2023 Britanya GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen Avusturya GP ile 5 hafta sonunda 4 yarışın gerçekleştirileceği yoğun bir periyoda giren Formula 1, sezonun 11. ayağı için doğduğu ülkeye geliyor: Büyük Britanya.

Hızlı virajları, akıcı yapısı, Hangar düzlüğü ve meşhur "Maggots ve Becketts" bölümüyle takvimdeki en zevkli ve sevilen pistlerden olan Silverstone'un ev sahipliği yaptığı Britanya GP; tahmin edilemez hava durumu sayesinde de her zaman farklı bir heyecan elementine sahip oluyor.

Peki Lewis Hamilton, George Russell ve Lando Norris gibi isimlerin kendi evinde yarışacakları yarış öncesinde puan durumu nasıl?

Son 5 yarışı kazanan Red Bull pilotu Max Verstappen, 11. yarışa gelinirken 229 puanla şampiyona lideri konumunda. Onun takım arkadaşı Sergio Perez ise 148 puan topladı ve ikinci.

131 puana sahip olan Fernando Alonso şampiyonada üçüncü sırada bulunuyor, Mercedes pilotu Lewis Hamilton ise 106 puanla dördüncü basamakta.

Hafta sonu programı

7 Temmuz Cuma

1. antrenman seansı: 14.30 - F1 TV / S Sport Plus (Türkçe)

2. antrenman seansı: 18.00 - F1 TV / S Sport Plus (Türkçe)

8 Temmuz Cumartesi

3. antrenman seansı: 13.30 - F1 TV / S Sport 2 / S Sport Plus (Türkçe)

Sıralama turları : 17.00 - F1 TV / S Sport 2 / S Sport Plus (Türkçe)

9 Temmuz Pazar

Britanya Grand Prix: 17.00 - F1 TV / S Sport 2 / S Sport Plus (Türkçe)

Bu hafta sonu ayrıca WEC, NASCAR, F2, F3, serileri de yarışacak. Bu hafta sonu yarışacak tüm serilerin yarış programına buradan ve aşağıdan ulaşabilirsiniz.