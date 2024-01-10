Prime'a abone ol
Daha fazlasını görüntüle
Formula 1
Haberler

2023 F1 teknik: Mercedes, Ferrari'yi yenebilmek için U dönüşü yaptı

Mercedes 2023'e radikal sıfır sidepod konseptiyle başlasa da sonrasında 2024'te yeni bir tasarım yönü için bir performans temeli oluşturmak üzere W14'ü hızla elden geçirmeye karar verdi.

Matt Somerfield
Editör Matt Somerfield
Yardımcı Editör Giorgi Piola
Yayın tarihi
Mercedes W14 front detail

Bunun sonucunda Monako'da geniş çaplı bir güncelleme yapılırken sezonun geri kalanında başka değişiklikler de yapıldı.

Bu içeriğimizde Mercedes W14'ün bazı ince ayrıntılarına ve Ferrari'yi geçerek Takımlar Şampiyonası'nda ikinci sıraya yerleşmek için bu büyük geliştirme programının nasıl uygulandığına ayrıntılı bir şekilde göz atacağız.

Mercedes W13 and W14 side comparison

Fotoğraf: Giorgio Piola

Mercedes W13 ve W14 yan karşılaştırması

W13 ve W14'ün karşılaştırması, zeropodun girişinin 2023'e nasıl geriye alındığını gösteriyor.

Mercedes W14 brake detail

Fotoğraf: Giorgio Piola

Mercedes W14 fren detayı

Kampana yerinde olmadan ön fren tertibatına baktığımızda, bazı iç kaplamaları yerinde tutmak için kullanılan bileziği görebiliyoruz.

Mercedes W14, floor detail

Mercedes W14, zemin detayı

W14'ün tabanının ön kısmına yakından bakıldığında, üzerinde bir dizi girdap jeneratörü bulunan mini kaydırma bölümü ve bunun üzerinde delikli bir Gurney düzenlemesi görülürken, bunun arkasında yüzeyinde bölünebilir bir dikey kanatçık bulunan kenar kanadın daha uzun kaydırma bölümü yer alıyor.

Mercedes W14 technical detail

Fotoğraf: Giorgio Piola

Mercedes W14 teknik detay

W14'ün motor kapağının altında radyatörlerin ve yardımcı parçaların güç ünitesi ve sidepodların etrafında nasıl paketlendiğini görebiliyoruz.

Mercedes W14 steering wheel detail

Fotoğraf: Giorgio Piola

Mercedes W14 direksiyon simidi detayı

Mercedes direksiyon simidinin arkasında, üstte tek parça bir vites değiştirme kolu ve altta ise serbest bırakmaya yardımcı olmak için bir parmak soketi ile donatılmış uzun bir debriyaj kolu görülmektedir.

Mercedes W14 front wing

Fotoğraf: Giorgio Piola

Mercedes W14 ön kanat

Mercedes 2023'te açık uçlu ön kanat planyası ve kenar plakası birleşiminin bir varyasyonunu kullanmaya devam etti, ancak arka elemanların üzerinde iki yeni kanatçık da içeriyordu.

Mercedes W14 middle wing detail

Fotoğraf: Giorgio Piola

Mercedes W14 orta kanat detayı

Zeropod girişinin daha geriye çekilmesiyle, yan kaza barı (SIS) kanat kaplaması daha bağımsız bir yüzey haline geldi.

Mercedes W14 detail

Fotoğraf: Uncredited

Mercedes W14 detayı

W14'ün kampanasız arka fren tertibatı, kaliperin kaportası tarafından nasıl soğuk hava ile beslendiğini görmemizi sağlıyor.

Mercedes W14 technical detail

Fotoğraf: Uncredited

Mercedes W14 teknik detay

Kayan kenar kanat tasarımının bir başka görünümü, özellikle aerodinamik çıktılarını iyileştirmek için konumlandırılmış ve şekillendirilmiş metal destek braketlerine sahip.

Mercedes W14 technical detail

Fotoğraf: Uncredited

Mercedes W14 teknik detay

Yan kaza barı (SIS) kaportası, kanat aynası, girdap jeneratörleri ve çıtalı ayna sapına yakından bakış.

Mercedes W14 rear detail

Fotoğraf: Uncredited

Mercedes W14 arka detay

W14'ün difüzörüne bir bakış, yan duvarda görünen fare evi ve borazan şeklindeki üst köşe. Ayrıca arka fren kanalı kanatçığının basamaklı alt kenarını da görebilirsiniz.

