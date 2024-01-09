2023 F1 teknik: Ferrari, doğru yola girmek için rakiplerini takip etti

Dominant durumda olan Red Bull'un ardından ikincilik için Mercedes'i geçmeye çok yaklaştı. Bu içeriğimizde Ferrari'nin 2023 boyunca yaptığı güncellemeleri inceleyeceğiz.

FOTOĞRAF: GIORGIO PIOLA Ferrari SF23 ön kanat karşılaştırması

SF-23'ün burnu, artık ön kanadın ana planyasına bağlı olmadığı için uzunluğu nedeniyle selefinden farklıydı.

FOTOĞRAF: GIORGIO PIOLA Ferrari SF-23 S-kanal detayı

SF-23, Ferrari'ye özgü ilginç bir özelliğe sahipti. Bu özellik, sidepod girişinin altında yakalanan hava akışının sidepodun üst yüzeyine çıkmasına izin veriyordu.

FOTOĞRAF: GIORGIO PIOLA Ferrari SF-23 teknik detay

Alt şasi gövdesinin bir kısmı yerinde olmayan bu fotoğrafta, iç önlük yapısını ve onu şasinin alt tarafına bağlayan yaylı desteği görüyoruz.

FOTOĞRAF: MARK SUTTON / MOTORSPORT IMAGES Carlos Sainz, Ferrari SF-23, arka kanat detayı

DRS açıkken SF-23'ün arka kanadı.

FOTOĞRAF: GIORGIO PIOLA Ferrari SF-23 teknik detay

SF-23'ün şasisi, alt salıncağın daha alçakta konumlandırılmasını sağlamak için aşağı indirildi.

FOTOĞRAF: GIORGIO PIOLA Ferrari SF-23, yeni arka kanat

Ferrari, Suudi Arabistan Grand Prix'sinde çift sütun düzenlemesi yerine tek destek kollu arka kanadı tanıttı.

FOTOĞRAF: GIORGIO PIOLA Ferrari SF-23, eski arka kanat

Çift destek kollu arka kanat yukarıdaki gibiydi.

FOTOĞRAF: GIORGIO PIOLA Ferrari SF-23 ön kanat uç plakası detayı

Ferrari, Suudi Arabistan Grand Prix'si güncellemesinin bir parçası olarak ön kanat kenar plakasından bir kısmı kırptı. Alt köşedeki C şeklindeki kesik, muhtemelen daha iyi bir yıkama etkisini hedefliyordu.

FOTOĞRAF: UNCREDITED Ferrari SF-23 teknik detay

SF-23'ün ön kanadına takılan ve normal at nalı tarzı braketlerden daha fazla aerodinamik destek sunan yuva boşluğu ayırıcı braketlerin yakından görünümü.

FOTOĞRAF: UNCREDITED Ferrari SF-23 teknik detay

Yuva boşluğu ayırıcı braketleri ve bunların hava akımını nasıl dışarı yönlendirebileceğini gösteren başka bir açı.

FOTOĞRAF: UNCREDITED Ferrari SF-23 teknik detay

SF-23'ün makyaj paneli olmayan burnu, iç çarpışma yapısının ve dış panellerin nasıl paketlendiğini gösteriyor.

FOTOĞRAF: UNCREDITED Ferrari SF-23 detayı

Ferrari, ek veri toplamak için SF-23'ü Bakü'de daha fazla sensörle donattı.

FOTOĞRAF: GIORGIO PIOLA Ferrari SF-23 flow-vis boyalı arka detay

Flo-viz boyası ayrıca arka kanat, kiriş kanadı, difüzör vb. performansın görsel onayını almanın bir yolu olarak kullanıldı.

FOTOĞRAF: GIORGIO PIOLA Ferrari SF-23 ön fren karşılaştırması

F1-75 ön fren düzeninin (solda) ve SF-23'ün (sağda) karşılaştırılması, Scuderia'nın disk kaplamasını benimsemek için kaliperi nasıl alçak konuma getirmeyi seçtiğini gösteriyor. Özellikle, daha geniş bir aralıkta sıcaklıkları daha iyi kontrol etmeye yardımcı olmak için yeni bir delik modeli de tercih edildi.

FOTOĞRAF: UNCREDITED Ferrari SF-23 teknik detay

Ferrari'nin Monako Grand Prix'si için sunduğu yüksek yere basma gücü arka kanadı, tek bir montaj sütununa sahipti.

FOTOĞRAF: UNCREDITED Ferrari SF-23 teknik detay

Ana sidepod girişinin altındaki şasi kanalının yakından görünümü.

FOTOĞRAF: UNCREDITED Ferrari SF-23 teknik detay

Şasi kanalından çıkan çıkışın ve sidepodun küvetindeki iki soğutma solungaç panelinin yakın çekimi.

FOTOĞRAF: GIORGIO PIOLA Ferrari SF-23 zemin detayı

SF-23'ün zemin kenarı, merkezde bir ayırma noktası oluşturmak için iki oyuğa sahipti ve zeminin arka kısmı hem içe hem de yukarı doğru sivriliyordu.

FOTOĞRAF: GIORGIO PIOLA Ferrari SF-23 ön kat

Ferrari SF-23'ün tabanının ön kenarı ve taban çitleri.

FOTOĞRAF: GIORGIO PIOLA Ferrari SF-23 karşılaştırma İspanya GP

İspanya Grand Prix'sinde SF-23 için yeni bir sidepod paketi geldi, çünkü takım küvet tarzı çözümünden uzaklaştı ve rakiplerinin çoğunun şu anda kullandığı aşağı yıkamalı rampalı çözümlere daha benzer bir şey benimsedi.

