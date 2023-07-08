2023 Britanya GP 3. antrenman: Yağmurun etkilediği seansta Leclerc lider, Albon ikinci!

Silverstone'da Cumartesi günü 3. antrenman seansı ile başladı ve hafta sonu öncesinde yapılan tahminlerde beklendiği gibi, düne kıyasla oldukça farklı koşullar bizi karşıladı.

Kara bulutlar Silverstone Pisti'ni çevrelemişti ve hava çok daha serindi. Hatta sabah gerçekleştirilen F3 sprint yarışında yağmur da görmüştük. Nitekim F1 3. antrenman seansı için de yağmur riski %90 olarak açıklanmıştı.

Dün kendisini gösteren sıcak hava ve güneşli koşullar gitmişti. Bu durumun güç dengelerini nasıl etkileyeceği merak konusuydu.

60 dakikalık seans içerisinde bir noktada yağmurun pisti vurması beklendiğinden, pit yolunun sonundaki ışığın yeşile dönmesiyle herkes piste çıktı.

Lando Norris, McLaren MCL60 Fotoğraf: Erik Junius

Bilirsiniz, normalde 3. antrenman seanslarının ilk 10-15 dakikası çok sakin geçer ancak yağmur riski bulunduğundan bugün durum farklıydı. Guanyu Zhou hariç tüm pilotlar seans başlar başlamaz piste çıkarak turladılar. Zhou, aracındaki bir sorundan dolayı tüm seans garajda kaldı.

Seans başlar başlamaz bir olay gördük: Lando Norris daha ilk 30 saniye geride kalmadan aracını pit yolunun çıkışına park etti çünkü MCL60'ın egzoz bölümünde bir parça unutulmuştu. Bir mekaniker hemen pit yolunun sonuna koşarak hemen egzozdaki parçayı aldı ve Norris yoluna devam edebildi.

Bahsettiğimiz gibi ilk 20 dakika oldukça yoğun geçti ve herkes bu serin koşullarda turlayarak veri topladı. Sıcaklığın düşmesine ek olarak rüzgar da etkisini artırmıştı.

İlk 20 dakika geride kalırken Ferrari pilotu Charles Leclerc 1:27.419 ile liderdi. Onun 0.529 sn arkasında Lewis Hamilton, 0.545 sn gerisinde ise Carlos Sainz vardı.

Bu üç pilot da en hızlı turunu yumuşak lastikle kaydetmişti, orta hamurla turlayan Max Verstappen ise dördüncüydü.

Sonrasında Albon, Alonso ve Gasly de yumuşak lastiklerle turlarını tamamladılar. Albon ikinci, Alonso üçüncü ve Gasly dördüncü sıraya yerleştiler.

Nyck de Vries, AlphaTauri AT04 Fotoğraf: Erik Junius

Bitime 35 dakika kala beklenen yağmur geldi, hatta tahminlerden daha sert bir şekilde geldi. İlk olarak 15. virajda başlayan yağmur, kısa süre içerisinde pisti ıslattı ve pilotlar pitin yolunu tuttular. Herkes pite çekildi. Leclerc, kuru zemin lastikleriyle ıslak pistte birkaç tur attı. Sonrasında o da pite geldi.

Tabii yağmurun gelmesiyle kuru zeminde atılan dereceler de seans sonuna kadar değişmedi.

Dün bir elektronik sorunu nedeniyle 2. antrenmanı tamamen kaçıran Leclerc, yumuşak hamurla kaydettiği 1:27.419'luk derecesiyle seansı ilk sırada tamamladı.

İlk iki antrenman seansını 3. sırada tamamlayan Albon, güçlü form grafiğini bugüne de taşıdı ve 1:27.592 ile 2. sırayı aldı. Dün dağınık bir gün geçiren Aston Martin'de Alonso ise üçüncü oldu.

Alpine'de Pierre Gasly en hızlı drödüncü dereceyi kaydederken, yerel kahraman Lewis Hamilton ilk 5'i tamamladı.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Carlos Sainz, takım arkadaşının 0.545 sn kadar arkasında altıncı sırayı aldı. Çaylak sürücü Logan Sargeant yedinci oldu, böylelikle Williams yine iki pilotuyla birden ilk 10'da yer aldı.

Orta hamurla turlayan Verstappen sekizinci sıradaydı ve orta hamurla turlayan pilotlar arasındaki en hızlı pilottu. George Russell ile Yuki Tsunoda ise ilk 10'u tamamladı.

Nyck de Vries takım arkadaşının hemen arkasında 11. en hızlı zamanı kaydetti. Lando Norris, Lance Stroll ve Sergio Perez onu takip ettiler.

Kevin Magnussen, Esteban Ocon, Oscar Piastri, Valtteri Bottas, Nico Hulkenberg ve piste çıkamayan Guanyu Zhou ise ilk 20'yi tamamladılar.

Britanya GP sıralama turları, Türkiye saati ile 17.00'de başlayacak ve S Sport 2'den naklen yayınlanacak.

Seans sonucu: