2023 F1 teknik: Alpine yaratıcı çözümlere rağmen geriledi
Alpine, 2022'deki yeni kurallara güçlü başlasa da formunu 2023'te sürdüremedi ve 2022'deki dördüncülüğün ardından ancak 6. olabildi. Bu içeriğimizde Alpine'in 2023 boyunca A523'ü nasıl geliştirdiğini inceliyoruz.
Alpine, daha sonra rakiplerinin kendi araçlarında bulunabilecek çözümler geliştirmeye devam etse de, bu harika fikirler, orta sıranın ortasında, önündeki ve arkasındakilerden uzaklaşmasına yardımcı olmadı.
A523'ün bazı ince ayrıntılarına ve takımın, 2023 boyunca paketini nasıl geliştirdiğine bir göz atalım...
Fotoğraf: Giorgio Piola
Alpine A523 ön kanat detayı
A523'ün ön kanadına sezon öncesi testlerinden genel bir bakış; kanatçıklar açıklıkları boyunca benzer bir dağılıma sahip. Ayrıca makyaj paneli takılmadığı için iç süspansiyon elemanlarının bir kısmı görünebiliyor.
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Alpine A523 direksiyon simidi teknik detayı
Güç ünitesini ve şasi ayarlarını kontrol etmek için kullanılan çeşitli düğmeler, rotarlar ve anahtarlarla A523'ün direksiyon simidine bir bakış.
Fotoğraf: Uncredited
Alpine A523 fren kampanası detayı
Ön fren kampanası yerinde olmadan, kaliperin A523'te ileri konuma yerleştirildiğini görebiliyoruz. Kaportadaki gözyaşı damlası şeklindeki delikler hava akışının/ısının tertibattan geçmesine izin veriyor.
Fotoğraf: Uncredited
Alpine A523 teknik detay
Red Bull'un 2022'de kullandığı düzenlemeye çok benzeyen orta zemin kenar kesiklerine yakından bir bakış.
Fotoğraf: Uncredited
Alpine A523 teknik detay
Arka zemin oyuğunun, boşluğa oturan ve zeminin altındaki patene bağlanan tırnak benzeri kanatçıkla birlikte yakın çekimi.
Fotoğraf: Uncredited
Alpine A523 teknik detay
Alpine'in Suudi Arabistan Grand Prix'sindeki arka kanadı, kanadın dış kısımlarından daha derin olan dar bir orta bölüme sahipti.
Fotoğraf: Uncredited
Alpine A523 teknik detay
Sıcaklıkların yönetilmesine yardımcı olmak için motor kapağının yan tarafında büyük bir soğutma solungaç paneli kullanıldı.
Fotoğraf: Uncredited
Alpine A523 teknik detay
A523'ün arka köşesine yakından bakıldığında, arka fren kanalı kanatçığında kullanılan kademeli alt kenar görülürken, iki düzlemli bir kiriş kanat düzenlemesi de kullanıldı. Kiriş kanadın çıtalı üst elemanı daha ileride ve egzoz borusunun altında yer alırken, alt eleman daha geride yer alıyor ve çarpışma yapısının yan tarafına monte edilmişti.
Fotoğraf: Uncredited
Alpine A523 teknik detay
Ön zemin bölümüne ve zemin çitlerine bir bakış.
Fotoğraf: Uncredited
Alpine A523 teknik detay
Arka fren kampanasının içine bakıldığında, fren diskini kaplamak için ısıl işlem görmüş bir kaporta kullanıldığı görülüyor.
Fotoğraf: Giorgio Piola
Alpine A523 sensörlü ön kanat detayı
Azerbaycan'da, aracın arka tarafındaki seçenekler göz önüne alındığında aracı önden arkaya dengelemeye yardımcı olmak için ön kanadın iç taraftaki üst planyasından bir parça kesilmişti.
Fotoğraf: Giorgio Piola
Alpine A523 arka kanat karşılaştırması, Azerbaycan GP
Alpine tarafından Azerbaycan'da kullanılan daha düşük yere basma kuvveti sağlayan arka kanat düzeneği, uç plakayla buluştuklarında karşılaştırılabilir konumlarından geriye itilen ön kenarlara sahip bir ana planya ve üst planya tasarımına sahipti.
Fotoğraf: Uncredited
Alpine A523 teknik detay
Kapağın takılmadığı esnada çekilen bu fotoğrafta, DRS aktüatörü ve bağlantısı burada görülebiliyor.
Fotoğraf: Giorgio Piola
Alpine A523 maymun koltuğu detayı
Monako Grand Prix'sinde A523'ün egzozu çevreleyen bölümünde bir kanatçık vardı.
Fotoğraf: Uncredited
Alpine A523 teknik detay
A523'ün iç süspansiyon elemanlarından bazılarına yakından bakış.
Fotoğraf: Uncredited
Alpine A523 teknik detay
Monako'da A523'ün arka kısmına genel bir bakış. Yüksek yere basma kuvveti sağlayan arka kanat ve kiriş kanat kullanılırken, motor kapağındaki maksimum soğutma solungaç düzenlemesi de kullanılmış.
