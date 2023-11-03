2023 Brezilya GP: Yağmur geç de olsa geldi, Verstappen pole'ü kimseye bırakmadı!

İki klasmanda da şampiyonların belli olduğu 2023 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonunun 21. ayağı Brezilya.

Tutkulu taraftarları ve heyecan verici pist yapısıyla ünlenen, ayrıca F1 tarihindeki en ikonik anlardan bazılarına ev sahipliği yapan Interlagos Pisti'nde sıralama turları bugün gerçekleştirildi.

Bu hafta sonu Sprint Shootout formatı uygulandığından, Cuma günü ilk antrenman seansının ardından hemen sıralama turlarına geçildi.

Pazar günü gerçekleştirilecek ana yarışın gridini belirleyecek olan bu sıralama turlarındaki en hızlı derece Red Bull pilotu Max Verstappen'den geldi.

Ana yarış gridi:

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Q3-Üçüncü bölüm: Yağmur geç de olsa geldi, Verstappen pole'de

Sıralama turlarının son bölümünde Red Bull, Mercedes, Ferrari, McLaren ve Aston Martin pilotları mücadele ettiler.

İlk iki bölümde hava giderek kararmıştı ve asfalt soğumuştu, son bölümde de durum aynıydı.

12 dakikalık seans kara bulutların altında başladı, gerçekten kapalı bir hava vardı. Neredeyse gece çökmüş gibiydi.

Yağmurun ise seansın ortasında gelmesi bekleniyordu. Bu yüzden ilk denemeler çok önemli olacaktı, sonrasında yağmur ve fırtınanın pisti vurması bekleniyordu.

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images George Russell, Mercedes F1 W14, Pierre Gasly, Alpine A523, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, pit şeridinde

Öyle de oldu ve pilotların ilk denemelerini tamamlamalarının ardından fırtına pisti vurdu, yağmura ek olarak güçlü bir rüzgar da vardı.

FIA koşulların kötüleşmesi nedeniyle kırmızı bayrakları çıkardı, böylelikle ilk denemelerin ardından oluşan sıralama sonucu belirledi.

İlk denemelerin ardından Verstappen 1:10.727 ile ilk sıradaydı ve pole pozisyonunun sahibi oldu. Verstappen, bu zorlu koşullarda hata yapmadı ve kariyerinin 31. pole pozisyonunu aldı.

Onun 0.294 saniye gerisinde Leclerc yerdi. Onların arkasında Aston Martin pilotları yer aldı: Stroll üçüncü, Alonso dördüncüydü.

Aston Martin'lerin arkasında ise Mercedes'ler vardı: Bir nevi kendi evinde yarışan fahri Brezilya vatandaşı Lewis Hamilton beşinci, George Russell altıncıydı.

Lando Norris, Carlos Sainz ve Sergio Perez onları takip ettiler. Turun hata yapan ve son virajda spin atan Oscar Piastri ise ilk 10'u tamamladı.

Dokuzuncu sıradaki Perez, Piastri'nin çıkardığı sarı bayraklara takıldı ve ayağını gazdan çekmek zorunda kaldı, bunu da belirtelim.

Q3 sonucu:

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Alex Albon, Williams FW45

Q2-İkinci bölüm: Hava karardı, pist soğudu, Norris ilk sırada

Sıralama turlarının ikinci bölümünde mücadele daha da kızışırken, sürücüler son bölüme kalmak için kıyasıya rekabete girdiler.

Tıpkı ilk seansta olduğu gibi, son klasmanın belirlenmesi yine son saniyelere kaldı zira pist gelişimi yine çok kuvvetliydi.

Hava daha karardı ve asfalt daha da soğudu ama yağmur gelmedi. Lando Norris ise en hızlı 1:10.021 ile en hızlı zamanı yaparak ilk sırayı aldı. Verstappen ve Perez onu takip ettiler.

Alonso, Sainz, Perez, Hamilton, Leclerc Russell, Piastri ve Stroll ilk 10'u tamamladılar ve Q3 biletlerini alan diğer isimler oldular.

Elenme bölgesine baktığımızda Alpine ve Haas pilotlarına ek olarak, son turu pist limitlerini ihlal ettiği gerekçesiyle silinen Alexander Albon vardı.

Q2 sonucu:

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43

Q1-Birinci bölüm: Russell lider, ilk 15 yarım saniye içerisinde!

Bu hafta sonu Sprint formatı uygulandığından ilk antrenman seansının ardından Cuma günü hemen ana yarışın gridini belirleyecek olan bildiğimiz, klasik sıralama turlarına geçildi.

Pilotlar ve takımlar, sadece 1 saatlik antrenman seansında topladığı verilerle sıralama turlarına çıktılar ve normal hafta sonlarına kıyasla çok daha az veriyle hareket edebildiler.

Bunlara ek olarak hava durumu da ayrı bir faktördü, seans içerisinde yağmur yağma ihtimali %60 olarak belirlenmişti.

Bilinmezliklerle girilen 18 dakikalık Q1 bölümü, pist üstündeki çalışmalar nedeniyle 15 dakikalık ufak bir gecikme ile olsa da başladı.

Beklendiği gibi seans içerisinde pist fazlasıyla hızlandı ve yaklaşık 70 saniyelik bu kısa pistte tur zamanları oldukça yakındı.

İlk 15 pilotun 0.5 saniye içerisine dizildiği birinci bölümü George Russell 1:10.340 ile ilk sırada tamamladı.

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images George Russell, Mercedes F1 W14

Max Verstappen seansa sakin başlasa da son saniyelerde kendini ikinci sıraya attı, Hollandalı pilot 0.096 saniye kadar gerideydi.

Charles Leclerc üçüncü, Nico Hulkenberg dördüncü sıradaydı. Piastri, Stroll, Alonso, Magnussen, Hamilton ve Albon ilk 10'u tamamladılar.

İlk 15'te yer alarak Q2'ye kalan diğer isimler Norris, Sainz, Perez, Ocon ve Gasly oldu. İlk 15'teki pilotlar yarım saniye içerisinde yer aldılar, grid fazlasıyla yakındı.

Elenme bölgesinde ise AlphaTauri ve Alfa Romeo pilotlarına ek olarak Logan Sargeant yer aldı.

Q1 sonucu: