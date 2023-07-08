Kayıt Ol
Önceki / Canlı anlatım: Britanya GP sıralama turları Sonraki / Norris: "Verstappen, her şeyi mahvediyor!"
Formula 1 / Britanya GP Sıralama turları raporu

2023 Britanya GP: Verstappen pole'ü son saniyede aldı, McLaren 2-3!

2023 Britanya Grand Prix'si öncesinde gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonu Red Bull pilotu Max Verstappen'in oldu.

Can Çarpıcı
Ekleyen:
Top three qualifiers Lando Norris, McLaren, pole man Max Verstappen, Red Bull Racing, Oscar Piastri, McLaren

Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen Avusturya GP ile 5 hafta sonunda 4 yarışın gerçekleştirileceği yoğun bir periyoda giren Formula 1, sezonun 11. ayağı için doğduğu ülkeye geldi: Büyük Britanya. 

Hızlı virajları, akıcı yapısı, Hangar düzlüğü ve meşhur "Maggots ve Becketts" bölümüyle takvimdeki en zevkli ve sevilen pistlerden olan Silverstone'da sıralama turları bugün gerçekleştirildi ve klasik İngiliz havası bir kez daha sıralama turlarına farklı bir heyecan elementi kattı. 

Değişken koşullarda gerçekleştirilen seansta en hızlı derece Red Bull pilotu Max Verstappen'den geldi. Son 5 yarışın galibi Verstappen, Britanya GP'ye de pole pozisyonundan başlayacak. Startta onun yanında McLaren pilotları yer alacak. 

2023 Britanya GP, 9 Temmuz Pazar günü 17.00'de başlayacak ve S Sport 2'den naklen yayınlanacak. 

Ayrıca okuyun:

Yarış gridi: 

Sıra Sürücü Zaman Fark km/s
1 Netherlands Max Verstappen 1'26.720   244.552
2 United Kingdom Lando Norris 1'26.961 0.241 243.874
3 Australia Oscar Piastri 1'27.092 0.372 243.508
4 Monaco Charles Leclerc 1'27.136 0.416 243.385
5 Spain Carlos Sainz Jr. 1'27.148 0.428 243.351
6 United Kingdom George Russell 1'27.155 0.435 243.331
7 United Kingdom Lewis Hamilton 1'27.211 0.491 243.175
8 Thailand Alexander Albon 1'27.530 0.810 242.289
9 Spain Fernando Alonso 1'27.659 0.939 241.932
10 France Pierre Gasly 1'27.689 0.969 241.850
11 Germany Nico Hulkenberg 1'28.896 2.176 238.566
12 Canada Lance Stroll 1'28.935 2.215 238.461
13 France Esteban Ocon 1'28.956 2.236 238.405
14 United States Logan Sargeant 1'29.031 2.311 238.204
15 Finland Valtteri Bottas      
16 Mexico Sergio Perez 1'29.968 3.248 235.723
17 Japan Yuki Tsunoda 1'30.025 3.305 235.574
18 China Guan Yu Zhou 1'30.123 3.403 235.318
19 Netherlands Nyck deVries 1'30.513 3.793 234.304
20 Denmark Kevin Magnussen 1'32.378 5.658 229.574
Tüm sonuçları görüntüle
Oscar Piastri, McLaren, Lando Norris, McLaren, pole man Max Verstappen, Red Bull Racing, in Parc Ferme after Qualifying

Oscar Piastri, McLaren, Lando Norris, McLaren, pole man Max Verstappen, Red Bull Racing, in Parc Ferme after Qualifying

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Q3-Üçüncü bölüm: Verstappen üst üste 5. kez pole'de, McLaren 2-3

Üçüncü bölümde Ferrari, Mercedes ve McLaren pilotlarının yanı sıra Verstappen, Gasly, Alonso ve Albon mücadele ettiler.

