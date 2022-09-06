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Formula 1 / Hollanda GP Haberler

2023 F1 takviminin ilk versiyonunun ortaya çıktığı iddia edildi

İddianın kaynağı, son dönemde çeşitli haberlere imza atan F1-Insider.com gibi görünüyor.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
2023 F1 takviminin ilk versiyonunun ortaya çıktığı iddia edildi
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F1, son yılların aksine tüm yarış organizatörleriyle anlaşma yapana kadar 2023 takvimini yayınlamayı düşünmüyor. Bu açıdan neredeyse sezon sonuna gelinmesine rağmen yeni takvim ortaya çıkmadı.

Ancak salı günü Almanya F1-Insider.com, olası 2023 F1 taslak takvimini yayınladı ve bunun yakında açıklanacağını belirtti.

Bu takvim bize 2023 yılı için planlanan değişiklikler hakkında iyi fikirler veriyor.

Beklendiği gibi, takvim tarihin en uzunu olacak ve yıl boyunca toplamda 24 yarış gerçekleştirilecek. İlk yarış 5 Mart'ta Bahreyn'de yapılırken, sezon 26 Kasım'da Abu Dhabi'de sona erecek.

Takvimde Las Vegas, Çin ve Katar da yer alacak.

Yeni sezonda iki tane üçlü yarış olacak. Birincisi Imola, Monaco ve Barselona'dan oluşurken, ikincisi Austin, Mexico City ve Brezilya'yı içeriyor. 

İki Amerika yarışının (Austin ve Las Vegas'ta) bir ayla ayrılırken, Miami'nin Mayıs ayında yapılacak olması ilginç görünüyor.

Olası 2023 F1 takvimi:

Tarih Grand Prix Yer
5 Mart Bahreyn Sakhir
19 Mart Suudi Arabistan Cidde
2 Nisan Avustralya Melbourne
16 Nisan Çin Şanghay
30 Nisan Azerbaycan Bakü
7 Mayıs Miami Miami
21 Mayıs Emilia-Romagna Imola
28 Mayıs Monako Monako
4 Haziran İspanya Barselona
18 Haziran Kanada Montreal
2 Temmuz Avusturya Spielberg
9 Temmuz Büyük Britanya Silverstone
23 Temmuz Belçika Spa
30 Temmuz Macaristan Budapeşte
27 Ağustos Hollanda Zandvoort
3 Eylül İtalya Monza
17 Eylül Singapur Singapur
24 Eylül Japonya Suzuka
8 Ekim Katar Losail
22 Ekim Amerika Birleşik Devletleri Austin
29 Ekim Meksika Mexico City
5 Kasım Brezilya Sao Paulo
18 Kasım Las Vegas Las Vegas
26 Kasım Abu Dhabi Yas Marina
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