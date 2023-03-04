Önceki / Yeni sıralama formatının ilk testi için Imola seçildi Sonraki / Audi: "Schumacher ile somut bir görüşmemiz olmadı"
Formula 1 / Bahreyn GP Antrenman raporu

2023 Bahreyn GP 3. antrenman: Alonso yine lider, Verstappen ikinci!

2023 Formula 1 sezonunun ilk yarışı olan Bahreyn Grand Prix'si öncesinde gerçekleştirilen 3. antrenman seansını Aston Martin pilotu Fernando Alonso lider tamamladı.

2023 Bahreyn GP 3. antrenman: Alonso yine lider, Verstappen ikinci!
Haberi dinle

Bahreyn'de gerçekleştirilen son antrenman seansında sürücüler, sıralama turları öncesinde son hazırlıklarını yaptılar.

Seans daha sıcak şartlarda yapıldığı için çok temsili değildi fakat aynı zamanda sıralama turları öncesinde araç davranışı açısından değerli bir seanstı.

60 dakikalık seansın ilk dakikaları nispeten hareketsiz geçerken, sonrasında sürücüler piste çıkmaya ve zaman turu kaydetmeye başladılar.

Seans içerisinde herhangi bir olay yaşanmazken, zaman tablosunda dereceler sürekli olarak gelişti.

İlk 20 dakikalık bölümde zirve, yumuşak lastikle 1:33.508 yapan Lewis Hamilton'un elindeydi. Fakat cuma gününün en hızlı ismi olan Fernando Alonso, dakikalar sonra 1:33.121 yaparak liderliğe oturdu.

Bu zaman turu uzun süre zirvede kaldı. Son 20 dakikalık bölümde sürücüler yeniden zaman turu denemesi yapmaya başladılar.

Aston Martin'in diğer pilotu Lance Stroll, 1:32.919'luk turuyla 1:33'ün altına inen ilk isim oldu ve liderliği eline geçirdi.

Sonrasında Lewis Hamilton 1:32.555 yapıp liderliğe otururken, George Russell 0.176 saniye geride ikinciliğe çıktı.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Mercedes pilotlarının liderliği çok uzun sürmedi çünkü Max Verstappen 1:32.345 ile liderliği almayı başardı. 

Fakat son sözü söyleyen isim, 1:32.540'la en hızlı turu biraz daha geliştiren Alonso oldu.

Alonso böylelikle üçüncü antrenman seansını zirvede tamamlayarak, sıralama turları öncesinde pole pozisyonunun ana adaylarından birisi olduğunu yinelemiş oldu.

Verstappen, ilk turunu sert hamurla atarken, ikinci denemesini yumuşak hamurla yaptı ve 0.005 saniye geride ikinci oldu.

Red Bull'un Meksikalı pilotu Sergio Perez ise seansı 0.106 saniye geride üçüncü sırada tamamlayarak, Verstappen'e yakın turlar atmayı sürdürmüş oldu. 

Mercedes, cuma gününe oranla araçtan çok daha memnun görünürken, Hamilton ve Russell ilk altıya girmeyi başardı. Hamilton, lider Alonso'nun 0.2 saniye ardında kalırken, Russell hâlâ zorlanıyordu ve 0.391 saniye geride altıncı oldu.

Ferrari pilotları Charles Leclerc ve Carlos Sainz, en hızlı turlarını atmak için son iki dakikalık bölüme kadar beklemeyi seçtiler. Leclerc, tıpkı cuma günü olduğu gibi araçtan daha fazlasını almayı başardı ve 1:32.624 yaparak beşinci oldu. Böylelikle iki Mercedes'in arasına girdi. Carlos Sainz ise tek turda araçtan daha fazlasını almakta zorlanınca 0.6 saniye geride sekizinci olabildi.

Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Bugün araçta daha rahat görünen Lance Stroll 0.579 saniye geride yedinci olup, Aston Martin'in güçlü formuna dikkat çekmiş oldu.

McLaren'ın genç yıldızı Oscar Piastri, seans içerisinde çok iyi turlar çıkardı ve 0.7 saniye geride dokuzuncu oldu. Lando Norris ise kendisine 0.8 saniye geride 13. sırada yer bulabildi.

Alpine pilotları Pierre Gasly ve Esteban Ocon çok yakın turlar çıkardılar. Gasly 1:33.064 ile 10. olurken, Esteban Ocon 1:33.116 ile 11. oldu. 

