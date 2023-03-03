2023 Bahreyn GP saat kaçta, hangi kanalda?

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Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen 3 günlük sezon öncesi testlerin geride kalmasının ardından artık gerçekleri görme zamanı geldi. Testlerin akabinde birçok kişi yeni sezona dair tahminlerde ve yorumlarda bulundu, her takımın performansı tahmin edildi.

Kış testlerindeki belirsizliklerin ardından bu hafta sonu Bahreyn GP ile takımların gerçek güç sıralamasını görmeye başlayacağız ve Formula 1 takımları bu sene ilk kez Bahreyn GP'de gerçek güçlerini pistte gösterecekler.

Bahreyn GP hafta sonunda heyecan cuma günü gerçekleştirilecek 1. antrenman seansıyla başlayacak. Bu seans, 3 Mart Cuma günü TSİ 14.30'da başlayacak ve 1 saat sürecek. Bir saatlik seans, TV'de canlı yayınlanmasa da, S Sport Plus uygulaması üzerinden canlı yayınlanacak. İkinci antrenman seansı aynı gün 18:00'da başlayacak ve yine S Sport Plus uygulaması üzerinden yayınlanacak.

4 Mart Cumartesi günü ise 3. antrenman seansı ile başlayacak. Bu seans 14.30'da start alacak ve bir saat sürecek. Sıralama turları da aynı gün TSi 18:00'da yapılacak. Her iki seansı da S Sport 2'den ve S Sport Plus'tan canlı seyredebilirsiniz.

5 Mart Pazar günkü büyük yarış ise 18:00'da başlayacak ve yarış yine S Sport 2'den ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

Ayrıca tüm seanslar F1 TV üzerinden de naklen yayınlanacak. F1 TV'de dereceleri anlık olarak takip edebilir ve seansları araç üstü kameralarıyla izleyebilirsiniz ancak F1TV'de Türkçe anlatım olmadığını hatırlatmakta fayda var.

Bu sezon da gerçekleştirilecek tüm F1 seansları için sitemizde canlı anlatım olacağını da ekleyelim.

Bu hafta sonu ayrıca WorldSBK, WorldSSP, NASCAR ve IndyCar serileri de yarışacak. Bu hafta sonu Endonezya'da piste çıkacak temsilcilerimiz Toprak Razgatlıoğlu, Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu'na başarılar diliyoruz!

Bu hafta sonu yarışacak tüm serilerin yarış programına buradan ve aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Bahreyn GP hafta sonu programı:

3 Mart Cuma

1. Antrenman: 14:30 - F1 TV / S Sport Plus (Türkçe)

2. Antrenman: 18:00 - F1 TV / S Sport Plus (Türkçe)

4 Mart Cumartesi

3. Antrenman 14.30 - F1 TV / S Sport 2 / S Sport Plus (Türkçe)

Sıralama turları: 18:00 - F1 TV / S Sport 2 / S Sport Plus (Türkçe)

5 Mart Pazar

Yarış: 18:00 - F1 TV / S Sport 2 / S Sport Plus (Türkçe)