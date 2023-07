2023 Belçika GP Sprint yarış: Verstappen liderliği kaybetmesine rağmen kazandı, Piastri ikinci

F1 padoğu, yaz arasından önceki son yarışı için takvimdeki en ikonik duraklarından birisine geldi: Spa-Francorchamps.

Motor sporları dünyasının en bilinen ve sevilen virajlarından biri olan Eau Rouge'a ev sahipliği yapan Spa-Francorchamps'ta bu hafta sonu Sprint Shootout formatı uygulanıyor.

2021 ve 2022 yıllarından Sprint formatına alışmıştık ama bu format, büyük oranda değişti ve artık "Sprint Shootout" formatı kapsamında daha değişik bir program var.

Sprint yarışları, artık ana yarıştan tamamen bağımsızlar ve hem sprint hem de Grand Prix için ayrı sıralama seansları gerçekleştiriliyor.

Bu format gereğince ilk olarak dün geleneksel sıralama seansı gerçekleştirilmişti ve bu seans, Pazar günkü ana yarışın gridini belirlemek için yapılmıştı.

Bugün ise "Sprint Shootout" gerçekleştirildi ve bu seans, sadece bugün yapılan Sprint yarışın gridini belirlemeye yönelikti.

Sprint Shootout formatı hakkında daha fazla bilgi almak ve hafta sonu programını incelemek isterseniz, aşağıdaki içeriklerimize göz atabilirsiniz.

Sprint Shootout'ın en hızlısı Max Verstappen olmuştu ve Hollandalı pilot yarış öncesinde ilk cepteydi, onun arkasında ise pole pozisyonunu sadece 0.011 saniye ile kaçıran çaylak pilot Oscar Piastri yer alıyordu.

İkinci çizgide Carlos Sainz ile Charles Leclerc yer alırken, üçüncü çizgiyi ise Lando Norris ile Pierre Gasly tamamladılar.

Sezonun 3. sprint yarışı öncesinde hava durumunun nasıl olacağı merak ediliyordu zira hafta sonu boyunca yağmur etkisini gösterdi ve şu ana kadarki her seansı yağmur etkiledi.

Sprint Shootout'tan bu yana yine yağmur geçişleri olmuştu ve starttan birkaç dakika önce de ufak yağmur geçişleri oluyordu ama zemin kuruydu ve herkes slick lastikleri tercih etmişti.

Mühendisler, pilotlarına tam start vaktinde asıl yağmurun pisti vuracağını söylüyorlardı ve bahsettiğimiz gibi starttan önce de yağmur başlamıştı. Özellikle de 15. virajda yoğun bir yağmur vardı.

Heyecanlı bir yarış için tüm şartlar oluşmuştu: Kuru bir pist ve pistin bazı bölümlerinde giderek artan yağmur.

Tabii bu noktada artık alıştığımız gibi FIA, bir kez daha yağmurlu koşullarda aslında yarışılabilecekken yarışın startını erteledi ve heyecanlı bir yarış için tüm koşullar olsa da yarışın startı ertelendi.

Yarışın startı 18.12'ye ertelenirken, bu süre boyunca yoğun yağmur yağdı ve birkaç dakika önce kuru olan pist tamamen ıslandı.

Sonrasında start bir kez daha ertelendi ve koşullar artık yoğun yağmur lastikleri ile yarışılacak durumdaydı.

Uzun bir bekleyişin ardından bu sefer de yarışın startının 18.35'e ertelendiği açıklandı. Bahsettiğimiz gibi herkes yoğun yağmur lastiklerini takmıştı ve pist oldukça ıslaktı.

Yağmur durmuştu ve güneş açmıştı. Bundan sonra 1 saat kadar yağmur yağması da beklenmiyordu.

The Safety Car prepares to lead the field away for the start of the formation lap

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images