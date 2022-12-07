2023 F1 takviminde "şimdilik" 23 yarış olacak
2023 Formula 1 takvimi, yapılan son değişikliklerin ardından 23 yarışa indi fakat yeni yarış arayışı iptal edilmedi.
Formula 1, uzun çalışmaların ardından 2023 takvimini geçtiğimiz aylarda resmen duyurmuş ve takvimde 24 yarış yer almıştı.
Ancak Çin GP, geçtiğimiz hafta itibariyle iptal edildi ve F1, bu boş yeri alması için bazı ülkelerle görüşmeye başladı.
Arka planda görüşmeler devam ederken, FIA şimdilik 2023 F1 takviminin 23 yarışa indiğini açıkladı.
F1 halihazırda Portekiz ile görüşmelerine devam ediyor ancak yarışın yapılıp yapılmayacağı konusunda soru işaretleri var. Türkiye ile ilgili ise herhangi bir haber bulunmuyor.
Onaylanan takvimde Çin'in takvimden çıkarılması dışında herhangi bir değişiklik yer almazken, altın sprint yarışının tarihleri netleşmiş oldu.
2023 Formula 1 takvimi:
|Tarih
|Grand Prix
|Konum
|5 Mart
|Bahreyn
|Sakhir
|19 Mart
|Suudi Arabistan
|Cidde
|2 Nisan
|Avustralya
|Melbourne
|30 Nisan
|Azerbaycan*
|Bakü
|7 Mayıs
|Miami
|Miami
|21 Mayıs
|Emilia-Romagna
|Imola
|28 Mayıs
|Monako
|Monako
|4 Haziran
|İspanya
|Barselona
|18 Haziran
|Kanada
|Montreal
|02 Temmuz
|Avusturya*
|Spielberg
|09 Temmuz
|Büyük Britanya
|Silverstone
|23 Temmuz
|Macaristan
|Budapeşte
|30 Temmuz
|Belçika*
|Spa
|27 Ağustos
|Hollanda
|Zandvoort
|03 Eylül
|İtalya
|Monza
|17 Eylül
|Singapur
|Singapur
|24 Eylül
|Japonya
|Suzuka
|08 Ekim
|Katar*
|Losail
|22 Ekim
|Amerika
|Austin
|29 Ekim
|Meksika
|Mexico City
|05 Kasım
|Brezilya*
|Sao Paulo
|18 Kasım
|Las Vegas
|Las Vegas
|26 Kasım
|Abu Dhabi
|Yas Marina
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