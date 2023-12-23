2023 F1 sezonunda Verstappen ve Red Bull yarışmasaydı neler olurdu?

Fernando Alonso önce Lewis Hamilton'ı ardından da Carlos Sainz'i tekerlek tekerleğe mücadelede alt eder ve Charles Leclerc'in motor arızasından yararlanarak 2023'ün açılış yarışını kazanırdı. İki kez Formula 1 dünya şampiyonu olan Alonso'nun Bahreyn başarısı, 2013 İspanya Grand Prix'sinden bu yana ilk zaferi oldu.

Aston Martin sportif direktörü Andy Stevenson, Suudi Arabistan'da bir başka Alonso zaferini pekiştirmek için 10 saniyelik bir cezayı başarıyla protesto ederek maaş çeki kazanırdı. 2022 takımlar şampiyonasında yedinci olan bir takım için ne büyük bir kış toparlanması değil mi!

Sonrasında ise Hamilton, kaprisli W14'ü ile Avustralya'da son bölümde yaşanan katliamdan yara almadan çıkarak zafere ulaşırdı. Bu, iki eski McLaren takım arkadaşı arasında gişe rekorları kıracak bir şampiyonluk mücadelesinin sinyalleri miydi yoksa?

Red Bull'un F1'de yarışmadığı varsayımsal bir dünyada 2023 sezonunun ilk üç ayağından sonraki durumun özeti olabilirdi. Elbette Max Verstappen ve Sergio Perez'i 22 yarışın sonuçlarından silmek sadece iki boyutlu bir resim çiziyor.

Örneğin Esteban Ocon'u, Katar sprint yarışında Nico Hulkenberg ve Perez ile karıştığı çok araçlı kazada geri döndürmüyor. Benzer şekilde RB19'ların silinmesi Lando Norris'in Brezilya'da 1. viraja nasıl atak yapacağını değiştirmesi için zamanı geri döndürmüyor. Yani orada lastiklerini yakması anlamsız hale geliyor.

Ancak bu varsayımlar, Milton Keynes ordusu arkasında alanın ne kadar dar olduğunu gösteriyor. Teorik olarak Red Bull'ları çıkardığınızda, gerçekteki üç (Verstappen, Perez, Sainz) kazanan yerine altı farklı GP kazananı (Alonso, Hamilton, Leclerc, Sainz, Norris ve Oscar Piastri) olurdu. Pilotlar şampiyonası, Verstappen ve Perez arasında açılan 290 puanlık gerçek uçurum yerine (Hamilton da Perez'in 51 puan gerisinde yer alıyor) sadece 17 puanla belirlenirdi. Takımlar şampiyonası da sadece yedi puanlık farkla sona ererdi.

Poz Pilot Puan Grand Prix BH SA AU AZ Mi MC ES CA AT GB HU BE NL IT SG JP QA ABD MX BR LV AD 1 Lewis Hamilton 331 15 15 25 16 12 16 26 19 9 18 19 22 12 12 16 12 5 8 26 12 10 6 2 Fernando Alonso 314 25 26 18 23 26 25 10 25 21 10 6 15 26 6 - 6 12 - - 18 6 10 3 Charles Leclerc 289 - 10 - 33 10 10 2 15 25 6 10 30 - 18 12 15 12 7 18 6 25 25 4 Lando Norris 287 - - 12 6 - 4 - - 20 26 25 14 10 8 18 26 26 31 12 34 - 15 5 Carlos Sainz Jr. 283 18 12 2 21 15 6 15 12 20 4 8 6 15 25 25 10 4 23 15 15 12 - 6 George Russell 248 10 18 - 16 18 12 18 - 13 12 12 14 - 15 - 8 21 18 10 7 8 18 7 Oscar Piastri 145 - - 8 3 - 2 - 2 - 15 15 8 6 2 8 18 33 1 6 1 5 12 8 Lance Stroll 131 12 - 15 13 1 - 12 6 14 - 4 6 2 - - - 2 10 - 15 15 4 9 Pierre Gasly 107 6 6 - - 8 8 4 1 4 - - 9 18 - 10 2 2 16 1 10 2 - 10 Esteban Ocon 102 - 8 - - 6 18 8 8 4 - - 9 4 - - 4 8 - 2 4 18 1 11 Alexander Albon 65 4 - - 3 - - - 10 2 8 2 - 8 10 2 - 3 8 4 - 1 - 12 Yuki Tsunoda 47 2 2 4 4 2 - 1 - - - - 4 - - - - - 9 - 11 - 8 13 Valtteri Bottas 29 8 - 2 - - 1 - 4 - 1 1 1 - 4 - - 6 1 - - - - 14 Nico Hülkenberg 20 - 1 10 - - - - - 5 - - - 1 - - - - 2 - 1 - - 15 Zhou Guanyu 18 - - 6 - - - 6 - 1 - - - - - 1 - 4 - - - - - 16 Daniel Ricciardo 12 - - - - 8 2 - 2 17 Kevin Magnussen 12 - 4 - - 4 - - - - - - - - - 4 - - - - - - - 18 Liam Lawson 9 - 2 6 1 - 19 Logan Sargeant 9 1 - - - - - - - - 2 - - - - - - - 4 - 2 - - 20 Nyck de Vries 0 - - - - - - - - - -

