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Formula 1 / Britanya GP Antrenman raporu

2023 Britanya GP 3. antrenman: Yağmurun etkilediği seansta Leclerc lider, Albon ikinci!

Britanya Grand Prix'si öncesinde gerçekleştirilen 3. antrenman seansını Ferrari pilotu Charles Leclerc ilk sırada tamamladı.

Can Çarpıcı
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Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Silverstone'da Cumartesi günü 3. antrenman seansı ile başladı ve hafta sonu öncesinde yapılan tahminlerde beklendiği gibi, düne kıyasla oldukça farklı koşullar bizi karşıladı. 

Kara bulutlar Silverstone Pisti'ni çevrelemişti ve hava çok daha serindi. Hatta sabah gerçekleştirilen F3 sprint yarışında yağmur da görmüştük. Nitekim F1 3. antrenman seansı için de yağmur riski %90 olarak açıklanmıştı.

Dün kendisini gösteren sıcak hava ve güneşli koşullar gitmişti. Bu durumun güç dengelerini nasıl etkileyeceği merak konusuydu. 

60 dakikalık seans içerisinde bir noktada yağmurun pisti vurması beklendiğinden, pit yolunun sonundaki ışığın yeşile dönmesiyle herkes piste çıktı. 

Lando Norris, McLaren MCL60

Lando Norris, McLaren MCL60

Fotoğraf: Erik Junius

Bilirsiniz, normalde 3. antrenman seanslarının ilk 10-15 dakikası çok sakin geçer ancak yağmur riski bulunduğundan bugün durum farklıydı. Guanyu Zhou hariç tüm pilotlar seans başlar başlamaz piste çıkarak turladılar. Zhou, aracındaki bir sorundan dolayı tüm seans garajda kaldı. 

Seans başlar başlamaz bir olay gördük: Lando Norris daha ilk 30 saniye geride kalmadan aracını pit yolunun çıkışına park etti çünkü MCL60'ın egzoz bölümünde bir parça unutulmuştu. Bir mekaniker hemen pit yolunun sonuna koşarak hemen egzozdaki parçayı aldı ve Norris yoluna devam edebildi. 

Bahsettiğimiz gibi ilk 20 dakika oldukça yoğun geçti ve herkes bu serin koşullarda turlayarak veri topladı. Sıcaklığın düşmesine ek olarak rüzgar da etkisini artırmıştı.

İlk 20 dakika geride kalırken Ferrari pilotu Charles Leclerc 1:27.419 ile liderdi. Onun 0.529 sn arkasında Lewis Hamilton, 0.545 sn gerisinde ise Carlos Sainz vardı. 

Bu üç pilot da en hızlı turunu yumuşak lastikle kaydetmişti, orta hamurla turlayan Max Verstappen ise dördüncüydü. 

Sonrasında Albon, Alonso ve Gasly de yumuşak lastiklerle turlarını tamamladılar. Albon ikinci, Alonso üçüncü ve Gasly dördüncü sıraya yerleştiler. 

Nyck de Vries, AlphaTauri AT04

Nyck de Vries, AlphaTauri AT04

Fotoğraf: Erik Junius

Bitime 35 dakika kala beklenen yağmur geldi, hatta tahminlerden daha sert bir şekilde geldi. İlk olarak 15. virajda başlayan yağmur, kısa süre içerisinde pisti ıslattı ve pilotlar pitin yolunu tuttular. Herkes pite çekildi. Leclerc, kuru zemin lastikleriyle ıslak pistte birkaç tur attı. Sonrasında o da pite geldi.

Tabii yağmurun gelmesiyle kuru zeminde atılan dereceler de seans sonuna kadar değişmedi. 

 

Dün bir elektronik sorunu nedeniyle 2. antrenmanı tamamen kaçıran Leclerc, yumuşak hamurla kaydettiği 1:27.419'luk derecesiyle seansı ilk sırada tamamladı. 

İlk iki antrenman seansını 3. sırada tamamlayan Albon, güçlü form grafiğini bugüne de taşıdı ve 1:27.592 ile 2. sırayı aldı. Dün dağınık bir gün geçiren Aston Martin'de Alonso ise üçüncü oldu. 

Alpine'de Pierre Gasly en hızlı drödüncü dereceyi kaydederken, yerel kahraman Lewis Hamilton ilk 5'i tamamladı. 

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Carlos Sainz, takım arkadaşının 0.545 sn kadar arkasında altıncı sırayı aldı. Çaylak sürücü Logan Sargeant yedinci oldu, böylelikle Williams yine iki pilotuyla birden ilk 10'da yer aldı. 

Orta hamurla turlayan Verstappen sekizinci sıradaydı ve orta hamurla turlayan pilotlar arasındaki en hızlı pilottu. George Russell ile Yuki Tsunoda ise ilk 10'u tamamladı. 

Nyck de Vries takım arkadaşının hemen arkasında 11. en hızlı zamanı kaydetti. Lando Norris, Lance Stroll ve Sergio Perez onu takip ettiler. 

Kevin Magnussen, Esteban Ocon, Oscar Piastri, Valtteri Bottas, Nico Hulkenberg ve piste çıkamayan Guanyu Zhou ise ilk 20'yi tamamladılar. 

Britanya GP sıralama turları, Türkiye saati ile 17.00'de başlayacak ve S Sport 2'den naklen yayınlanacak. 

Seans sonucu: 

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Monaco Charles Leclerc 24 1'27.419     242.597
2 Thailand Alexander Albon 14 1'27.592 0.173 0.173 242.118
3 Spain Fernando Alonso 17 1'27.784 0.365 0.192 241.588
4 France Pierre Gasly 19 1'27.893 0.474 0.109 241.288
5 United Kingdom Lewis Hamilton 16 1'27.948 0.529 0.055 241.137
6 Spain Carlos Sainz Jr. 21 1'27.964 0.545 0.016 241.094
7 United States Logan Sargeant 16 1'28.151 0.732 0.187 240.582
8 Netherlands Max Verstappen 19 1'28.266 0.847 0.115 240.269
9 United Kingdom George Russell 17 1'28.284 0.865 0.018 240.220
10 Japan Yuki Tsunoda 21 1'28.337 0.918 0.053 240.076
11 Netherlands Nyck deVries 20 1'28.504 1.085 0.167 239.623
12 United Kingdom Lando Norris 18 1'28.563 1.144 0.059 239.463
13 Canada Lance Stroll 15 1'28.620 1.201 0.057 239.309
14 Mexico Sergio Perez 19 1'28.904 1.485 0.284 238.544
15 Denmark Kevin Magnussen 13 1'29.207 1.788 0.303 237.734
16 France Esteban Ocon 22 1'29.233 1.814 0.026 237.665
17 Australia Oscar Piastri 20 1'29.437 2.018 0.204 237.123
18 Finland Valtteri Bottas 15 1'29.586 2.167 0.149 236.728
19 Germany Nico Hulkenberg 13 1'33.590 6.171 4.004 226.601
20 China Guan Yu Zhou 2        
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