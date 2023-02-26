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2023 Bahreyn testleri istatistikleri: En hızlı dereceler, tur sayıları, kat edilen mesafeler

Bahreyn'de gerçekleştirilen üç günlük Formula 1 sezon öncesi testlerinde atılan en hızlı turları, bu turların atıldığı lastikleri ve takımların tamamladığı toplam mesafeyi inceledik.

Kemal Şengül
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2023 Bahreyn testleri istatistikleri: En hızlı dereceler, tur sayıları, kat edilen mesafeler
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Motorsport.com olarak, 2023 Formula 1 sezonu öncesi yapılan üç günlük sezon öncesi testine dair pek çok istatistiği bir araya getirdik.

Test raporları:

Üç gün boyunca atılan en iyi turlar:

Üç günlük Bahreyn testinin en iyi turu son günde C4 lastikle 1:30.305 yapan Red Bull pilotu Sergio Perez'den geldi. Geçen yıl testlerdeki en hızlı tur 1:31.720 ile Max Verstappen'e aitti.

Lewis Hamilton C5 lastikle 1:30.664  yapıp ikinci olurken, Valtteri Bottas 1:30.827 ile üçüncü en iyi zamanı yaptı.

İlk onda altı farklı takım yer aldı ve bu da takımların sürücüleriyle farklı programlar izlediğini gösteriyor.

Ayrıca Bahreyn'de C1, C2 ve C3 lastiklerin kullanılacağını unutmamak gerek.

Poz.

Pilot

1. Gün

Dereceler

Turlar

2. Gün

Dereceler

Turlar

3. Gün

Dereceler

Turlar

1

Mexico Sergio Pérez

Red Bull RB19 / Honda RBPT

  

1:33.751 (Pro)
76

1:30.305
133

2

United Kingdom Lewis Hamilton
Mercedes F1 W14 E Performance

1:33.508 
83

1:33.954 
72

1:30.664 
65

3

Finland Valtteri Bottas
Alfa Romeo C43 / Ferrari

1:34.558 
71

  

1:30.827 
131

4

Monaco Charles Leclerc
Ferrari SF-23

1:33.267 
64

1:32.725 
68

1:31.024
67

5

Spain Carlos Sainz
Ferrari SF-23

1:33.253 
72

1:32.486 
70

1:31.036
76

6

Japan Yuki Tsunoda
AlphaTauri AT04 / Honda RBPT

1:34.671 
46

1:35.708 (C2)
85

1:31.261
79

7

Denmark Kevin Magnussen
Haas VF-23 / Ferrari

1:35.087 
57

1:33.442 
67

1:31.381
95

8

United Kingdom George Russell
Mercedes F1 W14 E Performance

1:34.174 
69

1:33.654 
26

1:31.442 
83

9

Spain Fernando Alonso
Aston Martin AMR23 / Mercedes

1:32.866 
60

1:32.205 
130

1:31.450
80

10

China Zhou Guanyu
Alfa Romeo C43 / Ferrari

1:33.723 
67

1:31.610 
133

  

11

Netherlands Max Verstappen
Red Bull RB19 / Honda RBPT

1:32.837 
157

1:31.650 
47

  

12

Brazil Felipe Drugovich
Aston Martin AMR23 / Mercedes

1:34.564 
40

  

1:32.075 
77

13

United Kingdom Lando Norris
McLaren MCL60 / Mercedes

1:33.462 
40

1:35.522 (C2)
65

1:32.160 
37

14

Netherlands Nyck de Vries
AlphaTauri AT04 / Honda RBPT

1:34.559 (Pro)
85

1:32.222 
74

1:38.244  
87

15

Germany Nico Hülkenberg
Haas VF-23 / Ferrari

1:34.424 
51

1:32.466 
68

1:33.329 
77

16

United States Logan Sargeant
Williams FW45 / Mercedes

1:34.324 
75

1:32.549 
154

  

