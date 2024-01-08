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2023 F1 teknik: McLaren zayıf başlamasına rağmen güçlü bitirdi

McLaren 2023'te seneye çok kötü başlangıç yapmıştı ancak sezon içerisinde hem Avusturya hem de Singapur'da büyük güncelleme paketleri getirerek talihini tam manasıyla tersine çevirmeyi başardı.

Matt Somerfield
Editör Matt Somerfield
Yardımcı Editör Giorgi Piola
Yayın tarihi
Mclaren MCL60 technical detail

McLaren, sezon boyunca araca düzenli bir şekilde yeni parçalar ekledi. Bu içeriğimizde MCL60'ın bazı ince ayrıntılarına ve bu önemli güncellemelerine tam olarak ayrıntılı bir göz atacağız.

Mclaren MCL60 technical detail

Fotoğraf: Uncredited

Mclaren MCL60 teknik detay

MCL60'ın kenar kanadının öne doğru kaydırılmış bölümüne yakından bakıldığında, hava akışının dışarıya doğru gönderilirken geçişini kontrol etmeye yardımcı olmak için üç payanda kullanıldığı görülüyor. Ayrıca hava akımının yönünü etkileyecek şekilde şekillendirilmiş ve yönlendirilmiş metal destek braketlerine de görebilirsiniz.

McLaren MCL60 detail

Fotoğraf: Uncredited

McLaren MCL60 detay

Güç ünitesinin üstündeki sele soğutucusuna ve içten yanmalı motora soğuk hava sağlayan hava kutusuna bağlı üçlü giriş boru tesisatına bir bakış.

McLaren MCL60 technical detail

Fotoğraf: Uncredited

McLaren MCL60 teknik detaylar

Fren kampanası kapağının altında, çeşitli fren bileşenlerine soğuk hava iletmek için kullanılan bir dizi kanal bulunuyor.

McLaren MCL60 floor comparison

Fotoğraf: Giorgio Piola

McLaren MCL60 zemin karşılaştırması

McLaren, Azerbaycan Grand Prix'sinde zemin kenarında değişiklikler yaparak tam uzunlukta bir kenar kanadından, zeminin daha sonra daraldığı daha kısa bir varyanta geçti. Kesik ve yükseltilmiş arka kenarın etrafındaki bölüm de değiştirildi.

McLaren MCL60 rear detail

Fotoğraf: Uncredited

McLaren MCL60 arka detay

Bakü'de iki düzlemli bir kiriş kanat düzenlemesi kullanılmış olup, çıtalı eleman alttaki yüklü elemandan daha öne yerleştirilmiştir.

McLaren MCL60 front brake detail

Fotoğraf: Giorgio Piola

McLaren MCL60 ön fren detayı

Tüm iç kaplamalar yerinde olmadan ön fren kanalı bize fren kaliperini ve sıcaklıkları yönetmeye yardımcı olmak için kullanılan kanatçıkları ve kesikleri görmemizi sağlıyor.

McLaren MCL60 technical detail

Fotoğraf: Uncredited

McLaren MCL60 teknik detaylar

McLaren'in Monako Grand Prix'si için yüksek yere basma kuvveti sağlayan arka kanat ve kiriş kanat kombinasyonu.

McLaren MCL60 detail

Fotoğraf: Uncredited

McLaren MCL60 detay

Zeminin ön kenarının ve gelgit çizgisinin üzerinde yer alan iç taraftaki de dahil olmak üzere çitlerin yakın çekimi.

McLaren MCL60 detail

Fotoğraf: Uncredited

McLaren MCL60 detay

MCL60'ın tabanının ön tarafındaki kısa, kaydırmalı, kenar kanat bölümü

McLaren MCL60 technical detail

Fotoğraf: Giorgio Piola

McLaren MCL60 teknik detaylar

MCL60'ın tabanının ön kenarına ve diğer üçü dış sınırda yer aldığı için iç taraftakinin izole edildiği taban çitlerine bakan başka bir açı.

McLaren side comparison (Silverstone endplate Inset)

Fotoğraf: Giorgio Piola

McLaren yan karşılaştırması (Silverstone uç plakası Inset)

Önemli bir güncelleme paketi Lando Norris'in MCL60'ının yeni parçalarla donatıldığı Avusturya Grand Prix'sinde gelirken, Oscar Piastri elden geçirilmiş paket için Britanya Grand Prix'sine kadar beklemek zorunda kaldı. Revizyonlar arasında yeni bir zemin çit düzenlemesi [1] ve alt kesiğin boyutunu da artıran yükseltilmiş bir alt kenara sahip yeni bir sidepod girişi yer alıyordu [2].

Zeminin ön kısmı, en çok üst taraftaki kabarcığın etrafındaki düzenlemelerle değiştirildi, ancak bunun alt zeminin geometrisi üzerinde açıkça bir etkisi oldu [3]. Ayna ve halo mimarisi güncellenirken [4 & 5], aşağı doğru rampalı sidepod gövdesinin şekli ve uzunluğu da güncellendi. [6 & 7].

Bunun motor kapağı ve soğutma düzenlemeleri üzerinde zincirleme bir etkisi oldu ve sonuç olarak her ikisinin de değiştirilmesi gerekti [8, 9 & 11]. Bu arada, arka zemin oyuğu kaldırıldı ve zeminin kenarı uygun şekilde yeniden tasarlandı [10].

Bunu Britanya Grand Prix'sinde ön kanat ve kenar plakasında yapılan bir güncelleme izledi (iç kısım).

McLaren MCL60 technical detail

Fotoğraf: Giorgio Piola

McLaren MCL60 teknik detaylar

Yeni ve eski ön kanatlara genel bir bakış. Yeni kanatta açık uçlu kanat ve kenar plakası birleşimi bulunuyor. (üstte).

McLaren MCL60 nose comparison

Fotoğraf: Giorgio Piola

McLaren MCL60 burun karşılaştırması

Burun şekli ve ön kanatla etkileşimi de Silverstone'da değiştirildi.

McLaren MCL60 detail

Fotoğraf: Uncredited

McLaren MCL60 detay

MCL60'ın arka kısmı, montaj direğinin metal çerçevesi, bazı iç süspansiyon detayları ve arka soğutucu ile birlikte aracın geri kalanından ayrılmış durumda.

McLaren MCL60 detail

Fotoğraf: Uncredited

McLaren MCL60 detay

Taban ve önlük (tabanın uç kısmı) bölümü araca takılmadan önce çekilen bu fotoğraf, bize taban çitlerinin harika bir görüntüsünü veriyor.

McLaren MCL60 bodywork detail

Fotoğrafı çeken: Roberto Chinchero

McLaren MCL60 kaporta detayı

İç karoser bölmeleri de dış karoserdeki soğutma solungaçlarıyla birlikte çalışıyor.

McLaren MCL60 rear wing comparison Monza/Zandvoort

Fotoğraf: Giorgio Piola

McLaren MCL60 arka kanat karşılaştırması Monza/Zandvoort

Hollanda Grand Prix'sinde yeni bir arka kanat ucu geldi ve bu bölüm rakiplerinin çoğunun zaten benimsediği açık uçlu tasarıma sahipti. Belçika Grand Prix'sinde, 2022 ve 2023 yıllarında Mercedes tarafından yaygın olarak kullanılan (iç resim) ancak kökeni 2022'de Alpine'e dayanan bir tasarım olan kapalı bir kenar plakası kesik paneli yer aldı.

McLaren MCL60 brake drum detail

Fotoğraf: Uncredited

McLaren MCL60 fren kampanası detayı

Arka fren tertibatına tüm kaportalar yerinde olmadan bakış. Soğuk havanın çeşitli bileşenlere nasıl iletildiğine dair bazı detaylar görünüyor.

McLaren MCL60 technical detail

Fotoğraf: Uncredited

McLaren MCL60 teknik detaylar

Burun ve ön kanat tertibatının alt tarafına nadir bir bakış.

McLaren MCL60 technical detail

Fotoğraf: Giorgio Piola

McLaren MCL60 teknik detaylar

İtalya Grand Prix'sinde arka kanat ve kiriş kanadının üzerine flo-viz boya sürüldü ve ekip bunların beklendiği gibi performans gösterdiğine dair görsel onay aradı.

