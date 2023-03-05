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2023 Bahreyn Grand Prix'si öncesi: Yarış gridi

2023 Bahreyn Grand Prix'sine Max Verstappen ilk sıradan başlayacak ve startta yanında Sergio Perez olacak.

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Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
2023 Bahreyn Grand Prix'si öncesi: Yarış gridi
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1

  Max Verstappen
(Red Bull)



 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 


 

  Sergio Pérez
(Red Bull)

3

  Charles Leclerc
(Ferrari)



 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 


 

  Carlos Sainz
(Ferrari)

5

  Fernando Alonso
(Aston Martin)



 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 


 

  George Russell
(Mercedes)

7

  Lewis Hamilton
(Mercedes)



 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 


 

  Lance Stroll
(Aston Martin)

9

  Esteban Ocon
(Alpine)



 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 


 

  Nico Hülkenberg
(Haas)

11

  Lando Norris
(McLaren)



 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

  Valtteri Bottas
(Alfa Romeo)

13

  Zhou Guanyu
(Alfa Romeo)



 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 


 

  Yuki Tsunoda
(AlphaTauri)

15

  Alexander Albon
(Williams)



 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 


 

  Logan Sargeant
(Williams)

17

  Kevin Magnussen
(Haas)



 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 


 

  Oscar Piastri
(McLaren)

19

  Nyck de Vries
(AlphaTauri)



 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 


 

  Pierre Gasly
(Alpine)
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