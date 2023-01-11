2023 F1 sezonunda hangi pilot kaç numarayla yarışacak?

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Formula 1, 2014 yılında pilotların pist üstünde daha tanınır olmasını sağlamak için onların belirledikleri numara ile yarışması kuralını getirmişti. Ondan önceki senelerde pilotlar, bir önceki sezonu tamamlama sıralarına göre numara alıyorlardı. Yani şampiyon pilot 1 numara ile yarışırken takım arkadaşı 2 numara oluyordu. Diğer pilotlar ise, takımlarının bir önceki sezondaki sıralamasına göre 3-4, 5-6, 7-8... şeklinde devam ediyordu.

Ancak 2014'ten bu yana pilotlar, belirledikleri numaralar ile yarışıyorlar. Sadece bir önceki sezonun dünya şampiyonu, isterse 1 numarayla yarışabiliyor. Şampiyon pilot 1 numarayı tercih etmezse, bu durumda daha önceden Lewis Hamilton'da gördüğümüz üzere kendi numarası ile yarışabiliyor.

Pilotların yaptıkları numara tercihlerinin arkasında çoğu zaman bir hikaye bulunuyor. Kimi şanslı sayısını tercih ederken, kimi özel anılarına istinaden tercihte bulunuyor.

Bu içeriğimizde 2023 F1 sezonunda mücadele edecek pilotların numaraları ve onları seçme nedenlerini sizlere aktarıyoruz.

F1 2023 Pilot Numaraları

Numara Pilot 1 Max Verstappen 2 Logan Sargeant 4 Lando Norris 10 Pierre Gasly 11 Sergio Perez 14 Fernando Alonso 16 Charles Leclerc 18 Lance Stroll 20 Kevin Magnussen 21 Nyck de Vries 22 Yuki Tsunoda 23 Alexander Albon 24 Guanyu Zhou 27 Nico Hülkenberg 31 Esteban Ocon 44 Lewis Hamilton 55 Carlos Sainz 63 George Russell 77 Valtteri Bottas 81 Oscar Piastri

Max Verstappen 1 numara ile yarışacak

Max Verstappen, 2022 Formula 1 Dünya Şampiyonu olarak 1 numara ile yarışma hakkına sahip olacak. Hollandalı pilot, 2021 Abu Dhabi GP'de ilk şampiyonluğunu kazanmasının hemen ardından 33 numara yerine 1 numarayı kullanacağını söylemişti. Motorsport.com'a konuşan Verstappen, 2023'te de bu şekilde devam edeceğini söyledi.

Verstappen, "Formula 1 kariyerinizde ne kadar sıklıkla 1 numara ile başlama fırsatına sahip olabilirsiniz? Bunu asla bilemezsiniz. Dünya şampiyonu olamadığım zaman hemen 33 numaraya dönebilirim. Ancak dünya şampiyonu olduğum sürece, her sene 1 numarayı kullanacağım." dedi.

Verstappen'den önce 1 numarayı kullanan son isim, 2014'ye Sebastian Vettel olmuştu. 2014 ile 2021 yılları arasında 6 kez şampiyon olan Lewis Hamilton, bu süre boyunca 1 numarayı hiç tercih etmedi ve bunun yerine kendine has olan 44 numara ile yarışmayı sürdürdü. 2016'ta şampiyon olan Nico Rosberg ise 1 numarayı emeklilik kararı aldığı için kullanamadı. Dolayısıyla 2017'de kimsenin 1 numarayı kullanma hakkı bulunmuyordu.

Verstappen'in 33 numara seçmesinin nedeni neydi?

Verstappen, Formula 1'de 33 numara ile yarışmaya başlamadan önce çocukluk döneminde kartingde 3 numara ile yarışıyordu. Hollandalı pilot bu numarayı F1'de de kullanmak istedi ancak o numara, halihazırda Daniel Ricciardo tarafından alınmıştı. Bunun üzerine Verstappen, "İki kat mutluluk" için 33 numarayı tercih etti.