McLaren MCL60 Singapore GP

Fotoğraf: Giorgio Piola

McLaren MCL60 Singapur GP

Singapur Grand Prix'sinde, bazı rakiplerinde gördüğümüz çukurları daha iyi bir şekilde birleştirmek için sidepod ve motor kapağı kaportasında yapılan değişikliklerle bir başka büyük güncelleme paketi geldi.

McLaren MCL60 technical detail

Fotoğraf: Jon Noble Jon Noble

McLaren MCL60 teknik detaylar

MCL60'ın sidepodunun rampalı bölümünde bulunan daha derin oluğun yakından görünümü.

McLaren MCL60 technical detail

Fotoğrafı çeken: Jon Noble

McLaren MCL60 teknik detaylar

Yeni sidepod karoserini gösteren bir başka açı, revize edilmiş kenar kanat tasarımının bir görüntüsünü veriyor.

McLaren MCL60 rear wing detail

Fotoğraf: Giorgio Piola

McLaren MCL60 arka kanat detayı

McLaren ayrıca Norris tarafından kullanılan, kanadın açıklığını artırmak için çok daha geniş bir bölümün kullanıldığı açık uçlu uç bölümünün başka bir varyantını da tanıttı.

McLaren MCL60 floor development

Fotoğraf: Giorgio Piola

McLaren MCL60 zemin geliştirme

MCL60'a yeni bir kenar kanadı ve zemin de monte edildi. Bu sayede kenar kanadı bir kez daha uzatılmış, ancak şimdi zeminin arkasına doğru sivrilmiş hale geldi.

McLaren MCL60 detail

Fotoğraf: Giorgio Piola

McLaren MCL60 detay

McLaren, Meksika'da kanadın ve çevresindeki bileşenlerin performansı hakkında veri toplamak için arka kanadın altında bir Kiel sensörü kullandı.

McLaren MCL60 technical detail

Fotoğraf tarafından: Filip Cleeren

McLaren MCL60 teknik detaylar

Las Vegas'ta düşük yere basma kuvvetine sahip bir arka kanat ve iki düzlemli bir kiriş kanadı kullanıldı.

McLaren'in her yarıştan önce araç tanıtım belgesinde değiştiğini belirttiği bileşenlerin listesi aşağıda yer almaktadır.

  • Suudi Arabistan
    • Arka kanat
    • Difüzör
  • Avustralya
    • Motor kapağı inceltildi
    • Zemin çitleri
  • Azerbaycan
    • Zemin
    • Arka kanat
    • Kiriş kanadı
  • Miami
    • Yok
  • Monako
    • Zemin çitleri
    • Ön fren giriş kepçesi
    • Arka fren alt çit kesimi
    • Arka kanat
    • Kiriş kanadı
  • İspanya
    • Ön fren kanatçıkları
  • Kanada
    • Arka kanat
    • Kiriş kanadı
  • Avusturya
    • Sidepod girişi
    • Aynalar
    • Halo
    • Zemin çitleri, kenar kanadı, zemin altı ve difüzör
    • Motor kapağı
    • Soğutma panjurları
  • Büyük Britanya
    • Ön kanat
    • Burun
    • Arka fren kanatçıkları
    • Arka süspansiyon kaplamaları 
  • Macaristan
    • Yok
  • Belçika
    • Kiriş Kanat
    • Arka Kanat
    • Arka kanat kenar plakası
  • Hollanda
    • Kiriş kanadı
    • Arka kanat
  • İtalya
    • Ön kanat
    • Arka kanat
    • Ön fren
    • Arka kanat kenar plakası (dolgu)
    • Arka fren kanatçıkları
  • Singapur
    • Ön kanat kenar plakası (dış yıkama açısı)
    • Sidepod girişi / aynası ve dayanakları
    • Halo 
    • Zemin - çitler, kenar, difüzör vb.
    • Motor kapağı
    • Arka fren kanatçıkları
    • Süspansiyon kaplamaları 
    • Arka kanat kenar plakası
    • Kiriş kanadı
  • Japonya
    • Sidepod girişi
    • Kiriş Kanat
  • Katar
    • Yok
  • ABD
    • Yok
  • Meksika
    • Daha büyük ön fren kanalı 
    • Daha büyük arka soğutma çıkışı
  • Brezilya
    • Yok
  • Las Vegas
    • Tek elemanlı kiriş kanat
    • Yenilenmiş arka kanat
  • Abu Dabi
    • Yok
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