Q3 seansı başlamadan önce DRS'nin yeniden açıldığı ve yol tutuşunun normal seviyeye döndüğü açıklandı. 

12 dakikalık seansta ilk denemeler geride kaldığında Verstappen, 1:27.084 ile ilk sıradaydı. Lewis Hamilton, 0.633 saniye geride ikinciydi. Oscar Piastri, Charles Leclerc ve Carlos Sainz ise ilk 5'i tamamlıyorlardı. 

Verstappen, son denemelerden önce büyük bir avantaj elde etmişti. Hollandalı pilotu son denemelerde de geçebilen olmadı ve Verstappen, bir kez daha pole pozisyonunu almış oldu. 

Son denemelerde Norris turunu tamamladığında kısa bir süreliğine ilk sıraya yükselse de Verstappen çizgiyi geçip yeniden pole pozisyonunu aldı. 

Son 2 yarışa getirdiği güncellemelerle oldukça hızlanan McLaren, gümüş renk düzeniyle pistteydi ve bu performansıyla bize gümüş renk düzeniyle yarıştığı günleri hatırlattı.

Harika bir gün geçiren İngiliz ekipte Norris 0.2 saniye kadar geride ikinci olurken, Piastri ise üçüncüydü. Bu Piastri'nin kısa F1 kariyerinin en iyi grid pozisyonu oldu. 

Oscar Piastri, McLaren MCL60

Oscar Piastri, McLaren MCL60

Fotoğraf: James Sutton / Motorsport Images

Ferrari pilotları arka arkaya dizildiler. Leclerc dördüncü, Sainz beşinciydi. Onların arkasında Mercedes pilotları yer aldı: Russell altıncı, Hamilton yedinci oldu. 

Albon, Alonso ve Gasly ise ilk 10'u tamamladılar. 

Q3 sonucu: 

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Netherlands Max Verstappen 6 1'26.720     244.552
2 United Kingdom Lando Norris 6 1'26.961 0.241 0.241 243.874
3 Australia Oscar Piastri 6 1'27.092 0.372 0.131 243.508
4 Monaco Charles Leclerc 6 1'27.136 0.416 0.044 243.385
5 Spain Carlos Sainz Jr. 6 1'27.148 0.428 0.012 243.351
6 United Kingdom George Russell 6 1'27.155 0.435 0.007 243.331
7 United Kingdom Lewis Hamilton 6 1'27.211 0.491 0.056 243.175
8 Thailand Alexander Albon 6 1'27.530 0.810 0.319 242.289
9 Spain Fernando Alonso 6 1'27.659 0.939 0.129 241.932
10 France Pierre Gasly 6 1'27.689 0.969 0.030 241.850
Tüm sonuçları görüntüle
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Q2-İkinci bölüm: Verstappen lider, McLaren 2-3

Sıralama turlarının ikinci bölümünde mücadele daha da kızışırken, sürücüler son bölüme kalmak için kıyasıya rekabete girdiler ve yine yağmur riski bulunuyordu.

Tüm yarış mühendisleri, radyodan pilotlarına yağmurun hemen geleceğini söylüyorlardı. Bu noktada ilginç bir şekilde güneş kendini göstermeye başladı ama aynı şekilde yağmur da çiseliyordu. 

Pisti ıslatacak kadar olmasa da yağmur yağıyordu ama güneş de açmıştı. İlginç koşullar vardı. Pist artık neredeyse kup kuruydu. 

Bu seansın en hızlı derecesi 1:27.702 ile Verstappen'den geldi. Onun arkasında McLaren pilotları yer aldı. Piastri 0.143 saniye geride ikinci, Norris ise 0.340 sn geride üçüncüydü.

Williams'ta Alexander Albon dördüncü olurken, Sainz ile Leclec onu takip etti. Hamilton, Gasly ve Russell ilk 10'u tamamladı ve Q3 biletini alan son isimler oldular. 

