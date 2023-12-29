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2023 F1 teknik: Haas, güncellemelere rağmen mücadeleyi nasıl kaybetti?

Bu içeriğimizde, 2023 Formula 1 sezonunu son sırada tamamlayan Haas F1 takımının aracı VF-23'ü sezon boyunca nasıl geliştirdiğini inceleyeceğiz.

Matt Somerfield
Editör Matt Somerfield
Yardımcı Editör Giorgi Piola
Yayın tarihi
Haas VF-23 nose and front wing detail
Haas F1 Team VF-23, front end plate

Fotoğraf: Giorgio Piola

Haas F1 Takımı VF-23, ön uç plakası

Haas, sezon başında ön kanadın son elemanlarının üzerinde, kenar plakasına bıçak tarzı bir kanatçık ekleyen birkaç takım arasındaydı. Bu kanatçık, ön kanadın o bölgesinde üretilen kirli havanın dışarı yönlendirilmesine yardımcı oluyordu.

Haas F1 Team VF-23 technical detail

Fotoğraf: Uncredited

Haas F1 Takımı VF-23 teknik detayları

VF-23'ün motor kapağı, alt güvertenin omurgasına daha fazla soğutma çıkışı yerleştirilmesini sağlayan yükseltilmiş bir köpekbalığı yüzgecine sahipti.

Haas VF-23 technical detail

Fotoğraf: Uncredited

Haas VF-23 teknik detay

Haas tarafından kullanılan karmaşık ayna muhafazası tasarımına yakından bakıldığında, sadece çıta benzeri bir çerçeve değil, aynı zamanda ayna muhafazasının ana gövdesinin alt kısmında bir çift girdap üretici kanat bulunuyordu.

Haas F1 Team VF-23 technical detail

Fotoğraf: Uncredited

Haas F1 Takımı VF-23 teknik detayları

Haas, Avustralya Grand Prix'sinde iki parçalı kiriş kanat düzenlemesi kullandı.

Haas F1 Team VF-23 rear wing

Fotoğraf: Giorgio Piola

Haas F1 Takımı VF-23 arka kanat

Haas, Bakü sokak pistinin yüksek hız taleplerini karşılamak için arka kanadı modifiye etti ve üst kanadın orta bölümü önemli ölçüde kesildi.

Haas F1 Team VF-23 rear detail

Fotoğraf: Giorgio Piola

Haas F1 Takımı VF-23 arka detay

Daha düşük yere basma kuvveti sağlayan  bu arka kanat, Azerbaycan'da sadece tek elemanlı bir kiriş kanat düzenlemesiyle eşleştirildi.

Haas VF-23 floor detail

Fotoğraf: Uncredited

Haas VF-23 zemin detayı

VF-23'ün zemininin arka kısmında yer alan oyuk ve zemin altı kanatçığına yukarıdan bakış.

Haas VF-23 front wing detail

Fotoğraf: Giorgio Piola

Haas VF-23 ön kanat detayı

Monako Grand Prix'sinden itibaren VF-23'ün ön kanadında kullanılan, daha aerodinamik bir etkiye sahip planya boşluk ayırıcı braketlere yakından bakış.

Haas VF-23 rear detail

Fotoğraf: Uncredited

Haas VF-23 arka detay

Kanada Grand Prix'sinde, daha önceki yarışlarda kullanılan çift destek kolu yerine sadece merkezi bir destek kolu ile tamamlanan yeni bir arka kanat tasarımı geldi. Ayrıca, ilk kez Alfa Romeo'da görülen gözyaşı damlası şeklindeki DRS kanat pivotlarının kullanıldığı görülüyor.

Haas VF-23 detail

Fotoğraf: Uncredited

Haas VF-23 detay

Sidepodun üst kısmının küvet benzeri şekillendirilmesinde kullanılan soğutma solungaçlarına yakından bir bakış.

Haas VF-23 detail

Fotoğraf: Uncredited

Haas VF-23 detay

Zeminin iki katmanlı ön kenarına ve kenar kanadına yakından bakış. Takım, antrenmanlarda veri toplarken bu bölüm hakkında daha fazla bilgi toplamak için ekstra sensör takmış.

Haas VF-23 technical detail

Fotoğraf: Uncredited

Haas VF-23 teknik detay

Arka kanadın harika bir görünümü. Kiriş kanadının sadece alt elemanının kullanıldığını ve normalde üst elemanın yerleştirileceği yerde bir boşluk doldurma plakasının kullanıldığını gösteriyor.

Haas VF-23 technical detail

Fotoğraf: Giorgio Piola

Haas VF-23 teknik detay

Ön kanat ve makyaj paneli takılı olmadan burun konisine bir bakış.

Haas VF-23 bodywork detail, United States GP

Fotoğraf: Giorgio Piola

Haas VF-23 üstyapı detayı, Birleşik Devletler GP

Haas, Birleşik Devletler Grand Prix'sinde önemli bir güncelleme paketini tanıttı ve sidepodun arkasında aşağı doğru inen varyasyona geçiş yapan son takım oldu.

Haas VF-23 technical detail

Fotoğraf: Giorgio Piola

Haas VF-23 teknik detay

Yeni sidepod ve motor kapağı bölümüne arka kanat üzerinden bir bakış.

Haas VF-23 detail

Fotoğraf: Giorgio Piola

Haas VF-23 detay

Yeni motor kapağının yan tarafında bulunan büyük soğutma solungaçlarına yakından bir bakış.

Haas'ın her yarıştan önceki araç tanıtım belgesinde değiştirdiğini belirttiği bileşenlerin listesi.

  • Suudi Arabistan
    • Ön kanat (flap)
    • Arka kanat
  • Avustralya
    • Yok
  • Azerbaycan
    • Arka kanat
  • Miami
    • Zemin (alt taraf)
  • Monako
    • Ön kanat
    • Ön süspansiyon
  • İspanya
    • Yok
  • Kanada
    • Zemin kenarı
    • Soğutma panjurları
    • Arka kanat
  • Avusturya
    • Pitot dizisi
  • Büyük Britanya
    • Ön süspansiyon kaplamaları
    • FBD çit ve giriş
    • Kiriş kanadı
  • Macaristan
    • Zemin - Muhtemelen alt taraf
  • Belçika
    • Yok
  • Hollanda
    • Ön kanat
    • Burun
    • RBD
  • İtalya
    • Yok
  • Singapur
    • Yok
  • Japonya
    • Yok
  • Katar
    • Yok
  • ABD
    • Ön fren kanalı
    • Zemin gövdesi ve kenarı
    • Sidepod
    • Motor kapağı
    • Soğutma panjurları
  • Meksika
    • Ön fren kanalı güncellemesi
    • Soğutma panjurları
  • Brezilya
    • Ön kanat 
  • Las Vegas
    • Yok
  • Abu Dabi
    • Yok
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Matt Somerfield
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