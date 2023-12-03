2023 F1 sezonunun puan başına maliyet açısından "en verimli" pilotu Piastri oldu

McLaren pilotu Oscar Piastri, kazanılan puan başına maliyet açısından 2023'ün en verimli pilotu oldu.

Racingnews365 internet sitesi, sürücülerin maaşını dikkate alarak her ismin -puan başına- takıma ne kadara mâl olduğunu hesapladı.

Listenin en tepesinde 2 milyon dolar maaş alan ve buna rağmen 97 puan toplayan Oscar Piastri yer aldı. Bu yıl Alpine'den takıma katılan Piastri, puan başına 20 bin 619 dolar kazandı. Bu da onu maaş/puan formülünde gridin en verimli pilotu yapıyor.

Fotoğraf: Motorsport Images Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, pole man Max Verstappen, Red Bull Racing, Oscar Piastri, McLaren, in the post Qualifying Press Conference

Geçen sezonun en verimli ikinci pilotu Fernando Alonso'ydu. İddiaya göre Alonso sadece 5 milyon dolar kazandı ve buna rağmen 206 puan topladı. Bu da puan başına 24 bin 272 dolara denk geliyor. Onu sadece 2 milyon dolar almasına rağmen 74 puan toplayan Lance Stroll takip ediyor.

Max Verstappen 55 milyon dolarlık devasa maaşına rağmen, 575 puan kazanarak ilk ona girmeyi başardı. Hollandalı pilot, her puan için 95 bin 652 dolar almış durumda.

Listenin en gerisinde ise 5 milyon dolar almasına rağmen 3 puan toplayan Kevin Magnussen yer alıyor. Danimarkalı pilotun bir puanı 1 milyon 666 bin 667 dolar değerinde.

Onu Valtteri Bottas ve Logan Sargeant takip ediyor.

Puan başına maliyet tablosu: