2023 F1 teknik: Alpine yaratıcı çözümlere rağmen geriledi

Alpine, daha sonra rakiplerinin kendi araçlarında bulunabilecek çözümler geliştirmeye devam etse de, bu harika fikirler, orta sıranın ortasında, önündeki ve arkasındakilerden uzaklaşmasına yardımcı olmadı.

A523'ün bazı ince ayrıntılarına ve takımın, 2023 boyunca paketini nasıl geliştirdiğine bir göz atalım...

Fotoğraf: Giorgio Piola Alpine A523 ön kanat detayı

A523'ün ön kanadına sezon öncesi testlerinden genel bir bakış; kanatçıklar açıklıkları boyunca benzer bir dağılıma sahip. Ayrıca makyaj paneli takılmadığı için iç süspansiyon elemanlarının bir kısmı görünebiliyor.

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Alpine A523 direksiyon simidi teknik detayı

Güç ünitesini ve şasi ayarlarını kontrol etmek için kullanılan çeşitli düğmeler, rotarlar ve anahtarlarla A523'ün direksiyon simidine bir bakış.

Fotoğraf: Uncredited Alpine A523 fren kampanası detayı

Ön fren kampanası yerinde olmadan, kaliperin A523'te ileri konuma yerleştirildiğini görebiliyoruz. Kaportadaki gözyaşı damlası şeklindeki delikler hava akışının/ısının tertibattan geçmesine izin veriyor.

Fotoğraf: Uncredited Alpine A523 teknik detay

Red Bull'un 2022'de kullandığı düzenlemeye çok benzeyen orta zemin kenar kesiklerine yakından bir bakış.

Fotoğraf: Uncredited Alpine A523 teknik detay

Arka zemin oyuğunun, boşluğa oturan ve zeminin altındaki patene bağlanan tırnak benzeri kanatçıkla birlikte yakın çekimi.

Fotoğraf: Uncredited Alpine A523 teknik detay

Alpine'in Suudi Arabistan Grand Prix'sindeki arka kanadı, kanadın dış kısımlarından daha derin olan dar bir orta bölüme sahipti.

Fotoğraf: Uncredited Alpine A523 teknik detay

Sıcaklıkların yönetilmesine yardımcı olmak için motor kapağının yan tarafında büyük bir soğutma solungaç paneli kullanıldı.

Fotoğraf: Uncredited Alpine A523 teknik detay

A523'ün arka köşesine yakından bakıldığında, arka fren kanalı kanatçığında kullanılan kademeli alt kenar görülürken, iki düzlemli bir kiriş kanat düzenlemesi de kullanıldı. Kiriş kanadın çıtalı üst elemanı daha ileride ve egzoz borusunun altında yer alırken, alt eleman daha geride yer alıyor ve çarpışma yapısının yan tarafına monte edilmişti.

Fotoğraf: Uncredited Alpine A523 teknik detay

Ön zemin bölümüne ve zemin çitlerine bir bakış.

Fotoğraf: Uncredited Alpine A523 teknik detay

Arka fren kampanasının içine bakıldığında, fren diskini kaplamak için ısıl işlem görmüş bir kaporta kullanıldığı görülüyor.

Fotoğraf: Giorgio Piola Alpine A523 sensörlü ön kanat detayı

Azerbaycan'da, aracın arka tarafındaki seçenekler göz önüne alındığında aracı önden arkaya dengelemeye yardımcı olmak için ön kanadın iç taraftaki üst planyasından bir parça kesilmişti.

Fotoğraf: Giorgio Piola Alpine A523 arka kanat karşılaştırması, Azerbaycan GP

Alpine tarafından Azerbaycan'da kullanılan daha düşük yere basma kuvveti sağlayan arka kanat düzeneği, uç plakayla buluştuklarında karşılaştırılabilir konumlarından geriye itilen ön kenarlara sahip bir ana planya ve üst planya tasarımına sahipti.

Fotoğraf: Uncredited Alpine A523 teknik detay

Kapağın takılmadığı esnada çekilen bu fotoğrafta, DRS aktüatörü ve bağlantısı burada görülebiliyor.

Fotoğraf: Giorgio Piola Alpine A523 maymun koltuğu detayı

Monako Grand Prix'sinde A523'ün egzozu çevreleyen bölümünde bir kanatçık vardı.

