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Formula 1 / Britanya GP Antrenman raporu

2023 Britanya GP 1. antrenman: Verstappen lider, Perez 2., Albon 3.!

2023 Formula 1 Şampiyonası'nın 10. yarışı olan Britanya GP öncesinde ilk antrenman seansını Max Verstappen ilk sırada tamamladı.

Abdullah Çelik
Ekleyen:
Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Bugün gerçekleştirilecek iki antrenman seansından ilki oldukça kaygan bir Silverstone yüzeyiyle başladı. Pilotların çoğu yol tutuşundan şikayet ederken seans ilerledikçe koşullar iyileşti ve buna paralel olarak tur zamanları da gelişti.

Hava sıcaklığının 24 derece olduğu Silverstone'da pist sıcaklığı 40 derecenin üzerindeydi ve güneşli, çalışmalara oldukça uygun koşullar pilotları karşıladı.

Williams, McLaren ve Aston Martin'in özel renk düzenine sahip olduğu Silverstone'da Mercedes, Ferrari ve AlphaTauri gibi birçok takımda yeni parçalar yer aldı ve takımlar ilk antrenmandan itibaren güncellemeleri denemeye başladılar.

Seans büyük ölçüde sert lastik çalışmalarıyla başlarken seansın sonunda daha yumuşak lastiklerle de sürüşler yapıldı. 

Şampiyonada dominant formla ilk sırada yer alan Max Verstappen, Britanya'daki ilk antrenman seansında da en güçlü isimdi. Verstappen, hem sert hem de yumuşak lastiklerde en hızlı tur zamanlarını atan isimdi.

1. seanstan öne çıkanlar

  • Red Bull seansın çoğunda liderdi, 1-2 oldu
  • Alex Albon, yarım saniye geride 3. olsa da seansın sürpriziydi
  • Mercedes ve AlphaTauri büyük güncellemeleri piste çıkardı
  • Pirelli'nin yeni lastikleri ilk kez kullanılmaya başlandı
  • Olaysız seansta de Vries spin attı, Perez poşetin üzerinden geçti, Hulkenberg'in aracından parça koptu

Verstappen, seansın sonunda 1:28.600'lük derecesiyle en hızlı isim oldu. Son dönemde pek iyi performanslar sergileyemeyen Sergio Perez, takım arkadaşının 0.448 sn gerisinde 2. oldu ve böylece Red Bull Britanya GP hafta sonuna 1-2 sonucuyla başlamış oldu.

Red Bull pilotlarının arkasında, bu hafta sonu 800. Grand Prix kutlamaları kapsamında özel renk düzenine sahip Williams'tan Alex Albon 3. olarak sürpriz yaptı.

Silverstone'daki birinci antrenman seansı nispeten sorunsuz geçti. AlphaTauri ile zor bir çaylak dönemi geçiren Nyck De Vries spin atarak pist dışına çıkan ilk isimdi ve sarı bayraklara neden oldu. Diğer taraftan seansın sonunda Haas'tan Nico Hulkenberg'in aracından küçük bir parça fırladığında yine sarı bayraklar sallandı.

Valvoline ile yeni bir anlaşma imzalayan ve Valvoline logolarını aracına yerleştiren Aston Martin'de Fernando Alonso seansı liderin 0.6 sn gerisinde 4. sırada tamamlarken onu Ferrari'den Charles Leclerc takip etti. Ferrari'nin diğer pilotu Carlos Sainz 7. olurken onların arasında Alpine'den Esteban Ocon kendisine yer buldu.

Motor kapağında ve ön kanatta krom detaylara sahip McLaren'da Lando Norris, seansı 8. sırada tamamlarken Lance Stroll ve Oscar Piastri ilk 10'u tamamlayan isimler oldular. Norris'in Avusturya'da güçlü bir hafta sonu geçirmesine yardımcı olan McLaren güncellemeleri, bu hafta sonu Piastri'nin aracına da takıldı. Piastri güne iyi başlasa da seansın sonunda hidrolik sızıntısı nedeniyle erkenden garaja alındı.

De Vries seansı 11. sırada tamamlarken, onu Mercedes'ten Lewis Hamilton takip etti. Hem Hamilton, hem de 14. sırada kalan takım arkadaşı George Russell pek iyi bir seans geçiremedi. İki pilot da yumuşak lastiklerle sürüş yapmazken, Russell aracının hızlı virajlarda pek iyi hissettirmediğini söyledi.

Mercedes pilotlarının arasında Alpine'den Pierre Gasly kendisine yer buldu.

Bu arada Pirelli, sene başından bu yana artan araç hızları nedeniyle bu hafta sonuna normalde gelecek sene için planladığı yeni lastikleri getirdi.

Silverstone'da 2. antrenman seansı 18:00'da başlayacak.

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Netherlands Max Verstappen 26 1'28.600     239.363
2 Mexico Sergio Perez 22 1'29.048 0.448 0.448 238.159
3 Thailand Alexander Albon 22 1'29.089 0.489 0.041 238.049
4 Spain Fernando Alonso 21 1'29.268 0.668 0.179 237.572
5 Monaco Charles Leclerc 25 1'29.280 0.680 0.012 237.540
6 France Esteban Ocon 23 1'29.319 0.719 0.039 237.436
7 Spain Carlos Sainz Jr. 25 1'29.357 0.757 0.038 237.335
8 United Kingdom Lando Norris 25 1'29.441 0.841 0.084 237.112
9 Canada Lance Stroll 26 1'29.471 0.871 0.030 237.033
10 Australia Oscar Piastri 16 1'29.658 1.058 0.187 236.538
11 Netherlands Nyck deVries 26 1'29.691 1.091 0.033 236.451
12 United Kingdom Lewis Hamilton 23 1'29.768 1.168 0.077 236.248
13 France Pierre Gasly 24 1'29.828 1.228 0.060 236.091
14 United Kingdom George Russell 28 1'29.874 1.274 0.046 235.970
15 Finland Valtteri Bottas 22 1'30.090 1.490 0.216 235.404
16 Japan Yuki Tsunoda 28 1'30.092 1.492 0.002 235.399
17 United States Logan Sargeant 24 1'30.124 1.524 0.032 235.315
18 China Guan Yu Zhou 20 1'30.321 1.721 0.197 234.802
19 Denmark Kevin Magnussen 21 1'30.385 1.785 0.064 234.636
20 Germany Nico Hulkenberg 22 1'30.591 1.991 0.206 234.102
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