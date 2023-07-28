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Formula 1 / Belçika GP Antrenman raporu

2023 Belçika GP antrenman seansı: Yağmurun etkilediği seansta Sainz lider!

2023 Belçika Grand Prix'si öncesinde antrenman seansını Ferrari pilotu Carlos Sainz lider tamamladı.

Kemal Şengül
Ekleyen:
Carlos Sainz, Ferrari SF-23

Belçika'da gerçekleştirilen antrenman seansına beklendiği üzere sağanak yağmur damgasını vurdu ve özellikle seansın son dakikalarında yoğun yağmur vardı.

Pistin çeşitli bölümlerinde görüş çok kısıtlıydı ve suda kızaklayan pilotlar vardı. Zaman zaman bazı pilotlar geçiş lastiğini denese de, ağırlıklı olarak yoğun yağmur lastiği kullanıldı.

Sürücüler büyük riskler almadan lastiklerin pistte nasıl çalıştığına baktılar ve pist üstünde çok fazla aksiyon olmadı.

Guanyu Zhou ve Alex Albon'un spin attığı seanstaki tek kırmızı bayrağa, kızaklayarak bariyerlere çarpan Logan Sargeant sebep oldu.

Tur zamanlarının çok büyük bir anlam ifade etmediği seansın en iyi zamanı Ferrari pilotu Carlos Sainz'dan geldi. 

İspanyol pilot 2:03.207 ile 2:04'ün altına inebilen iki isimden birisi oldu ve seansı lider tamamladı.

McLaren pilotları hafta sonuna yine ilk üçte başladılar. Oscar Piastri 0.585 saniye geride ikinci en iyi zamanı yaparken, 1.2 saniye geride kalan Lando Norris üçüncü oldu.

George Russell, Mercedes F1 W14

George Russell, Mercedes F1 W14

Fotoğraf: Michael Potts / Motorsport Images

Ferrari'den Charles Leclerc 4.9 saniye geride dördüncü olurken, ilk onu Sergio Perez, Alex Albon, Yuki Tsunoda, Kevin Magnussen, Daniel Ricciardo ve Nico Hulkenberg tamamladı.

Aston Martin'de Fernando Alonso 11. olurken, Lewis Hamilton, George Russell, Valtteri Bottas ve Zhou Guanyu ilk 15'i tamamladı.

Sargeant, Lance Stroll, Pierre Gasly, Esteban Ocon ve Max Verstappen zaman turu kaydetmedi.

Sprint sıralama turları bugün TSi 18:00'de gerçekleştirilecek ve yağmurun o saatlerde devam etmesi bekleniyor.

Seans sonucu:

 
 
       
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 Spain C. Sainz Jr. Carlos Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari 9 2'03.207   204.650
2 Australia O. Piastri Oscar Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 4 +0.585 0.585 203.683
3 United Kingdom L. Norris Lando Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 4 +1.277 0.692 202.551
4 Monaco C. Leclerc Charles Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 8 +4.941 3.664 196.759
5 Mexico S. Perez Sergio Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull 5 +5.033 0.092 196.618
6 Thailand A. Albon Alexander Albon Williams 23 Williams Mercedes 5 +5.187 0.154 196.383
7 Japan Y. Tsunoda Yuki Tsunoda AlphaTauri 22 AlphaTauri Red Bull 8 +5.860 0.673 195.358
8 Denmark K. Magnussen Kevin Magnussen Haas F1 Team 20 Haas Ferrari 7 +6.022 0.162 195.114
9 Australia D. Ricciardo Daniel Ricciardo AlphaTauri 3 AlphaTauri Red Bull 7 +6.112 0.090 194.978
10 Germany N. Hulkenberg Nico Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari 8 +6.835 0.723 193.894
11 Spain F. Alonso Fernando Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 4 +7.076 0.241 193.535
12 United Kingdom L. Hamilton Lewis Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes 7 +7.092 0.016 193.511
13 United Kingdom G. Russell George Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 7 +7.268 0.176 193.250
14 Finland V. Bottas Valtteri Bottas Alfa Romeo 77 Alfa Romeo Ferrari 9 +8.878 1.610 190.895
15 China G. Zhou Guan Yu Zhou Alfa Romeo 24 Alfa Romeo Ferrari 8 +10.795 1.917 188.164
16 United States L. Sargeant Logan Sargeant Williams 2 Williams Mercedes 4      
17 Canada L. Stroll Lance Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes 5      
18 France P. Gasly Pierre Gasly Alpine 10 Alpine Renault 2      
19 France E. Ocon Esteban Ocon Alpine 31 Alpine Renault 2      
20 Netherlands M. Verstappen Max Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 2      
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