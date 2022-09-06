2023 F1 takviminin ilk versiyonunun ortaya çıktığı iddia edildi
İddianın kaynağı, son dönemde çeşitli haberlere imza atan F1-Insider.com gibi görünüyor.
F1, son yılların aksine tüm yarış organizatörleriyle anlaşma yapana kadar 2023 takvimini yayınlamayı düşünmüyor. Bu açıdan neredeyse sezon sonuna gelinmesine rağmen yeni takvim ortaya çıkmadı.
Ancak salı günü Almanya F1-Insider.com, olası 2023 F1 taslak takvimini yayınladı ve bunun yakında açıklanacağını belirtti.
Bu takvim bize 2023 yılı için planlanan değişiklikler hakkında iyi fikirler veriyor.
Beklendiği gibi, takvim tarihin en uzunu olacak ve yıl boyunca toplamda 24 yarış gerçekleştirilecek. İlk yarış 5 Mart'ta Bahreyn'de yapılırken, sezon 26 Kasım'da Abu Dhabi'de sona erecek.
Takvimde Las Vegas, Çin ve Katar da yer alacak.
Yeni sezonda iki tane üçlü yarış olacak. Birincisi Imola, Monaco ve Barselona'dan oluşurken, ikincisi Austin, Mexico City ve Brezilya'yı içeriyor.
İki Amerika yarışının (Austin ve Las Vegas'ta) bir ayla ayrılırken, Miami'nin Mayıs ayında yapılacak olması ilginç görünüyor.
Olası 2023 F1 takvimi:
|Tarih
|Grand Prix
|Yer
|5 Mart
|Bahreyn
|Sakhir
|19 Mart
|Suudi Arabistan
|Cidde
|2 Nisan
|Avustralya
|Melbourne
|16 Nisan
|Çin
|Şanghay
|30 Nisan
|Azerbaycan
|Bakü
|7 Mayıs
|Miami
|Miami
|21 Mayıs
|Emilia-Romagna
|Imola
|28 Mayıs
|Monako
|Monako
|4 Haziran
|İspanya
|Barselona
|18 Haziran
|Kanada
|Montreal
|2 Temmuz
|Avusturya
|Spielberg
|9 Temmuz
|Büyük Britanya
|Silverstone
|23 Temmuz
|Belçika
|Spa
|30 Temmuz
|Macaristan
|Budapeşte
|27 Ağustos
|Hollanda
|Zandvoort
|3 Eylül
|İtalya
|Monza
|17 Eylül
|Singapur
|Singapur
|24 Eylül
|Japonya
|Suzuka
|8 Ekim
|Katar
|Losail
|22 Ekim
|Amerika Birleşik Devletleri
|Austin
|29 Ekim
|Meksika
|Mexico City
|5 Kasım
|Brezilya
|Sao Paulo
|18 Kasım
|Las Vegas
|Las Vegas
|26 Kasım
|Abu Dhabi
|Yas Marina
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