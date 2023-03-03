2023 Bahreyn GP 2. antrenman: Alonso, Aston Martin ile zirvede!
2023 Formula 1 sezonunun ilk yarışı olan Bahreyn Grand Prix'si öncesinde gerçekleştirilen 2. antrenman seansını Aston Martin pilotu Fernando Alonso zirvede tamamladı.
Bahreyn'de sıralama turları ve yarış için son derece önemli olan 2. antrenman seansı, oldukça yoğun şekilde geçti.
Sürücüler seansın ilk dakikalarından itibaren pisttelerdi ve yeni araçlarının bu şartlarda nasıl olduğuna baktılar. Ayrıca ilk seansta orta hamur kullanan takımlar, ikinci seansta yumuşak hamurla sürüş yaptılar.
Seans içerisinde Oscar Piastri iki kez çok sert frenleme yaparak pist dışına uçtu. Bunlardan birisinde Nyck de Vries ile ilk viraj için mücadele ediyordu ve Lance Stroll'e çarpmaktan son anda kurtuldu.
Bunun dışında olaysız bir seans vardı ve sürücüler hem kısa hem de uzun sürüşler üzerinde çalışarak, hafta sonunun diğer günlerine odaklandılar.
Seansın ilk 15 dakikalık bölümünde liderlik 1:31.843 yapan Ferrari pilotu Charles Leclerc'in elindeydi.
Charles Leclerc, Ferrari SF-23
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Sonrasında Aston Martin pilotu Fernando Alonso sahneye çıktı ve 1:30.907'lik bir zaman turu yakalayarak, liderliği eline geçirdi.
Bu tur, sıralama simülasyonları tamamlandıktan sonra zirvede kalırken, sürücülerin son bölümde yarış simülasyonuna odaklanmasıyla seansı lider tamamlayan isim Alonso oldu.
Aston Martin böylelikle Bahreyn'deki ilk günde, bu yıl çok hızlı olacağını doğrulamış oldu.
Alonso dışında 1:31'in altına inebilen herhangi bir isim olmazken, Max Verstappen ilk seansa göre daha iyi hissettiği RB19'uyla 0.169 saniye geride ikinci oldu. Yine de Hollandalı pilot, aracında testlerde olduğu kadar rahat değildi ve "aracın testlere kıyasla daha çok zıpladığını" dile getirdi.
Sergio Perez, ilk seansta olduğu gibi ikinci seansta da çok hızlıydı ve 0.171 saniye geride üçüncü sırada yer aldı. Red Bull böylelikle ikinci seansı da ilk üçte tamamlamış oldu.
Ferrari pilotları ilk seansta geride kaldılar. Charles Leclerc, yakın grupta 0.460 saniye geride dördüncü olurken, Carlos Sainz 1 saniye geride 14. olabildi. İspanyol pilot, aracından en iyisini almakta zorlandı.
Haas pilotları ilk antrenman seansında çok iyi göründüler. Nico Hulkenberg, 0.469 saniye geride beşinci en iyi zamanı yaparken, Kevin Magnussen 1.2 saniye geride 16. oldu. Fakat Danimarkalı pilot, en hızlı turunda hata yaptı.
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Sakatlığı devam eden Lance Stroll, bir yandan da araca alışmaya çalıştığı seansı 0.5 saniye geride altıncı bitirerek iyi bir iş yapmış oldu.
Alpine, gerçek anlamda ilk kez elini açtığı ikinci antrenman seansında, Pierre Gasly ile yedinci en iyi zamanı yaparken, Esteban Ocon 11. oldu.
Mercedes'te hem Lewis Hamilton hem de George Russell çok mutlu görünmedi. Özellikle Russell sık sık aracıyla boğuşurken ekrana geldi. Hamilton 0.6 saniye geride sekizinci, Russell ise 0.9 saniye geride 13. oldu.
McLaren, Lando Norris ile dokuzuncu olarak yine ilk 10'da yer alırken, Oscar Piastri 15. olabildi.
Alfa Romeo'da Zhou Guanyu 10. sırayı alırken, Valtteri Bottas 12. en hızlı zamanın sahibi oldu. İkili arasında 0.2 saniye vardı.
Williams'ta Alex Albon 1.5 saniye geride 17., Yuki Tsunoda 18. ve Nyck de Vries 19. oldu.
Son sırada ise Logan Sargeant yer aldı. Amerikalı pilot, 29 turla seansın en çok tur atan ismi oldu.
Tüm sürücüler en hızlı turlarını yumuşak lastikle kaydettiler.
Seans sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Şase
|Motor
|Tur
|Zaman
|Fark
|1
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|Mercedes
|25
|1'30.907
|2
|Max Verstappen
|Red Bull
|Red Bull
|24
|1'31.076
|0.169
|3
|Sergio Perez
|Red Bull
|Red Bull
|26
|1'31.078
|0.171
|4
|Charles Leclerc
|Ferrari
|Ferrari
|26
|1'31.367
|0.460
|5
|Nico Hulkenberg
|Haas
|Ferrari
|25
|1'31.376
|0.469
|6
|Lance Stroll
|Aston Martin
|Mercedes
|28
|1'31.450
|0.543
|7
|Pierre Gasly
|Alpine
|Renault
|24
|1'31.475
|0.568
|8
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|Mercedes
|27
|1'31.543
|0.636
|9
|Lando Norris
|McLaren
|Mercedes
|27
|1'31.570
|0.663
|10
|Guan Yu Zhou
|Alfa Romeo
|Ferrari
|27
|1'31.586
|0.679
|11
|Esteban Ocon
|Alpine
|Renault
|25
|1'31.608
|0.701
|12
|Valtteri Bottas
|Alfa Romeo
|Ferrari
|28
|1'31.793
|0.886
|13
|George Russell
|Mercedes
|Mercedes
|25
|1'31.882
|0.975
|14
|Carlos Sainz Jr.
|Ferrari
|Ferrari
|28
|1'31.956
|1.049
|15
|Oscar Piastri
|McLaren
|Mercedes
|27
|1'32.024
|1.117
|16
|Kevin Magnussen
|Haas
|Ferrari
|18
|1'32.110
|1.203
|17
|Alexander Albon
|Williams
|Mercedes
|28
|1'32.440
|1.533
|18
|Yuki Tsunoda
|AlphaTauri
|Red Bull
|27
|1'32.525
|1.618
|19
|Nyck deVries
|AlphaTauri
|Red Bull
|28
|1'32.605
|1.698
|20
|Logan Sargeant
|Williams
|Mercedes
|29
|1'32.749
|1.842
|Tüm sonuçları görüntüle
Max Verstappen, Red Bull Racing RB19
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
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