Mercedes W14 detail

Fotoğraf: Uncredited

Mercedes W14 detayı

Önlük kanadına yakından bakıldığında, bu bölümün yere temas ettiğinde yukarı ve aşağı hareket etmesini sağlamak için kullanılan esnek malzeme de görülüyor.

Mercedes W14 front detail

Fotoğraf: Giorgio Piola

Mercedes W14 ön detay

Monako Grand Prix'sinde W14'ün daha 'geleneksel' bir sidepod tasarımına sahip olmasının yanı sıra süspansiyonun üst salıncak kolunun da yeniden hizalanmasıyla sonuçlanan büyük bir güncelleme geldi.

Mercedes W14 sidepods winglet detail

Fotoğraf: Giorgio Piola

Mercedes W14 sidepods kanatçık detayı

Üst salıncak kolunun iç kısmı yükseltilirken (iç kısım), W14'ün tabanında yeni bir kanatçık olduğu görülüyor (mavi ok) ve SIS kaportasının asılı kanadı da değiştirilmiş (kırmızı ok).

Mercedes F1 W14 car detail

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Mercedes F1 W14 araç detayı

Taban kenarı kanadı da değiştirilmiş ve kaydırılmış bölümün yüzeyine ilave payandalar eklenmiş.

Mercedes W14 technical detail

Fotoğraf: Uncredited

Mercedes W14 teknik detay

Gerektiğinde sidepodun omzuna küçük soğutma solungaçları da eklendi.

Mercedes W14 button view

Mercedes W14 düğme görünümü

Monako Grand Prix'sinde Lewis Hamilton'ın yarış dışı kalması W14'ün pistten vinçle kaldırılmasına yol açtı. Bu durum, karmaşık geometrilerle dolu alt zemine göz atmamızı sağladı.

Mercedes W14 detail

Fotoğraf: Uncredited

Mercedes W14 detayı

İspanya Grand Prix'si için sıcaklıkları kontrol altında tutmaya yardımcı olmak üzere çok daha büyük bir soğutma solungaç paneli kuruldu.

Mercedes W14 nose and front wing detail

Fotoğraf: Uncredited

Mercedes W14 burun ve ön kanat detayı

Burun ve ön kanat tertibatına alttan bir bakış.

Mercedes W14 new front wing comparison, British GP

Fotoğraf: Giorgio Piola

Mercedes W14 yeni ön kanat karşılaştırması, Britanya GP

Britanya Grand Prix'sine yeni bir ön kanat geldi. Bu kanat ana planyasında ve kanat uçlarında revizyonlar, daha bombeli bir uç plakası tasarımı ve daha aerodinamik şekilli bir yuva boşluğu ayırıcı braketi içeriyordu.

Mercedes W14 front wing detail

Fotoğraf: Giorgio Piola

Mercedes W14 ön kanat detayı

Yeni ön kanat tasarımının yukarıdan aşağıya genel görünümü. Değişikliklerin çoğu dış kısımdaydı.

Mercedes W14 rear wing end plate

Fotoğraf: Giorgio Piola

Mercedes W14 arka kanat uç plakası

Mercedes, Macaristan Grand Prix'sinde arka kanat kenar plakası kesitinin boyutunu ve şeklini değiştiren açık uçlu bir kenar plakası tasarımı tanıttı.

Mercedes W14 suspension detail, Hungarian GP

Fotoğraf: Giorgio Piola

Mercedes W14 süspansiyon detayı, Macaristan GP

Ön süspansiyonun üst salıncak kemiğinin iç kısmı Macaristan için tekrar modifiye edildi ve kaportaya eğimli bir profil eklendi (kırmızı ok).

Mercedes W14 sidepods detail, Belgian GP

Fotoğraf: Giorgio Piola

Mercedes W14 sidepods detayı, Belçika GP

Girdap oluşturan kanatçıklar ve ayna çıtası Belçika Grand Prix'sinde sürtünmeyi azaltmak için kaldırılırken, kenar kanadın kaydırılmış bölümüne takılan payandalar üçten ikiye indirildi.

