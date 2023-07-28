2023 Belçika GP antrenman seansı: Yağmurun etkilediği seansta Sainz lider!
2023 Belçika Grand Prix'si öncesinde antrenman seansını Ferrari pilotu Carlos Sainz lider tamamladı.
Belçika'da gerçekleştirilen antrenman seansına beklendiği üzere sağanak yağmur damgasını vurdu ve özellikle seansın son dakikalarında yoğun yağmur vardı.
Pistin çeşitli bölümlerinde görüş çok kısıtlıydı ve suda kızaklayan pilotlar vardı. Zaman zaman bazı pilotlar geçiş lastiğini denese de, ağırlıklı olarak yoğun yağmur lastiği kullanıldı.
Sürücüler büyük riskler almadan lastiklerin pistte nasıl çalıştığına baktılar ve pist üstünde çok fazla aksiyon olmadı.
Guanyu Zhou ve Alex Albon'un spin attığı seanstaki tek kırmızı bayrağa, kızaklayarak bariyerlere çarpan Logan Sargeant sebep oldu.
Tur zamanlarının çok büyük bir anlam ifade etmediği seansın en iyi zamanı Ferrari pilotu Carlos Sainz'dan geldi.
İspanyol pilot 2:03.207 ile 2:04'ün altına inebilen iki isimden birisi oldu ve seansı lider tamamladı.
McLaren pilotları hafta sonuna yine ilk üçte başladılar. Oscar Piastri 0.585 saniye geride ikinci en iyi zamanı yaparken, 1.2 saniye geride kalan Lando Norris üçüncü oldu.
George Russell, Mercedes F1 W14
Fotoğraf: Michael Potts / Motorsport Images
Ferrari'den Charles Leclerc 4.9 saniye geride dördüncü olurken, ilk onu Sergio Perez, Alex Albon, Yuki Tsunoda, Kevin Magnussen, Daniel Ricciardo ve Nico Hulkenberg tamamladı.
Aston Martin'de Fernando Alonso 11. olurken, Lewis Hamilton, George Russell, Valtteri Bottas ve Zhou Guanyu ilk 15'i tamamladı.
Sargeant, Lance Stroll, Pierre Gasly, Esteban Ocon ve Max Verstappen zaman turu kaydetmedi.
Sprint sıralama turları bugün TSi 18:00'de gerçekleştirilecek ve yağmurun o saatlerde devam etmesi bekleniyor.
Seans sonucu:
|Sürücü bilgisi
|
|
|Sıra
|Sürücü
|#
|Şase
|Motor
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|1
|C. Sainz Jr. Carlos Sainz Jr. Ferrari
|55
|Ferrari
|Ferrari
|9
|2'03.207
|204.650
|2
|O. Piastri Oscar Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|4
|+0.585
|0.585
|203.683
|3
|L. Norris Lando Norris McLaren
|4
|McLaren
|Mercedes
|4
|+1.277
|0.692
|202.551
|4
|C. Leclerc Charles Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|8
|+4.941
|3.664
|196.759
|5
|S. Perez Sergio Perez Red Bull Racing
|11
|Red Bull
|Red Bull
|5
|+5.033
|0.092
|196.618
|6
|A. Albon Alexander Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|5
|+5.187
|0.154
|196.383
|7
|Y. Tsunoda Yuki Tsunoda AlphaTauri
|22
|AlphaTauri
|Red Bull
|8
|+5.860
|0.673
|195.358
|8
|K. Magnussen Kevin Magnussen Haas F1 Team
|20
|Haas
|Ferrari
|7
|+6.022
|0.162
|195.114
|9
|D. Ricciardo Daniel Ricciardo AlphaTauri
|3
|AlphaTauri
|Red Bull
|7
|+6.112
|0.090
|194.978
|10
|N. Hulkenberg Nico Hulkenberg Haas F1 Team
|27
|Haas
|Ferrari
|8
|+6.835
|0.723
|193.894
|11
|F. Alonso Fernando Alonso Aston Martin Racing
|14
|Aston Martin
|Mercedes
|4
|+7.076
|0.241
|193.535
|12
|L. Hamilton Lewis Hamilton Mercedes
|44
|Mercedes
|Mercedes
|7
|+7.092
|0.016
|193.511
|13
|G. Russell George Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|7
|+7.268
|0.176
|193.250
|14
|V. Bottas Valtteri Bottas Alfa Romeo
|77
|Alfa Romeo
|Ferrari
|9
|+8.878
|1.610
|190.895
|15
|G. Zhou Guan Yu Zhou Alfa Romeo
|24
|Alfa Romeo
|Ferrari
|8
|+10.795
|1.917
|188.164
|16
|L. Sargeant Logan Sargeant Williams
|2
|Williams
|Mercedes
|4
|17
|L. Stroll Lance Stroll Aston Martin Racing
|18
|Aston Martin
|Mercedes
|5
|18
|P. Gasly Pierre Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Renault
|2
|19
|E. Ocon Esteban Ocon Alpine
|31
|Alpine
|Renault
|2
|20
|M. Verstappen Max Verstappen Red Bull Racing
|1
|Red Bull
|Red Bull
|2
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