Fotoğraf: Uncredited
Alpine A523 ön kanat detayı
A523'ün ön kanadının arkadan harika bir görüntüsü, normalde göremeyeceğimiz bazı ayrıntıları görmemizi sağlıyor.
Fotoğraf: Uncredited
Alpine A523 arka detay
Kanada Grand Prix'sinde takım pistin taleplerini karşılamaya çalışırken daha kademeli bir kaşık şekilli arka kanat kullanıldı. Bu aynı zamanda açık uçlu kenar tasarımının da ilk denemesiydi.
Fotoğraf: Giorgio Piola
Alpine A523 arka kanat yan karşılaştırması
Arka kanadın uç girdabının davranışını değiştirmek için Alpine, kanat açıklığı boyunca uzanan, ekstra bir dökülme yüzeyi sağlayan ve kenar plakasının arka köşesindeki kesimi değiştiren açık uçlu bir kanatçık çözümü sundu.
Fotoğraf: Giorgio Piola
Alpine A523 ön kanat karşılaştırması
Alpine, Britanya Grand Prix'sinde konik bir kanatçık çözümüne geçiş yaparak kenar plakasıyla etkileşimi değiştirdi (altta, sağda) ve muhtemelen daha fazla arzu edilen bir dış yıkama etkisi sağladı. Takım ayrıca farklı pistlerin yere basma kuvveti taleplerini karşılamak için ilk kez Macaristan'da görülen dalgalı arka kenar gibi çeşitli üst flap tasarımlarıyla da oynadı.
Fotoğraf: Giorgio Piola
Alpine A523 teknik detay
Her iki ön kanat konfigürasyonuna genel bir bakış. Yeni konik tasarım, resmin alt kısmında yer alıyor.
Fotoğraf: Uncredited
Alpine A523 detay
Belçika Grand Prix'sine hazırlanırken çekilen bu fotoğrafta, tabanın uç kısmındaki önlük kısmı görüntüleniyor.
Fotoğraf: Uncredited
Alpine A523 teknik detay
A523'ün karoser altına ve bileşenlerin yerleşimine yakından bakış.
Fotoğraf: Uncredited
Alpine A523 difüzör detayı
İtalya Grand Prix'sinde kiriş kanadına eklenen küçük sensörler sayesinde, araçların performansına ilişkin gerçek dünya verileri toplandı.
Fotoğraf: Giorgio Piola
Alpine A523 sidepods ayna detayı
Alpine A523'ün ayna muhafazasının üzerine Japon Grand Prix'sinde iki büyük girdap üretici kanatçık yerleştirildi.
Fotoğraf: Uncredited
Alpine A523 arka kanat detayı
Takımın sezona başladığı arka kanat kenar plakasının alt yarısındaki dövme çizgisinin yakın çekimi.
Fotoğraf: Giorgio Piola
Alpine A523 ön kanat karşılaştırması
Takım, Las Vegas Grand Prix'sinde sezon başındaki ön kanat tasarımına geri döndü ve flap dağılımı değiştirildi (sarı yerler).
Fotoğraf: Giorgio Piola
Alpine A523 detay
Veri toplamak ve simülasyon araçları ile gerçek dünya ortamından toplanan bilgileri ilişkilendirmelerine yardımcı olmak üzere arka lastiğin önündeki zemine yerleştirilen sensörler.
Fotoğraf tarafından: Filip Cleeren
Alpine A523 teknik detay
Alpine Las Vegas'ta düşük yere basma kuvvetine sahip bir arka kanat ve tek elemanlı kiriş kanat konfigürasyonu kullandı.
İşte Alpine'in her yarıştan önce araç tanıtım belgesinde değiştirdiğini belirttiği bileşenlerin listesi.
- Suudi Arabistan
- Kiriş kanadı
- Avustralya
- Halo kanatçıklar / kaporta
- Azerbaycan
- Zemin
- Ön süspansiyon kaportası (üst salıncak kemiği)
- Arka süspansiyon kaplamaları
- Arka kanat
- Ön kanat
- Miami
- Yok
- Monako
- Ön süspansiyon
- Sidepod (daha derin oluk)
- Zemin kenarı
- Arka kanat
- Kiriş kanadı
- İspanya
- Yok
- Kanada
- Ön fren (giriş)
- Arka süspansiyon
- Arka kanat
- Avusturya
- Yok
- Büyük Britanya
- Ön kanat
- Macaristan
- Ön kanat (Kademeli kenar)
- Belçika
- Ön kanat
- Zemin - çitler, rampa ve difüzör fare deliği
- Hollanda
- Yok
- İtalya
- Kiriş kanadı
- Singapur
- Sidepod girişi
- Soğutma panjurları
- Kiriş kanadı
- Japonya
- Yok
- Katar
- Zemin gövdesi (daha uzun difüzör yan duvar kesimi)
- Arka fren
- Soğutma panjurları
- ABD
- Yok
- Meksika
- Daha derin orta panjurlar
- Daha büyük arka soğutma çıkışı
- Brezilya
- Yok
- Las Vegas
- Ön kanat
- Kiriş kanadı
- Arka fren kanalı kanatçıkları çıkarıldı
- Abu Dabi
- Yok
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