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Formula 1 Haberler

2023 F1 takviminde "şimdilik" 23 yarış olacak

2023 Formula 1 takvimi, yapılan son değişikliklerin ardından 23 yarışa indi fakat yeni yarış arayışı iptal edilmedi.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
2023 F1 takviminde "şimdilik" 23 yarış olacak
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Formula 1, uzun çalışmaların ardından 2023 takvimini geçtiğimiz aylarda resmen duyurmuş ve takvimde 24 yarış yer almıştı.

Ancak Çin GP, geçtiğimiz hafta itibariyle iptal edildi ve F1, bu boş yeri alması için bazı ülkelerle görüşmeye başladı.

Arka planda görüşmeler devam ederken, FIA şimdilik 2023 F1 takviminin 23 yarışa indiğini açıkladı.

F1 halihazırda Portekiz ile görüşmelerine devam ediyor ancak yarışın yapılıp yapılmayacağı konusunda soru işaretleri var. Türkiye ile ilgili ise herhangi bir haber bulunmuyor.

Onaylanan takvimde Çin'in takvimden çıkarılması dışında herhangi bir değişiklik yer almazken, altın sprint yarışının tarihleri netleşmiş oldu.

2023 Formula 1 takvimi:

Tarih Grand Prix Konum
5 Mart Bahreyn Sakhir
19 Mart Suudi Arabistan Cidde
2 Nisan Avustralya Melbourne
30 Nisan Azerbaycan* Bakü
7 Mayıs Miami Miami
21 Mayıs Emilia-Romagna Imola
28 Mayıs Monako Monako
4 Haziran İspanya Barselona
18 Haziran Kanada Montreal
02 Temmuz Avusturya* Spielberg
09 Temmuz Büyük Britanya Silverstone
23 Temmuz Macaristan Budapeşte
30 Temmuz Belçika* Spa
27 Ağustos Hollanda Zandvoort
03 Eylül İtalya Monza
17 Eylül Singapur Singapur
24 Eylül Japonya Suzuka
08 Ekim Katar* Losail
22 Ekim Amerika Austin
29 Ekim Meksika Mexico City
05 Kasım Brezilya* Sao Paulo
18 Kasım Las Vegas Las Vegas
26 Kasım Abu Dhabi Yas Marina

* Sprint yarış hafta sonu

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