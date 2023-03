Bahreyn GP: 2023'ün ilk yarışını Verstappen rahat kazandı, Leclerc yolda kaldı, Alonso podyuma çıktı!

2023 Formula 1 Dünya Şampiyonası, şampiyona tarihinde 5. kez Sakhir Uluslararası Pisti'nde start aldı. Bahreyn'de gece şartlarında, yapay ışıklandırmalar altında gerçekleştirilen yarışta 2023 F1 araçlarını ilk defa puan için mücadele ederken ve dolu depoyla rekabetçi bir seansta yarışırken gördük.

3 günlük sezon öncesi testlerinin ve 3 antrenman seansı ile sıralama turlarının da geride kalmasıyla birlikte, gözler sezonun ilk puanlarının dağıtılacağı yarışa çevrildi.

Kış testlerindeki belirsizliklerin ve söylentilerin bu hafta sonu Bahreyn GP ile takımların gerçek güç sıralamasını görmeye başladık ve Formula 1 takımları bu sene ilk kez Bahreyn GP'de gerçek güçlerini pistte gösterdiler.

Yarış öncesinde gridde Max Verstappen ilk sıradaydı, Sergio Perez ikinciydi. Yarışa bir set ekstra yumuşak lastik saklayan Charles Leclerc üçüncü cepteydi, Carlos Sainz ise ikinci çizgiyi tamamlıyordu.

Yarışın "sürpriz atı" konumunda bulunan Fernando Alonso 5. sıradan kalkarken, Mercedes pilotları altı ve yedinci ceplerde yer aldılar.

Carlos Sainz, Ferrari SF-23, leads Pierre Gasly, Alpine A523, and Sergio Perez, Red Bull Racing RB19

Bahreyn'de yarış öncesinde herkes yumuşak lastiği tercih etmişti. Sadece Kevin Magnussen sert lastikle yarışa başlıyordu.

Formasyon turu sorunsuz bir şekilde tamamlandı ve 5 kırmızı ışığın sönmesiyle sezonun ilk start verildi. Pole pozisyonundan kalkan Verstappen nispeten iyi bir startla ilk sırasını korudu. İkinci sıradaki Perez çizgiden istediği gibi kalkamadı ve Ferrari pilotlarının arasında kaldı.

Meksikalı pilot, ilk viraja gelinirken Carlos Sainz'ın önünü kesse de dışarı çizgiden Charles Leclerc'e geçildi. İkinci virajın ardından Leclerc ikinci, Perez üçüncü, Sainz ise dördüncüydü.

Dördüncü viraja geldiğimizde Lance Stroll, frenlemeyi kaçırarak 5. sıradaki takım arkadaşı Fernando Alonso'nun arka lastiğine çarptı. Alonso, arka lastiğine ciddi bir darbe alsa da lastik patlatmadı ya da spin atmadı ama momentum kaybetti ve geriledi. Aston Martin pilotları arasındaki bu temas nedeniyle Mercedes pilotları Alonso'yu geçebildiler.

Yarışa 10. sıradan başlayan Nico Hulkenberg ise 4. virajda Esteban Ocon'la temas yaşayarak ön kanadını kırdı ve ilk turun sonunda ön kanat değişimi için pite geldi. Alman pilotun yarışı bu ilk tur temasının ardından dolaylı olarak bitmiş oldu.

Tüm bu olayların ardından ilk turu Verstappen, Leclerc, Perez, Sainz, Lewis Hamilton, George Russell, Fernando Alonso, Lance Stroll, Valtteri Bottas, Esteban Ocon ilk 10'u ile tamamladık.

İlk 10 tur oldukça sakin bir şekilde geçti. Pilotlar ritim bulmaya odaklandılar ve lastiklerini korudular. Verstappen'in tempo farkı ise çok açıktı. Hollandalı pilot, ilk 10 turun sonunda Leclerc'le arasındaki farkı 6 saniyeye kadar çıkarmıştı.

Arkalarda ise ilk turda 7. sıraya gerileyen Alonso, 6. sıradaki Russell'a yaklaşmıştı. Russell, radyodan lastiklerin bittiğini söylüyordu ve Alonso, İngiliz pilotun vites kutusuna gelmişti.

13. tura geldiğimizde Alonso temiz bir geçişle 6. sıraya yükseldi ve Aston Martin'in yarış temposunun ve lastik aşınmasının güçlü olduğunu doğruladı.

14. tura girilirken Ferrari ve Mercedes pilotlarının pite geldiğini gördük. Russell, Hamilton, Leclerc ve Sainz sert hamura geçtiler. Russell'ın pit stopu biraz sorunluydu. Onun dışında mekanikerlerden temiz servisler gördük.

Bu pit stoplardan bir tur sonra, 15. turda, lider Verstappen ve 6. sıradaki Alonso pite geldi. Verstappen, sert hamuru tercih eden rakiplerinin aksine yumuşak lastiğe geçti ve enteresan bir şekilde iki pit stop stratejisini uyguladı.

Alonso ise sert lastiği tercih etti. Bu noktada favorilerden sadece Perez pistte kalmıştı ve yarışa başladığı lastiklerle devam ediyordu.

Bu noktada McLaren pilotu Oscar Piastri'nin yarışa veda ettiğini gördük. Piastri, vites kutusunda bir sorun olduğunu söyledi. McLaren onu pite çağırdı ve pit stopta direksiyonu değiştireceklerini iletti.

Piastri pite gelip direksiyonunu değiştirse de araç çalışmadı ve çaylak sürücü ilk F1 yarışında damalı bayrağı görememiş oldu. Piastri'nin takım arkadaşı Lando Norris ise 11 saniyelik bir pit stopun ardından son sıraya gerilemişti. McLaren'ın sezonu gerçekten kabus gibi başladı.

Buna ek olarak Alpine'de de Esteban Ocon'un başı beladaydı. Yarış startında aracını grid kutusuna doğru bir şekilde konumlandıramayan Fransız pilot, 5 saniye zaman cezası aldı. Ocon, bu saniyelik cezasını pit stop'unda çekmek istedi ancak bunu yapmaya çalışırken de kuralları çiğnediler ve bir 10 saniyelik ceza daha geldi. Bu cezalarla birlikte Ocon'un yarışı da bitmiş oldu.

18. turda Perez de pite geldi ve takım arkadaşı Verstappen gibi yumuşak lastiğe geçti. Meksikalı pilot, 3. sırada Charles Leclerc'in arkasında piste geri döndü.

Böylelikle pit stopların ardından Verstappen, Leclerc, Perez, Sainz, Hamilton, Alonso, Russell ilk 7'si ile yarışa devam ettik.

26. tura geldiğimizde, yumuşak lastiğe sahip olan Perez, ikinci sırada olan ve sert lastiğe sahip Leclerc'i geçti. Onların arkasında ise altıncı sıradaki Alonso, 5. sıradaki Hamilton'a giderek yaklaşıyordu.

31. tura geldiğimizde ikinci pit stoplar başladı. Hamilton, Sainz ve Russell pite gelerek bir kez daha sert lastik taktılar ve son pit stoplarını gerçekleştirdiler.

Birkaç tur sonra Alonso, Leclerc, Sainz ve Perez de pite geldiler. İkinci pit stopların ardından herhangi bir sıra değişimi olmadı ve Verstappen, Perez, Leclerc, Sainz, Hamilton, Alonso, Russell ilk 7'si ile yarışa devam ettik.

Sonraki turlarda Fernando Alonso, 10. virajda enfes bir geçişe imza atarak Hamilton'ı arkasında bıraktı ve 5. sıraya yükseldi.

Yarış, oldukça sakin bir şekilde ilerliyordu ki 41. turda Leclerc yavaşladı ve aracını 3. sektörde kenara çekti. Ferrari, yarıştan önce Leclerc'in motorundaki bazı parçaları değiştirmişti. Motorsport.com'un kaynakları, güç ünitesinde bazı anormalliklerin olduğu ve bundan ötürü de parçaların önlem amacıyla değiştirildiğini öğrenmişti.

Bu gelişmelerin ardından Leclerc'in yolda kalması, yeni güç ünitesinin dayanıklılığı hakkında soru işaretlerinin oluşmasına neden olacaktır.

Leclerc'in aracını kenara çekmesiyle sanal güvenlik aracı çıktı. Monakolu pilotun aracı hızlıca kaldırıldı ve yeniden yeşil bayraklar sallandı.

Yeşil bayrakların sallanmasıyla birlikte, 4. sıradaki Alonso hemen 3. sıradaki Sainz'a baskı uygulamaya başladı.

İspanyolların mücadelesinde, kazanan Alonso oldu ve Aston Martin pilotu, 46. turda 3. sıraya yükselerek podyum pozisyonlarına çıkmış oldu. Ardından Hamilton da Sainz'a geçmek için baskı uygulamaya başladı ancak geçişi gerçekleştiremedi.

Oldukça olaysız ve sakin bir yarışın sonuna gelirken, Verstappen ön tarafta fazlasıyla rahattı. Red Bull'un yarış temposunda rakiplerine kıyasla bir adım önde olması bekleniyordu ve öyle de oldu. Starttan itibaren hatasız bir sürüş ortaya koyan son şampiyon, Bahreyn'de damalı bayrağı en yakın rakibinin 11 saniye önünde ilk sırada görerek bıraktığı yerden devam etti.

Verstappen'in takım arkadaşı Sergio Perez ikinciydi. Meksikalı pilot, startta 3. sıraya gerilese de güçlü bir tempo sergileyerek ikinci sırada finiş gördü. Böylelikle Red Bull duble yapmış oldu.

Fernando Alonso, ilk turda takım arkadaşının kendisine çarpmasıyla 7. sıraya gerilese de yarış boyunca çok güçlü ve istikrarlı bir tempo sergileyerek 3. sıraya kadar yükseldi ve Aston Martin'le çıktığı ilk yarışta podyumun son basamağında kendisine yer buldu. İspanyol sürücü, ayrıca günün sürücüsü seçildi.

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, 3rd position, lifts his trophy on the podium

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images