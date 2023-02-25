2023 Bahreyn testleri 3. gün: Testlerin en hızlı derecesi Perez'den geldi, Hamilton ikinci

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Bahreyn'de 2023 Formula 1 sezonu öncesinde son test günü bugün gerçekleştirildi ve bu seansın da tamamlanmasıyla birlikte sezon öncesi testleri sona ermiş oldu. Araçlar, önümüzdeki hafta sonu Bahreyn GP için yeniden pistte olacaklar.

Üçüncü günün sabah bölümünde en hızlı derece Ferrari pilotu Charles Leclerc'ten gelmişti. Sabah bölümünü kaçırdıysanız, raporumuza göz atabilirsiniz.

Testlerin geneline baktığımızda, son günün akşam seansı tüm testlerin her zaman en heyecan verici zamanlardan biri olmuştur çünkü takımlar genellikle sıralama simülasyonlarını son seansa saklarlar. Bizler de biraz da olsa performans odaklı sürüşler görebiliriz.

Testlerin son gününde yine sıralama simülasyonları yapıldı ve akşam seansında biraz daha rekabetçi turlar izleyebildik. Güneşin batması ve sıcaklıkların azalmasıyla koşullar sürüş için daha ideal bir hâle geldi ve son 3 gündür hamur tutan pistten yol tutuşu iyi seviyedeydi.

Bu sıralama turları simülasyonlarında en hızlı derece Perez'den geldi. C4 lastikle 1:30.305 yapan Perez, testlerin en hızlı derecesini kaydetti ve günü lider kapattı. Tüm gün araçta olan Perez, 133 tur tamamladığı bugünde hem uzun sürüşlere hem de tek tur temposuna odaklanabildi. Red Bull böylelikle neredeyse kusursuz bir testi geride bırakmış oldu.

Öğlen seansında aracı takım arkadaşından devralan Lewis Hamilton verimli bir seansı geride bıraktı diyebiliriz. C5 lastikle hızlı tur denemeleri yapan Hamilton, Perez'in yaklaşık 0.3 saniye gerisinde ikinci sıradaydı.

Cuma günü Mercedes için oldukça hayal kırıklığı yaratıcı bir şekilde geçmişti, bugünün ise onlar için daha iyi geçtiğini söylemek mümkün olur. Yine de Mercedes'in Red Bull veya Ferrari ile mücadele edebilecek seviyede olup olmadığı konusunda hâlâ soru işaretleri mevcut.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Sabah seansında yolda kalan Valtteri Bottas da tıpkı Perez gibi tüm gün araçtaydı ve 131 tur tamamladı. Fin pilot da bu seansta hızlı tur denemesinde bulundu ve C5 lastikle 1:30.827 yaparak üçüncü sırayı aldı.

Ferrari pilotları arka arkaya dizildiler: Sabah seansında araçta olan Leclerc dördüncü, öğlen seansında aracı alan Sainz ise beşinciydi. İki pilotu 0.012 saniye ayırdı.

Ferrari, sabah bölümünde yeni bir arka kanat test etti ancak bu kanat, araca takıldıktan kısa bir süre sonra bozuldu. Dolayısıyla takım kanadı değiştirmek zorunda kaldı. Ayrıca Ferrari, aracın süspansiyon ayarlarını da önceki iki güne göre değiştirdi. Öğleden sonra seansında araca oturan Sainz da testleri sorunsuz bir şekilde tamamladı.

AlphaTauri'de Yuki Tsunoda altıncı oldu. Haas'ta Kevin Magnussen yine öğleden sonra seansında araçtaydı ve yedinci en hızlı zamanı kaydetti. Sabah seansında araçta olan George Russell ise sekizinci sıraya geriledi.

Kevin Magnussen, Haas VF-23, leaves the garage Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Testlerin belki de en konuşulan takımı Aston Martin'de öğleden sonra seansında Fernando Alonso araçtaydı. 80 tur tamamlayan İspanyol pilot, en hızlı derecesini C4 lastikle kaydetti ve günü 9. sırada noktaladı. Felipe Drugovich ise ilk 10'u tamamlıyordu.

McLaren sorunlarla boğuştuğu bir gün ve test geçirdi. Öğleden sonra seansında araçta olan Lando Norris sadece 37 tur tamamlayabildi ve seansın büyük çoğunluğunu garajda geçirdi. Sezonun ilk yarışı öncesinde McLaren için işler iyi durmuyor. Araç özellikle de tümseklerde dengeli durmadı ve sabah seansında Oscar Piastri spin attı.

Oscar Piastri, McLaren MCL60 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Dolu depoyla turlayan ve padoktaki kaynaklara göre fazlasıyla hız saklayan Alpine'de Pierre Gasly 12. oldu. Onu Alexander Albon, Esteban Ocon ve Nico Hulkenberg takip etti.

Son iki sırayı ise Oscar Piastri ve Nyck de Vries paylaştılar.

Böylelikle sezon öncesi testlerinin sonuna gelmiş olduk 2023 F1 sezonu, önümüzdeki hafta sonu gerçekleştirilecek Bahreyn GP ile devam edecek.

2023 Bahreyn testleri 3. gün sonucu:

Perez, Red Bull, 1:30.305s, C4 - 133 tur Hamilton, Mercedes, 1:30.664s, C5 - 65 tur Bottas, Alfa Romeo, 1:30.827s, C5 - 131 tur Leclerc, Ferrari, 1:31.024s, C4 - 67 tur Sainz, Ferrari, 1:31.036s, C4 - 76 tur Tsunoda, AlphaTauri, 1:31.261s, C4 - 79 tur Magnussen, Haas, 1:31.381s, C4 - 95 tur Russell, Mercedes, 1:31.442s, C5 - 83 tur Alonso, Aston Martin, 1:31.450s, C4 - 80 tur Drugovich, Aston Martin, 1:32.075s, C5 - 77 tur Norris, McLaren, 1:32.160s, C3 - 37 tur Gasly, Alpine, 1:32.762s, C3 - 56 tur Albon, Williams, 1:32.793s, C5 - 136 tur Ocon, Alpine, 1:33.257s, C3 - 76 tur Hulkenberg, Haas, 1:33.329s, C3 - 77 tur Piastri, McLaren, 1:33.655s, C3 - 44 tur De Vries, AlphaTauri, 1:38.244s, C3 - 87 tur

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Logan Sargeant, Williams FW45 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images