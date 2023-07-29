2023 Belçika GP Sprint Shootout: Sprint yarış pole'ü de Verstappen'e gitti, Piastri 0.011 sn geride ikinci!

F1 padoğu, yaz arasından önceki son yarış için takvimdeki en ikonik duraklarından birisine geldi: Spa-Francorchamps.

Motor sporları dünyasının en bilinen ve sevilen virajlarından biri olan Eau Rouge'a ev sahipliği yapan Spa-Francorchamps'ta bu hafta sonu Sprint Shootout formatı uygulanıyor.

2021 ve 2022 yıllarından Sprint formatına alışmıştık ama bu format, büyük oranda değişti ve artık "Sprint Shootout" formatı kapsamında daha değişik bir program var.

Bu format gereğince ilk olarak dün geleneksel sıralama seansı gerçekleştirilmişti ve bu seans, Pazar günkü ana yarışın gridini belirlemek için yapılmıştı.

Yani artık ana yarışın gridini sprint yarışının sonuçları belirlemiyor, bunun için ayrı bir seans yapılıyor.

Esteban Ocon, Alpine A523 Fotoğraf: Michael Potts / Motorsport Images

Bugün ise "Sprint Shootout" gerçekleştirildi ve bu seans, sadece bugün ilerleyen saatlerde yapılacak Sprint yarışın gridini belirlemeye yönelikti.

Sprint Shootout formatı hakkında daha fazla bilgi almak ve hafta sonu programını incelemek isterseniz, aşağıdaki içeriklerimize göz atabilirsiniz.

Islak koşullarda gerçekleştirilen bu seansta en hızlı derece Red Bull pilotu Max Verstappen'den geldi. Şampiyon pilot böylelikle bugün TSi 18.05'te başlayacak olan Sprint yarışına ilk sıradan başlayacak.

Sprint yarış gridi:

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Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Alex Albon, Williams FW45 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

SQ3 sonucu:

Sıralama turlarının son bölümünde Red Bull, Mercedes, Ferrari, Alpine ve McLaren pilotları mücadele ettiler.

Bu bölüm sadece 8 dakika olduğundan, takımlar ve pilotların çok hızlı hareket etmesi gerekiyordu. Pistin artık giderek daha da kurumasıyla tüm pilotlar yumuşak lastiklerle piste çıktılar.

Pistte artık kuru bir hat oluşmuştu ve pilotlar slick lastiklere geçmeyi tercih ettiler. Sadece 8 dakika olduğundan, pilotların bu uzun pistte pite gelme şansları çok azdı. Yani piste çıktıktan sonra ilk tur atınızı atıp, bir batarya doldurma turu atıp, aynı lastiklerle ikinci bir tura başlamanız gerekiyordu.

Son saniyelerine kadar büyük heyecana sahne olan seansta, en hızlı derece yine çizgiyi son sırada geçen Max Verstappen'den geldi.

Verstappen, bahsettiğimiz gibi çizgiyi yine son sırada geçti ve 1:49.056'lık derecesiyle, McLaren pilotu Oscar Piastri'yi 0.011 saniye farkla geçerek en hızlı isim oldu.

Hollandalı pilot, böylelikle bugünkü Sprint yarışa ilk sıradan başlamaya hak kazandı. Çaylak pilot Piastri ise 0.011 saniye geride ikinci olarak güçlü performanslarını devam ettirdi ve üst üste 2. günde takım arkadaşı Lando Norris'i geçmiş oldu.

Oscar Piastri, McLaren MCL60 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Ferrari'de Carlos Sainz ise sadece 0.025 saniye geride üçüncü sırayı aldı. Takvimin en uzun pistinde, 7 kilometrelik Spa'da, ilk 3'ü sadece 0.025 saniye ayırmış oldu.

Charles Leclerc ise 0.195 saniye geride dördüncü oldu. Lando Norris en hızlı 5. zamanı kaydederken, Alpine'de Pierre Gasly altıncıydı.

Son denemelerde kaos yaşanan Mercedes'te, son turunda takım arkadaşı tarafından engellenen Lewis Hamilton yedinci oldu.

İlk virajda blokaj yaparak taşan takım arkadaşının arkasında kalan ve ayağını gazdan çekmek zorunda kalan Hamilton, seansın ardından takıma "Bu seansı daha iyi yönetebilirdik." dedi.

Takım arkadaşının 0.9 saniye kadar gerisinde kalan Sergio Perez sekizinci sırayı aldı ve performansı bir kez daha hayal kırıklığı yarattı.

