2023 F1 sezonunda Verstappen ve Red Bull yarışmasaydı neler olurdu?
Max Verstappen ve Red Bull, 2023 Formula 1 sezonunu daha önce hiç görülmemiş bir şekilde domine etti. Peki ya Hollandalıyı ya da takımını tamamen ortadan kaldırsaydık işler nasıl olurdu?
Fernando Alonso önce Lewis Hamilton'ı ardından da Carlos Sainz'i tekerlek tekerleğe mücadelede alt eder ve Charles Leclerc'in motor arızasından yararlanarak 2023'ün açılış yarışını kazanırdı. İki kez Formula 1 dünya şampiyonu olan Alonso'nun Bahreyn başarısı, 2013 İspanya Grand Prix'sinden bu yana ilk zaferi oldu.
Aston Martin sportif direktörü Andy Stevenson, Suudi Arabistan'da bir başka Alonso zaferini pekiştirmek için 10 saniyelik bir cezayı başarıyla protesto ederek maaş çeki kazanırdı. 2022 takımlar şampiyonasında yedinci olan bir takım için ne büyük bir kış toparlanması değil mi!
Sonrasında ise Hamilton, kaprisli W14'ü ile Avustralya'da son bölümde yaşanan katliamdan yara almadan çıkarak zafere ulaşırdı. Bu, iki eski McLaren takım arkadaşı arasında gişe rekorları kıracak bir şampiyonluk mücadelesinin sinyalleri miydi yoksa?
Red Bull'un F1'de yarışmadığı varsayımsal bir dünyada 2023 sezonunun ilk üç ayağından sonraki durumun özeti olabilirdi. Elbette Max Verstappen ve Sergio Perez'i 22 yarışın sonuçlarından silmek sadece iki boyutlu bir resim çiziyor.
Örneğin Esteban Ocon'u, Katar sprint yarışında Nico Hulkenberg ve Perez ile karıştığı çok araçlı kazada geri döndürmüyor. Benzer şekilde RB19'ların silinmesi Lando Norris'in Brezilya'da 1. viraja nasıl atak yapacağını değiştirmesi için zamanı geri döndürmüyor. Yani orada lastiklerini yakması anlamsız hale geliyor.
Ancak bu varsayımlar, Milton Keynes ordusu arkasında alanın ne kadar dar olduğunu gösteriyor. Teorik olarak Red Bull'ları çıkardığınızda, gerçekteki üç (Verstappen, Perez, Sainz) kazanan yerine altı farklı GP kazananı (Alonso, Hamilton, Leclerc, Sainz, Norris ve Oscar Piastri) olurdu. Pilotlar şampiyonası, Verstappen ve Perez arasında açılan 290 puanlık gerçek uçurum yerine (Hamilton da Perez'in 51 puan gerisinde yer alıyor) sadece 17 puanla belirlenirdi. Takımlar şampiyonası da sadece yedi puanlık farkla sona ererdi.
|Poz
|Pilot
|Puan
|Grand Prix
|BH
|SA
|AU
|AZ
|Mi
|MC
|ES
|CA
|AT
|GB
|HU
|BE
|NL
|IT
|SG
|JP
|QA
|ABD
|MX
|BR
|LV
|AD
|1
|Lewis Hamilton
|331
|15
|15
|25
|16
|12
|16
|26
|19
|9
|18
|19
|22
|12
|12
|16
|12
|5
|8
|26
|12
|10
|6
|2
|Fernando Alonso
|314
|25
|26
|18
|23
|26
|25
|10
|25
|21
|10
|6
|15
|26
|6
|-
|6
|12
|-
|-
|18
|6
|10
|3
|Charles Leclerc
|289
|-
|10
|-
|33
|10
|10
|2
|15
|25
|6
|10
|30
|-
|18
|12
|15
|12
|7
|18
|6
|25
|25
|4
|Lando Norris
|287
|-
|-
|12
|6
|-
|4
|-
|-
|20
|26
|25
|14
|10
|8
|18
|26
|26
|31
|12
|34
|-
|15
|5
|Carlos Sainz Jr.
