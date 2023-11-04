2023 Brezilya GP Sprint Shootout: Norris pole pozisyonunda, Red Bull 2-3!

İki klasmanda da şampiyonların belli olduğu 2023 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonunun 21. ayağı Brezilya.

Tutkulu taraftarları ve heyecan verici pist yapısıyla ünlenen, ayrıca F1 tarihindeki en ikonik anlardan bazılarına ev sahipliği yapan Interlagos'ta bu hafta sonu Sprint Shootout formatı uygulanıyor.

Bu format gereğince ilk olarak dün geleneksel sıralama seansı gerçekleştirilmişti ve bu seans, Pazar günkü ana yarışın gridini belirlemek için yapılmıştı.

Geleneksel sıralama turları seansında en hızlı derece Max Verstappen'den gelmişti ve Hollandalı pilot, Pazar günkü ana yarışa ilk sıradan başlamaya hak kazanmıştı.

Bugün ise "Sprint Shootout" gerçekleştirildi ve bu seans, sadece ilerleyen saatlerde yapılacak Sprint yarışın gridini belirlemeye yönelikti.

Sprint yarışının gridini belirleyen bu seansta Lando Norris en hızlı isim oldu. McLaren pilotu, böylelikle bugün 21.30'da başlayacak sprint yarışında da ilk cepten start alacak.

Sprint yarış, TSi 21.30'da başlayacak.

Sprint yarış gridi:

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Lando Norris, McLaren MCL60, Carlos Sainz, Ferrari SF-23, in the pit lane

SQ3-Üçüncü bölüm: Norris pole'de, Verstappen hemen arkasında!

Sprint Shootout'un son bölümünde Red Bull, Ferrari, Mercedes, McLaren ve AlphaTauri pilotları mücadele ettiler.

Bu seans sadece 8 dakikaydı ve pilotlar yumuşak lastiklerle turladılar. Sadece tek bir deneme yapan pilotlar, 8 dakikalık seansın ilk 4 dakikası beklediler ve son 4 dakika kala tek denemeleri için piste çıktılar.

Herkesin pole pozisyonunu alacak turu atabilmek için tek bir şansı vardı ve hataya yer yoktu.

Seanstaki ilk ve tek denemelerin ardından en hızlı derece McLaren pilotu Lando Norris'ten geldi ve İngiliz pilot, 1:10.622'lik derecesiyle pole pozisyonunu aldı.

Norris, ilk sektörde rakiplerinden 0.3 saniye kadar yavaş olmasına rağmen 2 ve 3. sektörlerde harika bir tempoya sahipti ve en hızlı isim oldu.

Onun 0.061 saniye kadar gerisinde Verstappen yer aldı. Bu ikili, 21.30'da başlayacak sprint yarışında yan yana start alacaklar.

Diğer Red Bull'da Perez üçüncü sırayı alırken, onun arkasında Mercedes'ler vardı: George Russell dördüncü, Lewis Hamilton beşinciydi.

Hafta sonu boyunca hızlı gözüken AlphaTauri'de Yuki Tsunoda altıncı oldu. Charles Leclerc en hızlı 7. zamanı kaydederken; Ricciardo, Sainz ve Piastri ilk 10'u tamamladılar.

SQ3 sonucu:

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23

SQ2-İkinci bölüm: Norris zirvede, Alonso piste çıkamadı

Sprint Shootout'un 10 dakikalık ikinci bölümünde mücadele daha da kızışırken, sürücüler son bölüme kalmak için kıyasıya rekabete girdiler.

Pilotların yine orta hamurla turladığı ikinci bölüm, ilk seanstaki Ocon-Alonso temasının ardından bariyerlerdeki onarma çalışmalarından dolayı biraz gecikmeli başladı.

Norris, 1:11.221 ile en hızlı isim oldu. Red Bull pilotları onun hemen arkasındaydı: İkinci sıradaki Perez 0.009 saniye gerideydi, Verstappen ise 0.041 saniye geride üçüncüydü.

Dün Q3'e kalacak tempoları olduğunu ama turu bir araya getiremediğini söyleyen Ricciardo, bugün daha iyi bir tur attı ve 4. olarak dediği gibi SQ3'e kaldı.

Leclerc, Hamilton, Sainz, Russell, Piastri ve Tsunoda ise ilk 10'u tamamlayarak SQ3 biletini alan son isimler oldular.

Geçtiğimiz yıl burada pole pozisyonunu alan Kevin Magnussen, sadece 0.051'lik bir farkla 11. sırada kaldı ve elendi. Takım arkadaşı Nico Hulkenberg ise 12. sıradaydı.

Geriye kalan tek Alpine'de Gasly 13. olurken, Bottas 14. sırayı aldı. İlk seansta Ocon ile yaşadığı temasta aracına hasar alan Alonso ise piste çıkamadı ve zaman turu kaydedemediği için 15. sırada kaldı.

SQ2 sonucu:

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images George Russell, Mercedes F1 W14

SQ1-Birinci bölüm: Sainz zirvede, Ocon ve Alonso temas yaşadı

Sprint Shootout'un sadece 12 dakikalık ilk bölümünde tüm pilotlar -kurallar tarafından zorunlu kılındığından- sarı logolu orta lastiklerle piste çıktılar.

Sadece 12 dakika olan bu seansta herkesin temiz bir tur atabilmesi ve trafikten uzak kalabilmesi için çok kısıtlı süre vardı. Dolayısıyla bu yoğun seansta tüm takımlar çok titiz bir şekilde çalışmak zorundalardı.

Dün kendisini gösteren yağmur ve kuvvetli rüzgar, bugün pisti terk etmişti ve hava güneşliydi. Yine de dün yağan yağmurun pistteki kauçuğu götürmüş olması sürücüleri zorlayacaktı.

12 dakikalık bu seansın bitimine 33 saniye kala kırmızı bayrakları gördük çünkü Esteban Ocon 2. virajın çıkışında duvardaydı. Ocon'un duvarda olmasının nedeni ise eski takım arkadaşı Alonso ile temas yaşamasıydı.

Hızlı bir turda olan Ocon, ikinci virajın çıkışında hızlı bir turda olmayan Alonso ile temas yaşayarak bariyerlere uçmuştu.

Bu ilginç olayın ardından Ocon elbette seansa devam edemedi. Fransız pilotun aracının arkası ciddi hasar almıştı, halihazırda 2 sıra grid cezası olan Ocon'un bu ağır hasardan dolayı ek cezalar alması gerekebilir.

Alonso ise sol ön lastiğine ve süspansiyona aldığı hasar ile garajına döndü. Bahsettiğimiz gibi seans bu kazadan sonra devam ettirilmedi ve görevliler Ocon'un aracını kaldırmaya başladılar.

Ocon-Alonso teması:

Bu temastan dolayı kırmızı bayraklar çıktığından birçok kişi son turunu tamamlayamadı. Sainz ise 1:11.796 ile seansın en hızlısıydı. Norris, Hamilton, Verstappen, Russell, Magnussen, Leclerc, Hulkenberg ve Perez ilk 10'u tamamlıyorlardı.

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images Sergio Perez, Red Bull Racing RB19

Elenme bölgesine baktığımızda ise bizi ilk olarak kazaya yapan Ocon karşıladı. Fransız pilot belki de son turunu tamamlayabilseydi SQ2'ye kalabilecekti.

Dünkü sıralama seansını 3. sırada tamamlayan Lance Stroll, bugün ise oldukça zorlandı ve 17. olarak SQ1'de elendi.

Guanyo Zhou, Alexander Albon ve Logan Sargeant ise son sıraları aldılar ve Sprint Shootout'a ilk bölümde veda ettiler.

SQ1 sonucu: