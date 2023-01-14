2023 F1 sezonu rehberi: Yarış takvimi, pilotlar, takımlar, testler ve kurallar

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2022 Formula 1 sezonunun tamamlanmasının ardından kış dönemine girsek de çok geçmeden 2023'e odaklandık ve şimdiden yeni sezonun heyecanını hissetmeye başladık.

2022'de teknik kurallardaki en büyük değişikliklerden birisini görmemizin ardından 2023 F1 sezonu nispeten daha stabil olacak ancak yine de bazı değişiklikler olmayacak değil.

2023 F1 sezonunda bazı önemli pilot değişiklikleri olurken, yarış takvimi COVID sonrası büyümeye devam edecek.

2023 F1 sezonu için bilmeniz gereken şeyleri bu içerikte özetledik.

F1 2023 pilot kadroları

Takım Pilotlar Red Bull Max Verstappen Sergio Perez Ferrari Charles Leclerc Carlos Sainz Mercedes Lewis Hamilton George Russell Alpine Esteban Ocon Pierre Gasly McLaren Lando Norris Oscar Piastri Alfa Romeo Valtteri Bottas Zhou Guanyu Aston Martin Lance Stroll Fernando Alonso Haas Kevin Magnussen Nico Hulkenberg AlphaTauri Yuki Tsunoda Nyck de Vries Williams Alex Albon Logan Sargeant

2023'te son senenin şampiyonu olan Red Bull'da bir değişiklik olmayacak. Takım, art arda 3. sezon Max Verstappen ve Sergio Perez ile mücadele etmeye devam ederken, diğer üst sıra takımları Ferrari ve Mercedes'te de değişiklik olmayacak. Ferrari Charles Leclerc - Carlos Sainz, Mercedes ise Lewis Hamilton ve George Russell ile mücadeleyi sürdürecek.

Üst sıra takımları haricinde pilot kadrosunu koruyacak tek takım Alfa Romeo olacak.

Dört takım haricinde diğer altı takımda bir pilot korunurken, diğer pilotlar yeni isimler olacak.

Sargeant has joined Williams after gaining the requisite superlicence points Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Dört kez şampiyon olan Sebastian Vettel'in 2022 sonunda emeklilik kararı almasının ardından Aston Martin'de onun yerini Fernando Alonso alacak.

Alpine ile bağlantısını tartışmalı bir şekilde koparan çaylak Oscar Piastri, önümüzdeki sezon McLaren'da Lando Norris'in takım arkadaşı olacak. Yerini aldığı Daniel Ricciardo ise bu sezon yarışmayacak.

Alpine, Alonso ya da Piastri'nin doldurmasının beklendiği koltuğun boş koltuğu AlphaTauri'den Pierre Gasly ile tamamladı. Böylece Fransız ekipte iki Fransız pilot mücadele edecek.

Geçen sene İtalya GP'de Alex Albon'un yerine Williams aracına geçen ve gösterdiği performansla büyük takdir toplayan Formula E şampiyonu ve Mercedes'in yedek pilotu Nyck de Vries, bu sene AlphaTauri ile Formula 1'e tam zamanlı geçiş yapma fırsatı buldu.

Williams, Albon'u takımda tutmaya devam ederken Nicholas Latifi'nin yerine Amerikalı çaylak Logan Sargeant ile anlaştı. Formula 2 pilotu, gerekli süper lisans puanlarını alması sayesinde yarışma fırsatını yakaladı.

Haas, Mick Schumacher'in yerine Nico Hulkenberg'i getirdi ve Kevin Magnussen'le birlikte iki oldukça deneyimli isimle yarışma kararı aldı.

Bu değişikliklerin ardından Ricciardo Red Bull'a yedek pilot olarak dönerken Schumacher de Mercedes'in yedek pilotu oldu.

2023 F1 lansman tarihleri

2023 F1 sezonu öncesinde 23-25 Şubat tarihleri arasında tek bir test seansı olacak. Bu açıdan takımların 2023 F1 araçlarını o tarihe kadar hazırlamaları gerekiyor.

2023 F1 araç lansman tarihleri aşağıdaki gibi olacak:

Takım Lansman tarihi Red Bull 3 Şubat Williams 6 Şubat (Renk düzeni) AlphaTauri 11 Şubat (Renk düzeni) Aston Martin 13 Şubat McLaren 13 Şubat Ferrari 14 Şubat Mercedes 15 Şubat Alpine 16 Şubat Alfa Romeo Açıklanmadı Haas Açıklanmadı *Lansman tarihleri açıklandıkça bu bölüm güncellenecek.

