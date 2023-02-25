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2023 Bahreyn testleri 3. gün: Testlerin en hızlı derecesi Perez'den geldi, Hamilton ikinci

2023 Formula 1 sezonu öncesi gerçekleştirilen Bahreyn testlerinin üçüncü ve son gününde en hızlı derece Red Bull pilotu Sergio Perez'den geldi. C4 lastikle kaydettiği 1:30.305'lik derecesiyle zirvede yer alan Perez'in arkasında ise Lewis Hamilton vardı. Bugün tamamlanan seansla birlikte 2023 F1 sezon öncesi testlerini noktalamış olduk.

Can Çarpıcı
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2023 Bahreyn testleri 3. gün: Testlerin en hızlı derecesi Perez'den geldi, Hamilton ikinci
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Bahreyn'de 2023 Formula 1 sezonu öncesinde son test günü bugün gerçekleştirildi ve bu seansın da tamamlanmasıyla birlikte sezon öncesi testleri sona ermiş oldu. Araçlar, önümüzdeki hafta sonu Bahreyn GP için yeniden pistte olacaklar. 

Üçüncü günün sabah bölümünde en hızlı derece Ferrari pilotu Charles Leclerc'ten gelmişti. Sabah bölümünü kaçırdıysanız, raporumuza göz atabilirsiniz.

Sabah seansı raporu :

Testlerin geneline baktığımızda, son günün akşam seansı tüm testlerin her zaman en heyecan verici zamanlardan biri olmuştur çünkü takımlar genellikle sıralama simülasyonlarını son seansa saklarlar. Bizler de biraz da olsa performans odaklı sürüşler görebiliriz. 

Testlerin son gününde yine sıralama simülasyonları yapıldı ve akşam seansında biraz daha rekabetçi turlar izleyebildik. Güneşin batması ve sıcaklıkların azalmasıyla koşullar sürüş için daha ideal bir hâle geldi ve son 3 gündür hamur tutan pistten yol tutuşu iyi seviyedeydi. 

Bu sıralama turları simülasyonlarında en hızlı derece Perez'den geldi. C4 lastikle 1:30.305 yapan Perez, testlerin en hızlı derecesini kaydetti ve günü lider kapattı. Tüm gün araçta olan Perez, 133 tur tamamladığı bugünde hem uzun sürüşlere hem de tek tur temposuna odaklanabildi. Red Bull böylelikle neredeyse kusursuz bir testi geride bırakmış oldu. 

Öğlen seansında aracı takım arkadaşından devralan Lewis Hamilton verimli bir seansı geride bıraktı diyebiliriz. C5 lastikle hızlı tur denemeleri yapan Hamilton, Perez'in yaklaşık 0.3 saniye gerisinde ikinci sıradaydı. 

Cuma günü Mercedes için oldukça hayal kırıklığı yaratıcı bir şekilde geçmişti, bugünün ise onlar için daha iyi geçtiğini söylemek mümkün olur. Yine de Mercedes'in Red Bull veya Ferrari ile mücadele edebilecek seviyede olup olmadığı konusunda hâlâ soru işaretleri mevcut. 

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Sabah seansında yolda kalan Valtteri Bottas da tıpkı Perez gibi tüm gün araçtaydı ve 131 tur tamamladı. Fin pilot da bu seansta hızlı tur denemesinde bulundu ve C5 lastikle 1:30.827 yaparak üçüncü sırayı aldı. 

Ferrari pilotları arka arkaya dizildiler: Sabah seansında araçta olan Leclerc dördüncü, öğlen seansında aracı alan Sainz ise beşinciydi. İki pilotu 0.012 saniye ayırdı. 

Ferrari, sabah bölümünde yeni bir arka kanat test etti ancak bu kanat, araca takıldıktan kısa bir süre sonra bozuldu. Dolayısıyla takım kanadı değiştirmek zorunda kaldı. Ayrıca Ferrari, aracın süspansiyon ayarlarını da önceki iki güne göre değiştirdi. Öğleden sonra seansında araca oturan Sainz da testleri sorunsuz bir şekilde tamamladı. 

Diğer haberler:

AlphaTauri'de Yuki Tsunoda altıncı oldu. Haas'ta Kevin Magnussen yine öğleden sonra seansında araçtaydı ve yedinci en hızlı zamanı kaydetti. Sabah seansında araçta olan George Russell ise sekizinci sıraya geriledi. 

Kevin Magnussen, Haas VF-23, leaves the garage

Kevin Magnussen, Haas VF-23, leaves the garage

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Testlerin belki de en konuşulan takımı Aston Martin'de öğleden sonra seansında Fernando Alonso araçtaydı. 80 tur tamamlayan İspanyol pilot, en hızlı derecesini C4 lastikle kaydetti ve günü 9. sırada noktaladı. Felipe Drugovich ise ilk 10'u tamamlıyordu. 

McLaren sorunlarla boğuştuğu bir gün ve test geçirdi. Öğleden sonra seansında araçta olan Lando Norris sadece 37 tur tamamlayabildi ve seansın büyük çoğunluğunu garajda geçirdi. Sezonun ilk yarışı öncesinde McLaren için işler iyi durmuyor. Araç özellikle de tümseklerde dengeli durmadı ve sabah seansında Oscar Piastri spin attı. 

Ayrıca okuyun:
Oscar Piastri, McLaren MCL60

Oscar Piastri, McLaren MCL60

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Dolu depoyla turlayan ve padoktaki kaynaklara göre fazlasıyla hız saklayan Alpine'de Pierre Gasly 12. oldu. Onu Alexander Albon, Esteban Ocon ve Nico Hulkenberg takip etti. 

Son iki sırayı ise Oscar Piastri ve Nyck de Vries paylaştılar. 

Böylelikle sezon öncesi testlerinin sonuna gelmiş olduk 2023 F1 sezonu, önümüzdeki hafta sonu gerçekleştirilecek Bahreyn GP ile devam edecek. 

2023 Bahreyn testleri 3. gün sonucu: 

  1. Perez, Red Bull, 1:30.305s, C4 - 133 tur 
  2. Hamilton, Mercedes, 1:30.664s, C5 - 65 tur
  3. Bottas, Alfa Romeo, 1:30.827s, C5 - 131 tur
  4. Leclerc, Ferrari, 1:31.024s, C4 - 67 tur
  5. Sainz, Ferrari, 1:31.036s, C4 - 76 tur
  6. Tsunoda, AlphaTauri, 1:31.261s, C4 - 79 tur
  7. Magnussen, Haas, 1:31.381s, C4 - 95 tur
  8. Russell, Mercedes, 1:31.442s, C5 - 83 tur
  9. Alonso, Aston Martin, 1:31.450s, C4 - 80 tur
  10. Drugovich, Aston Martin, 1:32.075s, C5 - 77 tur 
  11. Norris, McLaren, 1:32.160s, C3 - 37 tur
  12. Gasly, Alpine, 1:32.762s, C3 - 56 tur
  13. Albon, Williams, 1:32.793s, C5 - 136 tur
  14. Ocon, Alpine, 1:33.257s, C3 - 76 tur
  15. Hulkenberg, Haas, 1:33.329s, C3 - 77 tur
  16. Piastri, McLaren, 1:33.655s, C3 - 44 tur
  17. De Vries, AlphaTauri, 1:38.244s, C3 - 87 tur
Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Logan Sargeant, Williams FW45

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Logan Sargeant, Williams FW45

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

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