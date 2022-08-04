2023 değişiklikleri konusunda tartışmalar hız kesmeden devam ediyor

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FIA, sezonun ilk yarışlarından bu yana gündemden düşmeyen dalgalanma sorunuyla ilgili ne yapacağına karar vermeye çalışırken, takımlar arasında lobi faaliyetleri de tam gaz devam etmekte.

Sorundan en çok etkilenen takımlardan biri olan Mercedes'te takım patronu Toto Wolff, dalgalanma nedeniyle pilotların sağlık ve güvenliğinin risk altında olduğunu savunmakta.

Sorunun çözülmesi için sürüş yüksekliğinin 25 mm'e çıkarılmasını destekleyen Mercedes, bunun yanı sıra Red Bull ve Ferrari'nin esnek taban kullandığından da şüphelenmekte.

Ancak bu şikayetlere temkinli yaklaşılıyor, nitekim takım sorunun etkisini azaltmak için araç ayarlarında radikal değişiklikler yapmak zorunda kaldı, bu da aracın yavaşlamasına ve takımın şampiyonluk savaşında bir hayli geriye düşmesine yol açtı.

Takımın taleplerini destekleyen Mercedes sürücüsü George Russell, "Ferrari ve Red Bull'un bu konuda [taban] kuralları zorladığına hiç şüphe yok."

“Biz de yönetmeliğin amaçladığı gibi buna saygı duyduk. Spa, düzenlemelerde yapılacak bazı değişiklikler nedeniyle ilginç geçecek ve belki de farkın kapanmasına sahne olacak." dedi.

George Russell, Mercedes W13, Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Mercedes'in isteklerini yorumlayan Auto Motor und Sport muhabiri Michael Schmidt, "Her şeyin yanı sıra Mercedes, Red Bull ve Ferrari'nin tabanlarını da sorgulamakta."

"Takıma göre Red Bull ve Ferrari araçları yerden 6 mm yüksekte gidecek şekilde ayarlayabiliyor ve bu sayede 0.3 saniye kazanç sağlıyor."

"Red Bull ve Ferrari ise FIA'nın teknik yönergeleri konusunda oldukça gerginler, hiçbir şekilde kabul etmek istemiyorlar."

"Şu anda bir uzlaşmaya varmak için ciddi lobi faaliyetleri gerçekleşiyor." dedi.