2023 Brezilya GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
2023 Formula 1 Dünya Şampiyonası, bu hafta sonu (3-5 Kasım) gerçekleştirilecek Brezilya Grand Prix'si ile devam edecek. Peki sezonun 21. ayağı olan Brezilya'da GP'de seanslar kaçta yapılacak ve hangi kanaldan yayınlanacak?
İki klasmanda da şampiyonların belli olduğu 2023 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonunun 21. ayağı Brezilya.
Amerika ve Meksika'da gerçekleştirilen yarışların ardından ara vermeyen F1 padoğu; Kuzey Amerika'nın ardından Güney Amerika'ya, São Paulo'ya, geliyor.
Tutkulu taraftarları ve heyecan verici pist yapısıyla ünlenen, ayrıca F1 tarihindeki en ikonik anlardan bazılarına ev sahipliği yapan Interlagos Pisti'nde sezonun 21. yarışı gerçekleştirilecek.
Interlagos'da tıpkı geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Sprint Shootout formatı uygulanacak.
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Lewis Hamilton, Mercedes W13, collide
Hafta sonu programı
3 Kasım Cuma
- 1. antrenman seansı: 17.30 - F1 TV / S Sport Plus (Türkçe)
- Sıralama seansı (Ana yarışın gridini belirleyecek): 21.00 - F1 TV / S Sport Plus (Türkçe)
4 Kasım Cumartesi
- Sprint Shootout (Sprint sıralama seansı) : 17.00 - F1 TV / S Sport 2 / S Sport Plus (Türkçe)
- Sprint yarışı (yaklaşık 100 km) : 21.30 - F1 TV / S Sport 2 / S Sport Plus (Türkçe)
5 Kasım Pazar
- Brezilya GP - Ana yarış (≥ 305 km) : 20.00 - F1 TV / S Sport 2 / S Sport Plus (Türkçe)
S Sport'a ek olarak tüm seanslar F1 TV üzerinden de naklen yayınlanacak. F1 TV'de dereceleri anlık olarak takip edebilir ve seansları araç üstü kameralarıyla izleyebilirsiniz ancak F1TV'de Türkçe anlatım olmadığını hatırlatmakta fayda var.
Bu hafta sonu yarışacak tüm serilerin yarış programına buradan ulaşabilirsiniz.
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, Carlos Sainz, Ferrari F1-75, Charles Leclerc, Ferrari F1-75
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