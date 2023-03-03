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Formula 1 / Bahreyn GP Antrenman raporu

2023 Bahreyn GP 2. antrenman: Alonso, Aston Martin ile zirvede!

2023 Formula 1 sezonunun ilk yarışı olan Bahreyn Grand Prix'si öncesinde gerçekleştirilen 2. antrenman seansını Aston Martin pilotu Fernando Alonso zirvede tamamladı.

Kemal Şengül
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2023 Bahreyn GP 2. antrenman: Alonso, Aston Martin ile zirvede!
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Bahreyn'de sıralama turları ve yarış için son derece önemli olan 2. antrenman seansı, oldukça yoğun şekilde geçti.

Sürücüler seansın ilk dakikalarından itibaren pisttelerdi ve yeni araçlarının bu şartlarda nasıl olduğuna baktılar. Ayrıca ilk seansta orta hamur kullanan takımlar, ikinci seansta yumuşak hamurla sürüş yaptılar.

Seans içerisinde Oscar Piastri iki kez çok sert frenleme yaparak pist dışına uçtu. Bunlardan birisinde Nyck de Vries ile ilk viraj için mücadele ediyordu ve Lance Stroll'e çarpmaktan son anda kurtuldu.

Bunun dışında olaysız bir seans vardı ve sürücüler hem kısa hem de uzun sürüşler üzerinde çalışarak, hafta sonunun diğer günlerine odaklandılar.

Seansın ilk 15 dakikalık bölümünde liderlik 1:31.843 yapan Ferrari pilotu Charles Leclerc'in elindeydi.

Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Sonrasında Aston Martin pilotu Fernando Alonso sahneye çıktı ve  1:30.907'lik bir zaman turu yakalayarak, liderliği eline geçirdi.

Bu tur, sıralama simülasyonları tamamlandıktan sonra zirvede kalırken, sürücülerin son bölümde yarış simülasyonuna odaklanmasıyla seansı lider tamamlayan isim Alonso oldu.

Aston Martin böylelikle Bahreyn'deki ilk günde, bu yıl çok hızlı olacağını doğrulamış oldu.

Alonso dışında 1:31'in altına inebilen herhangi bir isim olmazken, Max Verstappen ilk seansa göre daha iyi hissettiği RB19'uyla 0.169 saniye geride ikinci oldu. Yine de Hollandalı pilot, aracında testlerde olduğu kadar rahat değildi ve "aracın testlere kıyasla daha çok zıpladığını" dile getirdi. 

Sergio Perez, ilk seansta olduğu gibi ikinci seansta da çok hızlıydı ve 0.171 saniye geride üçüncü sırada yer aldı. Red Bull böylelikle ikinci seansı da ilk üçte tamamlamış oldu.

Ferrari pilotları ilk seansta geride kaldılar. Charles Leclerc, yakın grupta 0.460 saniye geride dördüncü olurken, Carlos Sainz 1 saniye geride 14. olabildi. İspanyol pilot, aracından en iyisini almakta zorlandı.

Haas pilotları ilk antrenman seansında çok iyi göründüler. Nico Hulkenberg, 0.469 saniye geride beşinci en iyi zamanı yaparken, Kevin Magnussen 1.2 saniye geride 16. oldu. Fakat Danimarkalı pilot, en hızlı turunda hata yaptı.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Sakatlığı devam eden Lance Stroll, bir yandan da araca alışmaya çalıştığı seansı 0.5 saniye geride altıncı bitirerek iyi bir iş yapmış oldu.

Alpine, gerçek anlamda ilk kez elini açtığı ikinci antrenman seansında, Pierre Gasly ile yedinci en iyi zamanı yaparken, Esteban Ocon 11. oldu.

Mercedes'te hem Lewis Hamilton hem de George Russell çok mutlu görünmedi. Özellikle Russell sık sık aracıyla boğuşurken ekrana geldi. Hamilton 0.6 saniye geride sekizinci, Russell ise 0.9 saniye geride 13. oldu.

McLaren, Lando Norris ile dokuzuncu olarak yine ilk 10'da yer alırken, Oscar Piastri 15. olabildi.

Alfa Romeo'da Zhou Guanyu 10. sırayı alırken, Valtteri Bottas 12. en hızlı zamanın sahibi oldu. İkili arasında 0.2 saniye vardı.

Williams'ta Alex Albon 1.5 saniye geride 17., Yuki Tsunoda 18. ve Nyck de Vries 19. oldu.

Son sırada ise Logan Sargeant yer aldı. Amerikalı pilot, 29 turla seansın en çok tur atan ismi oldu.

Tüm sürücüler en hızlı turlarını yumuşak lastikle kaydettiler.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark
1 Spain Fernando Alonso Aston Martin Mercedes 25 1'30.907  
2 Netherlands Max Verstappen Red Bull Red Bull 24 1'31.076 0.169
3 Mexico Sergio Perez Red Bull Red Bull 26 1'31.078 0.171
4 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 26 1'31.367 0.460
5 Germany Nico Hulkenberg Haas Ferrari 25 1'31.376 0.469
6 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 28 1'31.450 0.543
7 France Pierre Gasly Alpine Renault 24 1'31.475 0.568
8 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 27 1'31.543 0.636
9 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 27 1'31.570 0.663
10 China Guan Yu Zhou Alfa Romeo Ferrari 27 1'31.586 0.679
11 France Esteban Ocon Alpine Renault 25 1'31.608 0.701
12 Finland Valtteri Bottas Alfa Romeo Ferrari 28 1'31.793 0.886
13 United Kingdom George Russell Mercedes Mercedes 25 1'31.882 0.975
14 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari Ferrari 28 1'31.956 1.049
15 Australia Oscar Piastri McLaren Mercedes 27 1'32.024 1.117
16 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 18 1'32.110 1.203
17 Thailand Alexander Albon Williams Mercedes 28 1'32.440 1.533
18 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Red Bull 27 1'32.525 1.618
19 Netherlands Nyck deVries AlphaTauri Red Bull 28 1'32.605 1.698
20 United States Logan Sargeant Williams Mercedes 29 1'32.749 1.842
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Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

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