2023 Bahreyn testleri 3. gün: Leclerc, Russell'ın önünde en hızlı!

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Bahreyn'de 2023 Formula 1 sezonu öncesinde son test günü bugün gerçekleştiriliyor ve sürücülerin sabah bölümünde yine 4 saat 15 dakikası vardı.

Son 15 dakikada güvenlik aracı, kırmızı bayrak ve start prosedürleri gibi çeşitli şeyler test edildi.

Pek çok pilot, sabah bölümünde Bahreyn GP hafta sonu öncesinde son kez yeni aracın direksiyonuna geçmiş oldu.

Seans içerisinde iki önemli olay vardı; İlki Oscar Piastri'nin MCL60 ile attığı spindi fakat bir yere çarpmadan seansa devam edebildi.

İkinci olay ise Valtteri Bottas'ın muhtemel bir vites kutusu problemiyle yolda kalmasıydı. Yine de Bottas sabah bölümünde 72 tur atmayı başardı.

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Ferrari, sabah bölümünde yeni bir arka kanat test etti ancak bu kanat, araca takıldıktan kısa bir süre sonra bozuldu. Dolayısıyla takım kanadı değiştirmek zorunda kaldı.

Ayrıca Ferrari, aracın süspansiyon ayarlarını da önceki iki güne göre değiştirdi. Ardından da sıralama simülasyonları yapmaya başladı.

Ferrari pilotu Charles Leclerc bir dizi tek tur denemesi yaptı ve C4 hamurla 1:31.024'lük bir tur zamanı yakalayıp, seansı lider tamamladı.

Cuma günü hidrolik pompasında sorun yaşayan Mercedes ise sabah saatlerinde aksiyona geri döndü ve George Russell C5 hamurla 1:31.442 yaparak, 0.418 saniye geride ikinci oldu. Russell, sabah bölümünde 83 tur atıp, dünü kaybı telafi etmeye çalıştı. Sonuç olarak da sabah bölümünün en çok tur atan ikinci ismi oldu.

Bugün yeniden Aston Martin aracının direksiyonuna dönen Felipe Drugovich, sabah bölümünde iyi tur zamanları kaydetti ve C5 lastikle 1 saniye geride üçüncü oldu. 77 tur atan Drugovich, herhangi bir olaya karışmadan üzerine düşeni fazlasıyla yapmış oldu.

Photographers capture the action as Sergio Perez, Red Bull Racing RB19 drives past Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Yeniden RB19'un direksiyonuna dönen ve gelecek hafta için doğru ayarları bulmaya odaklanan Sergio Perez, toplamda 69 tur attığı seans 1.4 saniye geride dördüncü bitirdi. Ancak en hızlı turunu C3 lastikle kaydetti.

Alpine pilotu Pierre Gasly, 56 tur attığı sabah bölümünde, tıpkı Perez gibi en hızlı turunu C3 lastikle attı ve 1.7 saniye geride kaldı beşinci oldu.

Alex Albon C5 lastikle attığı tura rağmen 1.7 saniye geride altıncı olurken, Nico Hulkenberg 77 tur attı ve 2.3 saniye geride yedinci oldu. Fakat Alman pilotun turu C3 hamurla geldi.

İlk onu sırasıyla Oscar Piastri, Valtteri Bottas ve günün en çok tur atan ismi olan Nyck de Vries tamamladı.

Piastri, aracın ön tarafındaki çalışmalardan ötürü 44 tur atabildi ve sekizinci oldu. De Vries ise 87 turla sabahın en çok tur atan ismiydi.

Öğleden sonra seansı 15:15'te başlayacak.

Dereceler:

Leclerc, Ferrari, 1:31.024, C4 - 67 tur Russell, Mercedes, 1:31.442, C5 - 83 tur Drugovich, Aston Martin, 1:32.075, C5 - 77 tur Perez, Red Bull, 1:32.459, C3 - 69 tur Gasly, Alpine, 1:32.762, C3 - 56 tur Albon, Williams, 1:32.793, C5 - 53 tur Hulkenberg, Haas, 1:33.329, C3 - 77 tur Piastri, McLaren, 1:33.655, C3 - 44 tur Bottas, Alfa Romeo, 1:36.854, C3 - 72 tur De Vries, AlphaTauri, 1:38.244, C3 - 87 tur

Oscar Piastri, McLaren MCL60 1 / 20 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43 2 / 20 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Sergio Perez, Red Bull Racing RB19 3 / 20 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Sergio Perez, Red Bull Racing RB19 4 / 20 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Haas VF-23 5 / 20 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images Felipe Drugovich, Aston Martin AMR23 6 / 20 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Felipe Drugovich, Aston Martin AMR23 7 / 20 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Felipe Drugovich, Aston Martin AMR23 8 / 20 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images George Russell, Mercedes F1 W14 9 / 20 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Pierre Gasly, Alpine A523 10 / 20 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images George Russell, Mercedes F1 W14 11 / 20 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images George Russell, Mercedes F1 W14 12 / 20 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23 13 / 20 Fotoğraf: Mark Sutton Oscar Piastri, McLaren, stops in his pit area 14 / 20 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images Pierre Gasly, Alpine A523 15 / 20 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Nyck de Vries, AlphaTauri AT04 16 / 20 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Haas VF-23 17 / 20 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23 18 / 20 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Pierre Gasly, Alpine A523 19 / 20 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Nyck de Vries, AlphaTauri AT04 20 / 20 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images