Kayıt Ol
Önceki / F1 neden halen "mükemmel takvime" ulaşmaktan uzakta?
Formula 1 / Britanya GP Haberler

2023 Britanya GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2023 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 11. ayağı bu hafta sonu (7-9 Temmuz) gerçekleştirilecek olan Britanya GP ile devam edecek. Peki 2023 Britanya GP seansları saat kaçta yapılacak ve hangi kanaldan yayınlanacak?

Can Çarpıcı
Ekleyen:
Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Carlos Sainz, Ferrari F1-75, Lewis Hamilton, Mercedes W13, Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 and Esteban Ocon, Alpine A522 as behind George Russell, Mercedes W13 collides with Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42

Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen Avusturya GP ile 5 hafta sonunda 4 yarışın gerçekleştirileceği yoğun bir periyoda giren Formula 1, sezonun 11. ayağı için doğduğu ülkeye geliyor: Büyük Britanya. 

Hızlı virajları, akıcı yapısı, Hangar düzlüğü ve meşhur "Maggots ve Becketts" bölümüyle takvimdeki en zevkli ve sevilen pistlerden olan Silverstone'un ev sahipliği yaptığı Britanya GP; tahmin edilemez hava durumu sayesinde de her zaman farklı bir heyecan elementine sahip oluyor. 

Ayrıca göz atın:

Peki Lewis Hamilton, George Russell ve Lando Norris gibi isimlerin kendi evinde yarışacakları yarış öncesinde puan durumu nasıl? 

Son 5 yarışı kazanan Red Bull pilotu Max Verstappen, 11. yarışa gelinirken 229 puanla şampiyona lideri konumunda. Onun takım arkadaşı Sergio Perez ise 148 puan topladı ve ikinci. 

131 puana sahip olan Fernando Alonso şampiyonada üçüncü sırada bulunuyor, Mercedes pilotu Lewis Hamilton ise 106 puanla dördüncü basamakta. 

2023 F1 Puan Durumu>>>

 

Hafta sonu programı

7 Temmuz Cuma

  • 1. antrenman seansı: 14.30 - F1 TV / S Sport Plus (Türkçe)
  • 2. antrenman seansı: 18.00 - F1 TV / S Sport Plus (Türkçe)

8 Temmuz Cumartesi

  • 3. antrenman seansı: 13.30 - F1 TV / S Sport 2 / S Sport Plus (Türkçe)
  • Sıralama turları : 17.00 - F1 TV / S Sport 2 / S Sport Plus (Türkçe)

9 Temmuz Pazar

  •  Britanya Grand Prix: 17.00 - F1 TV / S Sport 2 / S Sport Plus (Türkçe)

Bu hafta sonu ayrıca WEC, NASCAR, F2, F3,  serileri de yarışacak. Bu hafta sonu yarışacak tüm serilerin yarış programına buradan ve aşağıdan ulaşabilirsiniz.

>>> Tüm serilerin yarış programı

 

 

 

paylaşım
yorumlar

F1 neden halen "mükemmel takvime" ulaşmaktan uzakta?
Can Çarpıcı Daha fazlası
Can Çarpıcı
Aston Martin, Avusturya GP'sinin sonucunu protesto etti!

Aston Martin, Avusturya GP'sinin sonucunu protesto etti!

Formula 1
Avusturya GP

Aston Martin, Avusturya GP'sinin sonucunu protesto etti! Aston Martin, Avusturya GP'sinin sonucunu protesto etti!

WSBK Donington 2. yarış: Kırmızı bayrakla durdurulan yarışı Bautista kazandı, Toprak ve Petrucci podyumda!

WSBK Donington 2. yarış: Kırmızı bayrakla durdurulan yarışı Bautista kazandı, Toprak ve Petrucci podyumda!

World Superbike
Donington

WSBK Donington 2. yarış: Kırmızı bayrakla durdurulan yarışı Bautista kazandı, Toprak ve Petrucci podyumda! WSBK Donington 2. yarış: Kırmızı bayrakla durdurulan yarışı Bautista kazandı, Toprak ve Petrucci podyumda!

2023 Avusturya GP: Red Bull'un evinde zafer Verstappen'in, Leclerc ikinci

2023 Avusturya GP: Red Bull'un evinde zafer Verstappen'in, Leclerc ikinci

Formula 1
Avusturya GP

2023 Avusturya GP: Red Bull'un evinde zafer Verstappen'in, Leclerc ikinci 2023 Avusturya GP: Red Bull'un evinde zafer Verstappen'in, Leclerc ikinci

Son Haberler

Alfa Romeo, Silverstone güncellemelerine güveniyor

Alfa Romeo, Silverstone güncellemelerine güveniyor

F1 Formula 1
Britanya GP

Alfa Romeo, Silverstone güncellemelerine güveniyor Alfa Romeo, Silverstone güncellemelerine güveniyor

Domenicali: "Silverstone, Formula 1'in vazgeçemeyeceği tek pist"

Domenicali: "Silverstone, Formula 1'in vazgeçemeyeceği tek pist"

F1 Formula 1
Britanya GP

Domenicali: "Silverstone, Formula 1'in vazgeçemeyeceği tek pist" Domenicali: "Silverstone, Formula 1'in vazgeçemeyeceği tek pist"

More than Equal'ın kadın motor sporları araştırması bulguları yayınlandı

More than Equal'ın kadın motor sporları araştırması bulguları yayınlandı

Genl GENEL

More than Equal'ın kadın motor sporları araştırması bulguları yayınlandı More than Equal'ın kadın motor sporları araştırması bulguları yayınlandı

Russell, protestocular piste girerse Silverstone'un "aşırı tehlikeli" olacağı konusunda uyardı

Russell, protestocular piste girerse Silverstone'un "aşırı tehlikeli" olacağı konusunda uyardı

F1 Formula 1
Britanya GP

Russell, protestocular piste girerse Silverstone'un "aşırı tehlikeli" olacağı konusunda uyardı Russell, protestocular piste girerse Silverstone'un "aşırı tehlikeli" olacağı konusunda uyardı

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Kayıt Ol