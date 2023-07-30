2023 Belçika GP: Verstappen 6. başlayıp kazandı, Red Bull 1-2, Leclerc podyumda

F1 padoğu, yaz arasından önceki son yarışı için takvimdeki en ikonik duraklarından birisine geldi: Spa-Francorchamps.

Motor sporları dünyasının en bilinen ve sevilen virajlarından biri olan Eau Rouge'a ev sahipliği yapan Spa-Francorchamps'ta bu hafta sonu Sprint Shootout formatı uygulanıyor.

2021 ve 2022 yıllarından Sprint formatına alışmıştık ama bu format, büyük oranda değişti ve artık "Sprint Shootout" formatı kapsamında daha değişik bir program var.

Sprint Shootout formatı hakkında daha fazla bilgi almak ve hafta sonu programını incelemek isterseniz, aşağıdaki içeriklerimize göz atabilirsiniz.

Sprint Shootout nedir, format nasıl oluyor?: Resmi: F1 yeni 'Sprint Shootout' kurallarını açıkladı

Bu format kapsamında Sprint yarışlar artık ana yarıştan bağımsızlar ve hem sprint hem de Grand Prix için ayrı sıralama seansları gerçekleştiriliyor.

Yani bugün gerçekleştirilen Grand Prix'nin gridi, cuma günkü sıralama seansında belirlenmişti. Bu seansta en hızlı derece Max Verstappen'den gelmişti ama Hollandalı pilot, vites kutusu değiştirdiği için 6. sıradan start aldı.

Verstappen'in ceza nedeniyle gerilemesiyle Charles Leclerc ilk sıraya yükseldi ve pole pozisyonundaydı.

Sprint yarışta temas yaşayan iki isim arka arkayaydı: Sergio Perez ikinci, Lewis Hamilton üçüncü cepteydi.

Carlos Sainz dördüncü cebe aracını park ederken, Oscar Piastri beşinciydi. Bahsettiğimiz gibi vites kutusu değiştirdiğinden ceza alan Verstappen de altıncı sıradan kalkıyordu.

Oscar Piastri, McLaren MCL60, gridde yerini alıyor Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Hafta sonu boyunca her seansta kendini gösteren yağmur, Pazar günü denklemden çıkmış gibi duruyordu ve yarış öncesinde pist tamamen kuruydu. Yine de hâlâ %40'lık bir yağmur olasılığı mevcuttu.

İlk 6'da Oscar Piastri hariç herkes yumuşak lastikle start aldılar. Piastri de ise orta hamur vardı.

Yarış raporu

Formasyon turunun sorunsuz bir şekilde tamamlanmasıyla 20 pilot da gride yerleşti ve yaz arasından önceki son start verildi.

İlk cepten kalkan Leclerc startta hata yapmadı ve önde kalmayı başardı. Onun arkasında Perez biraz yavaş kaldı ve hemen sağa kapanarak Hamilton'ın önünü kapadı.

Leclerc ilk virajı birinci, Perez ikinci döndü. Onların arkasında Hamilton, Sainz ve Piastri ilk viraja yan yana girdiler.

Piastri en içeride yer alıyordu ve Sainz ortadaydı. Ferrari pilotu, bir anda agresif bir şekilde sağa doğru hareket ederek içeri doğru yönelince, Piastri'ye çarptı ve ikili arasında temas yaşandı.

Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Oscar Piastri, McLaren MCL60, collide at the start Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Bu temas sonucunda iki pilot da hasar aldılar ve momentum kaybettiler. Onların arkasındaki Verstappen de bu davete "hayır" demedi ve ikisini de geçti.

Bu temas nedeniyle Piastri yarışa devam edemedi. Dün sprint yarışta harika bir performans sergileyen çaylak sürücü, Grand Prix'de ise sadece 1 tur kalabildi.

Piastri ilk turda yarış dışı kaldı:

Sainz'da ise %5'lik bir aero hasarı söz konusuydu ki bu, yarım saniyeden fazla kayıp hâline geliyordu.

Sainz'ın aracındaki hasar:

İlk virajın ardından aksiyon devam etti. Grid Radillion'u tırmanıp Kemmel Düzlüğü'ne çıktı. Perez, Kemmel Düzlüğü'ne çıkılırken Leclerc'e yaklaştı ve uzun düzlükte Ferrari pilotunu geçerek liderliği aldı.

