2023 Bahreyn GP 3. antrenman: Alonso yine lider, Verstappen ikinci!

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Bahreyn'de gerçekleştirilen son antrenman seansında sürücüler, sıralama turları öncesinde son hazırlıklarını yaptılar.

Seans daha sıcak şartlarda yapıldığı için çok temsili değildi fakat aynı zamanda sıralama turları öncesinde araç davranışı açısından değerli bir seanstı.

60 dakikalık seansın ilk dakikaları nispeten hareketsiz geçerken, sonrasında sürücüler piste çıkmaya ve zaman turu kaydetmeye başladılar.

Seans içerisinde herhangi bir olay yaşanmazken, zaman tablosunda dereceler sürekli olarak gelişti.

İlk 20 dakikalık bölümde zirve, yumuşak lastikle 1:33.508 yapan Lewis Hamilton'un elindeydi. Fakat cuma gününün en hızlı ismi olan Fernando Alonso, dakikalar sonra 1:33.121 yaparak liderliğe oturdu.

Bu zaman turu uzun süre zirvede kaldı. Son 20 dakikalık bölümde sürücüler yeniden zaman turu denemesi yapmaya başladılar.

Aston Martin'in diğer pilotu Lance Stroll, 1:32.919'luk turuyla 1:33'ün altına inen ilk isim oldu ve liderliği eline geçirdi.

Sonrasında Lewis Hamilton 1:32.555 yapıp liderliğe otururken, George Russell 0.176 saniye geride ikinciliğe çıktı.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Mercedes pilotlarının liderliği çok uzun sürmedi çünkü Max Verstappen 1:32.345 ile liderliği almayı başardı.

Fakat son sözü söyleyen isim, 1:32.540'la en hızlı turu biraz daha geliştiren Alonso oldu.

Alonso böylelikle üçüncü antrenman seansını zirvede tamamlayarak, sıralama turları öncesinde pole pozisyonunun ana adaylarından birisi olduğunu yinelemiş oldu.

Verstappen, ilk turunu sert hamurla atarken, ikinci denemesini yumuşak hamurla yaptı ve 0.005 saniye geride ikinci oldu.

Red Bull'un Meksikalı pilotu Sergio Perez ise seansı 0.106 saniye geride üçüncü sırada tamamlayarak, Verstappen'e yakın turlar atmayı sürdürmüş oldu.

Mercedes, cuma gününe oranla araçtan çok daha memnun görünürken, Hamilton ve Russell ilk altıya girmeyi başardı. Hamilton, lider Alonso'nun 0.2 saniye ardında kalırken, Russell hâlâ zorlanıyordu ve 0.391 saniye geride altıncı oldu.

Ferrari pilotları Charles Leclerc ve Carlos Sainz, en hızlı turlarını atmak için son iki dakikalık bölüme kadar beklemeyi seçtiler. Leclerc, tıpkı cuma günü olduğu gibi araçtan daha fazlasını almayı başardı ve 1:32.624 yaparak beşinci oldu. Böylelikle iki Mercedes'in arasına girdi. Carlos Sainz ise tek turda araçtan daha fazlasını almakta zorlanınca 0.6 saniye geride sekizinci olabildi.

Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Bugün araçta daha rahat görünen Lance Stroll 0.579 saniye geride yedinci olup, Aston Martin'in güçlü formuna dikkat çekmiş oldu.

McLaren'ın genç yıldızı Oscar Piastri, seans içerisinde çok iyi turlar çıkardı ve 0.7 saniye geride dokuzuncu oldu. Lando Norris ise kendisine 0.8 saniye geride 13. sırada yer bulabildi.

Alpine pilotları Pierre Gasly ve Esteban Ocon çok yakın turlar çıkardılar. Gasly 1:33.064 ile 10. olurken, Esteban Ocon 1:33.116 ile 11. oldu.

Alfa Romeo'da Zhou Guanyu, 0.840 saniye geride 12. olurken, Valtteri Bottas 1.2 saniye geride 17. oldu. Zhou bu sonuçla üç antrenman seansının hepsinde takım arkadaşını geçmiş oldu.

Haas pilotları son seansta ilk 10'a girmeyi başaramadı. Kevin Magnussen 1 saniye geride 14. olurken, Nico Hulkenberg kendisini 0.042 saniye geriden takip etti.

AlphaTauri ve Williams sürücüleri ise yine en yavaş sürücüler oldular. Yuki Tsunoda, 1.1 saniye geride 16. olurken, De Vries 1.7 saniye geride sonuncu oldu.

Logan Sargeant ise Alex Albon'un 0.2 saniye önünde 18. sırada yer aldı.

Sıralama turları TSi 18:00'de gerçekleştirilecek.

Seans sonucu:

Pierre Gasly, Alpine A523 Fotoğraf: Erik Junius