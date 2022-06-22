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F1, 2023'te 24 yarış düzenlemeyi planlıyor, Spa, Monako ve Fransa boş yer için çekişiyor

Motorsport.com'un kaynaklarına göre Formula 1, 2023 yılında sekizi Avrupa'da olmak üzere 24 yarış gerçekleştirmeyi planlıyor. Şu anda geleceği belirsiz olan üç yarış Monako, Spa ve Paul Ricard.

Roberto Chinchero
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
F1, 2023'te 24 yarış düzenlemeyi planlıyor, Spa, Monako ve Fransa boş yer için çekişiyor
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2023 Formula 1 takvimi şekillenmeye başlıyor. Henüz resmi bir açıklama yok ancak son birkaç hafta içerisinde ortaya çıkan söylentiler gerçeğe dönüşmeye başladı.

Yeni sezonda F1, 24 yarışlık bir takvim planlıyor ve bunların sekizinin Avrupa'da yapılması hedefleniyor. Bu durum da işleri karmaşıklaştırıyor çünkü F1'in hali hazırda altı yarışla (Monza, Imola, Silverstone, Hungaroring, Barselona ve Zandvoort) anlaşması var. Red Bull Ring de yakında kontrat yenileyecek.

Bu nedenle üç yarışın (Monte Carlo, Paul Ricard ve Spa-Francorchamps) durumu belirsiz ve görünüşe bakılırsa tek boşluk için birbirleriyle çekişiyor. Takvimde kalmayı başaracak yarış sürpriz olmadığı takdirde Monako olacak. Fakat bunu yapmaları kolay olmayacak çünkü pistin, uzun yıllardır sahip olduğu ayrıcalıkların çoğundan vazgeçmesi ve diğer tüm organizatörlerle yapılan anlaşmaları kabul etmesi gerekecek.

Il GP di Monaco dovrà perdere molti privilegi se vorrà restare nel calendario di F1 20223

Il GP di Monaco dovrà perdere molti privilegi se vorrà restare nel calendario di F1 20223

Photo by: Alfa Romeo

Bunun bir kısmı maddi tarafa etki ediyor fakat Monako'nun ayrıcalığı bununla sınırlı değil. Örneğin Formula 1'in sponsorları arasında Rolex yer almasına rağmen pistin Tag Heuer ile anlaşması var ve hafta sonu boyunca bazı noktalarda bu tarz kişisel anlaşmaları sergiliyorlar. 

Ayrıca Monako, kendi TV prodüksiyonunu da yapıyor. Yeni anlaşma imzalanırken Monako'nun tüm bu ayrıcalıklardan vazgeçmesi gerekecek. Ayrıca yarışın geleneksel yeri olan Mayıs ayı da vazgeçmeleri gereken bir başka şey olacak gibi görünüyor.

Spa için durum biraz daha farklı. Belçikalı organizatörler, son yıllarda ortaya çıkan kritik sorunları çözmek ve pistle ilgili şikayet edilen noktaları geliştirmek için büyük çaba harcadılar. Buna rağmen F1'i kaybetme riskiyle karşı karşıyalar fakat umut ışığı göründüğü kadar az değil.

Spa'nın kaderi büyük oranda Kyalami ve Çin'e bağlı olacak gibi görünüyor.

Bu sezona kıyasla 2023 yılında takvime girmesi planlanan dört yarış var: Las Vegas, Katar, Çin ve henüz açıklanmayan Kyalami.

Fakat Çin'in durumu henüz belli değil çünkü ülkenin sınırlarını tekrar açıp açmayacağı belirsizliğini koruyor. Ayrıca Kyalami'nin dönüşünün 2024'e kalma ihtimali var.

Hal böyle olunca Spa'nın bu iki yarıştan birinin yerine takvimde kalma ihtimali hiç de az değil.

Fakat her şey planlandığı gibi giderse ve Monako kontrat yenilerse, gelecek yıl takvimde Spa yer almayacak gibi görünüyor.

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