Alfa Romeo'da Zhou Guanyu, 0.840 saniye geride 12. olurken, Valtteri Bottas 1.2 saniye geride 17. oldu. Zhou bu sonuçla üç antrenman seansının hepsinde takım arkadaşını geçmiş oldu.

Haas pilotları son seansta ilk 10'a girmeyi başaramadı. Kevin Magnussen 1 saniye geride 14. olurken, Nico Hulkenberg kendisini 0.042 saniye geriden takip etti.

AlphaTauri ve Williams sürücüleri ise yine en yavaş sürücüler oldular. Yuki Tsunoda, 1.1 saniye geride 16. olurken, De Vries 1.7 saniye geride sonuncu oldu.

Logan Sargeant ise Alex Albon'un 0.2 saniye önünde 18. sırada yer aldı.

Sıralama turları TSi 18:00'de gerçekleştirilecek.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark
1 Spain Fernando Alonso Aston Martin Mercedes 13 1'32.340  
2 Netherlands Max Verstappen Red Bull Red Bull 13 1'32.345 0.005
3 Mexico Sergio Perez Red Bull Red Bull 12 1'32.446 0.106
4 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 17 1'32.555 0.215
5 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 21 1'32.624 0.284
6 United Kingdom George Russell Mercedes Mercedes 17 1'32.731 0.391
7 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 16 1'32.919 0.579
8 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari Ferrari 21 1'32.945 0.605
9 Australia Oscar Piastri McLaren Mercedes 12 1'33.045 0.705
10 France Pierre Gasly Alpine Renault 13 1'33.064 0.724
11 France Esteban Ocon Alpine Renault 16 1'33.116 0.776
12 China Guan Yu Zhou Alfa Romeo Ferrari 13 1'33.180 0.840
13 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 16 1'33.202 0.862
14 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 21 1'33.381 1.041
15 Germany Nico Hulkenberg Haas Ferrari 23 1'33.423 1.083
16 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Red Bull 15 1'33.475 1.135
17 Finland Valtteri Bottas Alfa Romeo Ferrari 14 1'33.629 1.289
18 United States Logan Sargeant Williams Mercedes 15 1'33.665 1.325
19 Thailand Alexander Albon Williams Mercedes 15 1'33.882 1.542
20 Netherlands Nyck deVries AlphaTauri Red Bull 18 1'34.082 1.742
Tüm sonuçları görüntüle
Pierre Gasly, Alpine A523

Pierre Gasly, Alpine A523

Fotoğraf: Erik Junius

paylaşım
yorumlar

Yeni sıralama formatının ilk testi için Imola seçildi

Audi: "Schumacher ile somut bir görüşmemiz olmadı"

Son Haberler

2023 Bahreyn Grand Prix'si öncesi: Yarış gridi

2023 Bahreyn Grand Prix'si öncesi: Yarış gridi

F1 Formula 1

2023 Bahreyn Grand Prix'si öncesi: Yarış gridi 2023 Bahreyn Grand Prix'si öncesi: Yarış gridi

Leclerc: "Red Bull güçlü olacak fakat elimizden geleni yapacağız"

Leclerc: "Red Bull güçlü olacak fakat elimizden geleni yapacağız"

F1 Formula 1

Leclerc: "Red Bull güçlü olacak fakat elimizden geleni yapacağız" Leclerc: "Red Bull güçlü olacak fakat elimizden geleni yapacağız"

Perez: "Yarış için sıralama turlarından biraz ödün verdik"

Perez: "Yarış için sıralama turlarından biraz ödün verdik"

F1 Formula 1

Perez: "Yarış için sıralama turlarından biraz ödün verdik" Perez: "Yarış için sıralama turlarından biraz ödün verdik"

Araçtan çok memnun olmayan Verstappen: "Bu hafta sonu araca takılan her şeyi incelemeliyiz"

Araçtan çok memnun olmayan Verstappen: "Bu hafta sonu araca takılan her şeyi incelemeliyiz"

F1 Formula 1

Araçtan çok memnun olmayan Verstappen: "Bu hafta sonu araca takılan her şeyi incelemeliyiz" Araçtan çok memnun olmayan Verstappen: "Bu hafta sonu araca takılan her şeyi incelemeliyiz"

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.