Sosyal medya paylaşımında Verstappen, "Çocukken bu numara ile yarışmıştım, bu yüzden Formula 1'de de 33 numara ile yarışmanın eğlenceli olabileceğini düşündüm." dedi ve zamanında 33 numaralı akülü arabayı sürdüğünü gösteren bir fotoğrafı paylaştı. Verstappen, kariyerinin farklı dönemlerinde 3 ya da 3 ile başlayan başka numaralar kullandı. Avrupa F3 şampiyonasında 30'u kullanan Verstappen, Toro Rosso ile ilk senesinde 38 numarayı kullandı.

Artık 33 numarayı hayatının her kademesinde kullanan Verstappen'in Twitter hesabı @Max33Verstappen'ken, kullandığı hashtag #MaxV3rstapp3n oldu.

Nyck de Vries'in F1 numarası 21 olacak

2023'te AlphaTauri ile F1'de ilk sezonunu geçirecek çaylak pilot Nyck de Vries'in numarası 21 olacak. De Vries, 2020 ve 2021'de Mercedes ile çıktığı testlerde 21'i kullanırken, aynı numarayı kullanmıştı.

F1 pilotlarının numaralarının hikayeleri

Formula 1'de ilk kez mücadele edecek olan Logan Sargeant, ilk sezonu öncesinde 2 numarayı seçti. Çaylak pilot bu kararını, "Formula Renault'da bu numarayla yarıştım ve o zamanlar oldukça iyi bir sezon geçirdim. 3 numara benim favori numaram ama şimdiden alındı. O halde neden geçmişte kazandığım bir numarayı kullanmayayım?" diyerek açıkladı.

Lando Norris, McLaren'ıle yarışmaya 4 numara ile başlamıştı. Yetenekli Britanyalı, F1'deki ilk yarışından önce şunları söyledi: “Hikaye şu ki, hikaye yok. #L4ndo etiketine çok iyi uyuyor, ancak tüm yarışlarda kullandığım bir numara değil." Norris, MotoGP efsanesi Valentino Rossi'nin büyük bir hayranı, bu yüzden 46 numarayı kullanmayı düşündü ancak taklitçi olmak istemediğini ve bu yüzden 4'ü seçtiğini söyledi.

AlphaTauri pilotu Pierre Gasly kalıcı 10 numaraya sahip. Bu numarayla Fransız sürücü, 2013'te Formula Renault 2.0 Eurocup'ta şampiyonluk kazandı. Aynı zamanda Fransız milli takımında 10 numarayla oynayan futbolcu Zinedine Zidane'nin de büyük bir hayranı.

Sergio Perez, Red Bull aracında 11 numarayla yarışıyor. Bu numaranın kökenini motor sporlarında değil, futbolda buluyoruz. Meksikalı, Club America'nın özellikle de eski oyuncusu Ivan Zamorano'nun büyük bir hayranı. Şilili oyuncu 11 numarayla oynuyordu. Perez, bu tercihini, "Bam-Bam'in oynamasını, gol atmasını beğenirdim. Onun hayranı oldum ve o numarayla yarışmaya karar verdim. Bugüne kadar #11'i e-posta adresime kadar her zaman, her yerde kullandım!" şeklinde açıkladı.

Aston Martin F1 pilotu Fernando Alonso, 14 numarayı kullanıyor. Bunun uzak geçmişteki bir olayla ilgisi var. Alonso 14 Temmuz 1996'da, 14 yaşındayken, 14 numaralı araçla kartingde dünya şampiyonu oldu. Alonso, "O andan itibaren 14 numaranın benim numaram olduğunu anladım." diyor.

