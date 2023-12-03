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2023 F1 sezonunun puan başına maliyet açısından "en verimli" pilotu Piastri oldu

McLaren pilotu Oscar Piastri, gridin en az maaş alan pilotlarından birisi olmasına rağmen yıl boyunca çok sayıda puan topladı ve yılın "en kârlı" pilotu oldu.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
Yayın tarihi
McLaren team photo Oscar Piastri, McLaren

McLaren pilotu Oscar Piastri, kazanılan puan başına maliyet açısından 2023'ün en verimli pilotu oldu.

Racingnews365 internet sitesi, sürücülerin maaşını dikkate alarak her ismin -puan başına- takıma ne kadara mâl olduğunu hesapladı.

Listenin en tepesinde 2 milyon dolar maaş alan ve buna rağmen 97 puan toplayan Oscar Piastri yer aldı. Bu yıl Alpine'den takıma katılan Piastri, puan başına 20 bin 619 dolar kazandı. Bu da onu maaş/puan formülünde gridin en verimli pilotu yapıyor. 

Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, pole man Max Verstappen, Red Bull Racing, Oscar Piastri, McLaren, in the post Qualifying Press Conference

Fotoğraf: Motorsport Images

Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, pole man Max Verstappen, Red Bull Racing, Oscar Piastri, McLaren, in the post Qualifying Press Conference

Geçen sezonun en verimli ikinci pilotu Fernando Alonso'ydu. İddiaya göre Alonso sadece 5 milyon dolar kazandı ve buna rağmen 206 puan topladı. Bu da puan başına 24 bin 272 dolara denk geliyor. Onu sadece 2 milyon dolar almasına rağmen 74 puan toplayan Lance Stroll takip ediyor.

Max Verstappen 55 milyon dolarlık devasa maaşına rağmen, 575 puan kazanarak ilk ona girmeyi başardı. Hollandalı pilot, her puan için 95 bin 652 dolar almış durumda.

Listenin en gerisinde ise 5 milyon dolar almasına rağmen 3 puan toplayan Kevin Magnussen yer alıyor. Danimarkalı pilotun bir puanı 1 milyon 666 bin 667 dolar değerinde.

Onu Valtteri Bottas ve Logan Sargeant takip ediyor.

Puan başına maliyet tablosu:

Yarışçı Maaş 2023'teki puanlar Bir puanın maliyeti
O. Piastri 2 milyon dolar 97 20 bin 619 dolar
F. Alonso 5 milyon dolar 206 24 bin 272 dolar
L. Stroll 2 milyon dolar 74 27 bin 027 dolar
S. Perez 10 milyon dolar 285 35 bin 088 dolar
G. Russell 8 milyon dolar 175 45 bin 714 dolar
Y. Tsunoda 1 milyon dolar 17 58 bin 824 dolar
c. Sainz 12 milyon dolar 200 60 bin dolar
P. Gasly 5 milyon dolar 62 80 bin 645 dolar
M. Verstappen 55 milyon dolar 575 95 bin 652 dolar
L. Norris 20 milyon dolar 205 97 bin 561 dolar
E. Ocon 6 milyon dolar 58 103 bin 448 dolar
A. Albon 3 milyon dolar 27 111 bin 111 dolar
C. Leclerc 24 milyon dolar 206 116 bin 504 dolar
L. Hamilton 35 milyon dolar 234 149 bin 573 dolar
N. Hulkenberg 2 milyon dolar 9 222 bin 222 dolar
G. Zhou 2 milyon dolar 6 333 bin 333 dolar
L. Sargeant 1 milyon dolar 1 1 milyon dolar
V. Bottas 10 milyon dolar 10 1 milyon dolar
K. Magnussen 5 milyon dolar 3 1 milyon 666 bin 667 dolar

*Bu bilgiler RacingNews365'e aittir.

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