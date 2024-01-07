2023 F1 teknik: Aston Martin güçlü başlayıp tökezledi
Aston Martin, 2023 sezonunun başında aracında yaptığı bazı kritik değişiklikler sonucunda zirveye yakın bir yerdeydi ve sürpriz takımdı.
Bu durum Aston Martin'e ilk birkaç yarışta Red Bull'u geride bırakma sorumluluğunu yükledi ancak takımlar ilerledikçe Aston Martin sıralamada geriye düştü.
Buna rağmen Aston sezonu 2022'deki konumundan iki sıra yukarıda bitirdi. AMR23'ün sezon boyunca neler yaptığına bir göz atalım.
Fotoğraf: Giorgio Piola
Aston Martin AMR23 yan ayaklardan görünüm
Aston, sidepodun üzerinden aracın arkasına daha iyi bir akış sağlamak için sidepodun üst yüzeyinde daha derin bir hendek tarzı oluk kullandı. Diğer taraftan, daha geniş olan aşağı doğru rampa tarzı sidepod ile ön lastikten gelen kirli hava ile daha iyi başa çıkıldı.
Fotoğraf: Erik Junius
Aston Martin AMR23 detay
AMR23'ün sidepod gövdesine yukarıdan bir bakış. Bu açıdan çekilen fotoğrafta, olukların arka bölüme doğru nasıl sıkıştırıldığı görülüyor.
Fotoğraf: Giorgio Piola
Aston Martin Racing AMR23, ön kanat uç plakası
AMR23'ün ön kanadının en arka planyası, kenar plakasına bağlı olan ve çok fazla esnemesini önlemek için metal bir ek parça kullanılan bükülmüş bir profile sahiptir. Kanadın ön kısmı daha sonra uç plakadan uzağa doğru bükülerek istenen dış yıkama etkisinin yaratılmasına yardımcı olur.
Fotoğraf: Giorgio Piola
Aston Martin AMR23 kaliper detayı
Aston Martin, ağırlığı azaltmak ve soğutmayı iyileştirmek için fren kaliperlerinde tüp benzeri soğutma kanatçıkları kullanan birkaç takımdan birisiydi.
Fotoğraf: Uncredited
Aston Martin AMR23 fren kampanası detayı
Ön fren tertibatının üst yarısında, yanındaki çıkıştan gönderilen hava akışını yönlendirmeye yardımcı olmak için kavisli bir şeritle bölünebilen bir hendek bölümüne sahip bir iç kampana bulunuyor.
Fotoğraf: Uncredited
Aston Martin AMR23 fren kampanası detayı
Hendek bölümünün altına bakıldığında kaportanın ön diskin etrafını nasıl sardığı görülüyor.
Fotoğraf: Uncredited
Aston Martin AMR23 fren kampanası detayı
Arka disk de benzer şekilde sıcaklık kontrolüne yardımcı olmak için bir kaporta ile kaplanmış.
Fotoğraf: Uncredited
Aston Martin AMR23 teknik detay
Zeminin arka kısmının yakın çekimi, taban altı paten kanadına bağlı oyuk ve tırnak benzeri kanatçığı gösteriyor. Ayrıca zeminin arka köşesinin sadece dış kenarda değil, arka kenarda da nasıl kıvrıldığı görülüyor.
Fotoğraf: Giorgio Piola
Aston Martin AMR23 arka kanat uç plakası detayı
Aston Martin, kenar plakasının alt dış yüzünde (kırmızı ok) dövme çizgisini kullanan ilk ekiplerden biriydi; bu yüzey, bir miktar dış yıkama oluşturmak ve çevresindeki çeşitli aerodinamik yapıları birbirine bağlamak için bir araç olarak kullanıldı.
Fotoğraf: Uncredited
Aston Martin AMR23 teknik detay
Fren kanalı kanatçığının kademeli alt kenarı, arka kenara yakın difüzör profilinin dikleştirilmesi ve kesilmiş arka kanat elemanı dahil olmak üzere AMR23'ün arka ucuna genel bir bakış.
Fotoğraf: Uncredited
Aston Martin AMR23 teknik detay
Arka kanadın yandan görünümü, ana kanat ile üst kanat arasındaki dağılım farkını gösteriyor.
Fotoğraf: Uncredited
Aston Martin AMR23 teknik detay
Zeminin ön kısmının yakından çekilmiş bir fotoğrafı, dudak şeklindeki kenarın çeşitli hatlarını göstermektedir.
Fotoğraf: Uncredited
Aston Martin AMR23 teknik detay
Şasiye, sidepod girişine, alt kesime ve zemin çitlerine genel bir bakış.
Fotoğraf: Uncredited
Aston Martin AMR23 teknik detay
Makyaj paneli sökülmüş haldeyken burnun iç yapısına bakıldığında sensörlerin nasıl yerleştirildiği de görülebiliyor.
Fotoğraf: Giorgio Piola
Aston Martin AMR23 arka fren detayı
Arka fren kanalının iç kampanasının hendek bölümüne yerleştirilmiş sıra sıra akış yönlendiriciler.
Fotoğraf: Giorgio Piola
Aston Martin AMR23 Detay
İspanya Grand Prix'sinde aracın yan tarafına bir Kiel sensörü takıldı. Takım böylece simülasyon araçları ile gerçek dünya ortamı arasında korelasyon sağlamak üzere veri toplamaya çalıştı.
Fotoğraf: Uncredited
Aston Martin AMR23 detay
Taban altından ve arka zemin oyuğunun iki kenarı arasından çıkan tırnak benzeri kanatçığın yakından görünümü.
