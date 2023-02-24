2023 F1 araçlarından öne çıkan ilk teknik detaylar

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Haas, Red Bull ve Mercedes, ön kanat kenar plakasının arka kısmına iç arka kısmına kanatçık ekleyen üç takım oldular.

Haas VF-23 front wing detail Photo by: Giorgio Piola

Haas'ın tasarımında, kanatçığın alttaki ön kanat planyalarıyla benzer şekilde çalışması için kanatçığın bölündüğü görülüyor.

Aston Martin AMR 23, detail front wing Photo by: Giorgio Piola Aston Martin AMR 23, detail front wing Photo by: Giorgio Piola

Aston Martin'in ön kanadının kenar plakasına baktığımızda, en üstteki planyanın kenar plakasına tam boy bağlanmadığını, ince bir parça ile bağlandığını görüyoruz.

Aston bu tasarımıyla açık bir şekilde, kenar plakasının arka kısmında oluşan dış yönlü akımı Mercedes tarzıyla iyileştirmeyi hedefliyor.

En üst planyanın kenar plakasından uzakta bir konumda olması nedeniyle bu bölümün sertliğini korumak için Aston, karbon fiber parça yerine metal bağlantı kullanmış.

Red Bull Racing RB19 Photo by: Giorgio Piola

Red Bull RB19, sonunda ortaya çıktı ve incelenecek bir sürü detayının olduğu görüldü. Bu açıdan baktığınızda burnun geçen seneye göre bir miktar genişlediği, burun ucunda pilot soğutması için açılan kanalın şeklinin geçen seneki oval yerine NACA tarzı köşeli olduğu görülüyor.

Ön kanadın kenar plakasındaki küçük kanatçık da bu resimde görülüyor.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, leaves the garage Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Red Bull, birçok takım gibi testlerin ilk gününde flo-viz aerodinamik ölçüm boyasını kullandı. Bu boya ile takımlar, araç üzerindeki hava akımının beklediği gibi çalışıp çalışmadığını görebiliyor.

Yukarıdaki resimde göreceğiniz üzere Red Bull daha çok taban bölgesinde bu boyayı kullandı.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Pist üstünden çekilen görüntüler, hava akımının o bölgede nasıl şekillendiğini gösteriyor.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Red Bull, taban dışında sidepodun arka kısmında da flo-viz boyasını kullandı. Takım, sidepodun rampa şeklinde alçalan bölümündeki hava akımının beklediği gibi olup olmadığını bu şekilde doğruladı.

Mercedes W14, front wing endplate Photo by: Giorgio Piola

Mercedes'in ön kanat kenar plakasına eklediği yatay kanatçıklar üstteki fotoğrafta görülüyor. Takım, bu bölümdeki hava akımını dışarı doğru yönlendirme çabasını bu kanatçıklarla daha fazla güçlendirmiş durumda.

Kenar plakasının üst kısmında yer alan bantlara dikkat. Bu bantlar, burun kısmına yerleştirilen yüksek hızlı kameralar için referans noktası oluşturuyor.

Bu görüntüler, kenar plakalarının ne kadar esnediğini, esneme seviyesinin kurallar dahilinde olup olmadığını ve daha ne kadar esneyebileceğini gösteriyor.

Ferrari SF-23, front Photo by: Giorgio Piola

Ferrari'nin ön süspansiyonu bazı rakiplerinde olduğu gibi aerodinamik kazanç için biraz daha açılı hale getirilmiş. Şasiyi mümkün olduğu kadar yüksekte tutmak için, alt süspansiyon salıncağının arka koluna bir omurga bölümü oluşturulmuş.

AlphaTauri AT04 detail Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

AlphaTauri AT04'ün tabanının yakından görünümü, geçen sezon McLaren'in tasarımında gördüğümüz DNA'nın bazılarına sahip olan ve aynı zamanda MCL60'ta bulunan yeni kenar kanadını gösteriyor.

Kanat, zemin seviyesinden yukarı yer alıyor ve zeminin altından çıkan hava akışının odaklanmasına yardımcı olmak için bir dizi akış yönlendirme elemanına sahip.

Bu, ön lastik tarafından oluşturulan ve aksi takdirde zemin tarafından yutulabilecek ve aerodinamik performansına zarar verebilecek türbülanslı akışın neden olduğu kötü etkilerin azaltılmasına yardımcı olacaktır.

Red Bull Racing RB19, front brake Photo by: Giorgio Piola Red Bull RB18 front brake comparison Photo by: Giorgio Piola

Red Bull, 2023 için fren sistemi içindeki kanalda değişiklikler yaptı ve geçen sezon kullanılan fren diskini (sağda) çevreleyen kaporta çözümünü genişletti.

Bu, diğer birçok takımın da kullandığı bir çözüm. Red Bull, 2022 yılı boyunca kullanılan çeşitli şekiller ve kaplamalarla kapsamlı bir ilerleme kaydetmiş olsa da, elde edilecek daha fazla kazanç olduğunu hissetti ve tasarımı elden geçirmeye karar verdi.

Dahası, Pirelli'nin ön lastikte değişiklikler yaptığını biliyoruz. Red Bull'un yaptığı bu değişiklik performansı artırmak için fren tertibatı, jant ve lastik arasında doğru ısıl koşulları oluşturmakla ilgili olabilir.