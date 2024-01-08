2023 F1 teknik: McLaren zayıf başlamasına rağmen güçlü bitirdi

McLaren, sezon boyunca araca düzenli bir şekilde yeni parçalar ekledi. Bu içeriğimizde MCL60'ın bazı ince ayrıntılarına ve bu önemli güncellemelerine tam olarak ayrıntılı bir göz atacağız.

Fotoğraf: Uncredited Mclaren MCL60 teknik detay

MCL60'ın kenar kanadının öne doğru kaydırılmış bölümüne yakından bakıldığında, hava akışının dışarıya doğru gönderilirken geçişini kontrol etmeye yardımcı olmak için üç payanda kullanıldığı görülüyor. Ayrıca hava akımının yönünü etkileyecek şekilde şekillendirilmiş ve yönlendirilmiş metal destek braketlerine de görebilirsiniz.

Fotoğraf: Uncredited McLaren MCL60 detay

Güç ünitesinin üstündeki sele soğutucusuna ve içten yanmalı motora soğuk hava sağlayan hava kutusuna bağlı üçlü giriş boru tesisatına bir bakış.

Fotoğraf: Uncredited McLaren MCL60 teknik detaylar

Fren kampanası kapağının altında, çeşitli fren bileşenlerine soğuk hava iletmek için kullanılan bir dizi kanal bulunuyor.

Fotoğraf: Giorgio Piola McLaren MCL60 zemin karşılaştırması

McLaren, Azerbaycan Grand Prix'sinde zemin kenarında değişiklikler yaparak tam uzunlukta bir kenar kanadından, zeminin daha sonra daraldığı daha kısa bir varyanta geçti. Kesik ve yükseltilmiş arka kenarın etrafındaki bölüm de değiştirildi.

Fotoğraf: Uncredited McLaren MCL60 arka detay

Bakü'de iki düzlemli bir kiriş kanat düzenlemesi kullanılmış olup, çıtalı eleman alttaki yüklü elemandan daha öne yerleştirilmiştir.

Fotoğraf: Giorgio Piola McLaren MCL60 ön fren detayı

Tüm iç kaplamalar yerinde olmadan ön fren kanalı bize fren kaliperini ve sıcaklıkları yönetmeye yardımcı olmak için kullanılan kanatçıkları ve kesikleri görmemizi sağlıyor.

Fotoğraf: Uncredited McLaren MCL60 teknik detaylar

McLaren'in Monako Grand Prix'si için yüksek yere basma kuvveti sağlayan arka kanat ve kiriş kanat kombinasyonu.

Fotoğraf: Uncredited McLaren MCL60 detay

Zeminin ön kenarının ve gelgit çizgisinin üzerinde yer alan iç taraftaki de dahil olmak üzere çitlerin yakın çekimi.

Fotoğraf: Uncredited McLaren MCL60 detay

MCL60'ın tabanının ön tarafındaki kısa, kaydırmalı, kenar kanat bölümü

Fotoğraf: Giorgio Piola McLaren MCL60 teknik detaylar

MCL60'ın tabanının ön kenarına ve diğer üçü dış sınırda yer aldığı için iç taraftakinin izole edildiği taban çitlerine bakan başka bir açı.

Fotoğraf: Giorgio Piola McLaren yan karşılaştırması (Silverstone uç plakası Inset)

Önemli bir güncelleme paketi Lando Norris'in MCL60'ının yeni parçalarla donatıldığı Avusturya Grand Prix'sinde gelirken, Oscar Piastri elden geçirilmiş paket için Britanya Grand Prix'sine kadar beklemek zorunda kaldı. Revizyonlar arasında yeni bir zemin çit düzenlemesi [1] ve alt kesiğin boyutunu da artıran yükseltilmiş bir alt kenara sahip yeni bir sidepod girişi yer alıyordu [2].

Zeminin ön kısmı, en çok üst taraftaki kabarcığın etrafındaki düzenlemelerle değiştirildi, ancak bunun alt zeminin geometrisi üzerinde açıkça bir etkisi oldu [3]. Ayna ve halo mimarisi güncellenirken [4 & 5], aşağı doğru rampalı sidepod gövdesinin şekli ve uzunluğu da güncellendi. [6 & 7].

Bunun motor kapağı ve soğutma düzenlemeleri üzerinde zincirleme bir etkisi oldu ve sonuç olarak her ikisinin de değiştirilmesi gerekti [8, 9 & 11]. Bu arada, arka zemin oyuğu kaldırıldı ve zeminin kenarı uygun şekilde yeniden tasarlandı [10].

