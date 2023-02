2023 Bahreyn testleri istatistikleri: En hızlı dereceler, tur sayıları, kat edilen mesafeler

Motorsport.com olarak, 2023 Formula 1 sezonu öncesi yapılan üç günlük sezon öncesi testine dair pek çok istatistiği bir araya getirdik.

Üç günlük Bahreyn testinin en iyi turu son günde C4 lastikle 1:30.305 yapan Red Bull pilotu Sergio Perez'den geldi. Geçen yıl testlerdeki en hızlı tur 1:31.720 ile Max Verstappen'e aitti.

Lewis Hamilton C5 lastikle 1:30.664 yapıp ikinci olurken, Valtteri Bottas 1:30.827 ile üçüncü en iyi zamanı yaptı.

İlk onda altı farklı takım yer aldı ve bu da takımların sürücüleriyle farklı programlar izlediğini gösteriyor.

Ayrıca Bahreyn'de C1, C2 ve C3 lastiklerin kullanılacağını unutmamak gerek.

C0'dan C5'e kadar yedi farklı lastik bulunuyor. En yumuşak lastik C5, en serti ise C1 lastik olarak açıklandı. Ayrıca Pirelli'nin denediği özel bir prototip hamur da var.

Testlerde en çok tur atan isim Fernando Alonso oldu. İspanyol pilot, test boyunca toplam 270 tur attı ve listenin zirvesinde yer aldı fakat buna şaşırmamak gerekiyor çünkü Lance Stroll sakatlığı nedeniyle piste çıkamadığı için, İspanyol pilotun fazladan yarım günü vardı.

Nyck de Vries 246 tur ile diğer sürücüler arasında zirvede yer aldı.

Takımların Bahreyn'de tamamladığı toplam tur/kilometre:

Takım bazında bakıldığında AlphaTauri zirvede yer alıyor. İtalyan ekip üç günde 456 tur attı ve testlerin en çok tur atan takımı oldu.

Williams, 439 tur ile ikinci sırada yer alırken, Ferrari 417 turla üçüncü oldu.

En az tur atan takım ise 312 turla McLaren oldu.

Lando Norris, McLaren MCL60, Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, followed by Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43, during a practice start

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images