16 Ekim (1997) doğumlu Ferrari pilotu Charles Leclerc Formula 1'de 16 numara ile yarışıyor. Leclerc'in ilk tercihi, uğurlu sayısı olan 7'ydi ancak o numara o dönemde Kimi Raikkonen'e aitti. Leclerc daha sonra 10 numarayı istedi ama o numarayı da yakın arkadaşı Pierre Gasly kullanıyordu. Basit bir hesaptan sonra Leclerc 16 numarayı seçti. Leclerc'in "Çünkü 1 artı 6 eşittir 7" hesabını bir yerden hatırlıyor olmanız gerek.

Lance Stroll, Aston Martin'ini 18 numarayla kullanıyor. Stroll, kariyerinin ilk günlerinde bu başlangıç numarasıyla İtalya Formula 4 Şampiyonası'nı kazandı. Stroll ayrıca, 18. yaş gününden kısa bir süre sonra Williams ile F1'e giriş yaptı. Stroll, 18 numara kararını "Biraz batıl inanç ama benim için önemli olan küçük şeylere tutunmayı seviyorum. Bunu değiştirmek istemiyorum" şeklinde açıkladı.

Kevin Magnussen, Nikita Mazepin'in yerine geçtiğimiz yıl Formula 1'e geri döndü ve yine 20 numarayı kullandı. F1 kariyerinin başında da bu numarayla yarışan Magnussen kısa süreli yokluğunun ardından yine aynı numarayı seçme hakkına sahipti. Magnussen, 2013 yılında DAMS ile Formula Renault 3.5 şampiyonluğunu #20 ile kazanmıştı ve bu numarayı Formula 1'de de kullanmaya karar verdi.

Alexander Albon, bir sezon aradan sonra geçen yıl Formula 1'e geri döndü ve 23 numarayla devam etme kararı aldı. Spor dünyasında bu ikonik bir sayıdır. Basketbol oyuncuları LeBron James ve Michael Jordan, futbolcu David Beckham gibi büyük sporcular bu forma numarasıyla oynadılar. Tıpkı meslektaşı Lando Norris gibi, Albon da Valentino Rossi'nin büyük bir hayranı. Albon, karting günlerinde 46 numarayı kullanıyordu ancak F1 için bu sayının yarısını seçmeye karar verdi.

2022'de Formula 1 gridindeki tek çaylak isim olan Guanyu Zhou, 24 numaralı başlangıç numarasını seçmişti. Bu numara en son 2012'de Timo Glock tarafından kullanıldı. Çinli pilot bu sayıyı, büyük bir hayranı olduğu basketbol efsanesi Kobe Bryant'a bir övgü olarak seçti. Bryant, Lakers'ta 24 numaralı formayı giymişti.

Nico Hülkenberg, 2023'te tam zamanlı F1 dönüşünde 27 numarayı kullanacak. Bu sayının seçilmesinin çok özel bir hikayesi yok. Hulkenberg'in doğum günü olan 19 Ağustos'un sayılarını (19+8) topladığınızda 27 sayısını buluyorsunuz.

Esteban Ocon 31 numarayı kullanıyor. Alpine F1 pilotu bu numarayla 2007 yılında kartingde ilk şampiyonluğunu aldı ve bunu hâlâ kariyerinin en iyi yıllarından biri olarak görüyor. Ocon, Ekim 2014'te Lotus ile ilk Formula 1 testine de 31 numara ile çıkmıştı.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri'deki ilk F1 yarışı için 22 numarayı seçti. Japon pilot, ilk karting günlerinde 11 numarayı kullanıyordu ve bu numarayı Formula 1'de de kullanmak istedi ancak bu numara Sergio Perez tarafından alınmıştı. Bunun üzerine Tsunoda sayıyı ikiye katlayarak 22 numarayı tercih etti.

Yedi kez F1 şampiyonu olan Lewis Hamilton, 44 numarayla yarışıyor. İngiliz pilot, ilk karting yarışlarına bu numara ile çıkmıştı. Genç Lewis o sırada hangi yarış numarasını seçeceğini bilmiyordu, bu yüzden numarayı babasının arabasının plakasından aldı: F44. Bu sayı ile başarılı kariyerinin temellerini attı ve bu nedenle bunu Formula 1'de de onu kullanmak istedi. Hamilton, dünya şampiyonu olarak 1 numara ile yarışma hakkına sahip olduğu yıllarda bile eskiden beri kullandığı 44 numaraya sadık kaldı.