Alpine's 2022 F1 launch saw its car turn pink Photo by: Alpine

2023 Formula 1 araçları

2022 Formula 1 sezonunda, 1982'den sonra ilk defa zemin etkili araçlar Formula 1'e dönüş yapmıştı.

Eski jenerasyon araçların çok fazla karoser üstü kanatlara bağlı olarak çalışması ve kirli havaya sebep olması nedeniyle böyle bir hamle geldi. Araçların oluşturduğu kirli hava, arkadaki araçların takibini, dolayısıyla geçiş yapmasını zorlaştırdığı için felsefe değişikliğine gidildi. Zemin etkili araçlarla birlikte performans kaynağının çoğu taban altı, taban önündeki venturi kanalları oldu.

Bunların dışında 2022'de 18 inç lastiklere geçişirken, tekerlek etrafına karoser parçaları eklendi ve bargeboardlar araçtan kaldırıldı.

Yeni nesil araçlarda düzlükteki hava koridoru etkisi azalacağı için, bununla baş edebilmek adına DRS araçlarda korundu.

Tüm değişikliklere rağmen 2022 F1 araçları, 2021 F1 araçlarına göre genel olarak 1 sn daha yavaş kaldılar. 2022 F1 araçlarının sürüşü, eski jenerasyon araçlara göre daha zor olsa da zemin etkisiyle birlikte araçlar yüksek hızlı virajlarda daha güçlü olmayı başardılar ve diğer bölümlerdeki kaybı büyük ölçüde telafi ettiler.

Zemin etkili araçlarla birlikte ortaya çıkan en büyük sorunlardan birisi, dalgalanma (yunuslama) ve zıplama sorunu oldu. Araçların düzlükte aşağı yukarı yönlü hareketi buna sebep oluyordu. Bu sorun nedeniyle pilotlar araç içerisinde rahat hissetmiyorlar ve görüş açısından sorun yaşıyorlardı.

Dalgalanma; zemin etkisi aerodinamiğinin geri dönen bir özelliğidir ve zeminin pasif hale geldiği anlarda yukarı doğru kalkmasıyla alakalıdır; zıplama ise, süspansiyonun sertliğinin neden olduğu yol yüzeyindeki değişikliklere verilen mekanik bir tepkidir.

Yaşanan sorunlar üzerine FIA, 2022 ve 2023 için bu sorunu ma yolunda bazı değişiklikler yaptı. Bu kapsamda Aerodinamik Salınım Metriği (AOM) geliştirildi ve takımlara, araçlarda aerodinamik ayarlarla alakalı bazı kısıtlamalar getirdi.

Teams have to ensure their cars do not exceed the tolerances set down by the AOM Photo by: Alfa Romeo

Bir aracın, FIA tarafından belirlenen ve üst sınır olarak 10 J/kg/100km olarak belirlenen temel ölçü olan AOM'yi karşılayıp karşılamadığını belirlemek için her araca önceden FIA standardına uygun ivmeölçer takıldı. Her aracın piste giriş, piste çıkış ve güvenlik aracı turlarını içermeyen "uygun" turları baz alınarak onların ortalamasına göre AOM'i belirlenir.

FIA, bu ölçüyü aşan bir aracın sürücüsünü diskalifiye edebilir ancak takımların oynayacakları üç adet cezadan kurtulma kartı var.

2023 için tabanlarda, aşağıda ayrıntılı bir şekilde bahsedeceğimiz, herhangi bir çılgın salınımın sıkı bir şekilde kontrol altında tutulmasını sağlamak için değişiklikler yapılacak.

