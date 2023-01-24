2023 F1 lastiklerindeki değişiklikler, pilotların sürüş stillerini nasıl etkileyecek?

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Geçtiğimiz yıl ilk sezonlarını tamamlayan yeni zemin etkili araçlar ve 18 inçlik lastiklerin en belirgin karakteristiklerinden biri, viraj girişlerindeki önden kaymaydı ve her pilot aynı sorundan şikayetçiydi.

2023 için tasarlanan yeni lastiklerin hedefi, yeni jenerasyon araçların karakteristiklerini geliştirmek ve bu araçları sürmeyi kolaylaştırmak.

Bu hedefler doğrultusunda da viraj girişlerindeki önden kaymayı ortadan kaldırmak için çalışıldı. Viraj girişlerinde aracın burnunun apekse doğru dönmeyi istememesi ve önden kayma yaşanması, ön lastiklerin ısınmasına neden olduğundan lastik ömrü için de yararlı bir durum değil. Buna ek olarak önden kayma, lastiklerin tur zamanındaki etkilerini de azaltıyor.

Milanlı merkezli marka, önden kayma sorununu çözmek için ön lastikleri yeniden tasarladı Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Sezon içerisinde gerçekleştirilen 2023 F1 lastik testlerinde önden kayma sorununu çözmek için çalışıldı. Bu sorunun çözülmesi, daha iyi bir araç dengesi yakalanması ve performans bulunması açısından da önemli.

Önden kayma sorununun çözülmesiyle birlikte, pilotların geçen seneye kıyasla farklı sürüş stilleri uygulamasını bekleyebiliriz.

Yeni Pirelli lastikleri, Max Verstappen ve Charles Leclerc'in sürüş stillerine uyacaktır. Bu iki isim de aracın ön tarafının güçlü olmasını tercih ediyorlar ve eğer viraj girişinde aracın burnu iyi tepki verecekse, aracın arkasının biraz daha bıçak sırtında olmasını kabul ediyorlar da.

Konu hakkında konuşan Leclerc, şunları söylemişti: "Önden kayma yaşamaktan cidden nefret ediyorum. Arkadan kaymalı bir araçta daha çok kontrole sahip oluyorsunuz. En azından ben bu durumu böyle görüyorum."

"Direksiyonu çevirdiğinizde araç tam olarak ne yapmak istiyorsanız onu yapıyor. Önden kaymalı bir araçta ise yapabilecek çok bir şeyi olmayan bir yolcuymuşum gibi hissediyorum. Araç, virajın ortasında dönmüyor."

"Araç virajın ortasında dönmeyince de ne yapacağımı bilemiyorum bile. Ben her zaman kontrol sahibi olmak istiyorum, bu yüzden de arkadan kaymayı tercih ediyorum. Bu, bazen aracı sürmeyi daha zor bir hâle getiriyor ve arka lastikleri daha çok yiyor ama benim için bir yarış pistinde turlamanın en hızlı yolu bu."

Bu değişim, Leclerc'in takım arkadaşı Carlos Sainz'a ise Verstappen ve Leclerc kadar uymayacaktır. İspanyol pilot, aracın önünden ziyade arkasının güçlü olmasını seven bir isim.

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Ön kanattaki ufak değişilik

2023'te araçların ön taraflarının daha güçlü olmasını sağlayacak bir değişiklik daha var: Ön kanatların dördüncü ve son planyası, artık 5mm daha uzun olabilecek ve daha çok aerodinamik yük üretebilecek.

Ön taraftaki gelişimle birlikte, mühendisler doğru araç dengesini yakalayabilmek adına aerodinamik basınç noktasını taşımak zorunda kalabilir.

Alfa Romeo C42: Ön kanat Fotoğraf: Giorgio Piola

2022 araçlarında yere basma gücünün %20'sini üreten ve havayla temas eden ilk parça olarak hava akışlarını belirleyen ön kanat ise 2023'te araçların karakteristiklerinde daha büyük rol sahibi olacak.

Ön kanat üzerinde daha çok ayar yapılabilecek ve bu ince ayarlar sayesinde, pistten piste değişen farklı ihtiyaçların karşılanması sağlanacak.