17

France Pierre Gasly
Alpine A523 / Renault

1:34.822 (C2)
60

1:33.186 
59

1:32.762 
56

18

Thailand Alexander Albon
Williams FW45 / Mercedes

1:33.671 
74

  

1:32.793 
136

19

Australia Oscar Piastri
McLaren MCL60 / Mercedes

1:34.888 
52

1:33.175 
74

1:33.655 
44

20

France Esteban Ocon
Alpine A523 / Renault

1:34.871 (C2)
53

1:33.490 
49

1:33.257 
76

C0'dan C5'e kadar yedi farklı lastik bulunuyor. En yumuşak lastik C5, en serti ise C1 lastik olarak açıklandı. Ayrıca Pirelli'nin denediği özel bir prototip hamur da var.

Lando Norris, McLaren MCL60

Lando Norris, McLaren MCL60

Fotoğraf: Mark Sutton

 

Pilotların tamamladığı toplam tur ve kilometre:

Testlerde en çok tur atan isim Fernando Alonso oldu. İspanyol pilot, test boyunca toplam 270 tur attı ve listenin zirvesinde yer aldı fakat buna şaşırmamak gerekiyor çünkü Lance Stroll sakatlığı nedeniyle piste çıkamadığı için, İspanyol pilotun fazladan yarım günü vardı.

Nyck de Vries 246 tur ile diğer sürücüler arasında zirvede yer aldı.

Poz. Pilot  Tur  Kilometre
1 Spain Fernando Alonso 270 1461
2 Netherlands Nyck de Vries 246 1331
3 United States Logan Sargeant 229 1239
4 United Kingdom Lewis Hamilton 220 1190
5 Denmark Kevin Magnussen 219 1185
6 Spain Carlos Sainz
 218 1179
7 Thailand Alexander Albon 210 1136
8 Japan Yuki Tsunoda 210 1136
9 Mexico Sergio Pérez 209 1131
10 Netherlands Max Verstappen 204 1104
11 Finland Valtteri Bottas 202 1093
12 China Zhou Guanyu 200 1082
13 Monaco Charles Leclerc 199 1076
14 Germany Nico Hülkenberg 196 1060
15 France Esteban Ocon 178 963
16 United Kingdom George Russell 178 963
17 France Pierre Gasly 175 947
18 Australia Oscar Piastri 170 920
19 United Kingdom Lando Norris 142 768
20 Brazil Felipe Drugovich 117 633
Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04, practices a pit stop

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04, practices a pit stop

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

 

Takımların Bahreyn'de tamamladığı toplam tur/kilometre:

Takım bazında bakıldığında AlphaTauri zirvede yer alıyor. İtalyan ekip üç günde 456 tur attı ve testlerin en çok tur atan takımı oldu.

Williams, 439 tur ile ikinci sırada yer alırken, Ferrari 417 turla üçüncü oldu.

En az tur atan takım ise 312 turla McLaren oldu.

Poz. Takım  Tur  Kilometre
1 Italy AlphaTauri 456 2467
2 United Kingdom Williams 439 2375
3 Italy Ferrari 417 2256
4 United States Haas 415 2245
5 Austria Red Bull 413 2235
6 Italy Alfa Romeo 402 2175
7 Germany Mercedes 398 2153
8 United Kingdom Aston Martin 387 2094
9 France Alpine 353 1910
10 United Kingdom McLaren 312 1688
Lando Norris, McLaren MCL60, Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, followed by Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43, during a practice start

Lando Norris, McLaren MCL60, Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, followed by Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43, during a practice start

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

 

Üreticilerin Bahreyn'de tamamladığı toplam tur/kilometre:

Bahreyn testleri özelinde en çok tur tamamlayan üretici, dört farklı takıma motor tedarik eden Mercedes oldu. Alman üretici 1536 tur tamamlarken, Renault sadece bir takıma motor tedarik ettiği için 353 turda kaldı.

Poz. Motor  Tur  Kilometre
1 Mercedes 1536 8312
2 Ferrari 1234 6678
3  Honda RBPT 869 4703
4  Renault 353 1910
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