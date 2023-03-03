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2023 F1 sezonu: Hangi pilot hangi kaskla yarışacak?

2023 F1 sezonu bugün başlıyor. Peki pilotlar hangi kask tasarımlarıyla yarışacaklar?

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
2023 F1 sezonu: Hangi pilot hangi kaskla yarışacak?
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Formula 1'de yeni sezonun ilk seansı yarım saat sonra başlıyor. Lance Stroll hariç tüm sürücülerin kask tasarımı belli olmuş durumda.

İşte o tasarımlara birlikte bakalım.

Max Verstappen

 

Foto: Red Bull Content Pool

Sergio Perez

 

Foto: Red Bull Content Pool

Charles Leclerc

 

Foto: Ferrari

Carlos Sainz

 

Foto: Ferrari

Lewis Hamilton

 

Foto: Lewis Hamilton

George Russelll

 

Esteban Ocon

 

Foto: Esteban Ocon

Pierre Gasly

 

Foto: Alpine

Lando Norris

 

Foto: McLaren

Oscar Piastri

 

Valtteri Bottas

 

Foto: Alfa Romeo

Zhou Guanyu

 

Foto: Alfa Romeo

Fernando Alonso

 

Foto: Aston Martin Racing

Kevin Magnussen

 

Nico Hulkenberg

 

Yuki Tsunoda

 

Foto: Yuki Tsunoda

Nyck de Vries

 

Foto: Red Bull Content Pool

Alexander Albon

 

Foto: Williams

Logan Sargeant

 

Foto: Williams

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