2023 F1 teknik: AlphaTauri büyük planlarla ilerliyor

Fotoğraf: Giorgio Piola AlphaTauri AT04 yeni yan detay

AlphaTauri, Avustralya Grand Prix'sinde önemli bir güncelleme paketiyle griddeki en yoğun geliştirme döngülerinden birini başlattı; Bu paket, özellikle zeminin ön bölümünde bir değişiklik içeriyordu ve tüm çitler çevredeki değişikliklerden yararlanmak için düzeltildi.

Fotoğraf: Uncredited AlphaTauri AT04 arka detay

Takım, düzlük hızını artırmak için Suudi Arabistan Grand Prix'sinde yeni, daha düşük yere basma kuvvetine sahip bir arka kanat seçeneği sundu.

Fotoğraf: Uncredited AlphaTauri AT04 detay

Cidde'den bir başka harika görüntü de güç ünitesi yardımcılarının kurulumunu gösteriyor; hava kutusundan gelen çift besleme, sele soğutucusuna ve aşağıdaki güç ünitesine soğuk hava sağlıyor. Ayrıca aracın sağ tarafında yer alan radyatörün üzerine monte edilmiş iç yan bölmeyi de görebiliyoruz.

Fotoğraf: Uncredited AlphaTauri AT04 teknik detay

Kenar kanadın ön bölümüne yakından bakıldığında, sadece bir parşömen şeklinde kıvrılmakla kalmamış, aynı zamanda gerekli aerodinamik etkinin yayılmasına yardımcı olmak için üç dikey kanatçık ile bölünmüş.

Fotoğraf: Uncredited AlphaTauri AT04 teknik detay

Suudi Arabistan Grand Prix'sinde AT04'ün arka kısmına genel bir bakış, egzozun altından ve çarpışma yapısının üzerinden geçen bir üst eleman ile kiriş kanadını gösteriyor.

Fotoğraf: Uncredited AlphaTauri AT04 teknik detay

Ön kısmında kare şeklinde bir fare deliği kullanılan AT04'ün difüzör yan duvarının yakından görünümü.

Fotoğraf: Uncredited AlphaTauri AT04 teknik detay

Radyatörlerinin, üst deflektör panelinin ve kama şeklindeki yağ deposunun yerleşimini gösteren AT04'ün sidepoduna bir başka bakış.

Fotoğraf tarafından: Filip Cleeren AlphaTauri AT04 teknik detay

AlphaTauri, İspanya Grand Prix'sinde kenar plakasının alt yarısına, onu çevreleyen çeşitli hava akışı yapılarını birbirine bağlamak için bir dövme hattı ekledi.

Fotoğraf: Giorgio Piola AlphaTauri AT04 teknik detay

AT04'ün kurulumunda çekilen bu fotoğraf, dış kampanalar yerinde olmadan hem ön hem de arka fren tertibatlarını görmemizi sağlıyor. Her ikisinde de fren diskini çevrelemek için bir kaplama kullanılıyor ve sıcaklık kontrolünü iyileştirmeye yardımcı olmak için kampananın içindeki alandan izole ediliyor.

Fotoğraf: Uncredited AlphaTauri AT04 arka detay

AlphaTauri, Belçika Grand Prix'si için daha düşük yere basma kuvvetine sahip bir arka kanat çeşidini tercih etti.

Fotoğraf: Uncredited AlphaTauri AT04 arka detay

AT04'ün Hollanda Grand Prix'sinden alınan bu görüntüsünde, takım tarafından difüzör tekne kuyruk bölümünde kullanılan kademeli geçişi görebiliyoruz.

Fotoğraf: Uncredited AlphaTauri AT04 teknik detay

Kanat ucunda oluşan girdabı kontrol etmeye yardımcı olmak için diğer araçlarda görülen açık uçlu çözümü kullanan arka kanat ucu bölümünün yakından görünümü.

Fotoğraf: Uncredited AlphaTauri AT04 teknik detay

İtalya Grand Prix'si için düşük yere basma kuvvetine sahip bir arka kanat çözümüne sahip olan AT04, çift düzlemli bir kiriş kanat elemanıyla eşleştirildi; arkada kalan eleman daha ileriye ve egzozun hemen altına monte edilirken, alt eleman difüzörün hemen üzerine monte edildi.

Fotoğraf tarafından: Filip Cleeren AlphaTauri AT04 teknik detay

Karşılaştırmalı olarak göstermek gerekirse, Japonya GP'deki geleneksel tasarımda kiriş kanadının bileşenlerinin egzozun etrafında seri olarak dizildiği görülüyor.

Fotoğrafı çeken: Filip Cleeren AlphaTauri AT04 teknik detay

AT04'ün çerçeveli dikiz aynasının yakın çekimi, L şeklindeki halo kanatçık da arka planda görülebiliyor.

Fotoğraf: Uncredited AlphaTauri AT04 detay

AT04'ün Katar Grand Prix'sindeki kenar kanadı, arka bölümü kaydırılmış ön bölümün tersi yönde bükülmüş.

Fotoğraf: Uncredited AlphaTauri AT04 detay

Açık uçlu kenar bölümü çözümü, Katar Grand Prix'sinde daha yüksek yere basma kuvveti sağlayan arka kanat düzeneği ile bir araya getirildi.

Fotoğraf: Uncredited AlphaTauri AT04 teknik detay

Açık uçlu kenar bölümü çözümünün ana planya ve kenar plakası birleşimini ve arka kesimi nasıl ortaya çıkardığını görmek için iyi bir açı.

Fotoğraf: Uncredited AlphaTauri AT04 teknik detay

Amerika Birleşik Devletleri GP'sinde tabanda revize edilmiş bir kenar kanat tasarımı kullanıldı; öndeki kaydırma bölümüne daha fazla kamber verilirken, dikey kanatçıkların arkasındaki bölümün uzunluğu da artırıldı.

Fotoğraf: Giorgio Piola AlphaTauri AT04 yan detay

COTA'da tanıtılan güncelleme paketi, tüm zeminde, kenar kanadında, zemin çitlerinde, motor kapağında, arka fren kanalı kanatçıklarında ve süspansiyon kaportalarıyla daha iyi entegre olmasına yardımcı olmak için alt şasi yüzeyinde yapılan değişikliklerle kapsamlı bir paketti.

Fotoğraf: Giorgio Piola AlphaTauri AT04 yan ayak detayları

Ekip daha sonra Abu Dhabi Grand Prix'sinde eski düzenlemeden ve COTA'da tanıtılan düzenlemeden tasarım öğeleri alarak hibrit bir zemin paketi oluşturdu.

İşte AlphaTauri'nin her yarıştan önce araç tanıtım belgesinde değiştiğini belirttiği bileşenlerin listesi.