Böylelikle ilk turu Perez, Leclerc, Hamilton, Verstappen, Sainz, Alonso ilk 6'sı ile tamamladık. Dokuzuncu sıradan kalkan Alonso, orta hamurla harika bir start alarak 6. sıraya yükselmişti.

Beşinci sıradaki Sainz, elbette hasarlı aracıyla orada fazla kalamadı ve sonraki turlarda bir bir geriledi. Ön tarafta ise ilk 4 aynı şekilde ilerlemeye devam ediyordu.

Lando Norris, McLaren MCL60, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04, the remainder of the field for the formation lap Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

5. turu tamamladığımızda Perez 2.5 saniyelik bir avantaj yakalamıştı bile. Leclerc ise Hamilton'ın 1.1 saniye kadar önündeydi. Verstappen ise Hamilton'ı yakından takip ediyordu ve geçişin yakın olduğunu hissedebiliyordunuz.

Nitekim öyle de oldu ve Verstappen, 6. turda Kemmel Düzlüğü'nün sonunda Hamilton'ı güzel bir geçişle avladı ve 3. sıraya yükseldi.

Verstappen, 9. turda ise Leclerc'i arkasında bıraktı ve takım arkadaşının arkasına geldi. Bu noktada Perez ile Verstappen arasında 2.8 saniyelik bir fark vardı.

Verstappen'in Leclerc'i geçişi:

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19 Fotoğraf: Michael Potts / Motorsport Images

11. turda beşinci sıradaki Alonso pite gelerek orta hamura geçti. Alonso'dan birkaç tur önce pite gelerek sert lastiğe geçen Norris ise sürekli kan kaybediyordu ve 15. sıraya kadar gerilemişti.

13. turda 4. sıradaki Hamilton pite daldı ve o da yumuşak lastikten orta hamura geçti. 14. turda ise lider Perez ile Leclerc pite geldiler ve orta hamura geçtiler. Verstappen böylelikle liderliğe yükselmiş oldu.

Çifte şampiyon pilot, takım arkadaşından bir tur sonra pite geldi ve orta hamura geçti. Verstappen piste takım arkadaşının 2.3 saniye kadar geri döndü ve yeniden takım arkadaşını kovalamaya başladı.

Verstappen, pitinden bir tur sonra aradaki farkı hemen yarım saniyeye indirdi ve ön tarafta kırmızı boğaların mücadelesi başladı.

17. tura girilirken Verstappen, takım arkadaşına çok ama çok yakındı ve Kemmel Düzlüğü'ne çıkıldığında beklenen geçiş geldi: Verstappen, 17. turda Kemmel Düzlüğü'nde takım arkadaşını geçerek yarış liderliğini aldı.

Verstappen sonrasında 2 tur içerisinde farkı 4 saniye bandına çıkardı ve ön tarafta kayboldu.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Bu noktada, ufak bir yağmur geçişinin yaşanabileceğine dair radyo mesajları duymaya başladık. Bu yağmurun 10 dakika kadar sürmesi bekleniyordu. Şimdiye kadar heyecanlı geçen bu yarışa, yağmur yeni bir element ekleyebilirdi.

Hasarı nedeniyle 18. sıraya gerileyen Sainz, 15. virajda yağmurun yağmaya başladığını söyledi.

20. tura geldiğimizde hafif bir yağmur başlamıştı ve kamera lenslerinde de yağmur damlalarını görebiliyorduk.

Bu noktada sıralama ilk 10 şu şekildeydi: Verstappen, Perez, Leclerc, Hamilton, Alonso, Russell, Gasly, Tsunoda, Stroll, Ocon.

21. turda son sektör biraz ıslanmaya başlamıştı ve tur zamanları 2 saniye kadar yavaşlamaya başladılar.

Son sektörde ve ilk sektörde ıslak bölgeler vardı ve Verstappen, Radillion'u tırmanırken neredeyse aracı kaybettiği bir an yaşadı. Yine de pist hâlâ geçiş lastiklerine çok uzaktaydı.

24. tura geldiğimizde yağmur geçişi durdu ve beklendiği gibi yoğun bir yağmur geçişi görmedik ve kimseyi çok fazla etkilemedi.

Nico Hulkenberg, Haas VF-23, Kevin Magnussen, Haas VF-23, Daniel Ricciardo, AlphaTauri AT04 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

25. turda Sainz'ın garaja gelerek yarıştan çekildiğini gördük. İlk virajdaki temasın ardından aracında büyük hasarla yarışan İspanyol pilot, bu sezon ilk defa bir yarışı tamamlayamadı.

28. turdan itibaren sırasıyla Hamilton, Leclerc ve Perez pite gelerek ikinci ve son pit-stop'larını yaptılar. Son olarak da 30. turda lider Verstappen pite geldi ve piste lider olarak geri döndü.

Son 10 tura girerken aradaki farklar artık stabildi ve pozisyonlar oturmuştu. Verstappen, takım arkadaşının 12 saniye kadar önündeydi. Leclerc, Hamilton, Alonso ve Russell ise ilk 6'yı tamamlıyorlardı.

Hollandalı pilot, geri kalan 10 turda da hata yapmadı ve yaz arasından önceki son yarışı da kazanarak üst üste 8. zaferini almış oldu.

Bu yarışa 6. sıradan başlayarak kazanan Verstappen, böylelikle 9. farklı grid pozisyonundan başlayıp yarış kazanmış oldu ve bu alanda Alonso'yu yakaladı.

Verstappen ayrıca bu zaferiyle şampiyonadaki puan avantajını da artırdı.

Sergio Perez damalı bayrağı takım arkadaşının 22 saniye kadar arkasında ikinci sırada gördü ve Macaristan'ın ardından bir kez daha podyuma çıktı.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Charles Leclerc ise üçüncü olarak podyuma geri döndü. Bu, Leclerc'in bu sezonki 3. podyumu oldu.

Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Mercedes pilotu Lewis Hamilton dördüncü oldu. İngiliz pilot ayrıca yarışın sonunda pite gelerek yeni lastiklere geçti ve en hızlı turu kaydederek, ekstra 1 puanı da hanesine yazdırdı. Aston Martin'de Fernando Alonso ise 4 sıra kazanarak ilk 5'i tamamladı.

George Russell altıncı sırayı alırken; onun arkasında Lando Norris ve Esteban Ocon yer aldı. Ocon, 6 sıra kazanarak 8. sırada finiş gördü ve güçlü bir yarış çıkardı.

Günün son puanları ise Lance Stroll ile Yuki Tsunoda'ya gitti.

Dün Sprint yarışında 3. olan Pierre Gasly, bugün daha sakin bir yarış geçirdi ve 11. sırayı aldı. Valtteri Bottas, Guanyu Zhou, Alexander Albon ve Kevin Magnussen onu takip ettiler.

AlphaTauri'de Daniel Ricciardo 16. sırayı aldı, onun hemen arkasında Nico Hulkenberg yer aldı. Logan Sargeant ise damalı bayrağı gören son isim oldu.

İlk virajda temas yaşayan Carlos Sainz ile Oscar Piastri ise yarışı tamamlayamadılar.

Bu yarışın da sona ermesiyle Formula 1, 4 haftalık yaz arasına girecek ve 27-29 Ağustos tarihlerindeki Hollanda Grand Prix'sine yarış olmayacak.

Yaz arasında sitemizde tüm gelişmeleri ve haberleri takip edebilir, sezonun ilk yarısı hakkındaki analizleri okuyabilirsiniz.

Yarış sonucu:

Sıra Pilot Şasi Motor Fark 1 Max Verstappen Red Bull Red Bull 2 Sergio Perez Red Bull Red Bull 22.305 3 Charles Leclerc Ferrari Ferrari 32.259 4 Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 49.671 5 Fernando Alonso Aston Martin Mercedes 56.184 6 George Russell Mercedes Mercedes 1'03.101 7 Lando Norris McLaren Mercedes 1'13.719 8 Esteban Ocon Alpine Renault 1'14.719 9 Lance Stroll Aston Martin Mercedes 1'19.340 10 Yuki Tsunoda AlphaTauri Red Bull 1'20.221 11 Pierre Gasly Alpine Renault 1'23.084 12 Valtteri Bottas Alfa Romeo Ferrari 1'25.191 13 Zhou Guanyu Alfa Romeo Ferrari 1'35.441 14 Alexander Albon Williams Mercedes 1'36.184 15 Kevin Magnussen Haas Ferrari 1'41.754 16 Daniel Ricciardo AlphaTauri Red Bull 1'43.071 17 Logan Sargeant Williams Mercedes 1'44.476 18 Nicolas Hulkenberg Haas Ferrari 1'50.450 Carlos Sainz Ferrari Ferrari Oscar Piastri McLaren Mercedes