|283
|18
|12
|2
|21
|15
|6
|15
|12
|20
|4
|8
|6
|15
|25
|25
|10
|4
|23
|15
|15
|12
|-
|6
|George Russell
|248
|10
|18
|-
|16
|18
|12
|18
|-
|13
|12
|12
|14
|-
|15
|-
|8
|21
|18
|10
|7
|8
|18
|7
|Oscar Piastri
|145
|-
|-
|8
|3
|-
|2
|-
|2
|-
|15
|15
|8
|6
|2
|8
|18
|33
|1
|6
|1
|5
|12
|8
|Lance Stroll
|131
|12
|-
|15
|13
|1
|-
|12
|6
|14
|-
|4
|6
|2
|-
|-
|-
|2
|10
|-
|15
|15
|4
|9
|Pierre Gasly
|107
|6
|6
|-
|-
|8
|8
|4
|1
|4
|-
|-
|9
|18
|-
|10
|2
|2
|16
|1
|10
|2
|-
|10
|Esteban Ocon
|102
|-
|8
|-
|-
|6
|18
|8
|8
|4
|-
|-
|9
|4
|-
|-
|4
|8
|-
|2
|4
|18
|1
|11
|Alexander Albon
|65
|4
|-
|-
|3
|-
|-
|-
|10
|2
|8
|2
|-
|8
|10
|2
|-
|3
|8
|4
|-
|1
|-
|12
|Yuki Tsunoda
|47
|2
|2
|4
|4
|2
|-
|1
|-
|-
|-
|-
|4
|-
|-
|-
|-
|-
|9
|-
|11
|-
|8
|13
|Valtteri Bottas
|29
|8
|-
|2
|-
|-
|1
|-
|4
|-
|1
|1
|1
|-
|4
|-
|-
|6
|1
|-
|-
|-
|-
|14
|Nico Hülkenberg
|20
|-
|1
|10
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|-
|-
|-
|1
|-
|-
|-
|-
|2
|-
|1
|-
|-
|15
|Zhou Guanyu
|18
|-
|-
|6
|-
|-
|-
|6
|-
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|1
|-
|4
|-
|-
|-
|-
|-
|16
|Daniel Ricciardo
|12
|-
|-
|-
|-
|8
|2
|-
|2
|17
|Kevin Magnussen
|12
|-
|4
|-
|-
|4
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|18
|Liam Lawson
|9
|-
|2
|6
|1
|-
|19
|Logan Sargeant
|9
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|-
|2
|-
|-
|20
|Nyck de Vries
|0
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Poz
|Takım
|Puan
|1
|Mercedes
|579
|2
|Ferrari
|572
|3
|Aston Martin/Mercedes
|445
|4
|McLaren/Mercedes
|432
|5
|Alpine/Renault
|209
|6
|Williams/Mercedes
|74
|7
|AlphaTauri/Honda RBPT
|68
|8
|Alfa Romeo/Ferrari
|47
|9
|Haas/Ferrari
|32
Gerçekte olduğu gibi, Aston Martin aşırı esnek bir kanadın yasaklanması ve 2024 spesifik bileşenleri kullanmaya çalışarak yanlış geliştirme yoluna sürüklenmesinin ardından yine ikinci yarıda bir düşüş yaşardı (Ancak, Red Bull resmin dışındaysa ve şampiyonluk mücadelesi varsa, Aston bu kadar deneysel bir ikinci yarı geçirir miydi?).
Takım gerileyene kadar, Alonso'nun Hamilton'a karşı çekişmeyi sürdürmek için altı galibiyeti bulunurdu. Ancak Abu Dabi'deki finalde üçüncü şampiyonluğunu elde edebilmesi için kazanması ve Mercedes pilotunun da puan alamaması gerekirdi. Ancak alınan sonuçlara göre Alonso, Hamilton'a sadece dört puan fark atabilirdi ve böylece Hamilton sekizinci kez şampiyon olurdu. İspanyol pilot ise bir kez daha kıl payı kaçırdığı şampiyonluğa üzülürdü. Abu Dhabi itibariyle; Alonso'nun kariyeri boyunca altı kez şampiyonluğa ulaşması önünde 30'dan az puan yeterli olurdu.
Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images
Red Bull bu yıl gridde olmasaydı Hamilton sekizinci şampiyonluğuna ulaşacaktı
Leclerc 25 puan geride üçüncü olurdu ancak Ferrari Las Vegas ve Abu Dhabi'deki son iki yarışı kazandıktan sonra Noel tatiline moralli girerdi. Norris, 287 puanıyla Leclerc'in 289 ve Sainz'in 283 puanı arasında 4. olurdu. George Russell ise Piastri'den neredeyse bir asır daha fazla puan almasına rağmen 248 puan ile 6. olurdu.
Russell'ın her iki Ferrari'nin de gerisinde kalmasına rağmen, Hamilton'ın yükselişi Mercedes'in takımlar şampiyonasının zirvesine geri dönmesini sağlardı. Üç Köşeli Yıldız, dokuz şampiyonlukla Williams'ı geçerek tüm zamanların kazananlar listesinde ikinciliğe yükselirdi.
Maranello, Alman rakibini Brezilya'da kıl payı geride bıraktıktan sonra Vegas'ta mağlup etse de 17. şampiyonluğunu yedi puanla kaybederdi. Ne yazık ki Leclerc'in sezon finali zaferi gidişatı değiştirmeye yetmezken, Sainz sezonu daha fazla motor sorunuyla tamamlardı.
Sonuç olarak, hiç kimseyi şaşırtmayacak şekilde, 1982, 2012 ve 2021 sezonları gibi en üst seviyede olmasa da, çok daha çekişmeli bir sezon olurdu. TV izleyicisini daha uzun süre meşgul edebilecek, hatta potansiyel olarak yeniden büyümeye başlamasına yardımcı olabilecek bir sezon.
|Poz
|Pilot
|Puan
|Grand Prix
|BH
|SA
|AU
|AZ
|Mi
|MC
|ES
|CA
|AT
|GB
|HU
|BE
|NL
|IT
|SG
|JP
|QA
|ABD
|MX
|BR
|LV
|AD
|1
|Sergio Pérez
|353
|25
|26
|13
|33
|25
|-
|16
|11
|27
|10
|18
|25
|15
|25
|6
|-
|2
|20
|-
|22
|18
|16
|2
|Lewis Hamilton
|298
|12
|12
|25
|13
|10
|16
|25
|18
|6
|18
|16
|19
|10
|10
|16
|12
|5
|8
|26
|9
|8
|4
|3
|Lando Norris
|270
|-
|-
|10
|4
|-
|4
|-
|-
|16
|26
|25
|12
|8
|6
|18
|26
|26
|31
|12
|34
|-
|12
|4
|Fernando Alonso
|266
|18
|18
|18
|16
|19
|25
|8
|25
|17
|8
|4
|12
|26
|4
|-
|6
|12
|-
|-
|18
|4
|8
|5
|Charles Leclerc
|261
|-
|8
|-
|25
|8
|10
|1
|15
|25
|4
|8
|23
|-
|15
|12
|15
|12
|7
|18
|5
|25
|25
|6
|Carlos Sainz Jr.
