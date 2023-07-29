2023 Belçika GP Sprint yarış: Verstappen liderliği kaybetmesine rağmen kazandı, Piastri ikinci

F1 padoğu, yaz arasından önceki son yarışı için takvimdeki en ikonik duraklarından birisine geldi: Spa-Francorchamps.

Motor sporları dünyasının en bilinen ve sevilen virajlarından biri olan Eau Rouge'a ev sahipliği yapan Spa-Francorchamps'ta bu hafta sonu Sprint Shootout formatı uygulanıyor.

2021 ve 2022 yıllarından Sprint formatına alışmıştık ama bu format, büyük oranda değişti ve artık "Sprint Shootout" formatı kapsamında daha değişik bir program var.

Sprint yarışları, artık ana yarıştan tamamen bağımsızlar ve hem sprint hem de Grand Prix için ayrı sıralama seansları gerçekleştiriliyor.

Bu format gereğince ilk olarak dün geleneksel sıralama seansı gerçekleştirilmişti ve bu seans, Pazar günkü ana yarışın gridini belirlemek için yapılmıştı.

Bugün ise "Sprint Shootout" gerçekleştirildi ve bu seans, sadece bugün yapılan Sprint yarışın gridini belirlemeye yönelikti.

Sprint Shootout formatı hakkında daha fazla bilgi almak ve hafta sonu programını incelemek isterseniz, aşağıdaki içeriklerimize göz atabilirsiniz.

Sprint Shootout'ın en hızlısı Max Verstappen olmuştu ve Hollandalı pilot yarış öncesinde ilk cepteydi, onun arkasında ise pole pozisyonunu sadece 0.011 saniye ile kaçıran çaylak pilot Oscar Piastri yer alıyordu.

İkinci çizgide Carlos Sainz ile Charles Leclerc yer alırken, üçüncü çizgiyi ise Lando Norris ile Pierre Gasly tamamladılar.

Lando Norris, McLaren MCL60 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Yarış raporu

Sezonun 3. sprint yarışı öncesinde hava durumunun nasıl olacağı merak ediliyordu zira hafta sonu boyunca yağmur etkisini gösterdi ve şu ana kadarki her seansı yağmur etkiledi.

Sprint Shootout'tan bu yana yine yağmur geçişleri olmuştu ve starttan birkaç dakika önce de ufak yağmur geçişleri oluyordu ama zemin kuruydu ve herkes slick lastikleri tercih etmişti.

Mühendisler, pilotlarına tam start vaktinde asıl yağmurun pisti vuracağını söylüyorlardı ve bahsettiğimiz gibi starttan önce de yağmur başlamıştı. Özellikle de 15. virajda yoğun bir yağmur vardı.

Heyecanlı bir yarış için tüm şartlar oluşmuştu: Kuru bir pist ve pistin bazı bölümlerinde giderek artan yağmur.

Tabii bu noktada artık alıştığımız gibi FIA, bir kez daha yağmurlu koşullarda aslında yarışılabilecekken yarışın startını erteledi ve heyecanlı bir yarış için tüm koşullar olsa da yarışın startı ertelendi.

Yarışın startı 18.12'ye ertelenirken, bu süre boyunca yoğun yağmur yağdı ve birkaç dakika önce kuru olan pist tamamen ıslandı.

Sonrasında start bir kez daha ertelendi ve koşullar artık yoğun yağmur lastikleri ile yarışılacak durumdaydı.

Uzun bir bekleyişin ardından bu sefer de yarışın startının 18.35'e ertelendiği açıklandı. Bahsettiğimiz gibi herkes yoğun yağmur lastiklerini takmıştı ve pist oldukça ıslaktı.

Yağmur durmuştu ve güneş açmıştı. Bundan sonra 1 saat kadar yağmur yağması da beklenmiyordu.

The Safety Car prepares to lead the field away for the start of the formation lap Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Formasyon turu güvenlik aracı arkasında başlarken, herkes koşulları değerlendirdi. Formasyon turunda görebiliyorduk ki ilk sektör çok ıslaktı ve bu bölgede sprey çok fazlaydı. İkinci ve üçüncü sektörde ise durum nispeten daha iyiydi. Yine de görüş düşük süratlerde bile çok kısıtlıydı.

Güvenlik aracı arkasında 4 tur atılmasının ardından, hareketli bir start verilmesi kararında mutabık kalındı.

Pilotlar, güvenlik aracının arkasında beş tur tamamladıktan sonra güvenlik aracı içeri girdi ve kontrol Verstappen'e geçti.

Ne zaman hızlanacağını belirlemek Verstappen'e kalmıştı ve Hollandalı pilot, formasyon turlarından dolayı 5 tur kısalan 11 turluk yarışı başlattı.

The Safety Car the field on the formation lap Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Yarışın başlamasıyla birçok pilot geçiş lastikleri için pite daldı: Piastri, Perez, Hamilton, Sainz, Stroll gibi isimler pite daldılar.

Tüm takımlar bir pilotunu pite çağırdı, diğerini dışarıda bıraktı ve stratejisini böldü. İlk turda pite gelmeyenler pilotlar -ki bunların arasında Verstappen, Leclerc, Norris, Russell ve Alonso gibi isimler de vardı- ilk turu tamamlayıp sonra pite geldiler.

