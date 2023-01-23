2023 F1 kış testleri: Nerede ve ne zaman yapılacak, nasıl işleyecek?

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2023 F1 kış testleri ne zaman gerçekleştirilecek?

Bahreyn testleri: 23-25 Şubat 2023

Motorsport.com Türkiye, testlerin üç gününde de canlı anlatım açacak. Testleri sitemizin canlı anlatımlarından takip edebileceksiniz.

2023 F1 kış testlerine tam olarak 30 gün kaldı. 2023 Formula 1 sezonu, 23-25 Şubat tarihleri arasında Sakhir Pisti'nde gerçekleştirilecek seanslarla başlayacak. Geçtiğimiz yılın aksine, sadece bir pistte test gerçekleştirilecek ve 3 gün sürecek.

3 günlük testin ardından 3-5 Mart tarihleri arasında ise yine Sakhir Pisti'nde sezonun ilk yarışı gerçekleştirilecek.

Test programı, seans saatleri

2023 seanslarının resmi başlama zamanları henüz açıklanmadı ama test programının geçen seneyle aynı kalması beklenmekte.

2022'deki programın uygulanması durumunda seanslar TSİ 10.00'da başlayacak. 4 saatlik test süresinin ardından 14.00'te öğle arası başlayacak.

Bir saatlik aranın ardından TSİ 15.00'te araçlar yeniden piste çıkacaklar ve 19.00'a kadar sürüş yapabilecekler.

Test programı (Geçen seneki programın değişmeyeceği farz edilirse):

Gün Sabah seansı (TSİ) Öğleden sonra seansı (TSİ) 23 Şubat Perşembe 10.00 - 14.00 15.00 - 19.00 24 Şubat Cuma 10.00 - 14.00 15.00 - 19.00 25 Şubat Cumartesi 10.00 - 14.00 15.00 - 19.00

Lewis Hamilton, Mercedes W13, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Testler nasıl işliyor, takımlar neler yapıyor?

Takımlar, sabahın erken saatlerinden akşam saatlerine kadar yeni araçlarını test ederek yeni sezona hazırlanıyorlar. Takımlar diledikleri parçaları, sistemleri ve araç ayarlarını, istedikleri programları ve planları uygulayarak test edebiliyorlar, veriler topluyorlar.

Testlerde kullanılan motorlar, vites kutuları ve diğer parçalar; sezon içerisindeki kullanım sınırına tabii tutulmuyor. Yani testlerde motorunuzun patlaması durumunda sezona eksi bir motorla başlamıyorsunuz.

Pirelli, testler için her takıma eşit sayıda lastik veriyor. Lastik sayısı genellikle takımların istedikleri kadar sürüş yapmasına izin verecek kadar fazla oluyor. Sabah saatlerinde pit yolunun açılmasıyla birlikte, takımlar istedikleri kadar tur atabiliyorlar. Belli bir tur sınırlaması bulunmuyor.

Bir test günü iki bölüme ayrılıyor: Sabah bölümü ve öğleden sonra bölümü. Takımlar ilk olarak sabah bölümünü gerçekleştiriyorlar ve sonrasında öğlen yemeği için ara veriliyor. Bu aranın ardından günün 2. bölümü başlıyor.

Takımlar, daha az maliyet olması için testte 1 araç kullanıyorlar. Takımların pilotları bir aracı paylaşıyorlar ve iki pilot için iki araç getirilmiyor.

Takımlar, kendi test programlarını planlıyorlar ve her sürüşte ne üzerine çalışacakları hakkında plan yapıyorlar. Bazen araç ayarı, bazen lastik kullanımı, bazen yakıt kullanımı üzerine sürüşler yapılıyor; kimi zaman yarış temposuna odaklanılıyor, kimi zaman ise tek tur temposu üzerinde çalışma yapılıyor.

Böylelikle yeni sezon öncesinde pilotlar ve takımlar yeni araçlarına alışıyorlar ve eksiklerini giderebiliyorlar.

Her takımın öncelikli hedefi olabildiğince mesafe kat ederek programlarını tamamlamak oluyor. Yani ilk safhada performanstan ziyade dayanıklılık odaklı çalışılıyor. Araçtaki tüm sistemler kontrol ediliyor, sonrasında kışın simülasyonda toplanan verilerle pist üstünde toplanan gerçek veriler karşılaştırarak, korelasyon çalışmaları yapılıyor.

Kış testlerinde Flow-vis adı verilen boyayı araçlarda sıkça görüyoruz. Bu boya sayesinde hava akışının araç üzerinde istenildiği gibi yönlendirilip yönlendirilemediği kontrol ediliyor.

Flow-vis paint on the car of Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Testler neden Bahreyn'de gerçekleştiriliyor?

Bahreyn, Kış testlerinin ve sezonun ilk yarışının kendi pistinde gerçekleştirilmesi için Liberty Media'ya ödeme yaptığından kış testleri ve sezonun ilk yarışı Bahreyn'de gerçekleştiriliyor. Bunun bir lojistik bir avantajı da var: Testlerin ardından başka bir ülkeye uçmak gerekmiyor.

Bahreyn, yüksek sıcaklıkları ve hızlı pist yapısıyla "kırıcı" bir pist olarak nitelendiriliyor ve takımların eksikleri ortaya çıkabiliyor. Mesela McLaren, geçtiğimiz yıl frenleriyle sorun yaşamıştı. Bu sorun Barselona testlerinde değil Bahreyn'de ortaya çıkmıştı çünkü Sakhir Pisti, daha kırıcı ve zorlu bir pist.

Bahreyn'deki yüksek sıcaklıklar, takımlar her zaman zorlamıştır

Testleri izleyebilecek miyiz?

Motorsport.com Türkiye olarak, iki test için de canlı anlatım yapacağız. Testleri sitemizin canlı anlatımlarından takip edebilirsiniz.

Testleri F1TV'den naklen izleyebilirsiniz. Türkiye'de F1'in yayın haklarına sahip olan S Sport'un testleri canlı yayınlayıp yayınlamayacağı kesin olmasa da son yıllarda kış testlerinin ülkemizde yayınlanmadığını hatırlatmakta fayda var.

Çekim günleri nasıl işler, testlerden farkı nedir?

Takımlar, genellikle testlerden önce çekim günü (shakedown) yaparak araçlarını piste çıkarıyorlar. Çekim günlerinde takımlar, o yılki aracı piste çıkarıp 100 kilometre boyunca sürüş yapabiliyorlar. Araçlarda Pirelli'nin gösteri lastikleri oluyor. Kısacası çekim günlerinde performans çalışması olmuyor ve aracın temel fonksiyonlarının gerektiği gibi çalıştığından emin olunuyor.

Aston Martin AMR22 shakedown Fotoğraf: Aston Martin Racing

Testlerde gördüğümüz sonuçlara ne kadar güvenebiliriz?

Çoğu F1 taraftarının -özellikle de Ferrari'ye gönül verenlerin- söylediği gibi, testlerde kaydedilen derecelere ve sonuçlara pek güven olmaz.

Testlerdeki sonuçlar, takımların rekabetçilik sıralamaları hakkında az çok bir fikir sahibi olmamız konusunda yardımcı olabilirler ancak elbette her şeyi göz önüne sermezler.

Neredeyse her takım, sezonun ilk sıralama turlarına kadar gerçek performanslarını saklamak isterler ve gerçek tempolarını göstermekten kaçınırlar.

Takımların yakıt seviyeleri ve motor modları hakkında bir bilgi sahibi olamadığımızdan, farklı takımların tur zamanlarını değerlendirmek her zaman doğru sonuçlar vermez.

Bazı takımlar daha az yakıtla ve daha yüksek motor moduyla sıralama turları simülasyonu yapabilir, bazıları ise dolu bir depoyla yarış simülasyonu yapabilir.

Bahsettiğimiz gibi testler, takımların veri toplayabilmeleri için mükemmel bir şans sunuyor ancak testlerin sunduğu başka bir fırsat daha var: Sponsor ve medya ilgisi toplamak.

Bazı takımlar, günün sonunda boş depoyla ve yüksek motor modlarıyla piste çıkarak, günün veya testlerin en hızlı turunu atıyor. Bunu yaparak da sezon öncesinde medya ve sponsor ilgisi çekmek istiyorlar.

Dolayısıyla testlerde alınan sonuçlara ve derecelere çok da güvenmemek gerek.

Aşağıdaki tabloda da görebileceğiniz üzere, testlerde en hızlı takım olmak, şampiyon olacağınız anlamına gelmiyor.

Yıl Testlerdeki en hızlı takım Sezonu nerede bitirdi? 2008 Toyota Beşinci sıra 2009 Williams Yedinci sıra 2010 McLaren İkinci sıra 2011 Mercedes Dördüncü sıra 2012 Lotus Dördüncü sıra 2013 Mercedes İkinci sıra 2014 Williams Üçüncü sıra 2015 Mercedes Birinci sıra 2016 Ferrari Üçüncü sıra 2017 Ferrari İkinci sıra 2018 Ferrari İkinci sıra 2019 Ferrari İkinci sıra 2020 Mercedes Birinci sıra 2021 Red Bull İkinci sıra 2022 Red Bull Birinci sıra

Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75 Fotoğraf: Motorsport Images

Testlerdeki en hızlı zaman vs. Pole zamanı Yıl Pist Pilot Takım Zaman Pilot Takım Pole zamanı 2022 Bahreyn Max Verstappen Red Bull 1:31.720sn Charles Leclerc Ferrari 1:30.558sn 2021 Bahreyn Max Verstappen Red Bull 1:28.960sn Max Verstappen Red Bull 1:28.997sn 2020 Barselona Valtteri Bottas Mercedes 1:15.732sn Lewis Hamilton Mercedes 1:15.584sn 2019 Barselona Sebastian Vettel Ferrari 1:16.221sn Valtteri Bottas Mercedes 1:15.406sn 2018 Barselona Sebastian Vettel Ferrari 1:17.182sn Lewis Hamilton Mercedes 1:16.173sn 2017 Barselona Kimi Raikkonen Ferrari 1:18.634sn Lewis Hamilton Mercedes 1:19.149sn 2016 Barselona Kimi Raikkonen Ferrari 1:22.765sn Lewis Hamilton Mercedes 1:22.000sn 2015 Barselona Nico Rosberg Mercedes 1:22.792sn Nico Rosberg Mercedes 1:24.681sn 2014 Bahreyn Felipe Massa Williams 1:33.258sn Nico Rosberg Mercedes 1:33.185sn 2013 Barselona Nico Rosberg Mercedes 1:20.130sn Nico Rosberg Mercedes 1:20.718sn 2012 Barselona Kimi Raikkonen Lotus 1:22.030sn Pastor Maldonado Williams 1:22.285sn