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Formula 1 / Bahreyn Kış testi Ön Bakış

2023 F1 kış testleri: Nerede ve ne zaman yapılacak, nasıl işleyecek?

Büyük bir heyecanla beklenen 2023 F1 sezonu, tam 1 ay sonra Bahreyn'de gerçekleştirilecek olan kış testleri ile resmen başlayacak. Biz de 2023 F1 kış testleri hakkında bilmeniz gerekenleri derledik.

Can Çarpıcı
Ekleyen:
, Editör
2023 F1 kış testleri: Nerede ve ne zaman yapılacak, nasıl işleyecek?
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2023 F1 kış testleri ne zaman gerçekleştirilecek? 

Bahreyn testleri: 23-25 Şubat 2023 

Motorsport.com Türkiye, testlerin üç gününde de canlı anlatım açacak. Testleri sitemizin canlı anlatımlarından takip edebileceksiniz. 

2023 F1 kış testlerine tam olarak 30 gün kaldı. 2023 Formula 1 sezonu, 23-25 Şubat tarihleri arasında Sakhir Pisti'nde gerçekleştirilecek seanslarla başlayacak. Geçtiğimiz yılın aksine, sadece bir pistte test gerçekleştirilecek ve 3 gün sürecek. 

3 günlük testin ardından 3-5 Mart tarihleri arasında ise yine Sakhir Pisti'nde sezonun ilk yarışı gerçekleştirilecek. 

Test programı, seans saatleri

2023 seanslarının resmi başlama zamanları henüz açıklanmadı ama test programının geçen seneyle aynı kalması beklenmekte. 

2022'deki programın uygulanması durumunda seanslar TSİ 10.00'da başlayacak. 4 saatlik test süresinin ardından 14.00'te öğle arası başlayacak.

Bir saatlik aranın ardından TSİ 15.00'te araçlar yeniden piste çıkacaklar ve 19.00'a kadar sürüş yapabilecekler. 

Test programı (Geçen seneki programın değişmeyeceği farz edilirse): 

Gün

Sabah seansı (TSİ)

Öğleden sonra seansı (TSİ)

23 Şubat Perşembe

10.00 - 14.00

15.00 - 19.00

24 Şubat Cuma

10.00 - 14.00

15.00 - 19.00

25 Şubat Cumartesi

10.00 - 14.00

15.00 - 19.00
Lewis Hamilton, Mercedes W13, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18

Lewis Hamilton, Mercedes W13, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Testler nasıl işliyor, takımlar neler yapıyor?  

Takımlar, sabahın erken saatlerinden akşam saatlerine kadar yeni araçlarını test ederek yeni sezona hazırlanıyorlar. Takımlar diledikleri parçaları, sistemleri ve araç ayarlarını, istedikleri programları ve planları uygulayarak test edebiliyorlar, veriler topluyorlar. 

Testlerde kullanılan motorlar, vites kutuları ve diğer parçalar; sezon içerisindeki kullanım sınırına tabii tutulmuyor. Yani testlerde motorunuzun patlaması durumunda sezona eksi bir motorla başlamıyorsunuz. 

Pirelli, testler için her takıma eşit sayıda lastik veriyor. Lastik sayısı genellikle takımların istedikleri kadar sürüş yapmasına izin verecek kadar fazla oluyor. Sabah saatlerinde pit yolunun açılmasıyla birlikte, takımlar istedikleri kadar tur atabiliyorlar. Belli bir tur sınırlaması bulunmuyor.

Bir test günü iki bölüme ayrılıyor: Sabah bölümü ve öğleden sonra bölümü. Takımlar ilk olarak sabah bölümünü gerçekleştiriyorlar ve sonrasında öğlen yemeği için ara veriliyor. Bu aranın ardından günün 2. bölümü başlıyor. 

Takımlar, daha az maliyet olması için testte 1 araç kullanıyorlar. Takımların pilotları bir aracı paylaşıyorlar ve iki pilot için iki araç getirilmiyor. 

