2023 Britanya GP: Verstappen pole'ü son saniyede aldı, McLaren 2-3!

Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen Avusturya GP ile 5 hafta sonunda 4 yarışın gerçekleştirileceği yoğun bir periyoda giren Formula 1, sezonun 11. ayağı için doğduğu ülkeye geldi: Büyük Britanya.

Hızlı virajları, akıcı yapısı, Hangar düzlüğü ve meşhur "Maggots ve Becketts" bölümüyle takvimdeki en zevkli ve sevilen pistlerden olan Silverstone'da sıralama turları bugün gerçekleştirildi ve klasik İngiliz havası bir kez daha sıralama turlarına farklı bir heyecan elementi kattı.

Değişken koşullarda gerçekleştirilen seansta en hızlı derece Red Bull pilotu Max Verstappen'den geldi. Son 5 yarışın galibi Verstappen, Britanya GP'ye de pole pozisyonundan başlayacak. Startta onun yanında McLaren pilotları yer alacak.

2023 Britanya GP, 9 Temmuz Pazar günü 17.00'de başlayacak ve S Sport 2'den naklen yayınlanacak.

Yarış gridi:

Oscar Piastri, McLaren, Lando Norris, McLaren, pole man Max Verstappen, Red Bull Racing, in Parc Ferme after Qualifying Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Q3-Üçüncü bölüm: Verstappen üst üste 5. kez pole'de, McLaren 2-3

Üçüncü bölümde Ferrari, Mercedes ve McLaren pilotlarının yanı sıra Verstappen, Gasly, Alonso ve Albon mücadele ettiler.

Q3 seansı başlamadan önce DRS'nin yeniden açıldığı ve yol tutuşunun normal seviyeye döndüğü açıklandı.

12 dakikalık seansta ilk denemeler geride kaldığında Verstappen, 1:27.084 ile ilk sıradaydı. Lewis Hamilton, 0.633 saniye geride ikinciydi. Oscar Piastri, Charles Leclerc ve Carlos Sainz ise ilk 5'i tamamlıyorlardı.

Verstappen, son denemelerden önce büyük bir avantaj elde etmişti. Hollandalı pilotu son denemelerde de geçebilen olmadı ve Verstappen, bir kez daha pole pozisyonunu almış oldu.

Son denemelerde Norris turunu tamamladığında kısa bir süreliğine ilk sıraya yükselse de Verstappen çizgiyi geçip yeniden pole pozisyonunu aldı.

Son 2 yarışa getirdiği güncellemelerle oldukça hızlanan McLaren, gümüş renk düzeniyle pistteydi ve bu performansıyla bize gümüş renk düzeniyle yarıştığı günleri hatırlattı.

Harika bir gün geçiren İngiliz ekipte Norris 0.2 saniye kadar geride ikinci olurken, Piastri ise üçüncüydü. Bu Piastri'nin kısa F1 kariyerinin en iyi grid pozisyonu oldu.

Oscar Piastri, McLaren MCL60 Fotoğraf: James Sutton / Motorsport Images

Ferrari pilotları arka arkaya dizildiler. Leclerc dördüncü, Sainz beşinciydi. Onların arkasında Mercedes pilotları yer aldı: Russell altıncı, Hamilton yedinci oldu.

Albon, Alonso ve Gasly ise ilk 10'u tamamladılar.

Q3 sonucu:

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Q2-İkinci bölüm: Verstappen lider, McLaren 2-3

Sıralama turlarının ikinci bölümünde mücadele daha da kızışırken, sürücüler son bölüme kalmak için kıyasıya rekabete girdiler ve yine yağmur riski bulunuyordu.

Tüm yarış mühendisleri, radyodan pilotlarına yağmurun hemen geleceğini söylüyorlardı. Bu noktada ilginç bir şekilde güneş kendini göstermeye başladı ama aynı şekilde yağmur da çiseliyordu.

Pisti ıslatacak kadar olmasa da yağmur yağıyordu ama güneş de açmıştı. İlginç koşullar vardı. Pist artık neredeyse kup kuruydu.

Bu seansın en hızlı derecesi 1:27.702 ile Verstappen'den geldi. Onun arkasında McLaren pilotları yer aldı. Piastri 0.143 saniye geride ikinci, Norris ise 0.340 sn geride üçüncüydü.

Williams'ta Alexander Albon dördüncü olurken, Sainz ile Leclec onu takip etti. Hamilton, Gasly ve Russell ilk 10'u tamamladı ve Q3 biletini alan son isimler oldular.

Bu sezon cumartesi günlerinin başarılı ismi Hulkenberg 11. olarak elendi. Son virajda birbirlerini engelleyen Stroll ve Ocon da Q3'e kalamadılar.

Logan Sargeant 14. sırayı alırken, Q1'in sonunda yolda kalan Valtteri Bottas piste çıkamadı ve 15. sırayı aldı.

