2023 F1 sezonu: Hangi pilot hangi kaskla yarışacak?
2023 F1 sezonu bugün başlıyor. Peki pilotlar hangi kask tasarımlarıyla yarışacaklar?
Formula 1'de yeni sezonun ilk seansı yarım saat sonra başlıyor. Lance Stroll hariç tüm sürücülerin kask tasarımı belli olmuş durumda.
İşte o tasarımlara birlikte bakalım.
Max Verstappen
Foto: Red Bull Content Pool
Sergio Perez
Foto: Red Bull Content Pool
Charles Leclerc
Foto: Ferrari
Carlos Sainz
Foto: Ferrari
Lewis Hamilton
Foto: Lewis Hamilton
George Russelll
Esteban Ocon
Foto: Esteban Ocon
Pierre Gasly
Foto: Alpine
Lando Norris
Foto: McLaren
Oscar Piastri
Valtteri Bottas
Foto: Alfa Romeo
Zhou Guanyu
Foto: Alfa Romeo
Fernando Alonso
Foto: Aston Martin Racing
Kevin Magnussen
Nico Hulkenberg
Yuki Tsunoda
Foto: Yuki Tsunoda
Nyck de Vries
Foto: Red Bull Content Pool
Alexander Albon
Foto: Williams
Logan Sargeant
Foto: Williams
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