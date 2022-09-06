2023 F1 takviminin ilk versiyonunun ortaya çıktığı iddia edildi

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F1, son yılların aksine tüm yarış organizatörleriyle anlaşma yapana kadar 2023 takvimini yayınlamayı düşünmüyor. Bu açıdan neredeyse sezon sonuna gelinmesine rağmen yeni takvim ortaya çıkmadı.

Ancak salı günü Almanya F1-Insider.com, olası 2023 F1 taslak takvimini yayınladı ve bunun yakında açıklanacağını belirtti.

Bu takvim bize 2023 yılı için planlanan değişiklikler hakkında iyi fikirler veriyor.

Beklendiği gibi, takvim tarihin en uzunu olacak ve yıl boyunca toplamda 24 yarış gerçekleştirilecek. İlk yarış 5 Mart'ta Bahreyn'de yapılırken, sezon 26 Kasım'da Abu Dhabi'de sona erecek.

Takvimde Las Vegas, Çin ve Katar da yer alacak.

Yeni sezonda iki tane üçlü yarış olacak. Birincisi Imola, Monaco ve Barselona'dan oluşurken, ikincisi Austin, Mexico City ve Brezilya'yı içeriyor.

İki Amerika yarışının (Austin ve Las Vegas'ta) bir ayla ayrılırken, Miami'nin Mayıs ayında yapılacak olması ilginç görünüyor.

Olası 2023 F1 takvimi:

Tarih Grand Prix Yer

5 Mart Bahreyn Sakhir 19 Mart Suudi Arabistan Cidde 2 Nisan Avustralya Melbourne 16 Nisan Çin Şanghay 30 Nisan Azerbaycan Bakü 7 Mayıs Miami Miami 21 Mayıs Emilia-Romagna Imola 28 Mayıs Monako Monako 4 Haziran İspanya Barselona 18 Haziran Kanada Montreal 2 Temmuz Avusturya Spielberg 9 Temmuz Büyük Britanya Silverstone 23 Temmuz Belçika Spa 30 Temmuz Macaristan Budapeşte 27 Ağustos Hollanda Zandvoort 3 Eylül İtalya Monza 17 Eylül Singapur Singapur 24 Eylül Japonya Suzuka 8 Ekim Katar Losail 22 Ekim Amerika Birleşik Devletleri Austin 29 Ekim Meksika Mexico City 5 Kasım Brezilya Sao Paulo 18 Kasım Las Vegas Las Vegas 26 Kasım Abu Dhabi Yas Marina