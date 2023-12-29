2023 F1 teknik: Haas, güncellemelere rağmen mücadeleyi nasıl kaybetti?
Bu içeriğimizde, 2023 Formula 1 sezonunu son sırada tamamlayan Haas F1 takımının aracı VF-23'ü sezon boyunca nasıl geliştirdiğini inceleyeceğiz.
Fotoğraf: Giorgio Piola
Haas F1 Takımı VF-23, ön uç plakası
Haas, sezon başında ön kanadın son elemanlarının üzerinde, kenar plakasına bıçak tarzı bir kanatçık ekleyen birkaç takım arasındaydı. Bu kanatçık, ön kanadın o bölgesinde üretilen kirli havanın dışarı yönlendirilmesine yardımcı oluyordu.
Fotoğraf: Uncredited
Haas F1 Takımı VF-23 teknik detayları
VF-23'ün motor kapağı, alt güvertenin omurgasına daha fazla soğutma çıkışı yerleştirilmesini sağlayan yükseltilmiş bir köpekbalığı yüzgecine sahipti.
Fotoğraf: Uncredited
Haas VF-23 teknik detay
Haas tarafından kullanılan karmaşık ayna muhafazası tasarımına yakından bakıldığında, sadece çıta benzeri bir çerçeve değil, aynı zamanda ayna muhafazasının ana gövdesinin alt kısmında bir çift girdap üretici kanat bulunuyordu.
Fotoğraf: Uncredited
Haas F1 Takımı VF-23 teknik detayları
Haas, Avustralya Grand Prix'sinde iki parçalı kiriş kanat düzenlemesi kullandı.
Fotoğraf: Giorgio Piola
Haas F1 Takımı VF-23 arka kanat
Haas, Bakü sokak pistinin yüksek hız taleplerini karşılamak için arka kanadı modifiye etti ve üst kanadın orta bölümü önemli ölçüde kesildi.
Fotoğraf: Giorgio Piola
Haas F1 Takımı VF-23 arka detay
Daha düşük yere basma kuvveti sağlayan bu arka kanat, Azerbaycan'da sadece tek elemanlı bir kiriş kanat düzenlemesiyle eşleştirildi.
Fotoğraf: Uncredited
Haas VF-23 zemin detayı
VF-23'ün zemininin arka kısmında yer alan oyuk ve zemin altı kanatçığına yukarıdan bakış.
Fotoğraf: Giorgio Piola
Haas VF-23 ön kanat detayı
Monako Grand Prix'sinden itibaren VF-23'ün ön kanadında kullanılan, daha aerodinamik bir etkiye sahip planya boşluk ayırıcı braketlere yakından bakış.
Fotoğraf: Uncredited
Haas VF-23 arka detay
Kanada Grand Prix'sinde, daha önceki yarışlarda kullanılan çift destek kolu yerine sadece merkezi bir destek kolu ile tamamlanan yeni bir arka kanat tasarımı geldi. Ayrıca, ilk kez Alfa Romeo'da görülen gözyaşı damlası şeklindeki DRS kanat pivotlarının kullanıldığı görülüyor.
Fotoğraf: Uncredited
Haas VF-23 detay
Sidepodun üst kısmının küvet benzeri şekillendirilmesinde kullanılan soğutma solungaçlarına yakından bir bakış.
Fotoğraf: Uncredited
Haas VF-23 detay
Zeminin iki katmanlı ön kenarına ve kenar kanadına yakından bakış. Takım, antrenmanlarda veri toplarken bu bölüm hakkında daha fazla bilgi toplamak için ekstra sensör takmış.
Fotoğraf: Uncredited
Haas VF-23 teknik detay
Arka kanadın harika bir görünümü. Kiriş kanadının sadece alt elemanının kullanıldığını ve normalde üst elemanın yerleştirileceği yerde bir boşluk doldurma plakasının kullanıldığını gösteriyor.
Fotoğraf: Giorgio Piola
Haas VF-23 teknik detay
Ön kanat ve makyaj paneli takılı olmadan burun konisine bir bakış.
Fotoğraf: Giorgio Piola
Haas VF-23 üstyapı detayı, Birleşik Devletler GP
Haas, Birleşik Devletler Grand Prix'sinde önemli bir güncelleme paketini tanıttı ve sidepodun arkasında aşağı doğru inen varyasyona geçiş yapan son takım oldu.
Fotoğraf: Giorgio Piola
Haas VF-23 teknik detay
Yeni sidepod ve motor kapağı bölümüne arka kanat üzerinden bir bakış.
Fotoğraf: Giorgio Piola
Haas VF-23 detay
Yeni motor kapağının yan tarafında bulunan büyük soğutma solungaçlarına yakından bir bakış.
Haas'ın her yarıştan önceki araç tanıtım belgesinde değiştirdiğini belirttiği bileşenlerin listesi.
- Suudi Arabistan
- Ön kanat (flap)
- Arka kanat
- Avustralya
- Yok
- Azerbaycan
- Arka kanat
- Miami
- Zemin (alt taraf)
- Monako
- Ön kanat
- Ön süspansiyon
- İspanya
- Yok
- Kanada
- Zemin kenarı
- Soğutma panjurları
- Arka kanat
- Avusturya
- Pitot dizisi
- Büyük Britanya
- Ön süspansiyon kaplamaları
- FBD çit ve giriş
- Kiriş kanadı
- Macaristan
- Zemin - Muhtemelen alt taraf
- Belçika
- Yok
- Hollanda
- Ön kanat
- Burun
- RBD
- İtalya
- Yok
- Singapur
- Yok
- Japonya
- Yok
- Katar
- Yok
- ABD
- Ön fren kanalı
- Zemin gövdesi ve kenarı
- Sidepod
- Motor kapağı
- Soğutma panjurları
- Meksika
- Ön fren kanalı güncellemesi
- Soğutma panjurları
- Brezilya
- Ön kanat
- Las Vegas
- Yok
- Abu Dabi
- Yok
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