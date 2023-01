2023 F1 sezonu rehberi: Yarış takvimi, pilotlar, takımlar, testler ve kurallar

2022 Formula 1 sezonunun tamamlanmasının ardından kış dönemine girsek de çok geçmeden 2023'e odaklandık ve şimdiden yeni sezonun heyecanını hissetmeye başladık.

2022'de teknik kurallardaki en büyük değişikliklerden birisini görmemizin ardından 2023 F1 sezonu nispeten daha stabil olacak ancak yine de bazı değişiklikler olmayacak değil.

2023 F1 sezonunda bazı önemli pilot değişiklikleri olurken, yarış takvimi COVID sonrası büyümeye devam edecek.

2023 F1 sezonu için bilmeniz gereken şeyleri bu içerikte özetledik.

F1 2023 pilot kadroları

2023'te son senenin şampiyonu olan Red Bull'da bir değişiklik olmayacak. Takım, art arda 3. sezon Max Verstappen ve Sergio Perez ile mücadele etmeye devam ederken, diğer üst sıra takımları Ferrari ve Mercedes'te de değişiklik olmayacak. Ferrari Charles Leclerc - Carlos Sainz, Mercedes ise Lewis Hamilton ve George Russell ile mücadeleyi sürdürecek.

Üst sıra takımları haricinde pilot kadrosunu koruyacak tek takım Alfa Romeo olacak.

Dört takım haricinde diğer altı takımda bir pilot korunurken, diğer pilotlar yeni isimler olacak.

Sargeant has joined Williams after gaining the requisite superlicence points

Dört kez şampiyon olan Sebastian Vettel'in 2022 sonunda emeklilik kararı almasının ardından Aston Martin'de onun yerini Fernando Alonso alacak.

Alpine ile bağlantısını tartışmalı bir şekilde koparan çaylak Oscar Piastri, önümüzdeki sezon McLaren'da Lando Norris'in takım arkadaşı olacak. Yerini aldığı Daniel Ricciardo ise bu sezon yarışmayacak.

Alpine, Alonso ya da Piastri'nin doldurmasının beklendiği koltuğun boş koltuğu AlphaTauri'den Pierre Gasly ile tamamladı. Böylece Fransız ekipte iki Fransız pilot mücadele edecek.

Geçen sene İtalya GP'de Alex Albon'un yerine Williams aracına geçen ve gösterdiği performansla büyük takdir toplayan Formula E şampiyonu ve Mercedes'in yedek pilotu Nyck de Vries, bu sene AlphaTauri ile Formula 1'e tam zamanlı geçiş yapma fırsatı buldu.

Williams, Albon'u takımda tutmaya devam ederken Nicholas Latifi'nin yerine Amerikalı çaylak Logan Sargeant ile anlaştı. Formula 2 pilotu, gerekli süper lisans puanlarını alması sayesinde yarışma fırsatını yakaladı.

Haas, Mick Schumacher'in yerine Nico Hulkenberg'i getirdi ve Kevin Magnussen'le birlikte iki oldukça deneyimli isimle yarışma kararı aldı.

Bu değişikliklerin ardından Ricciardo Red Bull'a yedek pilot olarak dönerken Schumacher de Mercedes'in yedek pilotu oldu.

2023 F1 sezonu öncesinde 23-25 Şubat tarihleri arasında tek bir test seansı olacak. Bu açıdan takımların 2023 F1 araçlarını o tarihe kadar hazırlamaları gerekiyor.

2023 F1 araç lansman tarihleri aşağıdaki gibi olacak:

2022 Formula 1 sezonunda, 1982'den sonra ilk defa zemin etkili araçlar Formula 1'e dönüş yapmıştı.

Eski jenerasyon araçların çok fazla karoser üstü kanatlara bağlı olarak çalışması ve kirli havaya sebep olması nedeniyle böyle bir hamle geldi. Araçların oluşturduğu kirli hava, arkadaki araçların takibini, dolayısıyla geçiş yapmasını zorlaştırdığı için felsefe değişikliğine gidildi. Zemin etkili araçlarla birlikte performans kaynağının çoğu taban altı, taban önündeki venturi kanalları oldu.

Bunların dışında 2022'de 18 inç lastiklere geçişirken, tekerlek etrafına karoser parçaları eklendi ve bargeboardlar araçtan kaldırıldı.

Yeni nesil araçlarda düzlükteki hava koridoru etkisi azalacağı için, bununla baş edebilmek adına DRS araçlarda korundu.

Tüm değişikliklere rağmen 2022 F1 araçları, 2021 F1 araçlarına göre genel olarak 1 sn daha yavaş kaldılar. 2022 F1 araçlarının sürüşü, eski jenerasyon araçlara göre daha zor olsa da zemin etkisiyle birlikte araçlar yüksek hızlı virajlarda daha güçlü olmayı başardılar ve diğer bölümlerdeki kaybı büyük ölçüde telafi ettiler.

Zemin etkili araçlarla birlikte ortaya çıkan en büyük sorunlardan birisi, dalgalanma (yunuslama) ve zıplama sorunu oldu. Araçların düzlükte aşağı yukarı yönlü hareketi buna sebep oluyordu. Bu sorun nedeniyle pilotlar araç içerisinde rahat hissetmiyorlar ve görüş açısından sorun yaşıyorlardı.

Dalgalanma; zemin etkisi aerodinamiğinin geri dönen bir özelliğidir ve zeminin pasif hale geldiği anlarda yukarı doğru kalkmasıyla alakalıdır; zıplama ise, süspansiyonun sertliğinin neden olduğu yol yüzeyindeki değişikliklere verilen mekanik bir tepkidir.

Yaşanan sorunlar üzerine FIA, 2022 ve 2023 için bu sorunu ma yolunda bazı değişiklikler yaptı. Bu kapsamda Aerodinamik Salınım Metriği (AOM) geliştirildi ve takımlara, araçlarda aerodinamik ayarlarla alakalı bazı kısıtlamalar getirdi.

Teams have to ensure their cars do not exceed the tolerances set down by the AOM

