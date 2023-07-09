2023 Britanya GP: Verstappen yine zirvede, Norris ve Hamilton podyumda!

Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen Avusturya GP ile 5 hafta sonunda 4 yarışın gerçekleştirileceği yoğun bir periyoda giren Formula 1, sezonun 11. ayağı için doğduğu ülkeye geldi: Büyük Britanya.

Hızlı virajları, akıcı yapısı, Hangar düzlüğü ve meşhur "Maggots ve Becketts" bölümüyle takvimdeki en zevkli ve sevilen pistlerden olan Silverstone'da yarış gününde şartlar sürüş için idealdi. Cumartesi günü kendini gösteren yağmur kaybolmuştu ve yarış içerisinde de yağmur yağması beklenmiyordu.

Yarış öncesinde ilk cepte tanıdık bir sima yer alıyordu: Max Verstappen. Onun arkasında ise "Verstappen'in de beklemediği" iki isim yer aldı: Lando Norris ve Oscar Piastri!

Son 2 yarışa getirdiği güncellemelerle ileri doğru büyük bir adım atan McLaren, kendi evinde gerçekleştirilen sıralama turlarında 2 ve 3. sıraları almıştı.

McLaren pilotlarının arkasında ise Ferrari ve Mercedes pilotları arka arkaya dizilmişlerdi. Charles Leclerc dördüncü, Carlos Sainz beşinci, George Russell altıncı ve Lewis Hamilton yedinciydi.

İlk 5'teki tüm pilotlar orta hamur start aldılar.

Lance Stroll, Aston Martin AMR23, arrives on the grid after the formation lap Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Yarış raporu

Yarış öncesinde her zamanki gibi formasyon turu gerçekleştirildi ve 20 pilotun da sorunsuz bir şekilde gride yerleşmesiyle sezonun 10. startı verildi.

McLaren pilotları çizgiden roket gibi fırladılar. Hem Norris hem de Piastri öne çok iyi atıldılar. Norris ilk viraja gelinirken liderliği alırken, Piastri ise Verstappen ile yan yana geldi.

Piastri ile Verstappen ilk sektör boyunca mücadele ettiler ve Copse'a da yan yana girdiler ama Verstappen pozisyonunu korumayı başardı.

Lando Norris, McLaren MCL60, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Oscar Piastri, McLaren MCL60 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Arkalarda ise Sainz ile Hamilton birer sıra kaybettiler. Yarışa 16. sıradan başlayan Sergio Perez ise arkadaki kaosta burnunu temiz tutmayı başardı.

Böylelikle ilk turu Norris, Verstappen, Piastri, Leclerc, Russell, Sainz ilk 6'sı ile tamamladık. Beklendiği gibi Norris'in liderliği uzun sürmedi ve Verstappen, 5. turda liderliğini geri aldı.

Hollandalı pilot liderliği alsa da arkasındaki McLaren'lardan kopmayı başaramadı. 8. tura geldiğimizde Verstappen ile Norris arasındaki fark sadece 1.1 saniyeydi.

10. tura geldiğimizde Norris yeniden Verstappen'in DRS mesafesine girmeyi başarmıştı. Piastri de Norris'e oldukça yakındı. Öndeki Verstappen, Norris, Piastri üçlüsü 2 saniye içerisinde ilerliyordu. Leclerc ise öndeki üçlüden kopmuştu ve beşinci sıradaki Russell'a karşı savunma yapıyordu.

Aynı turda Alpine pilotu Esteban Ocon araçtaki bir sorun nedeniyle pite geldi ve yarışa veda etti.

15. tura geldiğimizde Verstappen, biraz nefes alabileceği bir boşluk oluşturmuştu ve farkı 3.3 saniyeye kadar çıkarmıştı. Hollandalı pilot yine de rüzgardan şikayetçiydi.

Piastri ise takım arkadaşının 1.6 saniye arkasında ilerlemeye devam ediyordu.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

17. tura geldiğimizde Leclerc ile Russell dördüncü sıra için çekişmeye devam ediyordu. Mercedes garajında yer alan Pep Guardiola da mücadeleyi heyecanla takip etmekteydi.

30. tura geldiğimizde ilk 3'teki ilk pit stop'u gördük: Piastri pite gelerek sert lastiğe geçti. Bu noktada yarış oldukça sakindi ve Verstappen ön tarafta 9 saniyelik bir fark oluşturmuştu bile.