2023 F1 takvimi

Tarih Yarış Pist 5 Mart Bahreyn GP Sakhir 19 Mart Suudi Arabistan GP Jeddah 2 Nisan Avustralya GP Melbourne 30 Nisan Azerbaycan GP Baku 7 Mayıs Miami GP Miami 21 Mayıs Emilia Romagna GP Imola 28 Mayıs Monako GP Monaco 4 Haziran İspanya GP Barcelona 18 Haziran Kanada GP Montreal 2 Temmuz Avusturya GP Red Bull Ring 9 Temmuz Britanya GP Silverstone 23 Temmuz Macaristan GP Hungaroring 30 Temmuz Belçika GP Spa-Francorchamps 27 Ağustos Hollanda GP Zandvoort 3 Eylül İtalya GP Monza 17 Eylül Singapur GP Singapore 24 Eylül Japonya GP Suzuka 8 Ekim Katar GP Lusail 22 Ekim Birleşik Devletler (Amerika) GP COTA 29 Ekim Meksika GP Mexico City 5 Kasım Brezilya GP Interlagos 18 Kasım Las Vegas GP Las Vegas 26 Kasım Abu Dhabi GP Yas Marina Formula 1, 2023'te 23 yarış ile şu ana kadarki en kalabalık takvime sahip olacak. Normalde 2022'de 23 yarış planlanıyordu ancak Rusya GP'nin iptali ile 22 yarış yapıldı. 2023 F1 sezonunda da 24 yarış planlanıyordu ancak Çin GP, COVID-19 kısıtlamaları nedeniyle bir kez daha iptal edildi ve henüz onun yerine başka bir yarış sokulmadı. 2023'te Katar GP takvime dönerken Las Vegas GP tamamen yeni bir yarış olarak takvimde yer alacak. F1 daha önce 1981 ve 1982 yıllarında Casesars Palace'ta yani Las Vegas'ta yarıştı ancak bu sene yapılacak yarış öncesinde Las Vegas'ta özel bir pist inşa ediliyor. İlgili içerik: F1, Las Vegas'taki inşaat sahasında neden 240 milyon dolar harcıyor? Hermann Tilke has been tasked with designing the new Las Vegas track Photo by: Evgeny Safronov Geçtiğimiz senelerde haziran ayında gerçekleştirilen Azerbaycan GP, ilkbahar mevsimine yeniden alınırken Belçika GP ise Hollanda ve İtalya GP'leri ile art arda 3 yarış olmaması için yaz tatilinden öncesine alındı. Geçtiğimiz iki sezonda 3 Sprint formatı uygulanırken 2023'te 6 yarışta Sprint uygulanması yönünde anlaşmaya varıldı ancak o yarışlar henüz açıklanmadı. 2023 F1 sezon öncesi testleri ne zaman, nerede yapılacak? 2023 Formula 1 sezonu öncesinde kış testleri 23-25 Şubat tarihleri arasında Bahreyn Uluslararası Pisti'nde gerçekleştirilecek. Yani 2023 F1 araçlarını ilk kez Bahreyn'de pist üstünde görme fırsatı yakalayacağız. Tabii ki bu testlerden önce Avrupa'daki bir pistte shakedown yapanlar hariç. Üç gün sürecek testlerin her zamanki gibi öğlen verilecek bir saatlik ara haricinde 4+4 saat şeklinde yapılması bekleniyor. Bu testlerde her takım, tek bir araçla piste çıkabiliyor. Testler son senelerde F1TV'den canlı olarak yayınlanırken, Motorsport.com Türkiye olarak biz de her zaman olduğu gibi canlı anlatımlarla testlerde yaşananları sizlere aktarmaya çalışacağız. 2023 Formula 1 kural değişiklikleri 2022'de yaşanan dalgalanma sorunlarına engel olmak için FIA'nın devreye girdiğini ve bazı değişiklikler yaptığını söylemiştik. Bu kapsamda 2023'te, takımların yere çok yakın gitmelerini engellemek ve dalgalanma nedeniyle oluşan güvenlik endişelerini ortadan kaldırmak için tabanların 15mm daha yukarı kaldırılması kararlaştırıldı. İlk başta 25mm yükseltme planlanıyordu ancak takımlardan gelen itiraz sonucunda taban kenarının 15mm yükseltilmesi yönünde orta yol bulundu. Takımların taban kenarlarını zemine yaklaştırmak için tabandaki esnekliği kullanmadığından emin olmak için daha katı esneklik testleri uygulanırken, araçların aero hassasiyetini azaltmak için difüzör boğazının yüksekliği arttırılacak. Zhou Guanyu'nun Britanya GP'deki korkutucu kazasının ardından takla barı kuralları, takla barının zeminle teması halinde daha sağlam olmasını ve yere saplanmasını engellemek için kurallarda değişiklik yapıldı. Bu kapsamda, bu olasılığa karşı koymak için takla barının üst kısmı oval hale getilecek. Öte yandan homologasyon testleri, takla barının kırılmamasını sağlamak için yatay bir testle birlikte minimum bir yükleme noktası içerecek şekilde değiştirilecektir. 