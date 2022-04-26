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Formula 1 Haberler

2023 F1 lastik testi bugün Imola'da başladı

2023 lastikleri üzerinde çalışmalara başlayan Pirelli, bu kapsamda Imola'da iki günlük bir test düzenleyecek.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
2023 F1 lastik testi bugün Imola'da başladı
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Motorsport.com'un daha önce duyurduğu üzere Pirelli, bu yıl 2023 lastiklerini geliştirmek adına Haas harici tüm takımlarla test düzenleyecek.

Bu testlerden ilk bu hafta Imola'da gerçekleştiriliyor ve geçen hafta sonu yapılan Emilia Romagna GP'nin ardından dört takım bölgeden ayrılmadı. Bu takımlar: AlphaTauri, Alpine, Alfa Romeo ve Ferrari.

Test iki gün sürecek ve bugün AlphaTauri, Alfa Romeo ve Alpine piste çıkacak.

Bugün Alpine'in direksiyonuna Esteban Ocon geçerken, Alfa Romeo'da Zhou Guanyu ve AlphaTauri'de Pierre Gasly piste çıkacak.

 

Yarın Alfa Romeo ve AlphaTauri'ye Ferrari katılacak. Alfa Romeo'da direksiyona Robert Kubica, AlphaTauri'de ise Yuki Tsunoda geçecek.

Takımlar bu testte 2022 lastiklerini kullanıyorlar. Bundan ötürü aracı süren pilot için de faydalı bir test olabilir.

Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75

Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75

Fotoğraf: Ferrari

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