Poz Takım Puan 1 Mercedes 579 2 Ferrari 572 3 Aston Martin/Mercedes 445 4 McLaren/Mercedes 432 5 Alpine/Renault 209 6 Williams/Mercedes 74 7 AlphaTauri/Honda RBPT 68 8 Alfa Romeo/Ferrari 47 9 Haas/Ferrari 32

Gerçekte olduğu gibi, Aston Martin aşırı esnek bir kanadın yasaklanması ve 2024 spesifik bileşenleri kullanmaya çalışarak yanlış geliştirme yoluna sürüklenmesinin ardından yine ikinci yarıda bir düşüş yaşardı (Ancak, Red Bull resmin dışındaysa ve şampiyonluk mücadelesi varsa, Aston bu kadar deneysel bir ikinci yarı geçirir miydi?).

Takım gerileyene kadar, Alonso'nun Hamilton'a karşı çekişmeyi sürdürmek için altı galibiyeti bulunurdu. Ancak Abu Dabi'deki finalde üçüncü şampiyonluğunu elde edebilmesi için kazanması ve Mercedes pilotunun da puan alamaması gerekirdi. Ancak alınan sonuçlara göre Alonso, Hamilton'a sadece dört puan fark atabilirdi ve böylece Hamilton sekizinci kez şampiyon olurdu. İspanyol pilot ise bir kez daha kıl payı kaçırdığı şampiyonluğa üzülürdü. Abu Dhabi itibariyle; Alonso'nun kariyeri boyunca altı kez şampiyonluğa ulaşması önünde 30'dan az puan yeterli olurdu.

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images Red Bull bu yıl gridde olmasaydı Hamilton sekizinci şampiyonluğuna ulaşacaktı

Leclerc 25 puan geride üçüncü olurdu ancak Ferrari Las Vegas ve Abu Dhabi'deki son iki yarışı kazandıktan sonra Noel tatiline moralli girerdi. Norris, 287 puanıyla Leclerc'in 289 ve Sainz'in 283 puanı arasında 4. olurdu. George Russell ise Piastri'den neredeyse bir asır daha fazla puan almasına rağmen 248 puan ile 6. olurdu.

Russell'ın her iki Ferrari'nin de gerisinde kalmasına rağmen, Hamilton'ın yükselişi Mercedes'in takımlar şampiyonasının zirvesine geri dönmesini sağlardı. Üç Köşeli Yıldız, dokuz şampiyonlukla Williams'ı geçerek tüm zamanların kazananlar listesinde ikinciliğe yükselirdi.

Maranello, Alman rakibini Brezilya'da kıl payı geride bıraktıktan sonra Vegas'ta mağlup etse de 17. şampiyonluğunu yedi puanla kaybederdi. Ne yazık ki Leclerc'in sezon finali zaferi gidişatı değiştirmeye yetmezken, Sainz sezonu daha fazla motor sorunuyla tamamlardı.

Sonuç olarak, hiç kimseyi şaşırtmayacak şekilde, 1982, 2012 ve 2021 sezonları gibi en üst seviyede olmasa da, çok daha çekişmeli bir sezon olurdu. TV izleyicisini daha uzun süre meşgul edebilecek, hatta potansiyel olarak yeniden büyümeye başlamasına yardımcı olabilecek bir sezon.