Bu sezon cumartesi günlerinin başarılı ismi Hulkenberg 11. olarak elendi. Son virajda birbirlerini engelleyen Stroll ve Ocon da Q3'e kalamadılar. 

Logan Sargeant 14. sırayı alırken, Q1'in sonunda yolda kalan Valtteri Bottas piste çıkamadı ve 15. sırayı aldı. 

Q2 sonucu: 

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Netherlands Max Verstappen 9 1'27.702     241.814
2 Australia Oscar Piastri 9 1'27.845 0.143 0.143 241.420
3 United Kingdom Lando Norris 9 1'28.042 0.340 0.197 240.880
4 Thailand Alexander Albon 8 1'28.067 0.365 0.025 240.812
5 Spain Carlos Sainz Jr. 8 1'28.265 0.563 0.198 240.271
6 Monaco Charles Leclerc 8 1'28.361 0.659 0.096 240.010
7 Spain Fernando Alonso 8 1'28.368 0.666 0.007 239.991
8 United Kingdom Lewis Hamilton 8 1'28.545 0.843 0.177 239.512
9 France Pierre Gasly 7 1'28.751 1.049 0.206 238.956
10 United Kingdom George Russell 8 1'28.782 1.080 0.031 238.872
11 Germany Nico Hulkenberg 6 1'28.896 1.194 0.114 238.566
12 Canada Lance Stroll 8 1'28.935 1.233 0.039 238.461
13 France Esteban Ocon 7 1'28.956 1.254 0.021 238.405
14 United States Logan Sargeant 8 1'29.031 1.329 0.075 238.204
15 Finland Valtteri Bottas 0        
Tüm sonuçları görüntüle
Lando Norris, McLaren MCL60

Lando Norris, McLaren MCL60

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Q1- Birinci bölüm: Norris en hızlısı, Perez elendi! 

Silverstone'da Cumartesi günü yağmurlu başlamıştı ve 3. antrenman turlarının orta noktasından itibaren yağmur görmüştük. 

Sıralama turlarına kadar olan sürede yine yağmur geçişleri yaşandı. Hatta sıralama turlarından 10 dakika kadar önce de pit yolunda yağmur yağdığı bildiriliyordu. FIA ise bu seanstaki yağmur yağma olasılığını %100 olarak açıkladı! 

 

Sıralama turları 18 dakikalık Q1 seansı ile başlarken, tüm pilotlar hemen piste çıktılar çünkü Q1'in başlangıcından yaklaşık 10 dakika sonra bir yağmur geçişi bekleniyordu ve koşulların kötüleşmesi söz konusuydu. 

Bundan dolayı da herkes daha da fazla yağmur gelmeden, koşullar olabileceği belki de en iyi durumdayken turlarını atmak istedi. 

Seansın başlamasına 1 dakika kala gridin yarısı pit yolunun sonunda sıraya girdi. Kimi pilotlarda slick kimi pilotlarda ise ıslak zemin lastikleri gördük. Farklı tercihler vardı. 

Ancak sıralama turlarından önce koşulan F2 yarışı sayesinde pistte kuru bir çizgi oluşmuştu. Mercedes, AlphaTauri, McLaren, Aston Martin, Red Bull ve Alpine pilotları yumuşak lastiklerle çıkmıştı. 

Sadece 5 pilotta geçiş lastiği vardı: Ferrari, Haas pilotları ve Logan Sargeant. 

Bu 5 pilotun yanlış kararı verdiğini anlaması çok uzun sürmedi. Leclerc radyodan takıma slick lastiklere geçmeleri gerektiğini hemen söyledi ve pite geldi. 

Ferrari böylelikle, yağmurun gelebileceği kritik dakikalarda önemli zaman kaybetmiş oldu. 

