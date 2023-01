2023 F1 kış testleri: Nerede ve ne zaman yapılacak, nasıl işleyecek?

Bahreyn testleri: 23-25 Şubat 2023

Motorsport.com Türkiye, testlerin üç gününde de canlı anlatım açacak. Testleri sitemizin canlı anlatımlarından takip edebileceksiniz.

2023 F1 kış testlerine tam olarak 30 gün kaldı. 2023 Formula 1 sezonu, 23-25 Şubat tarihleri arasında Sakhir Pisti'nde gerçekleştirilecek seanslarla başlayacak. Geçtiğimiz yılın aksine, sadece bir pistte test gerçekleştirilecek ve 3 gün sürecek.

3 günlük testin ardından 3-5 Mart tarihleri arasında ise yine Sakhir Pisti'nde sezonun ilk yarışı gerçekleştirilecek.

2023 seanslarının resmi başlama zamanları henüz açıklanmadı ama test programının geçen seneyle aynı kalması beklenmekte.

2022'deki programın uygulanması durumunda seanslar TSİ 10.00'da başlayacak. 4 saatlik test süresinin ardından 14.00'te öğle arası başlayacak.

Bir saatlik aranın ardından TSİ 15.00'te araçlar yeniden piste çıkacaklar ve 19.00'a kadar sürüş yapabilecekler.

Test programı (Geçen seneki programın değişmeyeceği farz edilirse):

Takımlar, sabahın erken saatlerinden akşam saatlerine kadar yeni araçlarını test ederek yeni sezona hazırlanıyorlar. Takımlar diledikleri parçaları, sistemleri ve araç ayarlarını, istedikleri programları ve planları uygulayarak test edebiliyorlar, veriler topluyorlar.

Testlerde kullanılan motorlar, vites kutuları ve diğer parçalar; sezon içerisindeki kullanım sınırına tabii tutulmuyor. Yani testlerde motorunuzun patlaması durumunda sezona eksi bir motorla başlamıyorsunuz.

Pirelli, testler için her takıma eşit sayıda lastik veriyor. Lastik sayısı genellikle takımların istedikleri kadar sürüş yapmasına izin verecek kadar fazla oluyor. Sabah saatlerinde pit yolunun açılmasıyla birlikte, takımlar istedikleri kadar tur atabiliyorlar. Belli bir tur sınırlaması bulunmuyor.

Bir test günü iki bölüme ayrılıyor: Sabah bölümü ve öğleden sonra bölümü. Takımlar ilk olarak sabah bölümünü gerçekleştiriyorlar ve sonrasında öğlen yemeği için ara veriliyor. Bu aranın ardından günün 2. bölümü başlıyor.

Takımlar, daha az maliyet olması için testte 1 araç kullanıyorlar. Takımların pilotları bir aracı paylaşıyorlar ve iki pilot için iki araç getirilmiyor.

Takımlar, kendi test programlarını planlıyorlar ve her sürüşte ne üzerine çalışacakları hakkında plan yapıyorlar. Bazen araç ayarı, bazen lastik kullanımı, bazen yakıt kullanımı üzerine sürüşler yapılıyor; kimi zaman yarış temposuna odaklanılıyor, kimi zaman ise tek tur temposu üzerinde çalışma yapılıyor.

Böylelikle yeni sezon öncesinde pilotlar ve takımlar yeni araçlarına alışıyorlar ve eksiklerini giderebiliyorlar.

Her takımın öncelikli hedefi olabildiğince mesafe kat ederek programlarını tamamlamak oluyor. Yani ilk safhada performanstan ziyade dayanıklılık odaklı çalışılıyor. Araçtaki tüm sistemler kontrol ediliyor, sonrasında kışın simülasyonda toplanan verilerle pist üstünde toplanan gerçek veriler karşılaştırarak, korelasyon çalışmaları yapılıyor.

Kış testlerinde Flow-vis adı verilen boyayı araçlarda sıkça görüyoruz. Bu boya sayesinde hava akışının araç üzerinde istenildiği gibi yönlendirilip yönlendirilemediği kontrol ediliyor.

Flow-vis paint on the car of Max Verstappen, Red Bull Racing RB18

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images