Takımlar, kendi test programlarını planlıyorlar ve her sürüşte ne üzerine çalışacakları hakkında plan yapıyorlar. Bazen araç ayarı, bazen lastik kullanımı, bazen yakıt kullanımı üzerine sürüşler yapılıyor; kimi zaman yarış temposuna odaklanılıyor, kimi zaman ise tek tur temposu üzerinde çalışma yapılıyor.  

Böylelikle yeni sezon öncesinde pilotlar ve takımlar yeni araçlarına alışıyorlar ve eksiklerini giderebiliyorlar. 

Her takımın öncelikli hedefi olabildiğince mesafe kat ederek programlarını tamamlamak oluyor. Yani ilk safhada performanstan ziyade dayanıklılık odaklı çalışılıyor. Araçtaki tüm sistemler kontrol ediliyor, sonrasında kışın simülasyonda toplanan verilerle pist üstünde toplanan gerçek veriler karşılaştırarak, korelasyon çalışmaları yapılıyor.  

Kış testlerinde Flow-vis adı verilen boyayı araçlarda sıkça görüyoruz. Bu boya sayesinde hava akışının araç üzerinde istenildiği gibi yönlendirilip yönlendirilemediği kontrol ediliyor. 

Flow-vis paint on the car of Max Verstappen, Red Bull Racing RB18

Flow-vis paint on the car of Max Verstappen, Red Bull Racing RB18

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Testler neden Bahreyn'de gerçekleştiriliyor? 

Bahreyn, Kış testlerinin ve sezonun ilk yarışının kendi pistinde gerçekleştirilmesi için Liberty Media'ya ödeme yaptığından kış testleri ve sezonun ilk yarışı Bahreyn'de gerçekleştiriliyor. Bunun bir lojistik bir avantajı da var: Testlerin ardından başka bir ülkeye uçmak gerekmiyor. 

Bahreyn, yüksek sıcaklıkları ve hızlı pist yapısıyla "kırıcı" bir pist olarak nitelendiriliyor ve takımların eksikleri ortaya çıkabiliyor. Mesela McLaren, geçtiğimiz yıl frenleriyle sorun yaşamıştı. Bu sorun Barselona testlerinde değil Bahreyn'de ortaya çıkmıştı çünkü Sakhir Pisti, daha kırıcı ve zorlu bir pist. 

Bahreyn'deki yüksek sıcaklıklar, takımlar her zaman zorlamıştır

Bahreyn'deki yüksek sıcaklıklar, takımlar her zaman zorlamıştır

Testleri izleyebilecek miyiz? 

Motorsport.com Türkiye olarak, iki test için de canlı anlatım yapacağız. Testleri sitemizin canlı anlatımlarından takip edebilirsiniz. 

Testleri F1TV'den naklen izleyebilirsiniz. Türkiye'de F1'in yayın haklarına sahip olan S Sport'un testleri canlı yayınlayıp yayınlamayacağı kesin olmasa da son yıllarda kış testlerinin ülkemizde yayınlanmadığını hatırlatmakta fayda var. 

Çekim günleri nasıl işler, testlerden farkı nedir? 

Takımlar, genellikle testlerden önce çekim günü (shakedown) yaparak araçlarını piste çıkarıyorlar. Çekim günlerinde takımlar, o yılki aracı piste çıkarıp 100 kilometre boyunca sürüş yapabiliyorlar. Araçlarda Pirelli'nin gösteri lastikleri oluyor. Kısacası çekim günlerinde performans çalışması olmuyor ve aracın temel fonksiyonlarının gerektiği gibi çalıştığından emin olunuyor. 

Aston Martin AMR22 shakedown

Aston Martin AMR22 shakedown

Fotoğraf: Aston Martin Racing

Testlerde gördüğümüz sonuçlara ne kadar güvenebiliriz? 

Çoğu F1 taraftarının -özellikle de Ferrari'ye gönül verenlerin- söylediği gibi, testlerde kaydedilen derecelere ve sonuçlara pek güven olmaz. 