Bu esnada slick lastikli isimler turlarına başladılar ve çetrefilli koşullarda Lewis Hamilton'ın spin attığını gördük. Mercedes bu soğuk koşullarda lastikleri ısıtmakta zorlandı ve Hamilton, Stowe Virajı'nın girişinde aracın arkasını kaybederek spin attı ve çakıl havuzuna uçtu. 

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Mercedes pilotu, çakıl havuzuna saplanmadan çıkmayı başardı ve yoluna devam etti. Yine de ilk turunu kaybetmiş oldu. 

Bu noktada her turda dereceler biraz daha gelişiyordu ve her tur klasman değişiyordu. Heyecanlı bir ilk bölüm izliyorduk. 

Bitime 3 dakika 11 saniye kala Kevin Magnussen son sektörde büyük bir elektronik arızasıyla yolda kaldı ve kırmızı bayraklar çıktı. 

 

Kırmızı bayrak periyodunda oldukça ilginç bir olay yaşandı. Verstappen garajından çıkmaya çalışırken pit duvarına çarparak ön kanadını kırdı. 

Red Bull hemen Hollandalı pilotun ön kanadını değiştirdi ve Verstappen pit yolunun sonundaki kuyruğa katıldı. 

 

Seansın yeniden başlamasıyla herkes piste çıktı, pist gelişmişti ve dereceler de gelişiyordu. Her pilotun tek bir turu vardı. Hata yapan pilot, büyük ihtimalle elenecekti ve son turlar klasmanı belirlemiş oldu. 

Son sektörde trafik çok fazlaydı ve bazı pilotlar sırayı bozdular. Ferrari pilotu Sainz, takım arkadaşını son virajda geçerek turuna başlamaya çalıştı. Leclerc bu durumdan hiç memnun değildi ve radyodan şikayetini biraz iğneleme yaparak dile getirdi. 

 

Artık neredeyse tamamen kurumuş olan pistte Norris ilk sırayı aldı. Leclerc, Russell, Hamilton, Verstappen, Stroll, Albon, Gasly, Hulkenberg Ocon ilk 10'u tamamladı. 

Elenme bölgesine baktığımızda ise büyük bir sürpriz gördük: Sergio Perez 16. olarak elendi! Son turlara ilk sıradan başlayan Perez, belki de lastiklerini istediği kadar ısıtamadı ve Q1'de sıralama turlarına veda etti. 

Tsunoda, Zhou, De Vries ve yolda kalan Magnussen ise son sıraları aldılar. 

Seansın bitmesiyle Alfa Romeo pilotu Valtteri Bottas bir aktarma organı sorunuyla yolda kaldı ve Q2'de mücadele edemedi. 

Q1 sonucu: 

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 United Kingdom Lando Norris 11 1'28.917     238.510
2 Monaco Charles Leclerc 11 1'29.143 0.226 0.226 237.905
3 United Kingdom George Russell 10 1'29.412 0.495 0.269 237.189
4 United Kingdom Lewis Hamilton 11 1'29.415 0.498 0.003 237.181
5 Netherlands Max Verstappen 11 1'29.428 0.511 0.013 237.147
6 Canada Lance Stroll 11 1'29.448 0.531 0.020 237.094
7 Thailand Alexander Albon 11 1'29.466 0.549 0.018 237.046
8 France Pierre Gasly 11 1'29.533 0.616 0.067 236.869
9 Germany Nico Hulkenberg 11 1'29.603 0.686 0.070 236.684
10 France Esteban Ocon 11 1'29.700 0.783 0.097 236.428
11 Finland Valtteri Bottas 11 1'29.798 0.881 0.098 236.170
12 Spain Carlos Sainz Jr. 12 1'29.865 0.948 0.067 235.993
13 United States Logan Sargeant 11 1'29.873 0.956 0.008 235.972
14 Australia Oscar Piastri 11 1'29.874 0.957 0.001 235.970
15 Spain Fernando Alonso 10 1'29.949 1.032 0.075 235.773
16 Mexico Sergio Perez 11 1'29.968 1.051 0.019 235.723
17 Japan Yuki Tsunoda 11 1'30.025 1.108 0.057 235.574
18 China Guan Yu Zhou 11 1'30.123 1.206 0.098 235.318
19 Netherlands Nyck deVries 11 1'30.513 1.596 0.390 234.304
20 Denmark Kevin Magnussen 7 1'32.378 3.461 1.865 229.574
Tüm sonuçları görüntüle
Lance Stroll, Aston Martin AMR23, Sergio Perez, Red Bull Racing RB19