|246
|15
|10
|-
|20
|12
|6
|12
|12
|17
|2
|6
|6
|12
|18
|25
|10
|4
|22
|15
|12
|10
|-
|7
|George Russell
|220
|8
|15
|-
|13
|15
|12
|18
|-
|10
|12
|10
|12
|-
|12
|-
|8
|21
|14
|10
|6
|6
|18
|8
|Oscar Piastri
|127
|-
|-
|6
|1
|-
|2
|-
|1
|-
|15
|12
|8
|4
|-
|8
|18
|33
|-
|6
|-
|3
|10
|9
|Lance Stroll
|101
|10
|-
|15
|10
|-
|-
|10
|4
|10
|-
|2
|4
|1
|-
|-
|-
|1
|8
|-
|12
|12
|2
|10
|Pierre Gasly
|88
|4
|4
|-
|-
|6
|8
|2
|-
|2
|-
|-
|8
|18
|-
|10
|2
|1
|13
|1
|8
|1
|-
|11
|Esteban Ocon
|83
|-
|6
|-
|-
|4
|18
|6
|6
|3
|-
|-
|7
|2
|-
|-
|4
|8
|-
|2
|2
|15
|-
|12
|Alexander Albon
|46
|2
|-
|-
|1
|-
|-
|-
|8
|1
|6
|1
|-
|6
|8
|1
|-
|3
|5
|4
|-
|-
|-
|13
|Yuki Tsunoda
|30
|1
|1
|2
|2
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|7
|-
|8
|-
|6
|14
|Valtteri Bottas
|18
|6
|-
|1
|-
|-
|1
|-
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|-
|-
|6
|-
|-
|-
|-
|-
|15
|Nico Hülkenberg
|13
|-
|-
|8
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|1
|-
|-
|-
|-
|16
|Zhou Guanyu
|12
|-
|-
|4
|-
|-
|-
|4
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|-
|-
|-
|-
|-
|17
|Daniel Ricciardo
|10
|-
|-
|-
|-
|8
|1
|-
|1
|18
|Liam Lawson
|6
|-
|1
|4
|1
|-
|19
|Kevin Magnussen
|6
|-
|2
|-
|-
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|20
|Logan Sargeant
|4
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|-
|1
|-
|-
|21
|Nyck de Vries
|0
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|
|Poz
|Takım
|Puan
|1
|Mercedes
|518
|2
|Ferrari
|507
|3
|McLaren/Mercedes
|397
|4
|Aston Martin/Mercedes
|367
|5
|Red Bull/Honda RBPT
|353
|6
|Alpine/Renault
|171
|7
|Williams/Mercedes
|50
|8
|AlphaTauri/Honda RBPT
|46
|9
|Alfa Romeo/Ferrari
|30
|10
|Haas/Ferrari
|19
Red Bull sürücü eşleşmesinin 2023'te ne kadar dengesiz olduğu göz önüne alındığında, sadece Verstappen'in resimden çıkarılması durumunda ne olacağını da hayal edelim.
Olayların bu versiyonunda Perez, Meksika'nın ilk F1 dünya şampiyonu olmak için ilk dört yarışta üç galibiyet de dahil olmak üzere toplam altı GP zaferi elde ediyor ve Monza'dan sonra bir daha podyumun zirvesine dönemese de şampiyon olabiliyor.
Diğer taraftan, ikinci olan Hamilton'a 55 puan (gerçek dünya 51'inden biraz daha fazla) fark atması iyi bir gösteri olurdu.
Fotoğraf tarafından: Red Bull İçerik Havuzu
Verstappen yarışmasaydı, takım arkadaşı Perez birinciliği alabilirdi
En dikkat çekici olanı ilk ikinin arkasında ne olduğu. Red Bull'un olmadığı alternatif bir dünyada, sürücü dizilimi aynı sırayı koruyor ancak Daniel Ricciardo ve Zhou Guanyu yer değiştirirken diğer herkes iki sıra yükseliyor. Ancak sadece Verstappen'in puanları çıkarıldığında Norris; Alonso ve Leclerc'i geride bırakarak üçüncü sıraya yükseliyor. Verstappen'in aradan çekilmesiyle McLaren pilotu, yenilenmiş MCL60 ile beş GP kazanarak çok iyi bir yükseliş gerçekleştiriyor.
Tek başına yarışan Perez, Red Bull'u grubun ortasına yerleştirerek yılı takımlar şampiyonasında beşinci olmasını sağlıyor. Mercedes yine Ferrari'yi geride bırakırken, McLaren - Red Bull olmayan gerçek dünyada olduğu gibi - Aston Martin'e üstünlük sağlıyor. Alpine herkesten uzaktaki yerdeki yerini korurken Williams, AlphaTauri, Alfa Romeo ve Haas'ın durumu değişmiyor.
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