Mercedes W14 rear wing comparison

Fotoğraf: Giorgio Piola

Mercedes W14 arka kanat karşılaştırması

Mercedes, Belçika Grand Prix'sinde sürücüleri için doğru dengeyi bulmak amacıyla farklı arka kanat konfigürasyonları denedi; George Russell'ın aracında kenar plakası için bir dolgu paneli ve üst kanadın arka kenarında Gurney kullanılmazken, Hamilton'ın aracı daha düşük yere basma kuvveti kanadı, kenar plakası kesiği ve arka kenarda bir Gurney içeriyordu.

Mercedes W14 detail

Fotoğraf: Uncredited

Mercedes W14 detayı

Hollanda Grand Prix'sinde kenar kanadın kaydırılmış bölümü, yüzeyi bölen iki payandaya sahipti.

Mercedes W14 DRS

Fotoğraf: Giorgio Piola

Mercedes W14 DRS

W14 üzerindeki DRS mekanizmasına yakından bakış.

Mercedes W14 technical detail

Fotoğraf tarafından: Filip Cleeren

Mercedes W14 teknik detay

Tek elemanlı kiriş kanat ve uç plaka dolgu panelleri, İtalya Grand Prix'si için daha düşük yere basma kuvveti sağlayan bir arka kanat konfigürasyonuyla eşleştirildi.

Mercedes W14 technical detail

Fotoğraf: Uncredited

Mercedes W14 teknik detay

W14'ün karoseri yerinde olmadan çekilen bu fotoğrafı, zeminin esnemesini önlemek için kullanılan iç destekleri görme şansı veriyor.

Mercedes W14 technical detail

Fotoğrafı çeken: Filip Cleeren

Mercedes W14 teknik detay

Mercedes, Japonya Grand Prix'sinde arka kanat kenar plakasının alt yarısına bir dövme çizgisi (çıkıntı) ekledi.

Mercedes W14 floor - Austin (Old spec inset)

Fotoğraf: Giorgio Piola

Mercedes W14 zemin - Austin (Eski teknik özellikler)

Mercedes, Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'sinde kenar kanadın kaydırmalı bölümünü bir kez daha revize etti ve yeni parçaların performansı hakkında gerçek dünyadan bazı bilgiler elde etmek için antrenman sırasında sensörler kullanıldı.

Mercedes W14 technical detail

Fotoğraf: Giorgio Piola

Mercedes W14 teknik detay

Daha sonra zeminin ön kenarında ve tünelin çatısında da değişiklikler yapıldı.

Mercedes W14 detail

Fotoğraf: Uncredited

Mercedes W14 detayı

W14'ün açık uçlu ve metal destekli arka kanat kenar bölümünün yakından görünümü.

İşte Mercedes'in her yarıştan önce araç tanıtım belgesinde değiştiğini belirttiği bileşenlerin listesi.

  • Suudi Arabistan
    • Arka kanat
    • Zemin çitleri
  • Avustralya
    • Alt tarafa kenar kanat payandaları
  • Azerbaycan
    • Arka kanat kenar plakası
    • Ön fren kanalı
    • Arka fren kanalı çiti (alt bölüm küçültülmüş)
    • Ön süspansiyon kaplaması (alt salıncak kemiği)
  • Miami
    • Yok
  • Monako
    • Ön süspansiyon 
    • Zemin çitleri
    • Sidepod
    • Motor kapağı
    • Arka kanat
    • Arka fren kanalı kanatçıkları
  • İspanya
    • Ayna kanatları çıkarıldı
    • Difüzör
  • Kanada
    • Çıkarılmış yan kanat, kanatçık
  • Avusturya
    • Yok
  • Büyük Britanya
    • Ön kanat
    • Ön kanat kenar plakası ve dış yüzey kanadı
  • Macaristan
    • Ön kanat kenar plakası
    • Ön süspansiyon kaportası
    • Arka kanat
  • Belçika
    • Sidepod girişi
    • Motor kapağı 
    • Zemin altı 
    • Arka kanat
  • Hollanda
    • Zemin kenarı
    • Ayna 
    • Kiriş kanadı
  • İtalya
    • Arka kanat
    • Kiriş kanadı
  • Singapur
    • Ön fren kanalı
  • Japonya
    • Arka kanat kenar plakası dövme hattı
  • Katar
    • Yok
  • ABD
    • Zemin gövdesi
    • Zemin kenarı ve kenar kanadı
  • Meksika
    • Yok
  • Brezilya
    • Yok
  • Las Vegas
    • Yok
  • Abu Dabi
    • Yok
paylaşım
yorumlar
Önceki haber İtalya'da kaldırılan 'Beckham Yasası' Ferrari için dezavantaj olabilir

