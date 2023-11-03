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Formula 1 Brezilya GP
Sıralama turları raporu

2023 Brezilya GP: Yağmur geç de olsa geldi, Verstappen pole'ü kimseye bırakmadı!

2023 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 21. ayağı olan Brezilya Grand Prix'si öncesinde gerçekleştirilen sıralama turlarında en hızlı derece Red Bull pilotu Max Verstappen'den geldi.

Can Çarpıcı
Editör Can Çarpıcı
Güncelleme
Top three qualifiers Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, Pole man Max Verstappen, Red Bull Racing, Lance Stroll, Aston Martin F1 Team

İki klasmanda da şampiyonların belli olduğu 2023 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonunun 21. ayağı Brezilya. 

Tutkulu taraftarları ve heyecan verici pist yapısıyla ünlenen, ayrıca F1 tarihindeki en ikonik anlardan bazılarına ev sahipliği yapan Interlagos Pisti'nde sıralama turları bugün gerçekleştirildi. 

Bu hafta sonu Sprint Shootout formatı uygulandığından, Cuma günü ilk antrenman seansının ardından hemen sıralama turlarına geçildi. 

Pazar günü gerçekleştirilecek ana yarışın gridini belirleyecek olan bu sıralama turlarındaki en hızlı derece Red Bull pilotu Max Verstappen'den geldi. 

Ana yarış gridi: 

 
 
     
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Zaman km/s
1 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull

1'10.727

 219.327
2 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari

+0.294

1'11.021

 218.419
3 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes

+0.617

1'11.344

 217.431
4 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes

+0.660

1'11.387

 217.300
5 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes

+0.742

1'11.469

 217.050
6 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes

+0.863

1'11.590

 216.683
7 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes

+1.260

1'11.987

 215.488
8 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari

+1.262

1'11.989

 215.482
9 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull

+1.594

1'12.321

 214.493
10 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes

 

  
11 Germany N. Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari

1'10.547

 219.887
12 France E. Ocon Alpine 31 Alpine Renault

1'10.562

 219.840
13 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault

1'10.567

 219.825
14 Denmark K. Magnussen Haas F1 Team 20 Haas Ferrari

1'10.723

 219.340
15 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes

+0.113

1'10.840

 218.977
16 Japan Y. Tsunoda AlphaTauri 22 AlphaTauri Red Bull

+0.110

1'10.837

 218.987
17 Australia D. Ricciardo AlphaTauri 3 AlphaTauri Red Bull

+0.116

1'10.843

 218.968
18 Finland V. Bottas Alfa Romeo 77 Alfa Romeo Ferrari

+0.228

1'10.955

 218.623
19 United States L. Sargeant Williams 2 Williams Mercedes

+0.308

1'11.035

 218.376
20 China G. Zhou Alfa Romeo 24 Alfa Romeo Ferrari

+0.548

1'11.275

 217.641
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Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Q3-Üçüncü bölüm: Yağmur geç de olsa geldi, Verstappen pole'de

Sıralama turlarının son bölümünde Red Bull, Mercedes, Ferrari, McLaren ve Aston Martin pilotları mücadele ettiler. 

İlk iki bölümde hava giderek kararmıştı ve asfalt soğumuştu, son bölümde de durum aynıydı. 

12 dakikalık seans kara bulutların altında başladı, gerçekten kapalı bir hava vardı. Neredeyse gece çökmüş gibiydi.

Yağmurun ise seansın ortasında gelmesi bekleniyordu. Bu yüzden ilk denemeler çok önemli olacaktı, sonrasında yağmur ve fırtınanın pisti vurması bekleniyordu. 

 
George Russell, Mercedes F1 W14, Pierre Gasly, Alpine A523, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, pit şeridinde

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

George Russell, Mercedes F1 W14, Pierre Gasly, Alpine A523, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, pit şeridinde

Öyle de oldu ve pilotların ilk denemelerini tamamlamalarının ardından fırtına pisti vurdu, yağmura ek olarak güçlü bir rüzgar da vardı. 

FIA koşulların kötüleşmesi nedeniyle kırmızı bayrakları çıkardı, böylelikle ilk denemelerin ardından oluşan sıralama sonucu belirledi. 

İlk denemelerin ardından Verstappen 1:10.727 ile ilk sıradaydı ve pole pozisyonunun sahibi oldu. Verstappen, bu zorlu koşullarda hata yapmadı ve kariyerinin 31. pole pozisyonunu aldı.

Onun 0.294 saniye gerisinde Leclerc yerdi. Onların arkasında Aston Martin pilotları yer aldı: Stroll üçüncü, Alonso dördüncüydü. 

Aston Martin'lerin arkasında ise Mercedes'ler vardı: Bir nevi kendi evinde yarışan fahri Brezilya vatandaşı Lewis Hamilton beşinci, George Russell altıncıydı. 

Lando Norris, Carlos Sainz ve Sergio Perez onları takip ettiler. Turun hata yapan ve son virajda spin atan Oscar Piastri ise ilk 10'u tamamladı. 

Dokuzuncu sıradaki Perez, Piastri'nin çıkardığı sarı bayraklara takıldı ve ayağını gazdan çekmek zorunda kaldı, bunu da belirtelim. 

Q3 sonucu: 

 
 
       
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 3

1'10.727

   219.327
2 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 3

+0.294

1'11.021

 0.294 218.419
3 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes 3

+0.617

1'11.344

 0.323 217.431
4 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 3

+0.660

1'11.387

 0.043 217.300
5 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes 3

+0.742

1'11.469

 0.082 217.050
6 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 3

+0.863

1'11.590

 0.121 216.683
7 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 3

+1.260

1'11.987

 0.397 215.488
8 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari 3

+1.262

1'11.989

 0.002 215.482
9 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull 3

+1.594

1'12.321

 0.332 214.493
10 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 2

 

    
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Alex Albon, Williams FW45

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Alex Albon, Williams FW45

Q2-İkinci bölüm: Hava karardı, pist soğudu, Norris ilk sırada

Sıralama turlarının ikinci bölümünde mücadele daha da kızışırken, sürücüler son bölüme kalmak için kıyasıya rekabete girdiler.

Tıpkı ilk seansta olduğu gibi, son klasmanın belirlenmesi yine son saniyelere kaldı zira pist gelişimi yine çok kuvvetliydi.

Hava daha karardı ve asfalt daha da soğudu ama yağmur gelmedi. Lando Norris ise en hızlı 1:10.021 ile en hızlı zamanı yaparak ilk sırayı aldı. Verstappen ve Perez onu takip ettiler. 

Alonso, Sainz, Perez, Hamilton, Leclerc Russell, Piastri ve Stroll ilk 10'u tamamladılar ve Q3 biletlerini alan diğer isimler oldular. 

Elenme bölgesine baktığımızda Alpine ve Haas pilotlarına ek olarak, son turu pist limitlerini ihlal ettiği gerekçesiyle silinen Alexander Albon vardı. 

Q2 sonucu: 

 
 
       
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 6

1'10.021

   221.539
2 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 6

+0.141

1'10.162

 0.141 221.094
3 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull 6

+0.198

1'10.219

 0.057 220.914
4 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 6

+0.216

1'10.237

 0.018 220.857
5 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari 8

+0.233

1'10.254

 0.017 220.804
6 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes 9

+0.245

1'10.266

 0.012 220.766
7 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 9

+0.282

1'10.303

 0.037 220.650
8 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 9

+0.295

1'10.316

 0.013 220.609
9 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 7

+0.309

1'10.330

 0.014 220.565
10 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes 6

+0.354

1'10.375

 0.045 220.424
11 Germany N. Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari 6

+0.526

1'10.547

 0.172 219.887
12 France E. Ocon Alpine 31 Alpine Renault 6

+0.541

1'10.562

 0.015 219.840
13 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault 6

+0.546

1'10.567

 0.005 219.825
14 Denmark K. Magnussen Haas F1 Team 20 Haas Ferrari 6

+0.702

1'10.723

 0.156 219.340
15 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 6

+0.819

1'10.840

 0.117 218.977
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Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43

Q1-Birinci bölüm: Russell lider, ilk 15 yarım saniye içerisinde! 

