2023 F1 teknik: McLaren zayıf başlamasına rağmen güçlü bitirdi
McLaren 2023'te seneye çok kötü başlangıç yapmıştı ancak sezon içerisinde hem Avusturya hem de Singapur'da büyük güncelleme paketleri getirerek talihini tam manasıyla tersine çevirmeyi başardı.
McLaren, sezon boyunca araca düzenli bir şekilde yeni parçalar ekledi. Bu içeriğimizde MCL60'ın bazı ince ayrıntılarına ve bu önemli güncellemelerine tam olarak ayrıntılı bir göz atacağız.
Fotoğraf: Uncredited
Mclaren MCL60 teknik detay
MCL60'ın kenar kanadının öne doğru kaydırılmış bölümüne yakından bakıldığında, hava akışının dışarıya doğru gönderilirken geçişini kontrol etmeye yardımcı olmak için üç payanda kullanıldığı görülüyor. Ayrıca hava akımının yönünü etkileyecek şekilde şekillendirilmiş ve yönlendirilmiş metal destek braketlerine de görebilirsiniz.
Fotoğraf: Uncredited
McLaren MCL60 detay
Güç ünitesinin üstündeki sele soğutucusuna ve içten yanmalı motora soğuk hava sağlayan hava kutusuna bağlı üçlü giriş boru tesisatına bir bakış.
Fotoğraf: Uncredited
McLaren MCL60 teknik detaylar
Fren kampanası kapağının altında, çeşitli fren bileşenlerine soğuk hava iletmek için kullanılan bir dizi kanal bulunuyor.
Fotoğraf: Giorgio Piola
McLaren MCL60 zemin karşılaştırması
McLaren, Azerbaycan Grand Prix'sinde zemin kenarında değişiklikler yaparak tam uzunlukta bir kenar kanadından, zeminin daha sonra daraldığı daha kısa bir varyanta geçti. Kesik ve yükseltilmiş arka kenarın etrafındaki bölüm de değiştirildi.
Fotoğraf: Uncredited
McLaren MCL60 arka detay
Bakü'de iki düzlemli bir kiriş kanat düzenlemesi kullanılmış olup, çıtalı eleman alttaki yüklü elemandan daha öne yerleştirilmiştir.
Fotoğraf: Giorgio Piola
McLaren MCL60 ön fren detayı
Tüm iç kaplamalar yerinde olmadan ön fren kanalı bize fren kaliperini ve sıcaklıkları yönetmeye yardımcı olmak için kullanılan kanatçıkları ve kesikleri görmemizi sağlıyor.
Fotoğraf: Uncredited
McLaren MCL60 teknik detaylar
McLaren'in Monako Grand Prix'si için yüksek yere basma kuvveti sağlayan arka kanat ve kiriş kanat kombinasyonu.
Fotoğraf: Uncredited
McLaren MCL60 detay
Zeminin ön kenarının ve gelgit çizgisinin üzerinde yer alan iç taraftaki de dahil olmak üzere çitlerin yakın çekimi.
Fotoğraf: Uncredited
McLaren MCL60 detay
MCL60'ın tabanının ön tarafındaki kısa, kaydırmalı, kenar kanat bölümü
Fotoğraf: Giorgio Piola
McLaren MCL60 teknik detaylar
MCL60'ın tabanının ön kenarına ve diğer üçü dış sınırda yer aldığı için iç taraftakinin izole edildiği taban çitlerine bakan başka bir açı.
Fotoğraf: Giorgio Piola
McLaren yan karşılaştırması (Silverstone uç plakası Inset)
Önemli bir güncelleme paketi Lando Norris'in MCL60'ının yeni parçalarla donatıldığı Avusturya Grand Prix'sinde gelirken, Oscar Piastri elden geçirilmiş paket için Britanya Grand Prix'sine kadar beklemek zorunda kaldı. Revizyonlar arasında yeni bir zemin çit düzenlemesi [1] ve alt kesiğin boyutunu da artıran yükseltilmiş bir alt kenara sahip yeni bir sidepod girişi yer alıyordu [2].
Zeminin ön kısmı, en çok üst taraftaki kabarcığın etrafındaki düzenlemelerle değiştirildi, ancak bunun alt zeminin geometrisi üzerinde açıkça bir etkisi oldu [3]. Ayna ve halo mimarisi güncellenirken [4 & 5], aşağı doğru rampalı sidepod gövdesinin şekli ve uzunluğu da güncellendi. [6 & 7].
Bunun motor kapağı ve soğutma düzenlemeleri üzerinde zincirleme bir etkisi oldu ve sonuç olarak her ikisinin de değiştirilmesi gerekti [8, 9 & 11]. Bu arada, arka zemin oyuğu kaldırıldı ve zeminin kenarı uygun şekilde yeniden tasarlandı [10].
Bunu Britanya Grand Prix'sinde ön kanat ve kenar plakasında yapılan bir güncelleme izledi (iç kısım).
Fotoğraf: Giorgio Piola
McLaren MCL60 teknik detaylar
Yeni ve eski ön kanatlara genel bir bakış. Yeni kanatta açık uçlu kanat ve kenar plakası birleşimi bulunuyor. (üstte).
Fotoğraf: Giorgio Piola
McLaren MCL60 burun karşılaştırması
Burun şekli ve ön kanatla etkileşimi de Silverstone'da değiştirildi.
Fotoğraf: Uncredited
McLaren MCL60 detay
MCL60'ın arka kısmı, montaj direğinin metal çerçevesi, bazı iç süspansiyon detayları ve arka soğutucu ile birlikte aracın geri kalanından ayrılmış durumda.
