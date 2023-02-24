2023 Bahreyn testleri 2. gün: Zhou, Verstappen'in 0.040 saniye önünde en hızlısı!
2023 Formula 1 sezonu öncesi gerçekleştirilen Bahreyn testlerinin ikinci gününü Alfa Romeo pilotu Zhou Guanyu lider tamamladı.
Bahreyn'de gerçekleştirilen testlerin ikinci gününde, tıpkı perşembe günü olduğu gibi sıcak bir hava hakimdi.
10 takımla yarışan 20 sürücüden 17'si, testlerin ikinci gününde piste çıktı ve yeni aracıyla sürüş yaptı. Williams'ta Logan Sargeant, Alfa Romeo'da Zhou Guanyu ve Aston Martin'de Fernando Alonso tüm gün sürüş yapan isimler oldular.
Sargeant, Zhou ve Max Verstappen, bugün yaptıkları sürüşlerle Bahreyn testlerini noktalamış oldular.
Hem sabah hem de öğleden sonra bölümünde önemli bir olay ya da kaza yoktu. Sabah bölümü kırmızı bayrak çıkmadan tamamlanırken, öğleden sonra bölümünde Mercedes pilotu George Russell hidrolik sorunu yaşadı ve yolda kaldı. Bundan ötürü de günün tek kırmızı bayrağı çıktı.
Sürücüler sabah bölümünde sık sık lastiklerini kilitlediler ancak ciddi bir hata yapan hatta spin atan sürücü yoktu.
Sabah bölümünün en hızlısı 1:32.486 ile Carlos Sainz olmuştu. Öğleden sonra bu dereceyi beş isim geride bıraktı.
Fernando Alonso, Aston Martin AMR23
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Bahreyn GP öncesi son kez direksiyona geçen Max Verstappen kısa sürede liderliği eline geçirdi ancak son sözü C5 lastikle 1:31.610 yapan Zhou Guanyu söyledi. Alfa Romeo pilot, en yumuşak lastikle testi lider tamamlayan isim oldu.
Verstappen, testlerdeki en hızlı turunu C3 lastikle attı ve 1:31.640 ile 0.040 saniye geride ikinci sıranın sahibi oldu.
En hızlı üçüncü zaman, gün boyunca 130 tur atan Fernando Alonso'dan geldi. İspanyol pilot, yeni Aston Martin ile çarpıcı turlar ortaya koydu ve seansı Zhou'nun 0.595 saniye ardında üçüncü bitirdi. Alonso, bu turu Verstappen gibi C3 lastikle attı.
Nyck de Vries, öğleden sonra AlphaTauri'nin direksiyonuna geçen isimdi ve sorunsuz bir seans geçirip, 74 tur atmayı başardı. Hollandalı pilot, C5 lastikle 1:32.222'lik bir zaman turu yakalayınca, seansı 0.612 saniye geride dördüncü tamamlamış oldu.
Haas pilotu Nico Hulkenberg, en iyi zamanını Zhou ve De Vries'in aksine C4 lastikle yaptı ve 1:32.466 ile beşinci oldu. Bu tur lider Zhou'dan 0.856 saniye daha yavaştı.
Carlos Sainz, Ferrari SF-23
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Sainz sabahki turuyla altıncı olurken, günün en çok tur atan ismi olan Logan Sargeant 1:32.549'luk derecesiyle yedinci oldu. Williams pilotu, en hızlı turunu C5 lastikle attı.
Ferrari'nin diğer pilotu Charles Leclerc, farklı ayarlar denediği seansı 1.1 saniye geride sekizinci tamamlarken, seans içerisinde 68 turu geride bıraktı. Ferrari böylelikle günü 138 turla kapatmış oldu.
Pek mutlu görünmeyen McLaren'da Oscar Piastri, öğleden sonra yeni MCL60 ile piste çıktı ve 74 tur atıp, günü 1.5 saniye geride dokuzuncu bitirdi.
İlk onu Alpine ile uzun süre garajda kalan Pierre Gasly tamamladı. Fransız pilot, Piastri'den 0.011 saniye yavaş kalırken, günü 59 turla kapattı.
Kevin Magnussen'in 67 tur atıp 11. olduğu seansta Esteban Ocon 12. ve hidrolik sorunu nedeniyle sadece 26 tur atabilen George Russell 13. odlu.
Yeni RB19 ile ilk gününü geçiren Sergio Perez, prototip lastiklerle 14. en iyi zamanı yaparken, sabah bölümünde piste çıkan ve C3 lastikle 1:33.954 yapan Lewis Hamilton 15. oldu.
Son iki sırada Lando Norris ve Yuki Tsunoda yer aldı.
Testler, cumartesi günü gerçekleştirilecek seanslarla devam edecek.
Seans sonuçları:
- Zhou, Alfa Romeo, 1:31.610s, C5 - 133 tur
- Verstappen, Red Bull, 1:31.650s, C3 - 47 tur
- Alonso, Aston Martin, 1:32.205s, C3 - 130 tur
- De Vries, AlphaTauri, 1:32.222s, C5 - 74 tur
- Hulkenberg, Haas, 1:32.466s, C4 - 68 tur
- Sainz, Ferrari, 1:32.486s, C3 - 70 tur
- Sargeant, Williams, 1:32.549s, C5 - 154 tur
- Leclerc, Ferrari, 1:32.725s, C3 - 68 tur
- Piastri, McLaren, 1:33.175s, C3 - 74 tur
- Gasly, Alpine, 1:33.186s, C3 - 59 tur
- Magnussen, Haas, 1:33.442s, C3 - 67 tur
- Ocon, Alpine, 1:33.490s, C3 - 49 tur
- Russell, Mercedes, 1:33.654s, C3 - 26 tur
- Perez, Red Bull, 1:33.751s, Prototip lastik - 76 tur
- Hamilton, Mercedes, 1:33.954s, C3 - 72 tur
- Norris, McLaren, 1:35.522s, C2 - 65 tur
- Tsunoda, AlphaTauri, 1:35.708s, C2 - 85 tur
George Russell, Mercedes F1 W14
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
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