Q2 sonucu:

Lando Norris, McLaren MCL60 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Q1- Birinci bölüm: Norris en hızlısı, Perez elendi!

Silverstone'da Cumartesi günü yağmurlu başlamıştı ve 3. antrenman turlarının orta noktasından itibaren yağmur görmüştük.

Sıralama turlarına kadar olan sürede yine yağmur geçişleri yaşandı. Hatta sıralama turlarından 10 dakika kadar önce de pit yolunda yağmur yağdığı bildiriliyordu. FIA ise bu seanstaki yağmur yağma olasılığını %100 olarak açıkladı!

Sıralama turları 18 dakikalık Q1 seansı ile başlarken, tüm pilotlar hemen piste çıktılar çünkü Q1'in başlangıcından yaklaşık 10 dakika sonra bir yağmur geçişi bekleniyordu ve koşulların kötüleşmesi söz konusuydu.

Bundan dolayı da herkes daha da fazla yağmur gelmeden, koşullar olabileceği belki de en iyi durumdayken turlarını atmak istedi.

Seansın başlamasına 1 dakika kala gridin yarısı pit yolunun sonunda sıraya girdi. Kimi pilotlarda slick kimi pilotlarda ise ıslak zemin lastikleri gördük. Farklı tercihler vardı.

Ancak sıralama turlarından önce koşulan F2 yarışı sayesinde pistte kuru bir çizgi oluşmuştu. Mercedes, AlphaTauri, McLaren, Aston Martin, Red Bull ve Alpine pilotları yumuşak lastiklerle çıkmıştı.

Sadece 5 pilotta geçiş lastiği vardı: Ferrari, Haas pilotları ve Logan Sargeant.

Bu 5 pilotun yanlış kararı verdiğini anlaması çok uzun sürmedi. Leclerc radyodan takıma slick lastiklere geçmeleri gerektiğini hemen söyledi ve pite geldi.

Ferrari böylelikle, yağmurun gelebileceği kritik dakikalarda önemli zaman kaybetmiş oldu.

Bu esnada slick lastikli isimler turlarına başladılar ve çetrefilli koşullarda Lewis Hamilton'ın spin attığını gördük. Mercedes bu soğuk koşullarda lastikleri ısıtmakta zorlandı ve Hamilton, Stowe Virajı'nın girişinde aracın arkasını kaybederek spin attı ve çakıl havuzuna uçtu.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Mercedes pilotu, çakıl havuzuna saplanmadan çıkmayı başardı ve yoluna devam etti. Yine de ilk turunu kaybetmiş oldu.

Bu noktada her turda dereceler biraz daha gelişiyordu ve her tur klasman değişiyordu. Heyecanlı bir ilk bölüm izliyorduk.

Bitime 3 dakika 11 saniye kala Kevin Magnussen son sektörde büyük bir elektronik arızasıyla yolda kaldı ve kırmızı bayraklar çıktı.

Kırmızı bayrak periyodunda oldukça ilginç bir olay yaşandı. Verstappen garajından çıkmaya çalışırken pit duvarına çarparak ön kanadını kırdı.

Red Bull hemen Hollandalı pilotun ön kanadını değiştirdi ve Verstappen pit yolunun sonundaki kuyruğa katıldı.

Seansın yeniden başlamasıyla herkes piste çıktı, pist gelişmişti ve dereceler de gelişiyordu. Her pilotun tek bir turu vardı. Hata yapan pilot, büyük ihtimalle elenecekti ve son turlar klasmanı belirlemiş oldu.

Son sektörde trafik çok fazlaydı ve bazı pilotlar sırayı bozdular. Ferrari pilotu Sainz, takım arkadaşını son virajda geçerek turuna başlamaya çalıştı. Leclerc bu durumdan hiç memnun değildi ve radyodan şikayetini biraz iğneleme yaparak dile getirdi.

Artık neredeyse tamamen kurumuş olan pistte Norris ilk sırayı aldı. Leclerc, Russell, Hamilton, Verstappen, Stroll, Albon, Gasly, Hulkenberg Ocon ilk 10'u tamamladı.

Elenme bölgesine baktığımızda ise büyük bir sürpriz gördük: Sergio Perez 16. olarak elendi! Son turlara ilk sıradan başlayan Perez, belki de lastiklerini istediği kadar ısıtamadı ve Q1'de sıralama turlarına veda etti.

Tsunoda, Zhou, De Vries ve yolda kalan Magnussen ise son sıraları aldılar.

Seansın bitmesiyle Alfa Romeo pilotu Valtteri Bottas bir aktarma organı sorunuyla yolda kaldı ve Q2'de mücadele edemedi.

Q1 sonucu:

Lance Stroll, Aston Martin AMR23, Sergio Perez, Red Bull Racing RB19 Fotoğraf: James Sutton / Motorsport Images