2023 F1 teknik: Haas, güncellemelere rağmen mücadeleyi nasıl kaybetti?

Fotoğraf: Giorgio Piola Haas F1 Takımı VF-23, ön uç plakası

Haas, sezon başında ön kanadın son elemanlarının üzerinde, kenar plakasına bıçak tarzı bir kanatçık ekleyen birkaç takım arasındaydı. Bu kanatçık, ön kanadın o bölgesinde üretilen kirli havanın dışarı yönlendirilmesine yardımcı oluyordu.

Fotoğraf: Uncredited Haas F1 Takımı VF-23 teknik detayları

VF-23'ün motor kapağı, alt güvertenin omurgasına daha fazla soğutma çıkışı yerleştirilmesini sağlayan yükseltilmiş bir köpekbalığı yüzgecine sahipti.

Fotoğraf: Uncredited Haas VF-23 teknik detay

Haas tarafından kullanılan karmaşık ayna muhafazası tasarımına yakından bakıldığında, sadece çıta benzeri bir çerçeve değil, aynı zamanda ayna muhafazasının ana gövdesinin alt kısmında bir çift girdap üretici kanat bulunuyordu.

Fotoğraf: Uncredited Haas F1 Takımı VF-23 teknik detayları

Haas, Avustralya Grand Prix'sinde iki parçalı kiriş kanat düzenlemesi kullandı.

Fotoğraf: Giorgio Piola Haas F1 Takımı VF-23 arka kanat

Haas, Bakü sokak pistinin yüksek hız taleplerini karşılamak için arka kanadı modifiye etti ve üst kanadın orta bölümü önemli ölçüde kesildi.

Fotoğraf: Giorgio Piola Haas F1 Takımı VF-23 arka detay

Daha düşük yere basma kuvveti sağlayan bu arka kanat, Azerbaycan'da sadece tek elemanlı bir kiriş kanat düzenlemesiyle eşleştirildi.

Fotoğraf: Uncredited Haas VF-23 zemin detayı

VF-23'ün zemininin arka kısmında yer alan oyuk ve zemin altı kanatçığına yukarıdan bakış.

Fotoğraf: Giorgio Piola Haas VF-23 ön kanat detayı

Monako Grand Prix'sinden itibaren VF-23'ün ön kanadında kullanılan, daha aerodinamik bir etkiye sahip planya boşluk ayırıcı braketlere yakından bakış.

Fotoğraf: Uncredited Haas VF-23 arka detay

Kanada Grand Prix'sinde, daha önceki yarışlarda kullanılan çift destek kolu yerine sadece merkezi bir destek kolu ile tamamlanan yeni bir arka kanat tasarımı geldi. Ayrıca, ilk kez Alfa Romeo'da görülen gözyaşı damlası şeklindeki DRS kanat pivotlarının kullanıldığı görülüyor.

Fotoğraf: Uncredited Haas VF-23 detay

Sidepodun üst kısmının küvet benzeri şekillendirilmesinde kullanılan soğutma solungaçlarına yakından bir bakış.

Fotoğraf: Uncredited Haas VF-23 detay

Zeminin iki katmanlı ön kenarına ve kenar kanadına yakından bakış. Takım, antrenmanlarda veri toplarken bu bölüm hakkında daha fazla bilgi toplamak için ekstra sensör takmış.

Fotoğraf: Uncredited Haas VF-23 teknik detay

Arka kanadın harika bir görünümü. Kiriş kanadının sadece alt elemanının kullanıldığını ve normalde üst elemanın yerleştirileceği yerde bir boşluk doldurma plakasının kullanıldığını gösteriyor.

Fotoğraf: Giorgio Piola Haas VF-23 teknik detay

Ön kanat ve makyaj paneli takılı olmadan burun konisine bir bakış.

Fotoğraf: Giorgio Piola Haas VF-23 üstyapı detayı, Birleşik Devletler GP

Haas, Birleşik Devletler Grand Prix'sinde önemli bir güncelleme paketini tanıttı ve sidepodun arkasında aşağı doğru inen varyasyona geçiş yapan son takım oldu.

Fotoğraf: Giorgio Piola Haas VF-23 teknik detay

Yeni sidepod ve motor kapağı bölümüne arka kanat üzerinden bir bakış.

Fotoğraf: Giorgio Piola Haas VF-23 detay

Yeni motor kapağının yan tarafında bulunan büyük soğutma solungaçlarına yakından bir bakış.

Haas'ın her yarıştan önceki araç tanıtım belgesinde değiştirdiğini belirttiği bileşenlerin listesi.