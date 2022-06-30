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Formula 1 Son dakika

2023 F1 sezonu Şubat ayında mı başlayacak?

2022 Formula 1 sezonu Kasım ayında sona erecek fakat bazı takım patronları kış arasının çok uzun olduğundan endişe duyuyorlar ve bundan ötürü gelecek yıl çok yoğun bir program olmaması için 2023 sezonunu normalden daha erken başlatmayı görüşüyorlar.

Roberto Chinchero
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
2023 F1 sezonu Şubat ayında mı başlayacak?
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2022 sezonu, son iki sezondan üç hafta önce sona erecek. Bunun temel sebebi Liberty Media'nın, yarışların Futbol Dünya Kupası ile çakışmasını önlemek istemesiydi. Bu kapsamda da sezon, etkinliğin başlamasından bir gün önce sona ermiş olacak.

2021 sezonu 12 Aralık'ta sona ererken, yeni sezon, 10 hafta sonra gerçekleştirilen sezon öncesi testleriyle başladı ve ilk yarışa kadar 14 haftalık bir süre zarfı vardı.

Bu aslında ihtiyaç duyulan bir zaman dilimiydi çünkü takımlar, tamamen yeni araçlar üretmek zorundalardı ve mümkün olduğunca çok zamana sahip olmak istiyorlardı. 2023'te ise durum farklı olacak çünkü yeni araçlar, mevcut araçların bir evrimi olacak ve mühendisler 12 ay öncesine göre baskı altında değiller.

Eğer gelecek sezon aynı noktada başlarsa, 17 haftalık bir ara olacak ve bazı takımlar buna karşı çıkıyorlar.

Öne çıkan seçenek, 2023 sezonunun daha erken başlaması gibi görünüyor. Böylelikle takımlar tarafından pek hoş karşılanmayan ikili veya üçlü yarış serilerinin epey azaltılması hedefleniyor.

Motorsport.com İtalya'nın kaynaklarına göre bu kapsamda 2023 sezonunun normalden daha erken başlaması planlanıyor.

Bazı takımlar ilk yarışın 5 Mart'ta yapılmasını isterken, bazı takımlar 26 Şubat'ın mümkün olabileceğini düşünüyorlar.

Sorunlar arasında organizatörlerle yapılan anlaşmalar ve sezon öncesi testlerin daha erken bir noktada yapılması yer alıyor.

Kış testleri genelde Barselona'da yapılıyor ve geçmişte bu tarihlerde Barselona'da kar yağıyordu. Eğer sezon erken başlarsa, testlerin Avrupa dışında bir yerde yapılma ihtimali göz ardı edilemez.

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