33. tura geldiğimizde ise alevler alan bir Haas gördük! Kevin Magnussen, ilk kısa düzlükte aracını sola çekerek durdurdu ve motoru kaybettiğini söyledi.

Sanal Güvenlik Aracı uygulaması böylelikle bitime 20 tur kala devreye girmiş oldu. Bu, sonrasında normal güvenlik aracına döndü.

Verstappen ve Norris hemen pite geldiler. Verstappen yumuşak, Norris sert lastiğe geçti. Bu güvenlik aracı zamanlamasından belki de en karlı çıkan kişi Hamilton oldu. İngiliz pilot, güvenlik aracı arkasında pite gelerek 3. sıraya yükseldi ve Piastri'yi geçti.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Böylelikle güvenlik aracı arkasında Verstappen, Norris, Hamilton, Piastri, Russell, Alonso, Sainz ,Perez, Albon ve Leclerc ilk 10'u oluştu.

İlk 4'te Verstappen ve Hamilton yumuşak lastiğe geçti, McLaren pilotlarında ise sert lastik vardı. Norris aslında pit stop'lardan önce yumuşak hamur takmak istemişti.

38. turun sonunda güvenlik aracı içeri girdi ve mücadele yeniden başladı. Verstappen yumuşak lastiğin de etkisiyle hemen arayı 2 saniye bandına çekti.

Sert lastiklere sahip Norris ise Hamilton'ın baskısı altında kaldı. İngilizler, bu noktada lastik lastiğe mücadeleye girdiler. Lastik avantajı Hamilton, pist üstü pozisyon avantajı ise Norris'teydi.

Hamilton, Norris'i birkaç kez geçmeyi denese de Norris otomobili çok iyi konumlandırdı ve pozisyonunu korudu.

Arkalarda ise sert lastiğe sahip olan Sainz sıralar kaybetti ve 10. sıraya geriledi. Ferrari için oldukça vasat bir yarış geçiyordu.

Alpine için de çok kötü bir yarış geride kalıyordu zira takımın pistte devam eden tek pilotu Gasly, Stroll ile temas yaşayarak süspansiyonunu kırdı ve o da yarışa veda etti.

Ön tarafta ise Verstappen yine rahattı. Şampiyon pilot, 5. turda geri aldığı liderliği yarış sonuna bırakmayarak İngiltere'de damalı bayrağı ilk sırada gördü.

Hollandalı pilot, startta liderliği kaybettiği yarışı çok iyi yönetti ve bu sezonki 10. yarışta 8. zaferine ulaştı. Verstappen, bu zaferle birlikte şampiyonadaki puan farkını 99'a çıkardı.

Bu hafta sonu harika bir performans gösteren McLaren'da Lando Norris, Verstappen'in 4 saniye kadar arkasında ikinci oldu ve bu sezonki ilk podyumunu aldı.

Podyumu ise bir diğer İngiliz Lewis Hamilton tamamladı. Böylelikle Silverstone podyumunda iki İngiliz pilot görmüş olduk.

Lando Norris, McLaren, 2nd position, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, on the podium Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Çaylak pilot Piastri dördüncü sırada finiş gördü ve F1'deki en iyi sonucunu aldı. Güvenlik aracının zamanlaması nedeniyle 3. sırayı kaybeden Piastri, bugün podyum alabilecek tempoya sahipti ve talihsiz güvenlik aracı zamanlaması nedeniyle F1 kariyerindeki ilk podyumu kaybetmiş oldu.

Mercedes'te George Russell ilk 5'i tamamlarken, yarışa 16. sıradan başlayan Sergio Perez altıncıydı. Son birkaç yarıştır form grafiğinde düşüş yaşayan Aston Martin'de Fernando Alonso yedinci sırayı alırken, Williams'ta Alexander Albon sekizinci oldu.

Günün son puanları ise Ferrari pilotlarına gitti: Leclerc dokuz, Sainz onuncu oldu.

Charles Leclerc, Ferrari SF-23, George Russell, Mercedes F1 W14, Carlos Sainz, Ferrari SF-23 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Çaylak pilot Logan Sargeant 11. olarak kariyerinin ilk puanlarına çok yaklaştı, yarışa son sıradan başlayan Valtteri Bottas ise çizgiyi 12. sırada geçti.

Onun arkasında Nico Hulkenberg, Lance Stroll, Guanyu Zhou, Yuki Tsunoda ve Nyck de Vries yer aldı. Alpine pilotları ile Magnussen ise yarışı tamamlayamayan isimler oldular.

Yarış sonucu: