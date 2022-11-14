2023 Çin GP'sinin durumu belirsizliğini koruyor
Formula 1 CEO'su Stefano Domenicali, Çin GP'sinin durumunun belirsizliğini koruduğunu itiraf ediyor.
COVID-19 nedeniyle üç senedir düzenlenemeyen Çin GP, geçici 2023 takviminde yer aldı. 16 Nisan'da düzenlenmesi planlanan yarış, 24 yarışlık takvimin 4. yarışı olacak.
Ancak yarışın yapılıp yapılamayacağı halen belirsizliğini korumakta, nitekim sıfır COVID-19 politikası izleyen Çin hükümetinin yarışa izin verip vermeyeceği belli değil. Ülkenin belirli yerlerinde kapanma uygulamaları da aynı şekilde devam etmekte.
Konu hakkında konuşan Stefano Domenicali, Çin'deki durumu sıkı sıkıya takip ettiklerini söyledi.
Domenicali, "Çin'deki durum bizim için ciddi bir sorun ve 2023'te Çin GP'sinin düzenlenip düzenlenemeyeceği henüz belli değil, yine de durumu takip etmeye devam ediyoruz. Durumun takipçisiyiz, herkesi bilgilendireceğiz." şeklinde kısa bir açıklama yaptı.
Çin GP'sinin iptali F1 yönetimi için bir diğer sorun ortaya çıkartacak; nitekim takvimde bir aylık büyük bir boşluk oluşturacak; bu, yönetimsel açıdan kabul edilebilir bir durum değil.
Olası bir iptalin ardından yeni bir pistin takvime girmesi beklenmiyor, ancak takvimin revize edilmesi ve bir yarışın daha erkene çekilmesi olası.
En mümkün görünen seçenek ise bir sonraki yarış olan Azerbaycan GP'sinin bir hafta öne çekilmesi ve boşluğun üç haftaya indirilmesi.
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