Fotoğraf: Giorgio Piola
Aston Martin AMR23 tarafı Kanada GP
Hava akışının davranışını iyileştirmek için Kanada Grand Prix'sinde sidepod ve motor kapağı kaportasında değişiklikler yapıldı. Bu arada, üst soğutma panelleri de değiştirildi.
Fotoğraf: Uncredited
Aston Martin AMR23 arka detay
Arka kanat kenar plakasının alt yarısındaki dövme çizgisinin yakın çekimi.
Fotoğraf: Uncredited
Aston Martin AMR23 detay
Kanada Grand Prix'si için güncelleme paketinin bir parçası olarak takım, hava akışını dışarı doğru yönlendirmeye yardımcı olmak için sidepodların alt bölümünde değişiklik yaptı.
Fotoğraf: Uncredited
Aston Martin AMR23 detay
Sidepodların üst yüzeyindeki oluk da başlangıç noktası ve şekli açısından revize edildi.
Fotoğraf: Uncredited
Aston Martin AMR23 teknik detay
Sezon içerisinde, artık yarı parçalı üst planyaya sahip olmayan ön kanada genel bir bakış. Tüm elemanlar hava akımını dışarı yönlendirmek için kıvrılmış.
Fotoğraf: Giorgio Piola
Aston Martin AMR23 yeni yüzgeç
Eğer yönetmeliklerde karoser parçasının yerleştirilebileceği bir alan varsa, takımlar bunu kullanmanın bir yolunu mutlaka bulurlar; Aston Martin de Hollanda Grand Prix'sinde çarpışma yapısına uygun bir papyon kanatçığı ekleyerek tam olarak bunu yaptı. Difüzörden geçen akışa yardımcı olan bu cihaz, yeni pit stop ekipmanlarının kullanılmasını gerektirdi, ancak bununla bile pit stoplar sırasında kanatçığı sağlam tutmak kolay olmadı, bu da takımın çözümü idareli kullandığı anlamına geliyordu.
Fotoğraf: Uncredited
Aston Martin AMR23 detay
Arka kanadın alışılmadık bir görünümü (alttan), kiriş kanat elemanının çarpışma yapısına nasıl bağlandığını, uç plakanın dış yüzündeki dövme çizgisinin ne kadar kalın olduğunu ve merkezi sütunla ilgili metal işçiliğini gösteriyor.
Fotoğraf: Uncredited
Aston Martin Racing AMR23 teknik detay
Karoser yerinde olmadan çekilen bu görüntü, sidepod içindeki bileşenlerin nasıl paketlendiğini gösterirken aynı zamanda içeride saklı olan zemin parçasını da ortaya çıkarıyor.
Fotoğraf: Giorgio Piola
Aston Martin AMR23 zemin karşılaştırması
Aston, Birleşik Devletler Grand Prix'sinde rakiplerinin birçoğunun zaten kullanmakta olduğu uzun dış kenar kanadını içeren yeni bir zemin tanıttı. Kenar kanat, rakiplerinin tasarımlarında olduğu gibi, bükülmüş bir profile sahipti ve ön kısmı, altındaki üç dikey kanatçığı ortaya çıkarmak için kıvrılmıştı.
Fotoğraf: Giorgio Piola
Aston Martin AMR23 difüzör teknik detayı
AMR23'ün arkadan çekilen bu fotoğrafı bize Las Vegas Grand Prix'sindeki düşük sıcaklıklarda kullanılan minimum soğutma çözümünü gösterirken, düzlük hızını artırmaya yardımcı olmak için sadece tek elemanlı bir kiriş kanat konfigürasyonu kullanıldı.
İşte Aston'un her yarıştan önce araç tanıtım belgesinde değiştiğini belirttiği bileşenlerin listesi.
- Suudi Arabistan
- Ön kanat
- Arka kanat
- Kiriş kanadı
- Avustralya
- Yok
- Azerbaycan
- Arka kanat
- Miami
- Soğutma panjurları
- Monako
- Ön süspansiyon kaportası (üst salıncak kemiği)
- Ön fren çit / deflektör
- Arka süspansiyon kaplamaları
- Arka fren giriş ve çıkış kanalları vb. değiştirildi
- Arka kanat
- İspanya
- Ön kanat
- Ön kanat kenar plakası
- Burun
- Arka kanat kenar plakası
- Kiriş kanadı
- Kanada
- Zemin (ön kenar büküm eğimi)
- Sidepod
- Soğutma panjurları
- Avusturya
- Yok
- Büyük Britanya
- Ön kanat (trim/kordon)
- Arka fren giriş ve çıkışı
- Macaristan
- Motor kapağı çıkışı
- Belçika
- Zemin kenarı
- Arka kanat
- Kiriş kanadı
- Hollanda
- Zemin - zemin altı hacmi
- Zemin çitleri
- Zemin kenarı
- Difüzör
- İtalya
- Arka kanat
- Singapur
- Arka fren deflektörün alt kenarı
- Japonya
- Ön fren
- Katar
- Yok
- ABD
- Zemin kenarı
- Difüzör
- Yan gövde zemine uyacak şekilde yeniden düzenlendi
- Kiriş kanadı
- Meksika
- Yok
- Brezilya
- Yok
- Las Vegas
- Ön kanat kaplaması
- Motor kapağı soğutma çıkışı revize edildi
- Abu Dabi
- Arka kanat
- Kiriş kanadı
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