Lance Stroll, Aston Martin AMR23, Sergio Perez, Red Bull Racing RB19

Fotoğraf: James Sutton / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar

Canlı anlatım: Britanya GP sıralama turları

Norris: "Verstappen, her şeyi mahvediyor!"
Can Çarpıcı Daha fazlası
Can Çarpıcı
Gasly üzgün: "İlk yediyle aramızda yarım saniyelik bir fark var"

Gasly üzgün: "İlk yediyle aramızda yarım saniyelik bir fark var"

Formula 1
Britanya GP

Gasly üzgün: "İlk yediyle aramızda yarım saniyelik bir fark var" Gasly üzgün: "İlk yediyle aramızda yarım saniyelik bir fark var"

Verstappen, Perez'in form grafiği hakkında: "Markalar Şampiyonluğu için tek başıma da savaşabilirim!"

Verstappen, Perez'in form grafiği hakkında: "Markalar Şampiyonluğu için tek başıma da savaşabilirim!"

Formula 1
Britanya GP

Verstappen, Perez'in form grafiği hakkında: "Markalar Şampiyonluğu için tek başıma da savaşabilirim!" Verstappen, Perez'in form grafiği hakkında: "Markalar Şampiyonluğu için tek başıma da savaşabilirim!"

Resmi: Aracından yakıt numunesi alınamayan Bottas, sıralama turlarından diskalifiye edildi

Resmi: Aracından yakıt numunesi alınamayan Bottas, sıralama turlarından diskalifiye edildi

Formula 1
Britanya GP

Resmi: Aracından yakıt numunesi alınamayan Bottas, sıralama turlarından diskalifiye edildi Resmi: Aracından yakıt numunesi alınamayan Bottas, sıralama turlarından diskalifiye edildi

Son Haberler

GPS verileri, Britanya GP öncesinde McLaren için neyi işaret ediyor?

GPS verileri, Britanya GP öncesinde McLaren için neyi işaret ediyor?

F1 Formula 1
Britanya GP

GPS verileri, Britanya GP öncesinde McLaren için neyi işaret ediyor? GPS verileri, Britanya GP öncesinde McLaren için neyi işaret ediyor?

F2 Britanya ana yarış: Martins cezaya rağmen kazandı, ilk galibiyetini aldı

F2 Britanya ana yarış: Martins cezaya rağmen kazandı, ilk galibiyetini aldı

F2 FIA F2
Silverstone

F2 Britanya ana yarış: Martins cezaya rağmen kazandı, ilk galibiyetini aldı F2 Britanya ana yarış: Martins cezaya rağmen kazandı, ilk galibiyetini aldı

McLaren, diğer takımları tamamen kopyaladığını reddetmekte

McLaren, diğer takımları tamamen kopyaladığını reddetmekte

F1 Formula 1
Britanya GP

McLaren, diğer takımları tamamen kopyaladığını reddetmekte McLaren, diğer takımları tamamen kopyaladığını reddetmekte

Marko: "Perez, sıralama turlarında yaşananları kontrol altına almalı"

Marko: "Perez, sıralama turlarında yaşananları kontrol altına almalı"

F1 Formula 1
Britanya GP

Marko: "Perez, sıralama turlarında yaşananları kontrol altına almalı" Marko: "Perez, sıralama turlarında yaşananları kontrol altına almalı"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Kayıt Ol