Fotoğraf: Uncredited
McLaren MCL60 detay
Taban ve önlük (tabanın uç kısmı) bölümü araca takılmadan önce çekilen bu fotoğraf, bize taban çitlerinin harika bir görüntüsünü veriyor.
Fotoğrafı çeken: Roberto Chinchero
McLaren MCL60 kaporta detayı
İç karoser bölmeleri de dış karoserdeki soğutma solungaçlarıyla birlikte çalışıyor.
Fotoğraf: Giorgio Piola
McLaren MCL60 arka kanat karşılaştırması Monza/Zandvoort
Hollanda Grand Prix'sinde yeni bir arka kanat ucu geldi ve bu bölüm rakiplerinin çoğunun zaten benimsediği açık uçlu tasarıma sahipti. Belçika Grand Prix'sinde, 2022 ve 2023 yıllarında Mercedes tarafından yaygın olarak kullanılan (iç resim) ancak kökeni 2022'de Alpine'e dayanan bir tasarım olan kapalı bir kenar plakası kesik paneli yer aldı.
Fotoğraf: Uncredited
McLaren MCL60 fren kampanası detayı
Arka fren tertibatına tüm kaportalar yerinde olmadan bakış. Soğuk havanın çeşitli bileşenlere nasıl iletildiğine dair bazı detaylar görünüyor.
Fotoğraf: Uncredited
McLaren MCL60 teknik detaylar
Burun ve ön kanat tertibatının alt tarafına nadir bir bakış.
Fotoğraf: Giorgio Piola
McLaren MCL60 teknik detaylar
İtalya Grand Prix'sinde arka kanat ve kiriş kanadının üzerine flo-viz boya sürüldü ve ekip bunların beklendiği gibi performans gösterdiğine dair görsel onay aradı.
Fotoğraf: Giorgio Piola
McLaren MCL60 Singapur GP
Singapur Grand Prix'sinde, bazı rakiplerinde gördüğümüz çukurları daha iyi bir şekilde birleştirmek için sidepod ve motor kapağı kaportasında yapılan değişikliklerle bir başka büyük güncelleme paketi geldi.
Fotoğraf: Jon Noble Jon Noble
McLaren MCL60 teknik detaylar
MCL60'ın sidepodunun rampalı bölümünde bulunan daha derin oluğun yakından görünümü.
Fotoğrafı çeken: Jon Noble
McLaren MCL60 teknik detaylar
Yeni sidepod karoserini gösteren bir başka açı, revize edilmiş kenar kanat tasarımının bir görüntüsünü veriyor.
Fotoğraf: Giorgio Piola
McLaren MCL60 arka kanat detayı
McLaren ayrıca Norris tarafından kullanılan, kanadın açıklığını artırmak için çok daha geniş bir bölümün kullanıldığı açık uçlu uç bölümünün başka bir varyantını da tanıttı.
Fotoğraf: Giorgio Piola
McLaren MCL60 zemin geliştirme
MCL60'a yeni bir kenar kanadı ve zemin de monte edildi. Bu sayede kenar kanadı bir kez daha uzatılmış, ancak şimdi zeminin arkasına doğru sivrilmiş hale geldi.
Fotoğraf: Giorgio Piola
McLaren MCL60 detay
McLaren, Meksika'da kanadın ve çevresindeki bileşenlerin performansı hakkında veri toplamak için arka kanadın altında bir Kiel sensörü kullandı.
Fotoğraf tarafından: Filip Cleeren
McLaren MCL60 teknik detaylar
Las Vegas'ta düşük yere basma kuvvetine sahip bir arka kanat ve iki düzlemli bir kiriş kanadı kullanıldı.
McLaren'in her yarıştan önce araç tanıtım belgesinde değiştiğini belirttiği bileşenlerin listesi aşağıda yer almaktadır.
- Suudi Arabistan
- Arka kanat
- Difüzör
- Avustralya
- Motor kapağı inceltildi
- Zemin çitleri
- Azerbaycan
- Zemin
- Arka kanat
- Kiriş kanadı
- Miami
- Yok
- Monako
- Zemin çitleri
- Ön fren giriş kepçesi
- Arka fren alt çit kesimi
- Arka kanat
- Kiriş kanadı
- İspanya
- Ön fren kanatçıkları
- Kanada
- Arka kanat
- Kiriş kanadı
- Avusturya
- Sidepod girişi
- Aynalar
- Halo
- Zemin çitleri, kenar kanadı, zemin altı ve difüzör
- Motor kapağı
- Soğutma panjurları
- Büyük Britanya
- Ön kanat
- Burun
- Arka fren kanatçıkları
- Arka süspansiyon kaplamaları
- Macaristan
- Yok
- Belçika
- Kiriş Kanat
- Arka Kanat
- Arka kanat kenar plakası
- Hollanda
- Kiriş kanadı
- Arka kanat
- İtalya
- Ön kanat
- Arka kanat
- Ön fren
- Arka kanat kenar plakası (dolgu)
- Arka fren kanatçıkları
- Singapur
- Ön kanat kenar plakası (dış yıkama açısı)
- Sidepod girişi / aynası ve dayanakları
- Halo
- Zemin - çitler, kenar, difüzör vb.
- Motor kapağı
- Arka fren kanatçıkları
- Süspansiyon kaplamaları
- Arka kanat kenar plakası
- Kiriş kanadı
- Japonya
- Sidepod girişi
- Kiriş Kanat
- Katar
- Yok
- ABD
- Yok
- Meksika
- Daha büyük ön fren kanalı
- Daha büyük arka soğutma çıkışı
- Brezilya
- Yok
- Las Vegas
- Tek elemanlı kiriş kanat
- Yenilenmiş arka kanat
- Abu Dabi
- Yok
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