Carlos Sainz, 55 numarayla yarışıyor. Bu kararını Sainz, "Adımda bulunan S, 5 gibi ve soyadımın S'si de öyle, yani #55 oluyor" şeklinde açıkladı. Bu birleşim Sainz için güzel bir hashtag oluşturuyor: #Carlo55ainz. Sainz 5 numarayı seviyor ama bu sayı Sebastian Vettel tarafından alınmıştı. Bunun üzerine Sainz 55'i oluşturdu.

Mercedes pilotu George Russell 63 numarayı kullanıyor. Bu numaranın kökeni geçmişe dayanıyor: "Ağabeyim her zaman 63 numarayla yarıştı, o zamandan beri bu bizim aile numaramız oldu." Biraz yaratıcılıkla, Mercedes'in yeni pilotunun isim ve soyisminin baş harfleri olan GR'yi 63 olarak da okuyabilirsiniz. Kimi ise bunu GB yani Büyük Britanya kısaltması olarak düşünüyor.

Alfa Romeo pilotu Valtteri Bottas, 77 numara ile yarışıyor. Fin pilot, diğer birçok pilot gibi şanslı sayısı olan 7 numarayı istiyordu. Ancak bu, vatandaşı Kimi Raikkonen tarafından çoktan alınmıştı. Bu nedenle Bottas, Bo77as logosu aracılığıyla kişisel ürünlerinde de zekice uyguladığı 77'yi seçti.

Oscar Piastri, Formula 1'deki ilk sezonu öncesinde 81 numarayı seçti. Piastri, bu numarayı daha önce karting yıllarında kullanmıştı. Avustralyalı pilot, kartinge 11 numara ile başlamıştı ancak başka sürücü onu kullandığı için yükselirken o numarayı değiştirmek zorunda kaldı. Piastri, Avrupa'da farklı numaraları kullandı ancak İngiltere F4 Şampiyonası'nda ve Formula Renault Kuzey Avrupa Kupası'nda 81'i kullanmıştı.

Formula 1'de hangi numaralar kullanılamıyor?

Formula 1'de artık 17 numaranın kullanılmasına izin verilmiyor. 17 numarayı kullanan Jules Bianchi, 2014 yılında Suzuka'da geçirdiği ciddi kaza sırasında bu numarayı kullanıyordu. Bianchi, daha sonra bu kazadan aldığı yaralara yenik düştü ve hayatını kaybetti. Bir saygı duruşu olarak F1 organizasyonu, bu numarayı kullanımdan kaldırdı.

Bir pilot, seçtiği numarayı kaç sene elinde tutabilir?

Sporu bırakan bir sürücü, iki sene daha sahip olduğu numarayı elinde tutmaya devam edebilir. Bu süre zarfında numara başka bir sürücü tarafından kullanılamaz. Örneğin, Fernando Alonso iki sezonluk aranın ardından geri döndü ve tekrar 14 numarayı seçti. Bu yüzden Alexander Albon 23 numarayla, Kevin Magnussen 20 numarayla ve Nico Hülkenberg 27 numarayla tekrar yarışıyor. Bir sürücü uzun bir aradan sonra geri döndüğünde, yeniden bir numara seçmelidir.

2023'te kullanılamayacak numaralar

Numara Kime ait? Ne zaman bitiyor? 3 Daniel Ricciardo 2024 sonu 5 Sebastian Vettel 2024 sonu 6 Nicholas Latifi 2024 sonu 7 Kimi Raikkonen 2023 sonu 9 Nikita Mazepin 2023 sonu 17 Jules Bianchi Kalıcı 26 Daniil Kvyat 2022 sonu (bitti) 47 Mick Schumacher 2024 sonu 99 Antonio Giovinazzi 2023 sonu