Elbette startta hemen pite gelenler, yeşil logolu geçiş lastikleriyle daha hızlılardı ve büyük avantaj yakalamışlardı. İlk turu yoğun yağmur lastiğiyle tamamlayanlar ise vakit kaybedecekti.

En büyük değişim ön tarafta yaşandı ve lider değişti!

Erken pite gelen ve daha hızlı geçiş lastiğiyle daha erken turlayan Piastri, pitten çıkan Verstappen'i geçerek liderliğe yükseldi ve 1.7 saniyeyle öndeydi.

Erken pite gelenler çok kazançlıydı ve pit-stop' kaosundan sonra ilk 10 şu şekilde oluştu: Piastri, Verstappen, Gasly, Perez, Hamilton, Sainz, Leclerc, Norris, Ricciardo, Ocon.

Gasly ve Perez pit-stop'lardan kazançlı çıkan isimlerdendi. Ferrari ve Leclerc ise zaman kaybettiler.

İlk turlardaki pit-stop kaosunun ardından pozisyonlar oturmuştu ve herkes yoluna devam ediyordu. Dördüncü tura geldiğimizde ise güvenlik aracı bir kez daha içeri girdi çünkü Fernando Alonso çakıl havuzundaydı!

Bugün 42. doğum gününü kutlayan efsane pilot, 10. virajda aracın arkasını kaybederek spin attı ve çakıl havuzuna gömülere yarışa veda etti.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Hızlı bir temizleme çalışması ile 5. turun sonunda güvenlik aracı içeri girdi ve yarış yeniden başladı. Piastri ilk virajı lider dönse de Verstappen çok yakındı ve Kemmel Düzlüğü'nde iki araç yan yana geldi.

Bu noktada DRS olmasa da RB19'un inanılmaz aerodinamik verimliliğini bir kez daha gördük ve Verstappen, McLaren'ın yanından uçup giderek pit-stop'larda kaybettiği liderliği geri aldı.

Onun arkasında ise Perez ve Hamilton 4. sıra için mücadele ettiler ve bir noktada temas da ettiler. Bu temasta Perez, sidepod'una ağır hasar aldı ve bu temasın ardından Perez'in temposu hiç iyi değildi ve herkes ona saldırıyordu.

Sırasıyla Hamilton, Sainz, Leclerc ve Norris de Meksikalı pilotu geçti. Perez, Norris'le mücadele ederken pistten uçtu ve 17. sıraya geriledi.

Perez, sonrasında 8. turda pite geldi ve yarışı bıraktı. Bu noktada Hamilton'a Perez ile yaşanan temas nedeniyle 5 saniye zaman cezası verildi.

Son 3 tura girdiğimiz Verstappen 5 saniyelik bir farkla liderdi. Onun arkasında Piastri, Gasly, Hamilton, Sainz, Leclerc, Norris, Russell, Ricciardo, Ocon ilk 10'u vardı.

Yarışın geri kalanında Verstappen'i durdurabilen olmadı ve Hollandalı pilot, pit-stop'larda liderliği kaybetse de zafere ulaşmayı başardı! Çifte şampiyon pilot böylelikle hanesine 8 puan daha yazdırmış oldu.

Yarışın bir bölümünü lider götüren çaylak pilot Piastri ikinci olurken, hemen startta pite gelerek büyük avantaj yakalayan Gasly ise 3. sırayı almayı başardı.

Pierre Gasly, Alpine A523 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Carlos Sainz dördüncü olurken, Leclerc ilk 5'i tamamladı. McLaren'da Lando Norris altıncıydı. Lewis Hamilton çizgiyi 4. sırada geçse de Perez'le yaşadığı temastan dolayı aldığı 5 saniyelik ceza nedeniyle 7. sıraya geriledi.

Günün son puanı ise George Russell'a gitti.

Yarış sonucu:

Sıra Pilot Takım Motor Ara 1 Max Verstappen Red Bull Red Bull 2 Oscar Piastri McLaren Mercedes 6.677 3 Pierre Gasly Alpine Renault 10.733 4 Carlos Sainz Ferrari Ferrari 12.648 5 Charles Leclerc Ferrari Ferrari 15.016 6 Lando Norris McLaren Mercedes 16.052 7 Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 16.757 8 George Russell Mercedes Mercedes 16.822 9 Esteban Ocon Alpine Renault 22.410 10 Daniel Ricciardo AlphaTauri Red Bull 22.806 11 Lance Stroll Aston Martin Mercedes 25.007 12 Alexander Albon Williams Mercedes 26.303 13 Valtteri Bottas Alfa Romeo Ferrari 27.006 14 Kevin Magnussen Haas Ferrari 32.986 15 Zhou Guanyu Alfa Romeo Ferrari 36.342 16 Logan Sargeant Williams Mercedes 37.571 17 Nico Hülkenberg Haas Ferrari 37.827 18 Yuki Tsunoda AlphaTauri Red Bull 39.267 Sergio Perez Red Bull Red Bull Fernando Alonso Aston Martin Mercedes