RB19 teknik detayları

RB19'un motor kapağının altına bakıldığında, güç ünitesinin ve çeşitli yardımcı parçalarının bazı paketleme detaylarını ve bazı iç süspansiyon elemanlarını görüyoruz.

Fotoğraf: Uncredited Red Bull Racing RB19 detay

Dış zemin çitine yakından bakıldığında zemin ile şasi arasındaki bağlantıda kullanılan panelin yoğun bir şekilde konturlu olduğu görülüyor.

Fotoğraf: Uncredited Red Bull Racing RB19 teknik detayları

Bahreyn ve Suudi Arabistan arasındaki pist özellikleri farkı göz önüne alındığında, Red Bull tahmin edebileceğiniz gibi, sadece daha sığ bir kaşık şeklindeki yeni arka kanat düzenlemesiyle değil, aynı zamanda kiriş kanat elemanları seçimiyle de cadde pisti için yere basma kuvveti seviyelerini azaltmayı tercih etti.

Fotoğraf: Giorgio Piola Red Bull Racing RB19 sidepods giriş karşılaştırması

Red Bull, Azerbaycan Grand Prix'sinde sidepod girişinin düzeninde değişiklikler yaptı ve alttan akışı iyileştirmek için açıklığı genişletti ancak yüksekliğini azalttı. Bu tasarım süreci, Macaristan Grand Prix'sinde daha da maceracı bir varyantın ortaya çıkmasıyla birlikte kullanılmaya devam etti.

Fotoğraf: Giorgio Piola Red Bull Racing RB19 radyatör

RB19'un radyatör tasarımı, takımı burada bile aerodinamik kazanç sağlamayı hedeflediğini gösteriyor.

Fotoğraf: Giorgio Piola Red Bull Racing RB19 yan ayak detayı

Red Bull'un sidepod girişinin yüksekliğini azaltmak ve aynı zamanda gövdeyi genişletmek için yaptığı değişiklikleri gösteren başka bir açı.

Fotoğraf: Giorgio Piola Red Bull Racing RB19 soğutma detayı

Takımın Macaristan GP'de soğutma için aracın sol tarafında kullandığı iki soğutma panjuru.

Fotoğraf: Giorgio Piola Red Bull Racing RB19 soğutma detayı

Red Bull, 2023'te motor kapağında soğutma için çoğu zaman asimetrik bir düzen kullandı. Macaristan'da sol tarafta iki çıkış kullanılırken sağ tarafta beş panjurlu bir panel kullanıldı.

Fotoğraf: Giorgio Piola 124-23 Red Bull Difüzör karşılaştırması

RB19'un difüzör köşesinde (kırmızı ok) yapılan değişiklikler arkadaki çıkış geometrisinin de değişmesine neden oldu ve çok daha dar bir rampa kullanıldı.

Fotoğraf: Giorgio Piola Red Bull Racing RB19 difüzör

Difüzörün üst yüzeyden alınan küçük rampalı bölümü burada her iki taraftan da görülebiliyor (kırmızı ok).

Fotoğraf: Giorgio Piola Red Bull Racing RB19 uç plakası karşılaştırması Singapur GP

Red Bull, bir dizi rakibinin benzer çözümlerden performans elde ettiğini görmesi üzerine Singapur Grand Prix'sinde açık uçlu arka kanat kenar bölümü varyantını tanıttı.

Fotoğraf: Giorgio Piola Red Bull Racing RB19 detay

Açık uçlu kenar bölümünün bir başka görünümü, arka kanat kenar plakası kesitinin boyutunu ve şeklini nasıl değiştirdiğini gösteriyor.

Fotoğraf: Giorgio Piola Red Bull Racing RB19 yeni zemin karşılaştırması

Singapur'da zeminin kenarında da değişiklikler yapıldı. Kenar kanadın kaydırılmış bölümüne ilave kılavuz kanatlar eklenirken, yüzeylerin genel geometrisi de değiştirildi. Takım sorunlarının üstesinden gelmeye çalıştığı için bu tasarım Singapur'da kullanılmadı ancak Japonya'da geri döndü ve daha sonra kullanıldı.

Fotoğraf: Uncredited Red Bull Racing RB19 teknik detayları

Zemin ve kenar kanadının bir başka görünümü. İki yüzeyin birbiriyle uyum içinde çalışmak üzere nasıl eşleştirildiği görülüyor.

Fotoğraf: Giorgio Piola Red Bull Racing RB19 zemin yan detayı

Red Bull da Monako'da pistte çekiciyle kaldırılan Mercedes W14'te görülen ve kenar kanadın arka kısmının alt tarafına eklenen bir dizi küçük payandadan oluşan bir tasarım özelliğine dikkat eden takımlardan oldu.

Fotoğraf: Giorgio Piola Red Bull Racing RB19 arka kanat karşılaştırması, Las Vegas GP

Red Bull, Las Vegas Grand Prix'sinde farklı arka kanat konfigürasyonlarını tercih etti; Max Verstappen'in aracı daha düşük yere basma kuvveti düzeninin kırpılmış bir versiyonuna sahipti.

İşte Red Bull'un her yarıştan önce araç tanıtım belgesinde değiştirdiğini belirttiği bileşenlerin listesi.