Prime'a abone ol
Formula 1 Brezilya GP
Sıralama turları raporu

2023 Brezilya GP Sprint Shootout: Norris pole pozisyonunda, Red Bull 2-3!

Bugün gerçekleştirilecek Sprint yarışının gridini belirleyen sıralama turlarında pole pozisyonu McLaren pilotu Lando Norris'in oldu.

Can Çarpıcı
Editör Can Çarpıcı
Güncelleme
Sprint Pole winner Lando Norris, McLaren, receives his hat from Mario Isola, Racing Manager, Pirelli Motorsport

İki klasmanda da şampiyonların belli olduğu 2023 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonunun 21. ayağı Brezilya. 

Tutkulu taraftarları ve heyecan verici pist yapısıyla ünlenen, ayrıca F1 tarihindeki en ikonik anlardan bazılarına ev sahipliği yapan Interlagos'ta bu hafta sonu Sprint Shootout formatı uygulanıyor. 

Bu format gereğince ilk olarak dün geleneksel sıralama seansı gerçekleştirilmişti ve bu seans, Pazar günkü ana yarışın gridini belirlemek için yapılmıştı.

Geleneksel sıralama turları seansında en hızlı derece Max Verstappen'den gelmişti ve Hollandalı pilot, Pazar günkü ana yarışa ilk sıradan başlamaya hak kazanmıştı. 

Sıralama turları raporu:

Bugün ise "Sprint Shootout" gerçekleştirildi ve bu seans, sadece ilerleyen saatlerde yapılacak Sprint yarışın gridini belirlemeye yönelikti. 

Sprint yarışının gridini belirleyen bu seansta Lando Norris en hızlı isim oldu. McLaren pilotu, böylelikle bugün 21.30'da başlayacak sprint yarışında da ilk cepten start alacak. 

Sprint yarış, TSi 21.30'da başlayacak. 

Sprint yarış gridi: 

 
 
     
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Zaman km/s
1 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes

1'10.622

 219.653
2 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull

+0.061

1'10.683

 219.464
3 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull

+0.134

1'10.756

 219.237
4 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes

+0.235

1'10.857

 218.925
5 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes

+0.318

1'10.940

 218.669
6 Japan Y. Tsunoda AlphaTauri 22 AlphaTauri Red Bull

+0.397

1'11.019

 218.426
7 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari

+0.455

1'11.077

 218.247
8 Australia D. Ricciardo AlphaTauri 3 AlphaTauri Red Bull

+0.500

1'11.122

 218.109
9 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari

+0.504

1'11.126

 218.097
10 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes

+0.567

1'11.189

 217.904
11 Denmark K. Magnussen Haas F1 Team 20 Haas Ferrari

+1.105

1'11.727

 216.270
12 Germany N. Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari

+1.130

1'11.752

 216.194
13 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault

+1.200

1'11.822

 215.983
14 Finland V. Bottas Alfa Romeo 77 Alfa Romeo Ferrari

+1.250

1'11.872

 215.833
15 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes

 

  
16 France E. Ocon Alpine 31 Alpine Renault

+1.766

1'12.388

 214.295
17 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes

+1.860

1'12.482

 214.017
18 China G. Zhou Alfa Romeo 24 Alfa Romeo Ferrari

+1.875

1'12.497

 213.972
19 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes

+1.903

1'12.525

 213.890
20 United States L. Sargeant Williams 2 Williams Mercedes

+1.993

1'12.615

 213.625
Tüm sonuçları görüntüle  
Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Lando Norris, McLaren MCL60, Carlos Sainz, Ferrari SF-23, in the pit lane

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Lando Norris, McLaren MCL60, Carlos Sainz, Ferrari SF-23, in the pit lane

SQ3-Üçüncü bölüm: Norris pole'de, Verstappen hemen arkasında! 

Sprint Shootout'un son bölümünde Red Bull, Ferrari, Mercedes, McLaren ve AlphaTauri pilotları mücadele ettiler. 

Bu seans sadece 8 dakikaydı ve pilotlar yumuşak lastiklerle turladılar. Sadece tek bir deneme yapan pilotlar, 8 dakikalık seansın ilk 4 dakikası beklediler ve son 4 dakika kala tek denemeleri için piste çıktılar. 

Herkesin pole pozisyonunu alacak turu atabilmek için tek bir şansı vardı ve hataya yer yoktu. 

Seanstaki ilk ve tek denemelerin ardından en hızlı derece McLaren pilotu Lando Norris'ten geldi ve İngiliz pilot, 1:10.622'lik derecesiyle pole pozisyonunu aldı. 

Norris, ilk sektörde rakiplerinden 0.3 saniye kadar yavaş olmasına rağmen 2 ve 3. sektörlerde harika bir tempoya sahipti ve en hızlı isim oldu. 

Onun 0.061 saniye kadar gerisinde Verstappen yer aldı. Bu ikili, 21.30'da başlayacak sprint yarışında yan yana start alacaklar. 

Diğer Red Bull'da Perez üçüncü sırayı alırken, onun arkasında Mercedes'ler vardı: George Russell dördüncü, Lewis Hamilton beşinciydi. 

Hafta sonu boyunca hızlı gözüken AlphaTauri'de Yuki Tsunoda altıncı oldu. Charles Leclerc en hızlı 7. zamanı kaydederken; Ricciardo, Sainz ve Piastri ilk 10'u tamamladılar. 

SQ3 sonucu: 

 
 
       
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 15

1'10.622

   219.653
2 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 16

+0.061

1'10.683

 0.061 219.464
3 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull 16

+0.134

1'10.756

 0.073 219.237
4 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 14

+0.235

1'10.857

 0.101 218.925
5 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes 14

+0.318

1'10.940

 0.083 218.669
6 Japan Y. Tsunoda AlphaTauri 22 AlphaTauri Red Bull 12

+0.397

1'11.019

 0.079 218.426
7 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 15

+0.455

1'11.077

 0.058 218.247
8 Australia D. Ricciardo AlphaTauri 3 AlphaTauri Red Bull 11

+0.500

1'11.122

 0.045 218.109
9 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari 13

+0.504

1'11.126

 0.004 218.097
10 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 14

+0.567

1'11.189

 0.063 217.904
Tüm sonuçları görüntüle  
Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF-23

SQ2-İkinci bölüm: Norris zirvede, Alonso piste çıkamadı 

Sprint Shootout'un 10 dakikalık ikinci bölümünde mücadele daha da kızışırken, sürücüler son bölüme kalmak için kıyasıya rekabete girdiler.

Pilotların yine orta hamurla turladığı ikinci bölüm, ilk seanstaki Ocon-Alonso temasının ardından bariyerlerdeki onarma çalışmalarından dolayı biraz gecikmeli başladı. 

Norris, 1:11.221 ile en hızlı isim oldu. Red Bull pilotları onun hemen arkasındaydı: İkinci sıradaki Perez 0.009 saniye gerideydi, Verstappen ise 0.041 saniye geride üçüncüydü. 

Dün Q3'e kalacak tempoları olduğunu ama turu bir araya getiremediğini söyleyen Ricciardo, bugün daha iyi bir tur attı ve 4. olarak dediği gibi SQ3'e kaldı. 

Leclerc, Hamilton, Sainz, Russell, Piastri ve Tsunoda ise ilk 10'u tamamlayarak SQ3 biletini alan son isimler oldular. 

Geçtiğimiz yıl burada pole pozisyonunu alan Kevin Magnussen, sadece 0.051'lik bir farkla 11. sırada kaldı ve elendi. Takım arkadaşı Nico Hulkenberg ise 12. sıradaydı. 

Geriye kalan tek Alpine'de Gasly 13. olurken, Bottas 14. sırayı aldı. İlk seansta Ocon ile yaşadığı temasta aracına hasar alan Alonso ise piste çıkamadı ve zaman turu kaydedemediği için 15. sırada kaldı. 

SQ2 sonucu: 

 
 
       
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 12

1'11.221

   217.806
2 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull 13

+0.009

1'11.230

 0.009 217.779
3 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 13

+0.041

1'11.262

 0.032 217.681
4 Australia D. Ricciardo AlphaTauri 3 AlphaTauri Red Bull 8

+0.202

1'11.423

 0.161 217.190
5 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 12

+0.252

1'11.473

 0.050 217.038
6 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes 11

+0.255

1'11.476

 0.003 217.029
7 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari 10

+0.270

1'11.491

 0.015 216.983
8 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 11

+0.295

1'11.516

 0.025 216.908
9 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 11

+0.427

1'11.648

 0.132 216.508
10 Japan Y. Tsunoda AlphaTauri 22 AlphaTauri Red Bull 9

+0.455

1'11.676

 0.028 216.423
11 Denmark K. Magnussen Haas F1 Team 20 Haas Ferrari 10

+0.506

1'11.727

 0.051 216.270
12 Germany N. Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari 10

+0.531

1'11.752

 0.025 216.194
13 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault 8

+0.601

1'11.822

 0.070 215.983
14 Finland V. Bottas Alfa Romeo 77 Alfa Romeo Ferrari 8

+0.651

1'11.872

 0.050 215.833
15 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 6

 

    
Tüm sonuçları görüntüle  
George Russell, Mercedes F1 W14

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

George Russell, Mercedes F1 W14

SQ1-Birinci bölüm: Sainz zirvede, Ocon ve Alonso temas yaşadı 

Sprint Shootout'un sadece 12 dakikalık ilk bölümünde tüm pilotlar -kurallar tarafından zorunlu kılındığından- sarı logolu orta lastiklerle piste çıktılar.

Sadece 12 dakika olan bu seansta herkesin temiz bir tur atabilmesi ve trafikten uzak kalabilmesi için çok kısıtlı süre vardı. Dolayısıyla bu yoğun seansta tüm takımlar çok titiz bir şekilde çalışmak zorundalardı. 

Dün kendisini gösteren yağmur ve kuvvetli rüzgar, bugün pisti terk etmişti ve hava güneşliydi. Yine de dün yağan yağmurun pistteki kauçuğu götürmüş olması sürücüleri zorlayacaktı.

12 dakikalık bu seansın bitimine 33 saniye kala kırmızı bayrakları gördük çünkü Esteban Ocon 2. virajın çıkışında duvardaydı. Ocon'un duvarda olmasının nedeni ise eski takım arkadaşı Alonso ile temas yaşamasıydı. 

Hızlı bir turda olan Ocon, ikinci virajın çıkışında hızlı bir turda olmayan Alonso ile temas yaşayarak bariyerlere uçmuştu. 

Bu ilginç olayın ardından Ocon elbette seansa devam edemedi. Fransız pilotun aracının arkası ciddi hasar almıştı, halihazırda 2 sıra grid cezası olan Ocon'un bu ağır hasardan dolayı ek cezalar alması gerekebilir.

Alonso ise sol ön lastiğine ve süspansiyona aldığı hasar ile garajına döndü. Bahsettiğimiz gibi seans bu kazadan sonra devam ettirilmedi ve görevliler Ocon'un aracını kaldırmaya başladılar. 

Ocon-Alonso teması: 

 

Bu temastan dolayı kırmızı bayraklar çıktığından birçok kişi son turunu tamamlayamadı. Sainz ise 1:11.796 ile seansın en hızlısıydı. Norris, Hamilton, Verstappen, Russell, Magnussen, Leclerc, Hulkenberg ve Perez ilk 10'u tamamlıyorlardı. 

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19

Elenme bölgesine baktığımızda ise bizi ilk olarak kazaya yapan Ocon karşıladı. Fransız pilot belki de son turunu tamamlayabilseydi SQ2'ye kalabilecekti. 

Dünkü sıralama seansını 3. sırada tamamlayan Lance Stroll, bugün ise oldukça zorlandı ve 17. olarak SQ1'de elendi. 

Guanyo Zhou, Alexander Albon ve Logan Sargeant ise son sıraları aldılar ve Sprint Shootout'a ilk bölümde veda ettiler. 

SQ1 sonucu: 

 
 
       
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari 4

1'11.796

   216.062
2 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 6

+0.028

1'11.824

 0.028 215.977
3 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes 5

+0.074

1'11.870

 0.046 215.839
4 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 7

+0.092

1'11.888

 0.018 215.785
5 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 5

+0.180

1'11.976

 0.088 215.521
6 Denmark K. Magnussen Haas F1 Team 20 Haas Ferrari 4

+0.262

1'12.058

 0.082 215.276
7 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 6

+0.311

1'12.107

 0.049 215.130
8 Germany N. Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari 4

+0.340

1'12.136

 0.029 215.043
9 Australia D. Ricciardo AlphaTauri 3 AlphaTauri Red Bull 5

+0.379

1'12.175

 0.039 214.927
10 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull 7

+0.422

1'12.218

 0.043 214.799
11 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 6

+0.428

1'12.224

 0.006 214.781
12 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault 5

+0.433

1'12.229

 0.005 214.766
13 Finland V. Bottas Alfa Romeo 77 Alfa Romeo Ferrari 5

+0.507

1'12.303

 0.074 214.547
14 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 6

+0.560

1'12.356

 0.053 214.389
15 Japan Y. Tsunoda AlphaTauri 22 AlphaTauri Red Bull 6

+0.562

1'12.358

 0.002 214.384
16 France E. Ocon Alpine 31 Alpine Renault 5

+0.592

1'12.388

 0.030 214.295
17 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes 6

+0.686

1'12.482

 0.094 214.017
18 China G. Zhou Alfa Romeo 24 Alfa Romeo Ferrari 5

+0.701

1'12.497

 0.015 213.972
19 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 5

+0.729

1'12.525

 0.028 213.890
20 United States L. Sargeant Williams 2 Williams Mercedes 6

+0.819

1'12.615

 0.090 213.625
Tüm sonuçları görüntüle  

 

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Canlı anlatım: Brezilya GP sprint shootout
Sonraki haber Alonso: "Yanlış zamanda yanlış yerdeydik"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Can Çarpıcı
Daha fazlası
Can Çarpıcı
Russell: "Sezonun açık ara en kötü yarışıydı, neyi yanlış yaptık bilmiyoruz"

Russell: "Sezonun açık ara en kötü yarışıydı, neyi yanlış yaptık bilmiyoruz"

Formula 1
Brezilya GP

Russell: "Sezonun açık ara en kötü yarışıydı, neyi yanlış yaptık bilmiyoruz" Russell: "Sezonun açık ara en kötü yarışıydı, neyi yanlış yaptık bilmiyoruz"

Norris: "Şu an için alabileceğimiz en iyi sonuç ikincilik"

Norris: "Şu an için alabileceğimiz en iyi sonuç ikincilik"

Formula 1
Brezilya GP

Norris: "Şu an için alabileceğimiz en iyi sonuç ikincilik" Norris: "Şu an için alabileceğimiz en iyi sonuç ikincilik"

2023 Brezilya GP: Verstappen kazandı, Alonso podyumda, Leclerc start alamadan yarış dışı kaldı!

2023 Brezilya GP: Verstappen kazandı, Alonso podyumda, Leclerc start alamadan yarış dışı kaldı!

Formula 1
Brezilya GP

2023 Brezilya GP: Verstappen kazandı, Alonso podyumda, Leclerc start alamadan yarış dışı kaldı! 2023 Brezilya GP: Verstappen kazandı, Alonso podyumda, Leclerc start alamadan yarış dışı kaldı!

Son Haberler

Russell: "Sezonun açık ara en kötü yarışıydı, neyi yanlış yaptık bilmiyoruz"

Russell: "Sezonun açık ara en kötü yarışıydı, neyi yanlış yaptık bilmiyoruz"

F1 Formula 1
Brezilya GP

Russell: "Sezonun açık ara en kötü yarışıydı, neyi yanlış yaptık bilmiyoruz" Russell: "Sezonun açık ara en kötü yarışıydı, neyi yanlış yaptık bilmiyoruz"

Perez: "Alonso ile mücadelemiz diğer pilotlara örnek olmalı"

Perez: "Alonso ile mücadelemiz diğer pilotlara örnek olmalı"

F1 Formula 1
Brezilya GP

Perez: "Alonso ile mücadelemiz diğer pilotlara örnek olmalı" Perez: "Alonso ile mücadelemiz diğer pilotlara örnek olmalı"

Sainz: "Mercedes ile puan mücadelesi için harika bir fırsatımız olabilirdi"

Sainz: "Mercedes ile puan mücadelesi için harika bir fırsatımız olabilirdi"

F1 Formula 1
Brezilya GP

Sainz: "Mercedes ile puan mücadelesi için harika bir fırsatımız olabilirdi" Sainz: "Mercedes ile puan mücadelesi için harika bir fırsatımız olabilirdi"

Hamilton: "Şükürler olsun ki bu araçla sadece iki yarışım kaldı"

Hamilton: "Şükürler olsun ki bu araçla sadece iki yarışım kaldı"

F1 Formula 1
Brezilya GP

Hamilton: "Şükürler olsun ki bu araçla sadece iki yarışım kaldı" Hamilton: "Şükürler olsun ki bu araçla sadece iki yarışım kaldı"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol