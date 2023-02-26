2023 Bahreyn testleri istatistikleri: En hızlı dereceler, tur sayıları, kat edilen mesafeler

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Motorsport.com olarak, 2023 Formula 1 sezonu öncesi yapılan üç günlük sezon öncesi testine dair pek çok istatistiği bir araya getirdik.

Üç gün boyunca atılan en iyi turlar:

Üç günlük Bahreyn testinin en iyi turu son günde C4 lastikle 1:30.305 yapan Red Bull pilotu Sergio Perez'den geldi. Geçen yıl testlerdeki en hızlı tur 1:31.720 ile Max Verstappen'e aitti.

Lewis Hamilton C5 lastikle 1:30.664 yapıp ikinci olurken, Valtteri Bottas 1:30.827 ile üçüncü en iyi zamanı yaptı.

İlk onda altı farklı takım yer aldı ve bu da takımların sürücüleriyle farklı programlar izlediğini gösteriyor.

Ayrıca Bahreyn'de C1, C2 ve C3 lastiklerin kullanılacağını unutmamak gerek.

Poz.

Pilot 1. Gün Dereceler Turlar 2. Gün

Dereceler Turlar 3. Gün

Dereceler Turlar 1 Sergio Pérez

Red Bull RB19 / Honda RBPT 1:33.751 (Pro)

76 1:30.305

133 2 Lewis Hamilton

Mercedes F1 W14 E Performance 1:33.508

83 1:33.954

72 1:30.664

65 3 Valtteri Bottas

Alfa Romeo C43 / Ferrari 1:34.558

71 1:30.827

131 4 Charles Leclerc

Ferrari SF-23 1:33.267

64 1:32.725

68 1:31.024

67 5 Carlos Sainz

Ferrari SF-23 1:33.253

72 1:32.486

70 1:31.036

76 6 Yuki Tsunoda

AlphaTauri AT04 / Honda RBPT 1:34.671

46 1:35.708 (C2)

85 1:31.261

79 7 Kevin Magnussen

Haas VF-23 / Ferrari 1:35.087

57 1:33.442

67 1:31.381

95 8 George Russell

Mercedes F1 W14 E Performance 1:34.174

69 1:33.654

26 1:31.442

83 9 Fernando Alonso

Aston Martin AMR23 / Mercedes 1:32.866

60 1:32.205

130 1:31.450

80 10 Zhou Guanyu

Alfa Romeo C43 / Ferrari 1:33.723

67 1:31.610

133 11 Max Verstappen

Red Bull RB19 / Honda RBPT 1:32.837

157 1:31.650

47 12 Felipe Drugovich

Aston Martin AMR23 / Mercedes 1:34.564

40 1:32.075

77 13 Lando Norris

McLaren MCL60 / Mercedes 1:33.462

40 1:35.522 (C2)

65 1:32.160

37 14 Nyck de Vries

AlphaTauri AT04 / Honda RBPT 1:34.559 (Pro)

85 1:32.222

74 1:38.244

87 15 Nico Hülkenberg

Haas VF-23 / Ferrari 1:34.424

51 1:32.466

68 1:33.329

77 16 Logan Sargeant

Williams FW45 / Mercedes 1:34.324

75 1:32.549

154 17 Pierre Gasly

Alpine A523 / Renault 1:34.822 (C2)

60 1:33.186

59 1:32.762

56 18 Alexander Albon

Williams FW45 / Mercedes 1:33.671

74 1:32.793

136 19 Oscar Piastri

McLaren MCL60 / Mercedes 1:34.888

52 1:33.175

74 1:33.655

44 20 Esteban Ocon

Alpine A523 / Renault 1:34.871 (C2)

53 1:33.490

49 1:33.257

76

C0'dan C5'e kadar yedi farklı lastik bulunuyor. En yumuşak lastik C5, en serti ise C1 lastik olarak açıklandı. Ayrıca Pirelli'nin denediği özel bir prototip hamur da var.

Lando Norris, McLaren MCL60 Fotoğraf: Mark Sutton

Pilotların tamamladığı toplam tur ve kilometre:

Testlerde en çok tur atan isim Fernando Alonso oldu. İspanyol pilot, test boyunca toplam 270 tur attı ve listenin zirvesinde yer aldı fakat buna şaşırmamak gerekiyor çünkü Lance Stroll sakatlığı nedeniyle piste çıkamadığı için, İspanyol pilotun fazladan yarım günü vardı.

Nyck de Vries 246 tur ile diğer sürücüler arasında zirvede yer aldı.

Poz. Pilot Tur Kilometre 1 Fernando Alonso Fernando Alonso 270 1461 2 Nyck de Vries Nyck de Vries 246 1331 3 Logan Sargeant Logan Sargeant 229 1239 4 Lewis Hamilton Lewis Hamilton 220 1190 5 Kevin Magnussen Kevin Magnussen 219 1185 6 Carlos Sainz

Carlos Sainz 218 1179 7 Alexander Albon Alexander Albon 210 1136 8 Yuki Tsunoda Yuki Tsunoda 210 1136 9 Sergio Pérez Sergio Pérez 209 1131 10 Max Verstappen Max Verstappen 204 1104 11 Valtteri Bottas Valtteri Bottas 202 1093 12 Zhou Guanyu Zhou Guanyu 200 1082 13 Charles Leclerc Charles Leclerc 199 1076 14 Nico Hülkenberg Nico Hülkenberg 196 1060 15 Esteban Ocon Esteban Ocon 178 963 16 George Russell George Russell 178 963 17 Pierre Gasly Pierre Gasly 175 947 18 Oscar Piastri Oscar Piastri 170 920 19 Lando Norris Lando Norris 142 768 20 Felipe Drugovich Felipe Drugovich 117 633

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04, practices a pit stop Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Takımların Bahreyn'de tamamladığı toplam tur/kilometre:

Takım bazında bakıldığında AlphaTauri zirvede yer alıyor. İtalyan ekip üç günde 456 tur attı ve testlerin en çok tur atan takımı oldu.

Williams, 439 tur ile ikinci sırada yer alırken, Ferrari 417 turla üçüncü oldu.

En az tur atan takım ise 312 turla McLaren oldu.

Poz. Takım Tur Kilometre 1 AlphaTauri AlphaTauri 456 2467 2 Williams Williams 439 2375 3 Ferrari Ferrari 417 2256 4 Haas Haas 415 2245 5 Red Bull Red Bull 413 2235 6 Alfa Romeo Alfa Romeo 402 2175 7 Mercedes Mercedes 398 2153 8 Aston Martin Aston Martin 387 2094 9 Alpine Alpine 353 1910 10 McLaren McLaren 312 1688

Lando Norris, McLaren MCL60, Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, followed by Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43, during a practice start Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Üreticilerin Bahreyn'de tamamladığı toplam tur/kilometre:

Bahreyn testleri özelinde en çok tur tamamlayan üretici, dört farklı takıma motor tedarik eden Mercedes oldu. Alman üretici 1536 tur tamamlarken, Renault sadece bir takıma motor tedarik ettiği için 353 turda kaldı.

Poz. Motor Tur Kilometre 1 Mercedes Mercedes 1536 8312 2 Ferrari 1234 6678 3 Honda RBPT Honda RBPT 869 4703 4 Renault 353 1910