Poz Pilot Puan Grand Prix BH SA AU AZ Mi MC ES CA AT GB HU BE NL IT SG JP QA ABD MX BR LV AD 1 Sergio Pérez 353 25 26 13 33 25 - 16 11 27 10 18 25 15 25 6 - 2 20 - 22 18 16 2 Lewis Hamilton 298 12 12 25 13 10 16 25 18 6 18 16 19 10 10 16 12 5 8 26 9 8 4 3 Lando Norris 270 - - 10 4 - 4 - - 16 26 25 12 8 6 18 26 26 31 12 34 - 12 4 Fernando Alonso 266 18 18 18 16 19 25 8 25 17 8 4 12 26 4 - 6 12 - - 18 4 8 5 Charles Leclerc 261 - 8 - 25 8 10 1 15 25 4 8 23 - 15 12 15 12 7 18 5 25 25 6 Carlos Sainz Jr. 246 15 10 - 20 12 6 12 12 17 2 6 6 12 18 25 10 4 22 15 12 10 - 7 George Russell 220 8 15 - 13 15 12 18 - 10 12 10 12 - 12 - 8 21 14 10 6 6 18 8 Oscar Piastri 127 - - 6 1 - 2 - 1 - 15 12 8 4 - 8 18 33 - 6 - 3 10 9 Lance Stroll 101 10 - 15 10 - - 10 4 10 - 2 4 1 - - - 1 8 - 12 12 2 10 Pierre Gasly 88 4 4 - - 6 8 2 - 2 - - 8 18 - 10 2 1 13 1 8 1 - 11 Esteban Ocon 83 - 6 - - 4 18 6 6 3 - - 7 2 - - 4 8 - 2 2 15 - 12 Alexander Albon 46 2 - - 1 - - - 8 1 6 1 - 6 8 1 - 3 5 4 - - - 13 Yuki Tsunoda 30 1 1 2 2 1 - - - - - - 2 - - - - - 7 - 8 - 6 14 Valtteri Bottas 18 6 - 1 - - 1 - 2 - - - - - 2 - - 6 - - - - - 15 Nico Hülkenberg 13 - - 8 - - - - - 4 - - - - - - - - 1 - - - - 16 Zhou Guanyu 12 - - 4 - - - 4 - - - - - - - - - 4 - - - - - 17 Daniel Ricciardo 10 - - - - 8 1 - 1 18 Liam Lawson 6 - 1 4 1 - 19 Kevin Magnussen 6 - 2 - - 2 - - - - - - - - - 2 - - - - - - - 20 Logan Sargeant 4 - - - - - - - - - 1 - - - - - - - 2 - 1 - - 21 Nyck de Vries 0 - - - - - - - - - -

Poz Takım Puan 1 Mercedes 518 2 Ferrari 507 3 McLaren/Mercedes 397 4 Aston Martin/Mercedes 367 5 Red Bull/Honda RBPT 353 6 Alpine/Renault 171 7 Williams/Mercedes 50 8 AlphaTauri/Honda RBPT 46 9 Alfa Romeo/Ferrari 30 10 Haas/Ferrari 19

Red Bull sürücü eşleşmesinin 2023'te ne kadar dengesiz olduğu göz önüne alındığında, sadece Verstappen'in resimden çıkarılması durumunda ne olacağını da hayal edelim.

Olayların bu versiyonunda Perez, Meksika'nın ilk F1 dünya şampiyonu olmak için ilk dört yarışta üç galibiyet de dahil olmak üzere toplam altı GP zaferi elde ediyor ve Monza'dan sonra bir daha podyumun zirvesine dönemese de şampiyon olabiliyor.

Diğer taraftan, ikinci olan Hamilton'a 55 puan (gerçek dünya 51'inden biraz daha fazla) fark atması iyi bir gösteri olurdu.

Fotoğraf tarafından: Red Bull İçerik Havuzu Verstappen yarışmasaydı, takım arkadaşı Perez birinciliği alabilirdi

En dikkat çekici olanı ilk ikinin arkasında ne olduğu. Red Bull'un olmadığı alternatif bir dünyada, sürücü dizilimi aynı sırayı koruyor ancak Daniel Ricciardo ve Zhou Guanyu yer değiştirirken diğer herkes iki sıra yükseliyor. Ancak sadece Verstappen'in puanları çıkarıldığında Norris; Alonso ve Leclerc'i geride bırakarak üçüncü sıraya yükseliyor. Verstappen'in aradan çekilmesiyle McLaren pilotu, yenilenmiş MCL60 ile beş GP kazanarak çok iyi bir yükseliş gerçekleştiriyor.

Tek başına yarışan Perez, Red Bull'u grubun ortasına yerleştirerek yılı takımlar şampiyonasında beşinci olmasını sağlıyor. Mercedes yine Ferrari'yi geride bırakırken, McLaren - Red Bull olmayan gerçek dünyada olduğu gibi - Aston Martin'e üstünlük sağlıyor. Alpine herkesten uzaktaki yerdeki yerini korurken Williams, AlphaTauri, Alfa Romeo ve Haas'ın durumu değişmiyor.