2023'te F1 araçlarında arka görüşü iyileştirmesi için daha geniş dikiz aynaları kullanılacak. Takımlardan bazıları bu tür aynaları 2022'de antrenman seanslarında test ettiler. 2022'de 150mm x 50mm olan dikiz aynası boyutları 2023'te 200mm x 60mm şeklinde olacak. Cars must pass more stringent rollhoop tests after Zhou's Silverstone crash Photo by: Steven Tee / Motorsport Images 223'te bütçe sınırı 2022'deki 142.4 milyon dolardan 135 milyon dolar civarına düşecek. 2022'deki sınır normalde 140 milyon dolardı ancak enflasyon nedeniyle arttırılmıştı. Bu arada Red Bull, 145 milyon dolarlık 2021 bütçe sınırını 2 milyon dolar civarında aştığı için 7 milyon dolar para cezası ile aerodinamik testinde %10 azalma cezası almıştı. 2023 Formula 1 aerodinamik test kuralları F1, 2021'de takımların şampiyonadaki pozisyonuna bağlı olarak izin verilen test miktarını azaltan, rüzgar tüneli ve CFD test süresiyle ilgili değişken bir ölçek getirdi. Sağlanan temel rakamlar, bir takımın bir aerodinamik test periyodunda (bir sezonda altı tane olan ATP) 320 rüzgar tüneli sürüşü, 80 saat rüzgarda çalışma süresi ile takımların rüzgar tünelinde toplam 400 saat geçirmesine izin verir. Yüzde değerleri, her takımın nerede bitirdiğine bağlı olarak geçerlidir. Takımlar şampiyonasında birinci bitirmek, o takımı %70'lik bir çarpanla ödüllendirir, bu da bir takımın rüzgar tünelinde geçireceği sürenin engellendiği anlamına gelir. 10. sırada bitirmek ise %115'lik bir çarpanla sonuçlanır, yani daha fazla zaman kazandıkları anlamına gelir. CFD çalışmaları da aynı temelde çalışır. *Red Bull 1. (70%) 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Başarı çarpanı 100% 63% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 105% 110% 115% Rüzgar tüneli sürüşü (#) 320 201.6 224 240 256 272 288 304 320 336 352 368 Rüzgar saati 80 50.4 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 Toplam saat 400 252 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 Geometri (#) 2000 1260 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 CFD Çözümlemesi (MAuh) 6 3.78 4.2 4.5 4.8 5.1 5.4 5.7 6 6.3 6.6 6.9 *Red Bull'un aldığı ceza sonrası uyması gereken sınırlar. Rüzgar tüneli sürüşü, hava hızının 5 m/s'nin üzerine çıkması ve altına düşmesi arasındaki tanımlanmış herhangi bir süre olarak tanımlanır. Rüzgar saati, bir takımın 15 m/s'den daha yüksek bir rüzgar hızıyla yapabileceği sürüş süresini ifade eder. FIA, rüzgar tüneli doluluğunu (toplam saat) şu şekilde tanımlar: "İlk doluluk vardiyası, belirli bir takvim gününde rüzgar tüneli hava hızı 5 m/s'nin üzerine ilk çıktığında başlayacak ve takım tarafından beyan edilen bir zamanda hava hızı 5 m/s'nin altına düşünce sona erecektir. " Red Bull was given a 10% reduction in windtunnel time for a cost cap infringment Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images Geometriler, hesaplamalı akışkan dinamiği (CFD) simülasyonunda kullanılan ayrık modelleri ifade eder. Mevcut bir modelde yapılacak herhangi bir değişiklik veya herhangi bir yeni geometrinin uygulanması, izin verilen tüketim değerlerinden düşüş manasına gelir. CFD çözümlemesi, bir simülasyonu işlemek için saniye olarak harcanan sürenin, kullanılan çekirdek sayısının ve GHz cinsinden işlem gücünün bir fonksiyonu olarak tanımlanır. Red Bull, aldığı %10'luk cezasıyla %70 kullanımdan %63 kullanım hakkına düştü.