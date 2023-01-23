2023 F1 kış testleri: Nerede ve ne zaman yapılacak, nasıl işleyecek?
Büyük bir heyecanla beklenen 2023 F1 sezonu, tam 1 ay sonra Bahreyn'de gerçekleştirilecek olan kış testleri ile resmen başlayacak. Biz de 2023 F1 kış testleri hakkında bilmeniz gerekenleri derledik.
2023 F1 kış testleri ne zaman gerçekleştirilecek?
Bahreyn testleri: 23-25 Şubat 2023
Motorsport.com Türkiye, testlerin üç gününde de canlı anlatım açacak. Testleri sitemizin canlı anlatımlarından takip edebileceksiniz.
2023 F1 kış testlerine tam olarak 30 gün kaldı. 2023 Formula 1 sezonu, 23-25 Şubat tarihleri arasında Sakhir Pisti'nde gerçekleştirilecek seanslarla başlayacak. Geçtiğimiz yılın aksine, sadece bir pistte test gerçekleştirilecek ve 3 gün sürecek.
3 günlük testin ardından 3-5 Mart tarihleri arasında ise yine Sakhir Pisti'nde sezonun ilk yarışı gerçekleştirilecek.
Test programı, seans saatleri
2023 seanslarının resmi başlama zamanları henüz açıklanmadı ama test programının geçen seneyle aynı kalması beklenmekte.
2022'deki programın uygulanması durumunda seanslar TSİ 10.00'da başlayacak. 4 saatlik test süresinin ardından 14.00'te öğle arası başlayacak.
Bir saatlik aranın ardından TSİ 15.00'te araçlar yeniden piste çıkacaklar ve 19.00'a kadar sürüş yapabilecekler.
Test programı (Geçen seneki programın değişmeyeceği farz edilirse):
|
Gün
|
Sabah seansı (TSİ)
|
Öğleden sonra seansı (TSİ)
|
23 Şubat Perşembe
|
10.00 - 14.00
|
15.00 - 19.00
|
24 Şubat Cuma
|
10.00 - 14.00
|
15.00 - 19.00
|
25 Şubat Cumartesi
|
10.00 - 14.00
|
15.00 - 19.00
Lewis Hamilton, Mercedes W13, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Testler nasıl işliyor, takımlar neler yapıyor?
Takımlar, sabahın erken saatlerinden akşam saatlerine kadar yeni araçlarını test ederek yeni sezona hazırlanıyorlar. Takımlar diledikleri parçaları, sistemleri ve araç ayarlarını, istedikleri programları ve planları uygulayarak test edebiliyorlar, veriler topluyorlar.
Testlerde kullanılan motorlar, vites kutuları ve diğer parçalar; sezon içerisindeki kullanım sınırına tabii tutulmuyor. Yani testlerde motorunuzun patlaması durumunda sezona eksi bir motorla başlamıyorsunuz.
Pirelli, testler için her takıma eşit sayıda lastik veriyor. Lastik sayısı genellikle takımların istedikleri kadar sürüş yapmasına izin verecek kadar fazla oluyor. Sabah saatlerinde pit yolunun açılmasıyla birlikte, takımlar istedikleri kadar tur atabiliyorlar. Belli bir tur sınırlaması bulunmuyor.
Bir test günü iki bölüme ayrılıyor: Sabah bölümü ve öğleden sonra bölümü. Takımlar ilk olarak sabah bölümünü gerçekleştiriyorlar ve sonrasında öğlen yemeği için ara veriliyor. Bu aranın ardından günün 2. bölümü başlıyor.
Takımlar, daha az maliyet olması için testte 1 araç kullanıyorlar. Takımların pilotları bir aracı paylaşıyorlar ve iki pilot için iki araç getirilmiyor.
Takımlar, kendi test programlarını planlıyorlar ve her sürüşte ne üzerine çalışacakları hakkında plan yapıyorlar. Bazen araç ayarı, bazen lastik kullanımı, bazen yakıt kullanımı üzerine sürüşler yapılıyor; kimi zaman yarış temposuna odaklanılıyor, kimi zaman ise tek tur temposu üzerinde çalışma yapılıyor.
Böylelikle yeni sezon öncesinde pilotlar ve takımlar yeni araçlarına alışıyorlar ve eksiklerini giderebiliyorlar.
Her takımın öncelikli hedefi olabildiğince mesafe kat ederek programlarını tamamlamak oluyor. Yani ilk safhada performanstan ziyade dayanıklılık odaklı çalışılıyor. Araçtaki tüm sistemler kontrol ediliyor, sonrasında kışın simülasyonda toplanan verilerle pist üstünde toplanan gerçek veriler karşılaştırarak, korelasyon çalışmaları yapılıyor.