FOTOĞRAF: UNCREDITED Ferrari SF-23 detayı

SF-23'teki revize edilmiş zemin kenarı, önde kalkık bir bölüme sahip uzun bir kenar kanadına sahipken, zeminin en arka bölümünü kenar kanadına bağlamak için metal bir braket kullanıldı.

FOTOĞRAF: UNCREDITED Ferrari SF-23 teknik detay

SF-23'ün şasisinin makyaj paneli olmadan yakından çekilen bu fotoğrafında, bazı iç süspansiyon elemanlarını görüyoruz.

FOTOĞRAF: GIORGIO PIOLA Ferrari SF-23 Detay

SF-23'ün kanat aynasının ve etrafını saran yüzeylerin yakın çekimi.

FOTOĞRAF: UNCREDITED Ferrari SF-23 detayı

SF-23'ün akış ayarlayıcı kanatlar ve kanatçıklarla dolu halo ve hava kutusu bölgesinin yakın çekimi.

FOTOĞRAF: GIORGIO PIOLA Ferrari SF-23 yeni uç plakası, Avusturya GP

Avusturya Grand Prix'sinde yeni bir ön kanat tasarımı kullanıldı. Kenar plakasındaki C şeklindeki kesik bir kez daha doldurulurken bunun yerine küçük bir kanatçık eklendi. Kenar plakasının üst ön kenarının şekli de değiştirildi (noktalı çizgi).

FOTOĞRAF: GIORGIO PIOLA Ferrari SF-23 teknik detay

Zemin henüz araca montaj edilmeden önceki hali.

FOTOĞRAF: GIORGIO PIOLA Ferrari SF-23 teknik detay

Ferrari, Britanya GP'de çift katmanlı bir kiriş kanat düzenlemesi kullandı ve alt elemanın önüne çıtalı bir üst eleman yerleştirildi.

FOTOĞRAF: GIORGIO PIOLA Ferrari SF-23 teknik detay

Güç ünitesi, araca yerleştirilmeden önce çekilen bir kare.

FOTOĞRAF: GIORGIO PIOLA Ferrari SF-23 teknik detay

Mekanikerler, ön kanada daha büyük bir kamera bölmesi yerleştiriyor. Böylece ön kanat esnekliğini izlemek için daha fazla ekipman kurulabilir.

FOTOĞRAF: MATT KEW Ferrari SF-23 teknik detay

Ferrari, Macaristan Grand Prix'sinde tek parçalı kiriş kanat tasarımı denedi.

FOTOĞRAF: UNCREDITED Ferrari SF-23 detayı

SF-23'te zeminin arka bölümünün yakın çekimi. Metal destek kolu, taban ve kenar kanadı arasında bir köprü görevi görüyor.

FOTOĞRAF: GIORGIO PIOLA Ferrari SF-23 arka kanat detayı, Belçika GP

Belçika Grand Prix'sinde yeni bir arka kanat tasarımı tanıtıldı. Ferrari böylece, rakiplerinin çoğunun daha önce yarıştığı açık uçlu kenar bölümü çözümünün kendi versiyonunu sundu. Üst kanadın arka kenarının ortasında bir kesik de mevcuttu ve bir Gurney de uygulanmıştı.

FOTOĞRAF: GIORGIO PIOLA Ferrari SF-23 arka kanat

Ferrari'nin İtalya Grand Prix'si için getirdiği arka kanat, 2022 kanadının geliştirilmiş haliydi. Takım muhtemelen yeni bir ısmarlama çözüm geliştirmek için gereken kaynakları korumak istedi.

FOTOĞRAF: GIORGIO PIOLA Ferrari SF-23 teknik detay

İtalya Grand Prix'sinde tek elemanlı kiriş kanat seçildi ve düşük yere basma kuvvetine sahip arka kanatla eşleştirildi.

FOTOĞRAF: FILIP CLEEREN Ferrari SF-23 teknik detay

SF-23'ün ön kanadının üst planyası, aracın arkasında yapılan seçim göz önünde bulundurularak önden arkaya yere basma kuvveti dengesine yardımcı olmak için büyük ölçüde kırpıldı.

FOTOĞRAF: UNCREDITED Ferrari SF-23 teknik detay

Arka çarpışma yapısına, süspansiyona ve fren tertibatına nadir bir bakış.

FOTOĞRAF: UNCREDITED Ferrari SF-23 teknik detay

Arka fren diski ve kaliper kaportaları gümüş boya ile ısıl işleme tabi tutulmuş.

FOTOĞRAF: UNCREDITED Ferrari SF-23 teknik detay

İki hareketli planyanın takılı olmadığı ön kanadın alışılmadık bir görünümü.

FOTOĞRAF: GIORGIO PIOLA Ferrari SF-23 teknik detay

Ekibin zeminde, taban çitlerinde ve difüzörün yan duvarında değişiklikler yaptığı SF-23'e genel bir bakış.

FOTOĞRAF: GIORGIO PIOLA Ferrari SF-23 detayı

Meksika'da havadaki soğutmaya yardımcı olmak için daha büyük solungaçlar kullanıldı.

FOTOĞRAF: UNCREDITED Ferrari SF-23 detayı

Arka çarpışma yapısı, süspansiyon ve arka fren tertibatı.

FOTOĞRAF: GIORGIO PIOLA Ferrari SF-23 arka kanat karşılaştırması, Las Vegas GP

SF-23, Las Vegas Grand Prix'sinde iki çözümle donatıldı ve takım, gerekli yere basma kuvveti (Belçika GP spesifikasyonu) ile elde edilebilecek düzlük hızı avantajı (İtalya GP spesifikasyonu) arasında doğru dengeyi aradı.

İşte Ferrari'nin her yarıştan önce araç tanıtım belgesinde değişmiş olarak listelediği bileşenlerin listesi.