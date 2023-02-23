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Formula 1 / Bahreyn Kış testi Test raporu

2023 Bahreyn testi 1. gün: Sabah bölümünde Verstappen lider, Sainz ikinci!

2023 Formula 1 sezonu öncesi gerçekleştirilen Bahreyn testlerinin ilk gününün sabah bölümünde Red Bull pilotu Max Verstappen zirvede yer aldı.

Kemal Şengül
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2023 Bahreyn testi 1. gün: Sabah bölümünde Verstappen lider, Sainz ikinci!
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Formula 1'de kış arası sona erdi; Sürücüler Bahreyn'de gerçekleştirilen kış testleriyle aksiyona geri döndü.

10 takımın tamamının katıldığı testin ilk günü, sabah saatlerinde başladı ve sürücülerin toplam 4 saat 15 dakikası vardı.

Bu uzun testin en öne çıkan anı, sakatlığı nedeniyle testten çekilen Lance Stroll'ün yerini alan Aston Martin pilotu Felipe Drugovich'in piste çıktıktan hemen sonra yolda kalmasıydı. Takım, yaptığı incelemede araçta bir elektrik sorunu olduğunu doğruladı ve yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından sorun ortadan kaldırıldı. Brezilyalı sürücü de tekrar pistin yolunu tuttu.

Bunun dışında Ferrari pilotu Carlos Sainz'a ek olarak Red Bull pilotu Max Verstappen pistin çeşitli noktalarında pist dışına çıktılar fakat yola devam ettiler.

Carlos Sainz, Ferrari SF-23
Carlos Sainz, Ferrari SF-23
1/4

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Carlos Sainz, Ferrari SF-23
Carlos Sainz, Ferrari SF-23
2/4

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Carlos Sainz, Ferrari SF-23
Carlos Sainz, Ferrari SF-23
3/4

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Carlos Sainz, Ferrari SF-23
Carlos Sainz, Ferrari SF-23
4/4

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Seans içerisinde spin atan ya da kaza yapan herhangi bir isim yoktu. Bu açıdan oldukça temiz bir seanstı.

Sıcak şartlarda yapılan testin ilk dakikalarında Max Verstappen zirvedeydi. Sonrasında Carlos Sainz liderliği aldı ve en iyi dereceyi 1:33.253'e kadar çekti.

Ancak Verstappen, tıpkı Sainz gibi C3 lastikle 1:33'ün altına indi ve 1:32.959 ile zirvede yer aldı. Böylelikle sabah bölümünün en hızlı ismi oldu. 71 tur atan Hollandalı pilot, sabah bölümünde 70 turu aşan birkaç isimden birisiydi.

Sainz, sabah bölümünün en çalışkan isimlerinden birisiydi ve yeni SF-23 ile 72 tur attı. Seansı da 0.294 saniye geride ikinci bitirdi. İspanyol pilotun zaman zaman aracın ön tarafıyla boğuştuğu görüldü.

Williams pilotu Alex Albon sabah bölümünde dikkat çekici turlar atarken, attığı 74 turla sabah bölümünün en çok tur atan ismi oldu. Seansı C5 lastikle attığı 1:33.671'lik turuyla 0.712 saniye geride üçüncü olarak tamamladı.

Alfa Romeo pilotu Zhou Guanyu sabah bölümünde sessiz sedasız 67 tur tamamladı ve C3 lastikle attığı 1:33.723'ülük turuyla dördüncü oldu.

George Russell, Mercedes F1 W14
George Russell, Mercedes F1 W14
1/4

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

George Russell, Mercedes F1 W14
George Russell, Mercedes F1 W14
2/4

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

George Russell, Mercedes F1 W14
George Russell, Mercedes F1 W14
3/4

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

George Russell, Mercedes F1 W14
George Russell, Mercedes F1 W14
4/4

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

George Russell, Mercedes'in pek çok farklı test yaptığı seansı beşinci bitirdi. Aracın üzerinde, dalgalanmayı ölçen bir sensör de dahil olmak üzere çeşitli sensörler vardı. İngiliz pilot, C3 lastikle 1:34.174'lük bir tur çıkardı ve 1.2 saniye geride beşinci oldu. Öğleden sonra direksiyona Lewis Hamilton geçecek.

Haas'ın yeni pilotu Nico Hulkenberg sık sık lastik kilitlediği sabah bölümünde 51 tur attı ve 1:34.424'lük turuyla altıncı oldu.

Drugovich, yolda kaldığı seansta 40 tur atmayı başardı ve 1:34.564'lük turuyla yedinci oldu. Aston Martin böylelikle sabahın en az tur atan takımı oldu.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri ile 1.7 saniye geride sekizinci olurken, Pierre Gasly yeni takımı Alpine ile 1.8 saniye geride dokuzuncu oldu.

Sabah bölümünü aero testler yaparak geçiren McLaren'da Oscar Piastri 1.9 saniye geride 10. sırada yer aldı.

İkinci seans 15:15'te başlayacak.

Sabah bölümü sonuçları:

Poz. Sürücü Takım Zaman Tur Fark
1 Max Verstappen Red Bull 1'32.959 71  
2 Carlos Sainz  Ferrari 1'33.253 72 +0.294s
3 Alexander Albon Williams 1'33.671 74 +0.712s
4 Zhou Guanyu Alfa Romeo  1'33.723 67 +0.764s
5 George Russell Mercedes  1'34.174 69 +1.215s
6 Nico Hulkenberg Haas  1'34.424 51 +1.465s
7 Felipe Drugovich Aston Martin  1'34.564 40 +1.605s
8 Yuki Tsunoda AlphaTauri  1'34.671 46 +1.712s
9 Pierre Gasly Alpine 1'34.822 60 +1.863s
10 Oscar Piastri McLaren 1'34.888 52 +1.929s
Alex Albon, Williams FW45
Alex Albon, Williams FW45
1/17

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Nico Hulkenberg, Haas VF-23
Nico Hulkenberg, Haas VF-23
2/17

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04
Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04
3/17

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04
Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04
4/17

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04
Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04
5/17

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Oscar Piastri, McLaren MCL60
Oscar Piastri, McLaren MCL60
6/17

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Nico Hulkenberg, Haas VF-23
Nico Hulkenberg, Haas VF-23
7/17

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Nico Hulkenberg, Haas VF-23
Nico Hulkenberg, Haas VF-23
8/17

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43
Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43
9/17

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43
Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43
10/17

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04
Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04
11/17

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Alex Albon, Williams FW45
Alex Albon, Williams FW45
12/17

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Alex Albon, Williams FW45
Alex Albon, Williams FW45
13/17

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Felipe Drugovich, Aston Martin AMR23
Felipe Drugovich, Aston Martin AMR23
14/17

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Felipe Drugovich, Aston Martin AMR23
Felipe Drugovich, Aston Martin AMR23
15/17

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19
Max Verstappen, Red Bull Racing RB19
16/17

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19
Max Verstappen, Red Bull Racing RB19
17/17

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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