Esteban Ocon ile George Russell ise ilk 10'u tamamladılar.

SQ3 sonucu:

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Lando Norris, McLaren MCL60 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

SQ2-İkinci bölüm: Verstappen lider, Stroll kaza yaptı

Sıralama turlarının ikinci bölümünde mücadele daha da kızışırken, sürücüler son bölüme kalmak için kıyasıya rekabete girdiler.

Sadece 10 dakika olan bu bölümde pist artık daha da kuruydu ve kuru bir hat oluşmuştu. Güneş de açmıştı ve koşullar giderek iyileşiyordu.

Seansın son dakikalarında Lance Stroll orta hamura geçti ve slick lastikleri deneyen ilk isim oldu. Ancak Stroll, lastikleri takmasından birkaç viraj sonra slick lastiklere fazla erken geçtiğini söyledi. Zira kendisi slick lastiklerle attığı zaman turunda da kaza yaptı ve kırmızı bayraklara neden oldu.

Bu kaza nedeniyle seans erken noktalandı ve Verstappen ilk sırayı aldı. Hamilton, Perez, Gasly, Leclerc, Piastri, Sainz, Norris ve Ocon ilk 10'u tamamladılar.

Stroll'ün çıkardığı kırmızı bayraklar nedeniyle bazı isimler son turlarını tamamlayamadan elendiler. Daniel Ricciardo aslında belki de son bölüme kalabilecek bir tempoya sahipti, keza Alexander Albon da öyle. Ancak bu iki isim de son turlarını tamamlayamadılar ve 11 ile 12. sıraları alarak elendiler.

Seans içerisinde spin atan Logan Sargeant 13. sırayı alırken, Lance Stroll 14. sıradaydı. Kırmızı bayraklara takılarak derece kaydedemeyen Fernando Alonso ise 15. sıradaydı.

Bugün 42. doğum gününü kutlayan Alonso, böyle güne pek de iyi başlayamamış oldu.

SQ2 sonucu:

Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Fotoğraf: Alessio Morgese

SQ1-Birinci bölüm: Verstappen en hızlısı, Hamilton ikinci

Sprint Shootout, normal bir sıralama turlarından daha farklı. Sprint Shootout'da birinci bölüm sadece 12 dakika sürüyor ve takımların daha hızlı çalışması gerekiyor.

Takımları zorlayan tüm bu faktöre ek olarak, pistin bulunduğu bölgede yoğun bir şekilde yağmur yağıyordu ve bu durum işleri daha da çetrefilli hâle getirdi.

Formula 3 yarışının son turlarında başlayan yağmur, sprint sıralama turlarından yarım saat önce sağanağa döndü.

Yoğun yağmur, koşulları yarışılamaz hâle getirdiğinden seansın başlangıcı ilk olarak süresiz olarak ertelendi.

35 dakika kadar beklememizin ardından pit sonunun yolundaki ışık yeşile döndü ve 12 dakikalık seans başladı.

Tüm sürücüler yeşil logolu geçiş lastikleriyle piste çıktı ve turlarına başladı. Pist koşulları ve dereceler her tur iyileşeceğinden, son ana kadar pistte olmak ve sürekli olarak tur atmak çok önemliydi.

Bundan dolayı pilotlar sürekli pistte kalarak üst üste turladılar ve yoğun bir seans izledik. Seansın en hızlı derecesi Max Verstappen'den geldi.

Hollandalı pilot 1:58.135'lik derecesiyle 0.8 saniyelik bir farkla ilk sıradaydı. Lewis Hamilton, Feranando Alonso, Alexander Albon ve Sergio Perez ilk 5'i tamamladılar.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 Fotoğraf: Alessio Morgese

Carlos Sainz altıncı, Charles Leclerc yedinciydi. Esteban Ocon sekizinci sırayı alırken, çaylak pilot Logan Sargeant dokuzuncu olarak rahat bir şekilde Q2'ye kaldı. Pierre Gasly ise ilk 10'u tamamladı.

Oscar Piastri 11. olurken, Lando Norris 13. sıradaydı. McLaren'ı ayıran Daniel Ricciardo 12. sıradaydı ve bir kez daha iyi bir performans gösterdi. Lance Stroll ve George Russell ise son Q2 biletlerini aldılar.

16. olan Yuki Tsunoda elenen ilk isim olurken; Valtteri Bottas, Kevin Magnussen, Guanyu Zhou ve Nico Hulkenberg de ikinci bölüme kalamadılar.

SQ1 sonucu:

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images