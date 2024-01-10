2023 F1 teknik: Mercedes, Ferrari'yi yenebilmek için U dönüşü yaptı
Mercedes 2023'e radikal sıfır sidepod konseptiyle başlasa da sonrasında 2024'te yeni bir tasarım yönü için bir performans temeli oluşturmak üzere W14'ü hızla elden geçirmeye karar verdi.
Bunun sonucunda Monako'da geniş çaplı bir güncelleme yapılırken sezonun geri kalanında başka değişiklikler de yapıldı.
Bu içeriğimizde Mercedes W14'ün bazı ince ayrıntılarına ve Ferrari'yi geçerek Takımlar Şampiyonası'nda ikinci sıraya yerleşmek için bu büyük geliştirme programının nasıl uygulandığına ayrıntılı bir şekilde göz atacağız.
Fotoğraf: Giorgio Piola
Mercedes W13 ve W14 yan karşılaştırması
W13 ve W14'ün karşılaştırması, zeropodun girişinin 2023'e nasıl geriye alındığını gösteriyor.
Fotoğraf: Giorgio Piola
Mercedes W14 fren detayı
Kampana yerinde olmadan ön fren tertibatına baktığımızda, bazı iç kaplamaları yerinde tutmak için kullanılan bileziği görebiliyoruz.
Mercedes W14, zemin detayı
W14'ün tabanının ön kısmına yakından bakıldığında, üzerinde bir dizi girdap jeneratörü bulunan mini kaydırma bölümü ve bunun üzerinde delikli bir Gurney düzenlemesi görülürken, bunun arkasında yüzeyinde bölünebilir bir dikey kanatçık bulunan kenar kanadın daha uzun kaydırma bölümü yer alıyor.
Fotoğraf: Giorgio Piola
Mercedes W14 teknik detay
W14'ün motor kapağının altında radyatörlerin ve yardımcı parçaların güç ünitesi ve sidepodların etrafında nasıl paketlendiğini görebiliyoruz.
Fotoğraf: Giorgio Piola
Mercedes W14 direksiyon simidi detayı
Mercedes direksiyon simidinin arkasında, üstte tek parça bir vites değiştirme kolu ve altta ise serbest bırakmaya yardımcı olmak için bir parmak soketi ile donatılmış uzun bir debriyaj kolu görülmektedir.
Fotoğraf: Giorgio Piola
Mercedes W14 ön kanat
Mercedes 2023'te açık uçlu ön kanat planyası ve kenar plakası birleşiminin bir varyasyonunu kullanmaya devam etti, ancak arka elemanların üzerinde iki yeni kanatçık da içeriyordu.
Fotoğraf: Giorgio Piola
Mercedes W14 orta kanat detayı
Zeropod girişinin daha geriye çekilmesiyle, yan kaza barı (SIS) kanat kaplaması daha bağımsız bir yüzey haline geldi.
Fotoğraf: Uncredited
Mercedes W14 detayı
W14'ün kampanasız arka fren tertibatı, kaliperin kaportası tarafından nasıl soğuk hava ile beslendiğini görmemizi sağlıyor.
Fotoğraf: Uncredited
Mercedes W14 teknik detay
Kayan kenar kanat tasarımının bir başka görünümü, özellikle aerodinamik çıktılarını iyileştirmek için konumlandırılmış ve şekillendirilmiş metal destek braketlerine sahip.
Fotoğraf: Uncredited
Mercedes W14 teknik detay
Yan kaza barı (SIS) kaportası, kanat aynası, girdap jeneratörleri ve çıtalı ayna sapına yakından bakış.
Fotoğraf: Uncredited
Mercedes W14 arka detay
W14'ün difüzörüne bir bakış, yan duvarda görünen fare evi ve borazan şeklindeki üst köşe. Ayrıca arka fren kanalı kanatçığının basamaklı alt kenarını da görebilirsiniz.
Fotoğraf: Uncredited
Mercedes W14 detayı
Önlük kanadına yakından bakıldığında, bu bölümün yere temas ettiğinde yukarı ve aşağı hareket etmesini sağlamak için kullanılan esnek malzeme de görülüyor.
Fotoğraf: Giorgio Piola
Mercedes W14 ön detay
Monako Grand Prix'sinde W14'ün daha 'geleneksel' bir sidepod tasarımına sahip olmasının yanı sıra süspansiyonun üst salıncak kolunun da yeniden hizalanmasıyla sonuçlanan büyük bir güncelleme geldi.
Fotoğraf: Giorgio Piola
Mercedes W14 sidepods kanatçık detayı
Üst salıncak kolunun iç kısmı yükseltilirken (iç kısım), W14'ün tabanında yeni bir kanatçık olduğu görülüyor (mavi ok) ve SIS kaportasının asılı kanadı da değiştirilmiş (kırmızı ok).
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Mercedes F1 W14 araç detayı
Taban kenarı kanadı da değiştirilmiş ve kaydırılmış bölümün yüzeyine ilave payandalar eklenmiş.
Fotoğraf: Uncredited
Mercedes W14 teknik detay
Gerektiğinde sidepodun omzuna küçük soğutma solungaçları da eklendi.
Mercedes W14 düğme görünümü
Monako Grand Prix'sinde Lewis Hamilton'ın yarış dışı kalması W14'ün pistten vinçle kaldırılmasına yol açtı. Bu durum, karmaşık geometrilerle dolu alt zemine göz atmamızı sağladı.
Fotoğraf: Uncredited
Mercedes W14 detayı
İspanya Grand Prix'si için sıcaklıkları kontrol altında tutmaya yardımcı olmak üzere çok daha büyük bir soğutma solungaç paneli kuruldu.
Fotoğraf: Uncredited
Mercedes W14 burun ve ön kanat detayı
Burun ve ön kanat tertibatına alttan bir bakış.
Fotoğraf: Giorgio Piola
Mercedes W14 yeni ön kanat karşılaştırması, Britanya GP
Britanya Grand Prix'sine yeni bir ön kanat geldi. Bu kanat ana planyasında ve kanat uçlarında revizyonlar, daha bombeli bir uç plakası tasarımı ve daha aerodinamik şekilli bir yuva boşluğu ayırıcı braketi içeriyordu.
Fotoğraf: Giorgio Piola
Mercedes W14 ön kanat detayı
Yeni ön kanat tasarımının yukarıdan aşağıya genel görünümü. Değişikliklerin çoğu dış kısımdaydı.
Fotoğraf: Giorgio Piola
Mercedes W14 arka kanat uç plakası
Mercedes, Macaristan Grand Prix'sinde arka kanat kenar plakası kesitinin boyutunu ve şeklini değiştiren açık uçlu bir kenar plakası tasarımı tanıttı.
Fotoğraf: Giorgio Piola
Mercedes W14 süspansiyon detayı, Macaristan GP
Ön süspansiyonun üst salıncak kemiğinin iç kısmı Macaristan için tekrar modifiye edildi ve kaportaya eğimli bir profil eklendi (kırmızı ok).
Fotoğraf: Giorgio Piola
Mercedes W14 sidepods detayı, Belçika GP
Girdap oluşturan kanatçıklar ve ayna çıtası Belçika Grand Prix'sinde sürtünmeyi azaltmak için kaldırılırken, kenar kanadın kaydırılmış bölümüne takılan payandalar üçten ikiye indirildi.
Fotoğraf: Giorgio Piola
Mercedes W14 arka kanat karşılaştırması
Mercedes, Belçika Grand Prix'sinde sürücüleri için doğru dengeyi bulmak amacıyla farklı arka kanat konfigürasyonları denedi; George Russell'ın aracında kenar plakası için bir dolgu paneli ve üst kanadın arka kenarında Gurney kullanılmazken, Hamilton'ın aracı daha düşük yere basma kuvveti kanadı, kenar plakası kesiği ve arka kenarda bir Gurney içeriyordu.
Fotoğraf: Uncredited
Mercedes W14 detayı
Hollanda Grand Prix'sinde kenar kanadın kaydırılmış bölümü, yüzeyi bölen iki payandaya sahipti.
Fotoğraf: Giorgio Piola
Mercedes W14 DRS
W14 üzerindeki DRS mekanizmasına yakından bakış.
Fotoğraf tarafından: Filip Cleeren
Mercedes W14 teknik detay
Tek elemanlı kiriş kanat ve uç plaka dolgu panelleri, İtalya Grand Prix'si için daha düşük yere basma kuvveti sağlayan bir arka kanat konfigürasyonuyla eşleştirildi.
Fotoğraf: Uncredited
Mercedes W14 teknik detay
W14'ün karoseri yerinde olmadan çekilen bu fotoğrafı, zeminin esnemesini önlemek için kullanılan iç destekleri görme şansı veriyor.
Fotoğrafı çeken: Filip Cleeren
Mercedes W14 teknik detay
Mercedes, Japonya Grand Prix'sinde arka kanat kenar plakasının alt yarısına bir dövme çizgisi (çıkıntı) ekledi.
Fotoğraf: Giorgio Piola
Mercedes W14 zemin - Austin (Eski teknik özellikler)
Mercedes, Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'sinde kenar kanadın kaydırmalı bölümünü bir kez daha revize etti ve yeni parçaların performansı hakkında gerçek dünyadan bazı bilgiler elde etmek için antrenman sırasında sensörler kullanıldı.
Fotoğraf: Giorgio Piola
Mercedes W14 teknik detay
Daha sonra zeminin ön kenarında ve tünelin çatısında da değişiklikler yapıldı.
Fotoğraf: Uncredited
Mercedes W14 detayı
W14'ün açık uçlu ve metal destekli arka kanat kenar bölümünün yakından görünümü.
İşte Mercedes'in her yarıştan önce araç tanıtım belgesinde değiştiğini belirttiği bileşenlerin listesi.
- Suudi Arabistan
- Arka kanat
- Zemin çitleri
- Avustralya
- Alt tarafa kenar kanat payandaları
- Azerbaycan
- Arka kanat kenar plakası
- Ön fren kanalı
- Arka fren kanalı çiti (alt bölüm küçültülmüş)
- Ön süspansiyon kaplaması (alt salıncak kemiği)
- Miami
- Yok
- Monako
- Ön süspansiyon
- Zemin çitleri
- Sidepod
- Motor kapağı
- Arka kanat
- Arka fren kanalı kanatçıkları
- İspanya
- Ayna kanatları çıkarıldı
- Difüzör
- Kanada
- Çıkarılmış yan kanat, kanatçık
- Avusturya
- Yok
- Büyük Britanya
- Ön kanat
- Ön kanat kenar plakası ve dış yüzey kanadı
- Macaristan
- Ön kanat kenar plakası
- Ön süspansiyon kaportası
- Arka kanat
- Belçika
- Sidepod girişi
- Motor kapağı
- Zemin altı
- Arka kanat
- Hollanda
- Zemin kenarı
- Ayna
- Kiriş kanadı
- İtalya
- Arka kanat
- Kiriş kanadı
- Singapur
- Ön fren kanalı
- Japonya
- Arka kanat kenar plakası dövme hattı
- Katar
- Yok
- ABD
- Zemin gövdesi
- Zemin kenarı ve kenar kanadı
- Meksika
- Yok
- Brezilya
- Yok
- Las Vegas
- Yok
- Abu Dabi
- Yok
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