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Matt Somerfield
Daha fazlası
Matt Somerfield
2023 F1 teknik: Ferrari, doğru yola girmek için rakiplerini takip etti

2023 F1 teknik: Ferrari, doğru yola girmek için rakiplerini takip etti

Formula 1

2023 F1 teknik: Ferrari, doğru yola girmek için rakiplerini takip etti 2023 F1 teknik: Ferrari, doğru yola girmek için rakiplerini takip etti

2023 F1 teknik: McLaren zayıf başlamasına rağmen güçlü bitirdi

2023 F1 teknik: McLaren zayıf başlamasına rağmen güçlü bitirdi

Formula 1

2023 F1 teknik: McLaren zayıf başlamasına rağmen güçlü bitirdi 2023 F1 teknik: McLaren zayıf başlamasına rağmen güçlü bitirdi

2023 F1 teknik: Aston Martin güçlü başlayıp tökezledi

2023 F1 teknik: Aston Martin güçlü başlayıp tökezledi

Formula 1

2023 F1 teknik: Aston Martin güçlü başlayıp tökezledi 2023 F1 teknik: Aston Martin güçlü başlayıp tökezledi

Mercedes
Daha fazlası
Mercedes
Button: "2024'te Red Bull'un ana rakibi Mercedes olacak"

Button: "2024'te Red Bull'un ana rakibi Mercedes olacak"

Formula 1

Button: "2024'te Red Bull'un ana rakibi Mercedes olacak" Button: "2024'te Red Bull'un ana rakibi Mercedes olacak"

Mercedes yeni araçta daha kısa vites kutusu kullanıp, kokpiti geriye alacak

Mercedes yeni araçta daha kısa vites kutusu kullanıp, kokpiti geriye alacak

Formula 1

Mercedes yeni araçta daha kısa vites kutusu kullanıp, kokpiti geriye alacak Mercedes yeni araçta daha kısa vites kutusu kullanıp, kokpiti geriye alacak

Russell: "Red Bull'un sezona zirvede başlayacağına şüphe yok ama bu uzun bir sezon olacak"

Russell: "Red Bull'un sezona zirvede başlayacağına şüphe yok ama bu uzun bir sezon olacak"

Formula 1

Russell: "Red Bull'un sezona zirvede başlayacağına şüphe yok ama bu uzun bir sezon olacak" Russell: "Red Bull'un sezona zirvede başlayacağına şüphe yok ama bu uzun bir sezon olacak"

Son Haberler

2023 F1 teknik: Mercedes, Ferrari'yi yenebilmek için U dönüşü yaptı

2023 F1 teknik: Mercedes, Ferrari'yi yenebilmek için U dönüşü yaptı

F1 Formula 1

2023 F1 teknik: Mercedes, Ferrari'yi yenebilmek için U dönüşü yaptı 2023 F1 teknik: Mercedes, Ferrari'yi yenebilmek için U dönüşü yaptı

İtalya'da kaldırılan 'Beckham Yasası' Ferrari için dezavantaj olabilir

İtalya'da kaldırılan 'Beckham Yasası' Ferrari için dezavantaj olabilir

F1 Formula 1

İtalya'da kaldırılan 'Beckham Yasası' Ferrari için dezavantaj olabilir İtalya'da kaldırılan 'Beckham Yasası' Ferrari için dezavantaj olabilir

Mercedes, 70 milyon sterlinlik kampüs genişlemesiyle 'saygısızlık' yapmakla suçlandı

Mercedes, 70 milyon sterlinlik kampüs genişlemesiyle 'saygısızlık' yapmakla suçlandı

F1 Formula 1

Mercedes, 70 milyon sterlinlik kampüs genişlemesiyle 'saygısızlık' yapmakla suçlandı Mercedes, 70 milyon sterlinlik kampüs genişlemesiyle 'saygısızlık' yapmakla suçlandı

Mercedes, F1 güvenlik aracı için Luminar lazer teknolojisini test edecek

Mercedes, F1 güvenlik aracı için Luminar lazer teknolojisini test edecek

F1 Formula 1

Mercedes, F1 güvenlik aracı için Luminar lazer teknolojisini test edecek Mercedes, F1 güvenlik aracı için Luminar lazer teknolojisini test edecek

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2024 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol