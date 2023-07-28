2023 Belçika Grand Prix'si ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Formula 1'de sezonun 13. yarışı, takvimdeki en ikonik pistlerden biri olan Belçika'nın Spa-Francorchamps'ta gerçekleştirilecek ve sprint hafta sonu formatı uygulanacak.

Bu yarışın ardından, neredeyse 1 ay sürecek yaz arasına girilecek ve 27 Ağustos'taki Hollanda Grand Prix'sine kadar F1 padoğu ara verecek.

Motor sporları dünyasının en bilinen ve sevilen virajlarından biri olan Eau Rouge'a ev sahipliği yapan Spa-Francorchamps, ayrıca takvimdeki en uzun pist konumunda. Pistin uzunluğu 7004 metre kadar.

Uzun düzlüklerine ek olarak hem hızlı hem de orta hızlı virajları bulunan bu pist, araçların hem düzlük hızını hem de viraj performansı aynı anda ölçen bir pist. Bu yüzden de aerodinamik verimlilik çok önemli bir hâl alıyor.

Sezonun ilk yarısını sonlandıracak bu yarış öncesinde Pilotlar Şampiyonası'nda Max Verstappen 281 puanla ilk sırada.

Son 7 yarışı kazanan Verstappen'in en yakın takipçisi ise onun takım arkadaşı Sergio Perez. Macaristan'da podyuma geri dönen Meksikalı pilot, takım arkadaşının 110 puan kadar gerisinde ikinci sırada.

Son yarışlarda form grafiği büyük oranda düşen Aston Martin'de ise Fernando Alonso hâlâ 3. sırasını koruyor ve 139 puana sahip.

İspanyol pilotun 6 puan kadar gerisinde ise Mercedes pilotu Lewis Hamilton var. Hamilton'ın takım arkadaşı George Russell ise 90 puanla ilk 5'i tamamlıyor.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Erik Junius

Hafta sonu programı:

28 Temmuz Cuma 1. antrenman seansı: 14.30 - F1 TV / S Sport Plus (Türkçe) Sıralama seansı (Ana yarışın gridini belirleyecek): 18.00 - F1 TV / S Sport Plus (Türkçe) 29 Temmuz Cumartesi Sprint Shootout (Sprint sıralama seansı) : 13.00 - F1 TV / S Sport 2 / S Sport Plus (Türkçe) Sprint yarışı (yaklaşık 100 km) : 17.00 - F1 TV / S Sport 2 / S Sport Plus (Türkçe) 30 Temmuz Pazar Ana yarış (≥ 305 km) : 16.00 - F1 TV / S Sport 2 / S Sport Plus (Türkçe)



Tüm seanslar F1 TV üzerinden de naklen yayınlanacak. F1 TV'de dereceleri anlık olarak takip edebilir ve seansları araç üstü kameralarıyla izleyebilirsiniz ancak F1TV'de Türkçe anlatım olmadığını hatırlatmakta fayda var.

Bu hafta sonu ayrıca WSBK, WSSP, Formula E, F2 ve F3 serileri de yarışacak. Bu hafta sonu yarışacak tüm serilerin yarış programına buradan ve aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Bu hafta sonu Çekya'nın Most Pisti'nde WSBK ve WSSP Şampiyonalarında mücadele edecek olan Toprak Razgatlıoğlu ile Bahattin Sofuoğlu'na başarılar dileriz.