Kış testlerinde Flow-vis adı verilen boyayı araçlarda sıkça görüyoruz. Bu boya sayesinde hava akışının araç üzerinde istenildiği gibi yönlendirilip yönlendirilemediği kontrol ediliyor.
Flow-vis paint on the car of Max Verstappen, Red Bull Racing RB18
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Testler neden Bahreyn'de gerçekleştiriliyor?
Bahreyn, Kış testlerinin ve sezonun ilk yarışının kendi pistinde gerçekleştirilmesi için Liberty Media'ya ödeme yaptığından kış testleri ve sezonun ilk yarışı Bahreyn'de gerçekleştiriliyor. Bunun bir lojistik bir avantajı da var: Testlerin ardından başka bir ülkeye uçmak gerekmiyor.
Bahreyn, yüksek sıcaklıkları ve hızlı pist yapısıyla "kırıcı" bir pist olarak nitelendiriliyor ve takımların eksikleri ortaya çıkabiliyor. Mesela McLaren, geçtiğimiz yıl frenleriyle sorun yaşamıştı. Bu sorun Barselona testlerinde değil Bahreyn'de ortaya çıkmıştı çünkü Sakhir Pisti, daha kırıcı ve zorlu bir pist.
Bahreyn'deki yüksek sıcaklıklar, takımlar her zaman zorlamıştır
Testleri izleyebilecek miyiz?
Motorsport.com Türkiye olarak, iki test için de canlı anlatım yapacağız. Testleri sitemizin canlı anlatımlarından takip edebilirsiniz.
Testleri F1TV'den naklen izleyebilirsiniz. Türkiye'de F1'in yayın haklarına sahip olan S Sport'un testleri canlı yayınlayıp yayınlamayacağı kesin olmasa da son yıllarda kış testlerinin ülkemizde yayınlanmadığını hatırlatmakta fayda var.
Çekim günleri nasıl işler, testlerden farkı nedir?
Takımlar, genellikle testlerden önce çekim günü (shakedown) yaparak araçlarını piste çıkarıyorlar. Çekim günlerinde takımlar, o yılki aracı piste çıkarıp 100 kilometre boyunca sürüş yapabiliyorlar. Araçlarda Pirelli'nin gösteri lastikleri oluyor. Kısacası çekim günlerinde performans çalışması olmuyor ve aracın temel fonksiyonlarının gerektiği gibi çalıştığından emin olunuyor.
Aston Martin AMR22 shakedown
Fotoğraf: Aston Martin Racing
Testlerde gördüğümüz sonuçlara ne kadar güvenebiliriz?
Çoğu F1 taraftarının -özellikle de Ferrari'ye gönül verenlerin- söylediği gibi, testlerde kaydedilen derecelere ve sonuçlara pek güven olmaz.
Testlerdeki sonuçlar, takımların rekabetçilik sıralamaları hakkında az çok bir fikir sahibi olmamız konusunda yardımcı olabilirler ancak elbette her şeyi göz önüne sermezler.
Neredeyse her takım, sezonun ilk sıralama turlarına kadar gerçek performanslarını saklamak isterler ve gerçek tempolarını göstermekten kaçınırlar.
Takımların yakıt seviyeleri ve motor modları hakkında bir bilgi sahibi olamadığımızdan, farklı takımların tur zamanlarını değerlendirmek her zaman doğru sonuçlar vermez.
Bazı takımlar daha az yakıtla ve daha yüksek motor moduyla sıralama turları simülasyonu yapabilir, bazıları ise dolu bir depoyla yarış simülasyonu yapabilir.
Bahsettiğimiz gibi testler, takımların veri toplayabilmeleri için mükemmel bir şans sunuyor ancak testlerin sunduğu başka bir fırsat daha var: Sponsor ve medya ilgisi toplamak.
Bazı takımlar, günün sonunda boş depoyla ve yüksek motor modlarıyla piste çıkarak, günün veya testlerin en hızlı turunu atıyor. Bunu yaparak da sezon öncesinde medya ve sponsor ilgisi çekmek istiyorlar.
Dolayısıyla testlerde alınan sonuçlara ve derecelere çok da güvenmemek gerek.
Aşağıdaki tabloda da görebileceğiniz üzere, testlerde en hızlı takım olmak, şampiyon olacağınız anlamına gelmiyor.
|
Yıl
|
Testlerdeki en hızlı takım
|
Sezonu nerede bitirdi?
|
2008
|
Toyota
|
Beşinci sıra
|
2009
|
Williams
|
Yedinci sıra
|
2010
|
McLaren
|
İkinci sıra
|
2011
|
Mercedes
|
Dördüncü sıra
|
2012
|
Lotus
|
Dördüncü sıra
|
2013
|
Mercedes
|İkinci sıra
|2014
|Williams
|Üçüncü sıra
|
2015
|
Mercedes
|
Birinci sıra
|
2016
|
Ferrari
|
Üçüncü sıra
|
2017
|
Ferrari
|
İkinci sıra
|
2018
|
Ferrari
|
İkinci sıra
|
2019
|
Ferrari
|
İkinci sıra
|
2020
|
Mercedes
|
Birinci sıra
|
2021
|
Red Bull
|
İkinci sıra
|
2022
|
Red Bull
|
Birinci sıra
Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75
Fotoğraf: Motorsport Images
Testlerdeki en hızlı zaman vs. Pole zamanı
|
Yıl
|
Pist
|
Pilot
|
Takım
|
Zaman
|
Pilot
|
Takım
|
Pole zamanı
|
2022
|
Bahreyn
|
Max Verstappen
|
Red Bull
|
1:31.720sn
|
Charles Leclerc
|
Ferrari
|
1:30.558sn
|
2021
|
Bahreyn
|
Max Verstappen
|
Red Bull
|
1:28.960sn
|
Max Verstappen
|
Red Bull
|
1:28.997sn
|
2020
|
Barselona
|
Valtteri Bottas
|
Mercedes
|
1:15.732sn
|
Lewis Hamilton
|
Mercedes
|
1:15.584sn
|
2019
|
Barselona
|
Sebastian Vettel
|
Ferrari
|
1:16.221sn
|
Valtteri Bottas
|
Mercedes
|
1:15.406sn
|
2018
|
Barselona
|
Sebastian Vettel
|
Ferrari
|
1:17.182sn
|
Lewis Hamilton
|
Mercedes
|
1:16.173sn
|
2017
|
Barselona
|
Kimi Raikkonen
|
Ferrari
|
1:18.634sn
|
Lewis Hamilton
|
Mercedes
|
1:19.149sn
|
2016
|
Barselona
|
Kimi Raikkonen
|
Ferrari
|
1:22.765sn
|
Lewis Hamilton
|
Mercedes
|
1:22.000sn
|
2015
|
Barselona
|
Nico Rosberg
|
Mercedes
|
1:22.792sn
|
Nico Rosberg
|
Mercedes
|
1:24.681sn
|
2014
|
Bahreyn
|
Felipe Massa
|
Williams
|
1:33.258sn
|
Nico Rosberg
|
Mercedes
|
1:33.185sn
|
2013
|
Barselona
|
Nico Rosberg
|
Mercedes
|
1:20.130sn
|
Nico Rosberg
|
Mercedes
|
1:20.718sn
|
2012
|
Barselona
|
Kimi Raikkonen
|
Lotus
|
1:22.030sn
|
Pastor Maldonado
|
Williams
|
1:22.285sn
Alakalı video
McNish: "Alonso, inanılmaz bir zekaya sahip"
Russell: "Mercedes nasıl iyi bir araç yapacağını unutmadı"
Son Haberler
FIA, 2023 için F1 yarış direktörü planlarını netleştirdi
FIA, 2023'te Formula 1 yarış direktörü olarak Niels Wittich ile devam edecek ancak Wittich aynı zamanda yeni nesil yetkilileri bir araya getiren bir programın yönetilmesine yardımcı olacak.
Andretti: "Mick'in Formula 1'e döneceğine eminim"
Mario Andretti, son derece yetenekli olduğuna inandığı Mick Schumacher'in spora geri döneceği görüşünde.
Pietro Fittipaldi Haas F1'in test ve yedek pilotu olmaya devam edecek
Pietro Fittipaldi, 2018'den bu yana çalıştığı Haas Formula 1 takımının resmi test ve yedek pilotu olmaya devam edecek.
Herman: "Bütçe sınırı geldikten sonra 'çok yönlü' çalışanların değeri arttı"
Alpine Formula 1 teknik direktörü Matt Herman, bütçe sınırı nedeniyle bazı çalışanların birden fazla şey yapabilmesinin çok değerli olduğu görüşünde.
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
2 seçeneğiniz var:
- Abone olun.
- Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.