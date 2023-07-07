2023 Britanya GP 2. antrenman: Verstappen lider, Sainz 0.022 sn geride 2.!

Silverstone'da gerçekleştirilen ilk antrenman seansında Red Bull ve Max Verstappen en hızlı isim olmuşlardı.

Takımların büyük ölçüde uzun sürüşlere odaklandığı ikinci antrenman seansında zirvede bir değişiklik olmadı ancak ilk seansa göre farklar kapandı.

Seans, daha öncesinde gerçekleştirilen F2 sıralamalarında yaşanan olay nedeniyle 5 dk geç, yani 18:05'te başladı.

Sabah bölümünde 1:28.600 ile en hızlı dereceyi elde eden Verstappen, öğleden sonraki seansta 1:28.078'lik derecesiyle yine zirvede yer aldı.

Sabah seansına kıyasla pilotlar birbirlerine daha yakındı. Ferrari pilotu Carlos Sainz, Verstappen'in sadece 0.022 sn gerisinde 2. olarak güçlü bir günü geride bıraktı. Ferrari'nin diğer pilotu Charles Leclerc ise elektrik sorunu nedeniyle seansa katılamadı.

İlk antrenman seansında 3. olarak büyük sürpriz yapan Williams pilotu Alex Albon, öğleden sonra da 3. olarak daha büyük sürpriz yaptı. 800. yarış hafta sonunu kutlayan Williams, çaylak pilotu Logan Sargeant'ın 5. olmasıyla günün en büyük sürprizi oldu. Williams pilotlarının arasında Red Bull'dan Sergio Perez yer aldı.

Alex Albon, Williams FW45 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Aston Martin için hafif derecede sorunlu bir seans geride kaldı, Fernando Alonso sol ön lastiğini patlatırken, Lance Stroll'ün de sol aynasında hasar meydana geldi. İki pilotun da sıkıntıları pitte hızlıca çözüldü.

Sonuç olarak Stroll seansı altıncı sırada tamamladı, Alonso ise 10. sırada kalarak hayal kırıklığı yaşadı.

Hulkenberg bir kez daha tek turda önlerde yer alarak yedinci olurken, onu seansa hızlı başlayan Pierre Gasly ve Oscar Piastri ikilisi takip etti. Piastri seansın başlarında düzenli olarak ilk üçte yer aldı.

11. sıra seansın başlarında direksiyon arızası yaşayan Alfa Romeo sürücüsü Guanyu Zhou'ya gitti, takım arkadaşı Valtteri Bottas ise 16. sırayla yetindi.

Seansın en zayıf takımlarından biri hiç şüphesiz ki Mercedes oldu, bu seansta ilk kez yumuşak hamur deneyen takım istediği tempoyu yakalayamadı ve George Russell ile 11, Lewis Hamilton ile 15. sırada yer alarak hayal kırıklığı yaşadı.

Esteban Ocon 13, Lando Norris 14. olarak takım arkadaşlarının gerisinde kaldılar, ancak onlar da seansa hızlı başlamışlardı.

Son dört sırada yer alan isimlerse Kevin Magnussen, Yuki Tsunoda, Nyck de Vries ve tur dahi atamayan Charles Leclerc.

De Vries damalı bayrak sallanmadan hemen önce sağ ön lastiğini patlattı ve pite dönemeyerek seansı pist kenarında noktalamak zorunda kaldı.