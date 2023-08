2023 Belçika GP: Verstappen 6. başlayıp kazandı, Red Bull 1-2, Leclerc podyumda

F1 padoğu, yaz arasından önceki son yarışı için takvimdeki en ikonik duraklarından birisine geldi: Spa-Francorchamps.

Motor sporları dünyasının en bilinen ve sevilen virajlarından biri olan Eau Rouge'a ev sahipliği yapan Spa-Francorchamps'ta bu hafta sonu Sprint Shootout formatı uygulanıyor.

2021 ve 2022 yıllarından Sprint formatına alışmıştık ama bu format, büyük oranda değişti ve artık "Sprint Shootout" formatı kapsamında daha değişik bir program var.

Sprint Shootout formatı hakkında daha fazla bilgi almak ve hafta sonu programını incelemek isterseniz, aşağıdaki içeriklerimize göz atabilirsiniz.

Bu format kapsamında Sprint yarışlar artık ana yarıştan bağımsızlar ve hem sprint hem de Grand Prix için ayrı sıralama seansları gerçekleştiriliyor.

Yani bugün gerçekleştirilen Grand Prix'nin gridi, cuma günkü sıralama seansında belirlenmişti. Bu seansta en hızlı derece Max Verstappen'den gelmişti ama Hollandalı pilot, vites kutusu değiştirdiği için 6. sıradan start aldı.

Verstappen'in ceza nedeniyle gerilemesiyle Charles Leclerc ilk sıraya yükseldi ve pole pozisyonundaydı.

Sprint yarışta temas yaşayan iki isim arka arkayaydı: Sergio Perez ikinci, Lewis Hamilton üçüncü cepteydi.

Carlos Sainz dördüncü cebe aracını park ederken, Oscar Piastri beşinciydi. Bahsettiğimiz gibi vites kutusu değiştirdiğinden ceza alan Verstappen de altıncı sıradan kalkıyordu.

Hafta sonu boyunca her seansta kendini gösteren yağmur, Pazar günü denklemden çıkmış gibi duruyordu ve yarış öncesinde pist tamamen kuruydu. Yine de hâlâ %40'lık bir yağmur olasılığı mevcuttu.

İlk 6'da Oscar Piastri hariç herkes yumuşak lastikle start aldılar. Piastri de ise orta hamur vardı.

Formasyon turunun sorunsuz bir şekilde tamamlanmasıyla 20 pilot da gride yerleşti ve yaz arasından önceki son start verildi.

İlk cepten kalkan Leclerc startta hata yapmadı ve önde kalmayı başardı. Onun arkasında Perez biraz yavaş kaldı ve hemen sağa kapanarak Hamilton'ın önünü kapadı.

Leclerc ilk virajı birinci, Perez ikinci döndü. Onların arkasında Hamilton, Sainz ve Piastri ilk viraja yan yana girdiler.

Piastri en içeride yer alıyordu ve Sainz ortadaydı. Ferrari pilotu, bir anda agresif bir şekilde sağa doğru hareket ederek içeri doğru yönelince, Piastri'ye çarptı ve ikili arasında temas yaşandı.

Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Oscar Piastri, McLaren MCL60, collide at the start

Bu temas sonucunda iki pilot da hasar aldılar ve momentum kaybettiler. Onların arkasındaki Verstappen de bu davete "hayır" demedi ve ikisini de geçti.

Bu temas nedeniyle Piastri yarışa devam edemedi. Dün sprint yarışta harika bir performans sergileyen çaylak sürücü, Grand Prix'de ise sadece 1 tur kalabildi.

Piastri ilk turda yarış dışı kaldı:

Sainz'da ise %5'lik bir aero hasarı söz konusuydu ki bu, yarım saniyeden fazla kayıp hâline geliyordu.

Sainz'ın aracındaki hasar:

İlk virajın ardından aksiyon devam etti. Grid Radillion'u tırmanıp Kemmel Düzlüğü'ne çıktı. Perez, Kemmel Düzlüğü'ne çıkılırken Leclerc'e yaklaştı ve uzun düzlükte Ferrari pilotunu geçerek liderliği aldı.

Böylelikle ilk turu Perez, Leclerc, Hamilton, Verstappen, Sainz, Alonso ilk 6'sı ile tamamladık. Dokuzuncu sıradan kalkan Alonso, orta hamurla harika bir start alarak 6. sıraya yükselmişti.

Beşinci sıradaki Sainz, elbette hasarlı aracıyla orada fazla kalamadı ve sonraki turlarda bir bir geriledi. Ön tarafta ise ilk 4 aynı şekilde ilerlemeye devam ediyordu.

Lando Norris, McLaren MCL60, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04, the remainder of the field for the formation lap

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images