Bu hafta sonu Sprint formatı uygulandığından ilk antrenman seansının ardından Cuma günü hemen ana yarışın gridini belirleyecek olan bildiğimiz, klasik sıralama turlarına geçildi.

Pilotlar ve takımlar, sadece 1 saatlik antrenman seansında topladığı verilerle sıralama turlarına çıktılar ve normal hafta sonlarına kıyasla çok daha az veriyle hareket edebildiler.

Bunlara ek olarak hava durumu da ayrı bir faktördü, seans içerisinde yağmur yağma ihtimali %60 olarak belirlenmişti. 

Bilinmezliklerle girilen 18 dakikalık Q1 bölümü, pist üstündeki çalışmalar nedeniyle 15 dakikalık ufak bir gecikme ile olsa da başladı. 

Beklendiği gibi seans içerisinde pist fazlasıyla hızlandı ve yaklaşık 70 saniyelik bu kısa pistte tur zamanları oldukça yakındı. 

İlk 15 pilotun 0.5 saniye içerisine dizildiği birinci bölümü George Russell 1:10.340 ile ilk sırada tamamladı. 

George Russell, Mercedes F1 W14

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

George Russell, Mercedes F1 W14

Max Verstappen seansa sakin başlasa da son saniyelerde kendini ikinci sıraya attı, Hollandalı pilot 0.096 saniye kadar gerideydi. 

Charles Leclerc üçüncü, Nico Hulkenberg dördüncü sıradaydı. Piastri, Stroll, Alonso, Magnussen, Hamilton ve Albon ilk 10'u tamamladılar. 

İlk 15'te yer alarak Q2'ye kalan diğer isimler Norris, Sainz, Perez, Ocon ve Gasly oldu. İlk 15'teki pilotlar yarım saniye içerisinde yer aldılar, grid fazlasıyla yakındı. 

Elenme bölgesinde ise AlphaTauri ve Alfa Romeo pilotlarına ek olarak Logan Sargeant yer aldı. 

Q1 sonucu: 

 
 
       
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 9

1'10.340

   220.534
2 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 9

+0.096

1'10.436

 0.096 220.233
3 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 6

+0.132

1'10.472

 0.036 220.121
4 Germany N. Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari 9

+0.135

1'10.475

 0.003 220.112
5 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 6

+0.179

1'10.519

 0.044 219.974
6 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes 7

+0.211

1'10.551

 0.032 219.874
7 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 9

+0.217

1'10.557

 0.006 219.856
8 Denmark K. Magnussen Haas F1 Team 20 Haas Ferrari 9

+0.262

1'10.602

 0.045 219.716
9 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes 9

+0.264

1'10.604

 0.002 219.709
10 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 9

+0.281

1'10.621

 0.017 219.657
11 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 4

+0.283

1'10.623

 0.002 219.650
12 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari 9

+0.284

1'10.624

 0.001 219.647
13 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull 8

+0.328

1'10.668

 0.044 219.510
14 France E. Ocon Alpine 31 Alpine Renault 9

+0.423

1'10.763

 0.095 219.216
15 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault 8

+0.453

1'10.793

 0.030 219.123
16 Japan Y. Tsunoda AlphaTauri 22 AlphaTauri Red Bull 9

+0.497

1'10.837

 0.044 218.987
17 Australia D. Ricciardo AlphaTauri 3 AlphaTauri Red Bull 6

+0.503

1'10.843

 0.006 218.968
18 Finland V. Bottas Alfa Romeo 77 Alfa Romeo Ferrari 9

+0.615

1'10.955

 0.112 218.623
19 United States L. Sargeant Williams 2 Williams Mercedes 9

+0.695

1'11.035

 0.080 218.376
20 China G. Zhou Alfa Romeo 24 Alfa Romeo Ferrari 9

+0.935

1'11.275

 0.240 217.641
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