Bunu Britanya Grand Prix'sinde ön kanat ve kenar plakasında yapılan bir güncelleme izledi (iç kısım).

Fotoğraf: Giorgio Piola McLaren MCL60 teknik detaylar

Yeni ve eski ön kanatlara genel bir bakış. Yeni kanatta açık uçlu kanat ve kenar plakası birleşimi bulunuyor. (üstte).

Fotoğraf: Giorgio Piola McLaren MCL60 burun karşılaştırması

Burun şekli ve ön kanatla etkileşimi de Silverstone'da değiştirildi.

Fotoğraf: Uncredited McLaren MCL60 detay

MCL60'ın arka kısmı, montaj direğinin metal çerçevesi, bazı iç süspansiyon detayları ve arka soğutucu ile birlikte aracın geri kalanından ayrılmış durumda.

Fotoğraf: Uncredited McLaren MCL60 detay

Taban ve önlük (tabanın uç kısmı) bölümü araca takılmadan önce çekilen bu fotoğraf, bize taban çitlerinin harika bir görüntüsünü veriyor.

Fotoğrafı çeken: Roberto Chinchero McLaren MCL60 kaporta detayı

İç karoser bölmeleri de dış karoserdeki soğutma solungaçlarıyla birlikte çalışıyor.

Fotoğraf: Giorgio Piola McLaren MCL60 arka kanat karşılaştırması Monza/Zandvoort

Hollanda Grand Prix'sinde yeni bir arka kanat ucu geldi ve bu bölüm rakiplerinin çoğunun zaten benimsediği açık uçlu tasarıma sahipti. Belçika Grand Prix'sinde, 2022 ve 2023 yıllarında Mercedes tarafından yaygın olarak kullanılan (iç resim) ancak kökeni 2022'de Alpine'e dayanan bir tasarım olan kapalı bir kenar plakası kesik paneli yer aldı.

Fotoğraf: Uncredited McLaren MCL60 fren kampanası detayı

Arka fren tertibatına tüm kaportalar yerinde olmadan bakış. Soğuk havanın çeşitli bileşenlere nasıl iletildiğine dair bazı detaylar görünüyor.

Fotoğraf: Uncredited McLaren MCL60 teknik detaylar

Burun ve ön kanat tertibatının alt tarafına nadir bir bakış.

Fotoğraf: Giorgio Piola McLaren MCL60 teknik detaylar

İtalya Grand Prix'sinde arka kanat ve kiriş kanadının üzerine flo-viz boya sürüldü ve ekip bunların beklendiği gibi performans gösterdiğine dair görsel onay aradı.

Fotoğraf: Giorgio Piola McLaren MCL60 Singapur GP

Singapur Grand Prix'sinde, bazı rakiplerinde gördüğümüz çukurları daha iyi bir şekilde birleştirmek için sidepod ve motor kapağı kaportasında yapılan değişikliklerle bir başka büyük güncelleme paketi geldi.

Fotoğraf: Jon Noble Jon Noble McLaren MCL60 teknik detaylar

MCL60'ın sidepodunun rampalı bölümünde bulunan daha derin oluğun yakından görünümü.

Fotoğrafı çeken: Jon Noble McLaren MCL60 teknik detaylar

Yeni sidepod karoserini gösteren bir başka açı, revize edilmiş kenar kanat tasarımının bir görüntüsünü veriyor.

Fotoğraf: Giorgio Piola McLaren MCL60 arka kanat detayı

McLaren ayrıca Norris tarafından kullanılan, kanadın açıklığını artırmak için çok daha geniş bir bölümün kullanıldığı açık uçlu uç bölümünün başka bir varyantını da tanıttı.

Fotoğraf: Giorgio Piola McLaren MCL60 zemin geliştirme

MCL60'a yeni bir kenar kanadı ve zemin de monte edildi. Bu sayede kenar kanadı bir kez daha uzatılmış, ancak şimdi zeminin arkasına doğru sivrilmiş hale geldi.

Fotoğraf: Giorgio Piola McLaren MCL60 detay

McLaren, Meksika'da kanadın ve çevresindeki bileşenlerin performansı hakkında veri toplamak için arka kanadın altında bir Kiel sensörü kullandı.

Fotoğraf tarafından: Filip Cleeren McLaren MCL60 teknik detaylar

Las Vegas'ta düşük yere basma kuvvetine sahip bir arka kanat ve iki düzlemli bir kiriş kanadı kullanıldı.

McLaren'in her yarıştan önce araç tanıtım belgesinde değiştiğini belirttiği bileşenlerin listesi aşağıda yer almaktadır.