Testlerdeki sonuçlar, takımların rekabetçilik sıralamaları hakkında az çok bir fikir sahibi olmamız konusunda yardımcı olabilirler ancak elbette her şeyi göz önüne sermezler. 

Neredeyse her takım, sezonun ilk sıralama turlarına kadar gerçek performanslarını saklamak isterler ve gerçek tempolarını göstermekten kaçınırlar. 

Takımların yakıt seviyeleri ve motor modları hakkında bir bilgi sahibi olamadığımızdan, farklı takımların tur zamanlarını değerlendirmek her zaman doğru sonuçlar vermez. 

Bazı takımlar daha az yakıtla ve daha yüksek motor moduyla sıralama turları simülasyonu yapabilir, bazıları ise dolu bir depoyla yarış simülasyonu yapabilir. 

Bahsettiğimiz gibi testler, takımların veri toplayabilmeleri için mükemmel bir şans sunuyor ancak testlerin sunduğu başka bir fırsat daha var: Sponsor ve medya ilgisi toplamak. 

Bazı takımlar, günün sonunda boş depoyla ve yüksek motor modlarıyla piste çıkarak, günün veya testlerin en hızlı turunu atıyor. Bunu yaparak da sezon öncesinde medya ve sponsor ilgisi çekmek istiyorlar. 

Dolayısıyla testlerde alınan sonuçlara ve derecelere çok da güvenmemek gerek.

Aşağıdaki tabloda da görebileceğiniz üzere, testlerde en hızlı takım olmak, şampiyon olacağınız anlamına gelmiyor. 

Yıl

Testlerdeki en hızlı takım

Sezonu nerede bitirdi? 

2008

Toyota

Beşinci sıra

2009

Williams

Yedinci sıra

2010

McLaren

İkinci sıra

2011

Mercedes

Dördüncü sıra

2012

Lotus

Dördüncü sıra

2013

Mercedes

 İkinci sıra
2014 Williams Üçüncü sıra

2015

Mercedes

Birinci sıra

2016

Ferrari

Üçüncü sıra

2017

Ferrari

İkinci sıra

2018

Ferrari

İkinci sıra

2019 

Ferrari

İkinci sıra

2020

Mercedes

Birinci sıra

2021

Red Bull

İkinci sıra

2022

Red Bull

Birinci sıra
Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75

Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75

Fotoğraf: Motorsport Images

Testlerdeki en hızlı zaman vs. Pole zamanı

Yıl

Pist

Pilot

Takım

Zaman

Pilot

Takım

Pole zamanı

2022

Bahreyn

Max Verstappen

Red Bull

1:31.720sn

Charles Leclerc

Ferrari

1:30.558sn

2021

Bahreyn

Max Verstappen

Red Bull

1:28.960sn

Max Verstappen

Red Bull

1:28.997sn

2020

Barselona

Valtteri Bottas

Mercedes

1:15.732sn

Lewis Hamilton

Mercedes

1:15.584sn

2019

Barselona

Sebastian Vettel

Ferrari

1:16.221sn

Valtteri Bottas

Mercedes

1:15.406sn

2018

Barselona

Sebastian Vettel

Ferrari

1:17.182sn

Lewis Hamilton

Mercedes

1:16.173sn

2017

Barselona

Kimi Raikkonen

Ferrari

1:18.634sn

Lewis Hamilton

Mercedes

1:19.149sn

2016

Barselona

Kimi Raikkonen

Ferrari

1:22.765sn

Lewis Hamilton

Mercedes

1:22.000sn

2015

Barselona

Nico Rosberg

Mercedes

1:22.792sn

Nico Rosberg

Mercedes

1:24.681sn

2014

Bahreyn

Felipe Massa

Williams

1:33.258sn

Nico Rosberg

Mercedes

1:33.185sn

2013

Barselona

Nico Rosberg

Mercedes

1:20.130sn

Nico Rosberg

Mercedes

1:20.718sn

2012

Barselona

Kimi Raikkonen

Lotus

1:22.030sn

Pastor Maldonado

Williams

1:22.285sn

 

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