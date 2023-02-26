2023 Bahreyn testleri istatistikleri: En hızlı dereceler, tur sayıları, kat edilen mesafeler
Bahreyn'de gerçekleştirilen üç günlük Formula 1 sezon öncesi testlerinde atılan en hızlı turları, bu turların atıldığı lastikleri ve takımların tamamladığı toplam mesafeyi inceledik.
Motorsport.com olarak, 2023 Formula 1 sezonu öncesi yapılan üç günlük sezon öncesi testine dair pek çok istatistiği bir araya getirdik.
Üç gün boyunca atılan en iyi turlar:
Üç günlük Bahreyn testinin en iyi turu son günde C4 lastikle 1:30.305 yapan Red Bull pilotu Sergio Perez'den geldi. Geçen yıl testlerdeki en hızlı tur 1:31.720 ile Max Verstappen'e aitti.
Lewis Hamilton C5 lastikle 1:30.664 yapıp ikinci olurken, Valtteri Bottas 1:30.827 ile üçüncü en iyi zamanı yaptı.
İlk onda altı farklı takım yer aldı ve bu da takımların sürücüleriyle farklı programlar izlediğini gösteriyor.
Ayrıca Bahreyn'de C1, C2 ve C3 lastiklerin kullanılacağını unutmamak gerek.
|
Poz.
|
Pilot
|
1. Gün
Dereceler
Turlar
|
2. Gün
Dereceler
Turlar
|
3. Gün
Dereceler
Turlar
|
1
|
Sergio Pérez
Red Bull RB19 / Honda RBPT
|
1:33.751 (Pro)
|
1:30.305
|
2
|
Lewis Hamilton
|
1:33.508
|
1:33.954
|
1:30.664
|
3
|
Valtteri Bottas
|
1:34.558
|
1:30.827
|
4
|
Charles Leclerc
|
1:33.267
|
1:32.725
|
1:31.024
|
5
|
Carlos Sainz
|
1:33.253
|
1:32.486
|
1:31.036
|
6
|
Yuki Tsunoda
|
1:34.671
|
1:35.708 (C2)
|
1:31.261
|
7
|
Kevin Magnussen
|
1:35.087
|
1:33.442
|
1:31.381
|
8
|
George Russell
|
1:34.174
|
1:33.654
|
1:31.442
|
9
|
Fernando Alonso
|
1:32.866
|
1:32.205
|
1:31.450
|
10
|
Zhou Guanyu
|
1:33.723
|
1:31.610
|
11
|
Max Verstappen
|
1:32.837
|
1:31.650
|
12
|
Felipe Drugovich
|
1:34.564
|
1:32.075
|
13
|
Lando Norris
|
1:33.462
|
1:35.522 (C2)
|
1:32.160
|
14
|
Nyck de Vries
|
1:34.559 (Pro)
|
1:32.222
|
1:38.244
|
15
|
Nico Hülkenberg
|
1:34.424
|
1:32.466
|
1:33.329
|
16
|
Logan Sargeant
|
1:34.324
|
1:32.549
|
17
|
Pierre Gasly
|
1:34.822 (C2)
|
1:33.186
|
1:32.762
|
18
|
Alexander Albon
|
1:33.671
|
1:32.793
|
19
|
Oscar Piastri
|
1:34.888
|
1:33.175
|
1:33.655
|
20
|
Esteban Ocon
|
1:34.871 (C2)
|
1:33.490
|
1:33.257
C0'dan C5'e kadar yedi farklı lastik bulunuyor. En yumuşak lastik C5, en serti ise C1 lastik olarak açıklandı. Ayrıca Pirelli'nin denediği özel bir prototip hamur da var.
Lando Norris, McLaren MCL60
Fotoğraf: Mark Sutton
Pilotların tamamladığı toplam tur ve kilometre:
Testlerde en çok tur atan isim Fernando Alonso oldu. İspanyol pilot, test boyunca toplam 270 tur attı ve listenin zirvesinde yer aldı fakat buna şaşırmamak gerekiyor çünkü Lance Stroll sakatlığı nedeniyle piste çıkamadığı için, İspanyol pilotun fazladan yarım günü vardı.
Nyck de Vries 246 tur ile diğer sürücüler arasında zirvede yer aldı.
|Poz.
|Pilot
|Tur
|Kilometre
|1
|Fernando Alonso
|270
|1461
|2
|Nyck de Vries
|246
|1331
|3
|Logan Sargeant
|229
|1239
|4
|Lewis Hamilton
|220
|1190
|5
|Kevin Magnussen
|219
|1185
|6
| Carlos Sainz
|218
|1179
|7
|Alexander Albon
|210
|1136
|8
|Yuki Tsunoda
|210
|1136
|9
|Sergio Pérez
|209
|1131
|10
|Max Verstappen
|204
|1104
|11
|Valtteri Bottas
|202
|1093
|12
|Zhou Guanyu
|200
|1082
|13
|Charles Leclerc
|199
|1076
|14
|Nico Hülkenberg
|196
|1060
|15
|Esteban Ocon
|178
|963
|16
|George Russell
|178
|963
|17
|Pierre Gasly
|175
|947
|18
|Oscar Piastri
|170
|920
|19
|Lando Norris
|142
|768
|20
|Felipe Drugovich
|117
|633
Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04, practices a pit stop
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Takımların Bahreyn'de tamamladığı toplam tur/kilometre:
Takım bazında bakıldığında AlphaTauri zirvede yer alıyor. İtalyan ekip üç günde 456 tur attı ve testlerin en çok tur atan takımı oldu.
Williams, 439 tur ile ikinci sırada yer alırken, Ferrari 417 turla üçüncü oldu.
En az tur atan takım ise 312 turla McLaren oldu.
|Poz.
|Takım
|Tur
|Kilometre
|1
|AlphaTauri
|456
|2467
|2
|Williams
|439
|2375
|3
|Ferrari
|417
|2256
|4
|Haas
|415
|2245
|5
|Red Bull
|413
|2235
|6
|Alfa Romeo
|402
|2175
|7
|Mercedes
|398
|2153
|8
|Aston Martin
|387
|2094
|9
|Alpine
|353
|1910
|10
|McLaren
|312
|1688
Lando Norris, McLaren MCL60, Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, followed by Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43, during a practice start
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Üreticilerin Bahreyn'de tamamladığı toplam tur/kilometre:
Bahreyn testleri özelinde en çok tur tamamlayan üretici, dört farklı takıma motor tedarik eden Mercedes oldu. Alman üretici 1536 tur tamamlarken, Renault sadece bir takıma motor tedarik ettiği için 353 turda kaldı.
|Poz.
|Motor
|Tur
|Kilometre
|1
|Mercedes
|1536
|8312
|2
|Ferrari
|1234
|6678
|3
|Honda RBPT
|869
|4703
|4
|Renault
|353
|1910
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