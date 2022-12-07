2023 F1 takviminde "şimdilik" 23 yarış olacak

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Formula 1, uzun çalışmaların ardından 2023 takvimini geçtiğimiz aylarda resmen duyurmuş ve takvimde 24 yarış yer almıştı.

Ancak Çin GP, geçtiğimiz hafta itibariyle iptal edildi ve F1, bu boş yeri alması için bazı ülkelerle görüşmeye başladı.

Arka planda görüşmeler devam ederken, FIA şimdilik 2023 F1 takviminin 23 yarışa indiğini açıkladı.

F1 halihazırda Portekiz ile görüşmelerine devam ediyor ancak yarışın yapılıp yapılmayacağı konusunda soru işaretleri var. Türkiye ile ilgili ise herhangi bir haber bulunmuyor.

Onaylanan takvimde Çin'in takvimden çıkarılması dışında herhangi bir değişiklik yer almazken, altın sprint yarışının tarihleri netleşmiş oldu.

2023 Formula 1 takvimi:

Tarih Grand Prix Konum

5 Mart Bahreyn Sakhir 19 Mart Suudi Arabistan Cidde 2 Nisan Avustralya Melbourne 30 Nisan Azerbaycan* Bakü 7 Mayıs Miami Miami 21 Mayıs Emilia-Romagna Imola 28 Mayıs Monako Monako 4 Haziran İspanya Barselona 18 Haziran Kanada Montreal 02 Temmuz Avusturya* Spielberg 09 Temmuz Büyük Britanya Silverstone 23 Temmuz Macaristan Budapeşte 30 Temmuz Belçika* Spa 27 Ağustos Hollanda Zandvoort 03 Eylül İtalya Monza 17 Eylül Singapur Singapur 24 Eylül Japonya Suzuka 08 Ekim Katar* Losail 22 Ekim Amerika Austin 29 Ekim Meksika Mexico City 05 Kasım Brezilya* Sao Paulo 18 Kasım Las Vegas Las Vegas 26 Kasım Abu Dhabi Yas Marina

* Sprint yarış hafta sonu