Fotoğraf: Uncredited Alpine A523 teknik detay

A523'ün iç süspansiyon elemanlarından bazılarına yakından bakış.

Fotoğraf: Uncredited Alpine A523 teknik detay

Monako'da A523'ün arka kısmına genel bir bakış. Yüksek yere basma kuvveti sağlayan arka kanat ve kiriş kanat kullanılırken, motor kapağındaki maksimum soğutma solungaç düzenlemesi de kullanılmış.

Fotoğraf: Uncredited Alpine A523 ön kanat detayı

A523'ün ön kanadının arkadan harika bir görüntüsü, normalde göremeyeceğimiz bazı ayrıntıları görmemizi sağlıyor.

Fotoğraf: Uncredited Alpine A523 arka detay

Kanada Grand Prix'sinde takım pistin taleplerini karşılamaya çalışırken daha kademeli bir kaşık şekilli arka kanat kullanıldı. Bu aynı zamanda açık uçlu kenar tasarımının da ilk denemesiydi.

Fotoğraf: Giorgio Piola Alpine A523 arka kanat yan karşılaştırması

Arka kanadın uç girdabının davranışını değiştirmek için Alpine, kanat açıklığı boyunca uzanan, ekstra bir dökülme yüzeyi sağlayan ve kenar plakasının arka köşesindeki kesimi değiştiren açık uçlu bir kanatçık çözümü sundu.

Fotoğraf: Giorgio Piola Alpine A523 ön kanat karşılaştırması

Alpine, Britanya Grand Prix'sinde konik bir kanatçık çözümüne geçiş yaparak kenar plakasıyla etkileşimi değiştirdi (altta, sağda) ve muhtemelen daha fazla arzu edilen bir dış yıkama etkisi sağladı. Takım ayrıca farklı pistlerin yere basma kuvveti taleplerini karşılamak için ilk kez Macaristan'da görülen dalgalı arka kenar gibi çeşitli üst flap tasarımlarıyla da oynadı.

Fotoğraf: Giorgio Piola Alpine A523 teknik detay

Her iki ön kanat konfigürasyonuna genel bir bakış. Yeni konik tasarım, resmin alt kısmında yer alıyor.

Fotoğraf: Uncredited Alpine A523 detay

Belçika Grand Prix'sine hazırlanırken çekilen bu fotoğrafta, tabanın uç kısmındaki önlük kısmı görüntüleniyor.

Fotoğraf: Uncredited Alpine A523 teknik detay

A523'ün karoser altına ve bileşenlerin yerleşimine yakından bakış.

Fotoğraf: Uncredited Alpine A523 difüzör detayı

İtalya Grand Prix'sinde kiriş kanadına eklenen küçük sensörler sayesinde, araçların performansına ilişkin gerçek dünya verileri toplandı.

Fotoğraf: Giorgio Piola Alpine A523 sidepods ayna detayı

Alpine A523'ün ayna muhafazasının üzerine Japon Grand Prix'sinde iki büyük girdap üretici kanatçık yerleştirildi.

Fotoğraf: Uncredited Alpine A523 arka kanat detayı

Takımın sezona başladığı arka kanat kenar plakasının alt yarısındaki dövme çizgisinin yakın çekimi.

Fotoğraf: Giorgio Piola Alpine A523 ön kanat karşılaştırması

Takım, Las Vegas Grand Prix'sinde sezon başındaki ön kanat tasarımına geri döndü ve flap dağılımı değiştirildi (sarı yerler).

Fotoğraf: Giorgio Piola Alpine A523 detay

Veri toplamak ve simülasyon araçları ile gerçek dünya ortamından toplanan bilgileri ilişkilendirmelerine yardımcı olmak üzere arka lastiğin önündeki zemine yerleştirilen sensörler.

Fotoğraf tarafından: Filip Cleeren Alpine A523 teknik detay

Alpine Las Vegas'ta düşük yere basma kuvvetine sahip bir arka kanat ve tek elemanlı kiriş kanat konfigürasyonu kullandı.

İşte Alpine'in her yarıştan önce araç tanıtım belgesinde değiştirdiğini belirttiği bileşenlerin listesi.